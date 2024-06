A empresa de implantes cerebrais de Elon Musk quer dar superpoderes aos humanos

Primeiro vieram os implantes cerebrais para deficiências, depois vieram as interfaces cérebro-computador (BCIs) para ler e escrever memórias e pensamentos: perspectiva





O anúncio de Elon Musk de que o primeiro ser humano recebeu um implante cerebral Neuralink esta semana ocorre quase três anos e meio depois de ele ter dito que um dia esta tecnologia seria capaz de fazer upload e download de memórias entre humanos e máquinas.

Em 19 de janeiro de 2024, Musk anunciou no X:





“O primeiro humano recebeu ontem um implante da Neuralink e está se recuperando bem. Os resultados iniciais mostram uma detecção promissora de picos de neurônios”





Musk também revelou que “ O primeiro produto Neuralink se chama 'Telepatia'” e que “Permite o controle do seu telefone ou computador e através deles quase qualquer dispositivo, apenas pensando .





“ Os usuários iniciais serão aqueles que perderam o uso dos membros .”





Com o produto Telepatia da Neuralink, o objetivo inicial é para fins de restauração – especificamente para restaurar o movimento daqueles que perderam o uso dos membros.





Mas se esse for o objetivo inicial, quais serão os objetivos secundários daqui para frente e quem será selecionado para ser os futuros usuários?





Lembra da história dos três porquinhos?





Não, não estou falando do conto de fadas infantil; Estou falando sobre a vez em que Musk demonstrou a atualização do progresso do Neuralink em três porcos em 28 de agosto de 2020.





Durante a demonstração, Musk previu:





“ No futuro, você poderá salvar e reproduzir memórias ”





“ Isso obviamente está soando cada vez mais como um episódio de Black Mirror […] mas essencialmente se você tiver uma interface cerebral inteira, tudo o que está codificado na memória, você pode fazer upload ”





“ Você poderia basicamente armazenar suas memórias como backup e restaurá-las . Então, em última análise, você poderia baixá-los em um novo corpo ou em um corpo de robô . O futuro vai ser estranho ”





As implicações de carregar e baixar memórias em um novo corpo humano ou máquina são profundas!





Quem é você sem suas memórias?





O que acontece se as memórias enviadas não forem suas ou, inversamente, o que acontece se alguém obtiver suas memórias privadas?





Suas memórias, pensamentos ou sentimentos – sejam eles reais ou falsamente implantados – podem ser usados contra você?





Quão fácil seria hipnotizar e fazer lavagem cerebral em populações inteiras se esta tecnologia fosse amplamente adotada entre o público em geral e usada por nefastos atores público-privados?





Nestes cenários distópicos, os pensamentos, sentimentos e memórias de uma pessoa poderiam ser reprogramados, para que não pudessem mais abrigar opiniões divergentes, muito menos lembrar quem eram.





Nos sistemas legais, memórias falsas poderiam ser implantadas ou a dor poderia ser infligida neurologicamente para fazer uma pessoa confessar um crime que não cometeu.





Falando na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) de 2016 em Davos, Suíça, em um painel intitulado “ What If: Your Brain Confesses? ” A professora de direito e filosofia da Duke University, Dra. Nita Farahany, explicou:





“Se conseguirmos chegar ao ponto em que podemos ter um suspeito involuntário ou um indivíduo involuntário tendo o seu cérebro descodificado de alguma forma, os sistemas legais não fazem quaisquer presunções de que podemos fazer isso, e por isso não há protecções legais isso poderia ser oferecido a você [...] Então, acho que temos que pensar se o cérebro é ou não um lugar especial de privacidade. Existe alguma liberdade de pensamento e não apenas liberdade de expressão que precisamos proteger ativamente ?”





O Dr. Farahany acrescentaria mais tarde:





“Uma das áreas emergentes que é realmente interessante entre a neurociência é a ‘detecção da dor’, e uma vez que entendemos os circuitos que causam a dor, acho que a questão é: ‘poderíamos então incutir dor e usá-la em quaisquer medidas coercitivas dentro do âmbito legal? sistema?'" Dra. Nita Farahany, Reunião Anual do WEF, 2016





Retornando a Davos em 2023, o Dr. Farahany disse que a capacidade de decodificar o cérebro nem precisava exigir um implante invasivo como o do Neuralink, mas sim dispositivos vestíveis, como “fitbits para o seu cérebro”.





Falando no WEF no ano passado, o Dr. Farahany anunciou que, com uma interface cérebro-computador (BCI) não invasiva:





“Podemos captar e decodificar rostos que você está vendo em sua mente – formas simples, números, o número PIN da sua conta bancária” Dra. Nita Farahany, Reunião Anual do WEF, 2023





Se a capacidade de decodificar o cérebro já é tão avançada a ponto de ser capaz de decodificar o PIN da sua conta bancária com tecnologia não invasiva, você pode imaginar o que um implante cerebral semelhante ao Neuralink Telepathy será capaz de decodificar no futuro?





Estas tecnologias, sejam elas implantadas, ingeridas ou usadas, fazem parte de um ecossistema interligado de sensores e transmissores conhecido como Internet dos Corpos (IoB).





“ Indiscutivelmente, a tecnologia IoB mais avançada e invasiva em desenvolvimento é a BCI, que pode ler e escrever no cérebro . A DARPA e desenvolvedores de tecnologia comercial (como Neuralink e Facebook) estão trabalhando neste campo” RAND Corporation, 'Abordagens tecnológicas para melhoria do desempenho humano', novembro de 2021









Outro ponto na frente ética das BCIs tem a ver com a melhoria do desempenho humano, especialmente quando se trata de uso militar.





Um relatório da RAND Corporation publicado em Novembro de 2021, mostra que o Pentágono tem investigado como alterar fundamentalmente o que significa ser humano, financiando investigação para a criação de super-humanos que sejam mais inteligentes, mais rápidos e mais fortes através da melhoria do desempenho humano.





De acordo com o relatório, as aplicações potenciais para melhoria do desempenho humano usando IA e BCIs incluem:





Reduzindo substancialmente o tempo necessário para processar dados e responder a situações

Permitir a formação de equipes entre sistemas humanos (não apenas por meio de um melhor design de sistema, mas também por meio de interfaces cérebro-computador implantáveis)

Permitindo controle complexo, em tempo real e sem usar as mãos de dispositivos ou robôs





Aqui vemos as semelhanças entre a Telepatia da Neuralink, que busca restaurar o movimento dos membros por meio da leitura de pensamentos, e o Departamento de Defesa dos EUA, que busca controlar dispositivos ou robôs com pensamentos.





No que diz respeito à natureza aparentemente telepática dos BCIs , o relatório da RAND acrescenta: “ Os humanos podem ser treinados para controlar todos os tipos de dispositivos externos, tais como o movimento de um rato de computador, braços robóticos e drones ”.





Falando sobre a ética dos BCIs na Reunião Anual do WEF de 2018 em Davos, no painel chamado “ Quando os humanos se tornam ciborgues ”, o presidente da Academia Nacional de Medicina, Victor Dzau, disse ao





Elites de Davos que o uso de interfaces cérebro-computador para aprimorar os humanos além de suas capacidades naturais estava cruzando a linha ética .





“ Acho que estamos em terreno bastante seguro quando usamos essas tecnologias com o propósito de curar doenças, tratar doenças ou, pelo menos, tratar deficiências ”, disse ele.





“ Eu realmente acho que você começa a ultrapassar os limites quando pensa em aprimoramento e aumento .”

O anúncio de Elon Musk do primeiro receptor humano de um implante Neuralink para restaurar a função dos membros é apenas o começo de uma ladeira muito escorregadia cheia de buracos éticos gigantescos.





Quer venha da Neuralink, da DARPA ou de alguma outra entidade pública ou privada, a capacidade de transferir memórias de humano para humano, de humano para máquina ou de máquina para humano parece ser uma realidade inevitável na vida de Musk. olhos transumanistas.





Mas, para além das capacidades restaurativas, terapêuticas e de melhoria do desempenho humano que são a promessa das BCIs, existe um lado mais sombrio que pode ser usado pelas empresas e pelos governos totalitários para manipular os nossos comportamentos e escravizar toda a humanidade.





Este artigo foi publicado originalmente por Tim Hinchliffe no The Sociable.