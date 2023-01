Time Vermelho vs. Time Azul

Com o lançamento da série Ryzen 7000 da AMD, os jogadores de PC terão que escolher entre o time vermelho ou o time azul; O Zuck anunciou uma pausa nas contratações no Meta e seguiu com uma exibição privada do UFC em Las Vegas; Google se despede do Stadia; Upwork descobre uma maneira de burlar o sistema; e o AirBnB recusa reembolsos na Flórida.

Como se o guerras de console não fossem ruins o suficiente, agora os jogadores de PC têm que entrar no mesmo dilema: escolher o time vermelho ou o time azul. Sim, ICYMI, AMD finalmente lançou os chips da série Ryzen 7000 na semana passada em uma tentativa de reconquistar os nerds de desempenho para o seu lado, levando pelo menos um hardcore Intel editor fanboy aqui no HackerNoon para trocar de lado (você sabe quem você é!).





Em termos de desempenho, as análises da série Ryzen 7000 da AMD foram amplamente positivo mas como The Verge aponta, isso é apenas o começo . Embora se entenda que os processadores de 12ª geração da Intel têm desempenhou melhor do que a série Ryzen 5000 da AMD, os novos chips da série 7000 da AMD estão superando a concorrência (sem contar o desempenho dos jogos, já que tem sido ... meh). Ainda assim, espera-se que a Intel anunciar mais detalhes sobre seus processadores Raptor Lake de 13ª geração em breve, e se eles são realmente tão bom como a empresa diz que são, a rivalidade entre Intel e AMD dará início a uma nova era.





Com tanta coisa acontecendo, a Intel ficou em 72º lugar. A AMD ainda não definiu a classificação, mas manteremos você informado quando isso acontecer.





Dito isto, Facebook continua a permanecer no topo do ranking de empresas de tecnologia por .. nem lembramos mais quantas semanas. O co-fundador do Facebook e futuro deus do metaverso (risos?) Mark Zuckerberg disse aos funcionários na semana passada que as Meta Platforms, pai do Facebook, colocarão freios na contratação e solte de algumas pessoas, juntando-se a gostos de outros gigantes da tecnologia que também estão tomando medidas semelhantes à luz das condições macroeconômicas prevalecentes.





Notavelmente, esta seria a primeira vez que a Meta reduziria seu quadro de funcionários. Certamente, Zuck sente um pouco de remorso pela difícil decisão que tem pela frente? Certo? Certo!?





Absolutamente não. Poucos dias após a divulgação da história das demissões, Zuckerberg foi flagrado em Las Vegas com sua comitiva para participar Card do UFC Fight Night 211 no UFC Apex 🥊. Claramente não querendo ficar lado a lado com o resto do mundo, diz-se que Zuckerberg recebeu um visualização privada das partidas sem mídia permitida (sua esposa não estava tendo nada disso , no entanto).





Apenas mostra como Zuckerberg não se identifica com a pessoa comum no planeta.





Google desliza para a esquerda no Stadia 🎮

Google puxou o interruptor no Stadia na semana passada, depois de notar que o serviço de jogos em nuvem não ganhou a força que esperava. Até agora, o padrão é bastante claro: as coisas simplesmente não parecem muito boas economicamente falando, então as empresas estão fazendo o que podem para se livrar de negócios e serviços que simplesmente não são essenciais para seus resultados.





De acordo com o Kotaku , desenvolvedores de jogos e funcionários do Stadia foram pego de surpresa pelo anúncio . No entanto, uma rápida olhada no Cemitério do Google mostra que a empresa é conhecida por descontinuar serviços devido à obsolescência, integração com outros produtos do Google ou falta de interesse. Como Kotaku observa: "O histórico do Google e o próprio passado do Stadia questionam se ele já foi devidamente comprometido com o ambicioso empreendimento".





Ah bem. O Google estava em 5º lugar nas tendências esta semana.





Upwork e o conto do $ 1 💲

Site freelancer popular Upwork atraiu a ira de um contribuidor do HackerNoon que correu uma exposição na semana passada sobre a 'taxa de conversão' de US$ 1 da empresa. Em essência, a empresa atualizou silenciosamente seus termos de serviço, exigindo que os usuários pagassem uma taxa simbólica de $ 1 se um freelancer desejasse manter seu relacionamento com um empregador fora da plataforma Upwork.





Um escritor que passa Fantasma do HackerNoon postula que Upwork está fazendo isso para descobrir exatamente quem está deixando a plataforma da empresa para que possam impedir que outros usuários o façam. É isso que significa matar as velhas formas de trabalhar ? Upwork não disse.





Ficar na Flórida? Esqueça os reembolsos ⛅

Hóspedes deslocados na Flórida após o furacão Ian tiveram um rude despertar na semana passada, contando com o generosidade de seus anfitriões para reembolsos se eles tivessem reservado hospedagem usando AirBnB .





O AirBnB, que teve um aumento impressionante de 7.100% na tendência de interesse para pousar no terceiro lugar, recusou reembolsos em aluguéis de curto prazo porque sua política de cancelamento exclui especificamente a temporada de tempestades da Flórida. Caramba!

E isso é um embrulho! Obrigado por ler a Tech Company Brief Issue #18! Se você gostaria de ver quais empresas de tecnologia estão subindo e descendo na consciência pública, sinta-se à vontade para descer aqui . Vejo vocês na próxima semana.





