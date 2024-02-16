埃隆·马斯克的大脑植入公司希望赋予人类超能力





首先是针对残疾人的大脑植入物，其次是用于读取和写入记忆和思想的脑机接口（BCI）：透视





埃隆·马斯克 (Elon Musk) 本周宣布，第一个人接受了Neuralink 大脑植入，距离他表示这项技术有一天能够在人类和机器之间上传和下载记忆近三年半了。

2024年1月19日，马斯克在X上宣布：





“昨天第一个人接受了 Neuralink 的植入，目前恢复良好。初步结果表明神经元尖峰检测很有前景”





马斯克还透露，“第一个 Neuralink 产品被称为‘Telepathy’” ，它“只需通过思考就可以控制你的手机或电脑，以及通过它们控制几乎任何设备……” 。





“最初的使用者将是那些失去四肢的人。”





Neuralink 的 Telepathy 产品的最初目标是为了恢复目的，特别是让那些失去肢体功能的人恢复活动能力。





但如果这是最初的目标，那么接下来的次要目标是什么？谁将被选为未来的用户？





还记得三只小猪的故事吗？





不，我不是在谈论儿童童话；我在谈论儿童童话。我说的是 2020 年 8 月 28 日，马斯克在三头猪上演示 Neuralink 的进度更新。





在演示过程中，马斯克预测：





“未来，你将能够保存和重播记忆”





“这显然听起来越来越像《黑镜》的一集……但本质上，如果你有一个完整的大脑接口，所有编码在内存中的东西，你都可以上传”





“你基本上可以将记忆作为备份存储起来，然后恢复记忆。最终，您可能会将它们下载到新的身体或机器人身体中。未来会很奇怪”





将记忆上传和下载到新的人体或机器中的意义是深远的！





没有记忆的你是谁？





如果上传的记忆不是您的，或者相反，如果有人掌握了您的私人记忆，会发生什么？





你的记忆、想法或感受——无论它们是真实的还是错误植入的——会被用来对付你吗？





如果这项技术在公众中广泛采用并被邪恶的公私行为者使用，那么对所有人进行催眠和洗脑有多容易？





在这些反乌托邦的场景中，一个人的思想、感受和记忆可以被重新编程，这样他们就不能再怀有不同意见，更不用说记住自己是谁了。





在法律体系中，可以植入虚假记忆，或者可以对神经造成疼痛，让一个人承认他们没有犯下的罪行。





在瑞士达沃斯举行的 2016 年世界经济论坛 (WEF) 年会上，在题为“ 假设：你的大脑承认？”的小组中发表讲话。杜克大学法学和哲学教授 Nita Farahany 博士解释道：





“如果我们能够达到这样的程度，即你可以让一个不情愿的嫌疑人或一个不情愿的个人在某种意义上对其大脑进行解码，那么法律体系就不会做出任何我们可以做到这一点的假设，因此就没有法律保护你可以负担得起[……]所以，我认为我们必须考虑大脑是否是一些特殊的隐私场所。我们是否需要积极保护一些思想自由，而不仅仅是言论自由。”





法拉哈尼博士后来补充道：





“神经科学中真正有趣的新兴领域之一是‘疼痛检测’，一旦我们了解了引起疼痛的回路，我想问题是，‘我们是否可以灌输疼痛并将其用于法律范围内的任何强制措施中？系统？'” Nita Farahany 博士，世界经济论坛年会，2016





法拉哈尼博士于 2023 年重返达沃斯，他表示，解码大脑的能力甚至不需要像 Neuralink 这样的侵入性植入物，而是需要可穿戴设备，例如“大脑的 Fitbit 设备”。





Farahany 博士去年在世界经济论坛上发表讲话时宣布，通过非侵入性脑机接口 (BCI)：





“我们可以拾取并解码您在脑海中看到的面孔 - 简单的形状、数字、银行帐户的 PIN 码” Nita Farahany 博士，世界经济论坛年会，2023 年





如果大脑的解码能力已经先进到可以用非侵入性技术解码你的银行账户密码，你能想象未来类似 Neuralink Telepathy 的大脑植入物能够解码什么吗？





这些技术，无论是植入、摄入还是佩戴，都是由传感器和发射器组成的互连生态系统（称为身体互联网(IoB)）的一部分。





“可以说，正在开发的最先进、最具侵入性的 IoB 技术是 BCI，它既可以对大脑进行读取也可以写入。 DARPA 和商业技术开发商（例如 Neuralink 和 Facebook）正在该领域开展工作” 兰德公司，“提高人类绩效的技术方法”，2021 年 11 月









脑机接口道德方面的另一点与人类表现增强有关，尤其是在军事用途方面。





兰德公司 2021 年 11 月发布的一份报告显示， 五角大楼一直在研究如何从根本上改变人类的意义，资助研究通过增强人类表现来创造更聪明、更快、更强的超级人类。





根据该报告，使用人工智能和脑机接口增强人类表现的潜在应用包括：





大幅减少处理数据和响应情况所需的时间

允许人机协作（不仅通过更好的系统设计，而且通过可植入的脑机接口）

实现对设备或机器人的复杂、实时、免提控制





在这里，我们看到了 Neuralink 的 Telepathy 与美国国防部的相似之处，后者希望通过读取思想来恢复肢体运动，而美国国防部则希望通过思想来控制设备或机器人。





关于脑机接口看似心灵感应的本质，兰德公司的报告补充道，“人类可以接受训练来控制各种外部设备，例如电脑鼠标、机械臂和无人机的移动。”





美国国家医学院院长 Victor Dzau 在 2018 年达沃斯世界经济论坛年会上题为“当人类变成机器人”的小组讨论中谈到了脑机接口的道德规范。





达沃斯精英们认为，使用脑机接口来增强人类的能力，使其超出其自然能力，这已经跨越了道德底线。





“我认为，当你使用这些技术来治愈疾病、治疗疾病或至少解决损伤问题时，你处于相当安全的境地，”他说。





“我确实认为，当你考虑增强和增强时，你就开始跨越界限了。”

埃隆·马斯克 (Elon Musk) 宣布首位人类接受 Neuralink 植入物以恢复肢体功能，这只是一个充满巨大伦理坑洼的滑坡的开始。





无论是来自 Neuralink、DARPA 还是其他一些公共或私人实体，在人与人、人与机器、机器与人之间转移记忆的能力似乎是马斯克不可避免的现实。超人类主义的眼睛。





但除了脑机接口所承诺的恢复、治疗和人类表现增强能力之外，还有一个更黑暗的一面，企业和极权政府可以利用它来操纵我们的行为并奴役全人类。





本文最初由Tim Hinchliffe在The Sociable 上发表。



