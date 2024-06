La empresa de implantes cerebrales de Elon Musk quiere dar superpoderes a los humanos

Primero fueron los implantes cerebrales para personas con discapacidad, luego vienen las interfaces cerebro-computadora (BCI) para leer y escribir recuerdos y pensamientos: perspectiva





El anuncio de Elon Musk de que el primer ser humano recibió un implante cerebral Neuralink esta semana se produce casi tres años y medio después de que dijera que esta tecnología algún día podría cargar y descargar recuerdos entre humanos y máquinas.

El 19 de enero de 2024, Musk anunció en X:





“El primer ser humano recibió ayer un implante de Neuralink y se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales”.





Musk también reveló que “ El primer producto de Neuralink se llama 'Telepatía'” y que “permite controlar su teléfono o computadora y, a través de ellos, casi cualquier dispositivo, con solo pensar” .





“ Los usuarios iniciales serán aquellos que hayan perdido el uso de sus extremidades ”.





Con el producto Telepathy de Neuralink, el objetivo inicial es restaurar el movimiento, específicamente restaurar el movimiento de quienes han perdido el uso de sus extremidades.





Pero si ese es el objetivo inicial, ¿cuáles serán los objetivos secundarios en el futuro y quiénes serán seleccionados para ser los futuros usuarios?





¿Recuerdas la historia de los tres cerditos?





No, no me refiero al cuento de hadas para niños; Me refiero a la vez que Musk demostró la actualización del progreso de Neuralink en tres cerdos el 28 de agosto de 2020.





Durante la manifestación, Musk predijo:





“ En el futuro, podrás guardar y reproducir recuerdos ”





“ Obviamente, esto suena cada vez más como un episodio de Black Mirror […] pero esencialmente, si tienes una interfaz cerebral completa, todo lo que está codificado en la memoria, puedes cargarlo ”.





“ Básicamente, podrías almacenar tus recuerdos como una copia de seguridad y restaurarlos . Luego, en última instancia, podrías descargarlos en un nuevo cuerpo o en un cuerpo de robot . El futuro va a ser extraño ”





¡Las implicaciones de cargar y descargar recuerdos en un nuevo cuerpo humano o máquina son profundas!





¿Quién eres sin tus recuerdos?





¿Qué sucede si los recuerdos que se cargan no son tuyos o, por el contrario, qué sucede si alguien accede a tus recuerdos privados?





¿Podrían usarse en tu contra tus recuerdos, pensamientos o sentimientos, ya sean reales o implantados falsamente?





¿Qué tan fácil sería hipnotizar y lavar el cerebro a poblaciones enteras si esta tecnología fuera ampliamente adoptada entre el público en general y utilizada por nefastos actores público-privados?





En estos escenarios distópicos, los pensamientos, sentimientos y recuerdos de una persona podrían reprogramarse, de modo que ya no pudiera albergar puntos de vista disidentes, y mucho menos recordar quiénes eran.





En los sistemas legales, se pueden implantar recuerdos falsos o se puede infligir dolor neurológico para que una persona confiese un delito que no cometió.





Hablando en la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) de 2016 en Davos, Suiza, en un panel titulado “ ¿Y si: tu cerebro confiesa?” ” La Dra. Nita Farahany, profesora de derecho y filosofía de la Universidad de Duke, explicó:





“Si podemos llegar al punto en el que se puede descodificar el cerebro de un sospechoso involuntario o de un individuo involuntario en algún sentido, los sistemas legales no admiten ninguna presunción de que podamos hacer eso, por lo que no existen protecciones legales. eso se te podría permitir […] Entonces, creo que tenemos que pensar si el cerebro es o no un lugar especial de privacidad. ¿Existe alguna libertad de pensamiento y no sólo libertad de expresión que debamos proteger activamente ?





El Dr. Farahany agregaría más tarde:





"Una de las áreas emergentes que es realmente interesante entre las neurociencias es la 'detección del dolor', y una vez que entendemos los circuitos que causan dolor, supongo que la pregunta es: '¿podríamos entonces inculcar dolor y usarlo en cualquier medida coercitiva dentro del marco legal?' ¿sistema?'" Dra. Nita Farahany, Reunión Anual del FEM, 2016





Al regresar a Davos en 2023, el Dr. Farahany dijo que la capacidad de decodificar el cerebro ni siquiera tenía que requerir un implante invasivo como el de Neuralink, sino dispositivos portátiles, como “fitbits para tu cerebro”.





Hablando en el WEF el año pasado, el Dr. Farahany anunció que con una interfaz cerebro-computadora (BCI) no invasiva:





"Podemos captar y decodificar las caras que estás viendo en tu mente: formas simples, números, tu número PIN de tu cuenta bancaria" Dra. Nita Farahany, Reunión Anual del FEM, 2023





Si la capacidad de decodificar el cerebro ya es tan avanzada como poder decodificar el PIN de su cuenta bancaria con tecnología no invasiva, ¿se imagina lo que un implante cerebral similar a la telepatía Neuralink podrá decodificar en el futuro?





Estas tecnologías, ya sean implantadas, ingeridas o usadas, son parte de un ecosistema interconectado de sensores y transmisores conocido como Internet de los cuerpos (IoB).





“ Podría decirse que la tecnología IoB más avanzada e invasiva que se está desarrollando es la BCI, que puede leer y escribir en el cerebro . DARPA y desarrolladores de tecnología comercial (como Neuralink y Facebook) están trabajando en este campo”. RAND Corporation, 'Enfoques tecnológicos para la mejora del desempeño humano', noviembre de 2021









Otro punto en el frente ético de las BCI tiene que ver con la mejora del desempeño humano, especialmente cuando se trata de uso militar.





Un informe de RAND Corporation publicado en noviembre de 2021 muestra que el Pentágono ha estado investigando cómo alterar fundamentalmente lo que significa ser humano, financiando investigaciones para crear superhumanos que sean más inteligentes, más rápidos y más fuertes mediante la mejora del desempeño humano.





Según el informe, las posibles aplicaciones para mejorar el desempeño humano utilizando IA y BCI incluyen:





Reducir sustancialmente el tiempo necesario para procesar datos y responder a situaciones.

Permitir la formación de equipos entre humanos y sistemas (no sólo a través de un mejor diseño del sistema sino también a través de interfaces cerebro-computadora implantables)

Permitir un control complejo, en tiempo real y manos libres de dispositivos o robots





Aquí vemos las similitudes entre la Telepatía de Neuralink, que busca restaurar el movimiento de las extremidades mediante la lectura de pensamientos, y el Departamento de Defensa de EE. UU., que busca controlar dispositivos o robots con pensamientos.





En cuanto a la naturaleza aparentemente telepática de las BCI , el informe de RAND añade: " Se puede entrenar a los seres humanos para controlar todo tipo de dispositivos externos, como el movimiento del ratón de una computadora, brazos robóticos y drones ".





Hablando sobre la ética de las BCI en la reunión anual del WEF de 2018 en Davos en un panel llamado " Cuando los humanos se convierten en cyborgs ", dijo el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Victor Dzau.





Las élites de Davos afirmaron que utilizar interfaces cerebro-computadora para aumentar a los humanos más allá de sus capacidades naturales era cruzar la línea ética .





" Creo que se está en un terreno bastante seguro cuando se utilizan estas tecnologías con el propósito de curar enfermedades, tratarlas o al menos abordar el deterioro ", afirmó.





" Creo que empiezas a cruzar la línea cuando piensas en mejoras y aumentos ".

El anuncio de Elon Musk sobre el primer receptor humano de un implante Neuralink para restaurar la función de las extremidades es solo el comienzo de una pendiente muy resbaladiza llena de gigantescos baches éticos.





Ya sea que provenga de Neuralink, DARPA o alguna otra entidad pública o privada, la capacidad de transferir recuerdos de humano a humano, de humano a máquina o de máquina a humano parece ser una realidad inevitable en la mente de Musk. Ojos transhumanistas.





Pero más allá de las capacidades restaurativas, terapéuticas y de mejora del desempeño humano que prometen las BCI, existe un lado más oscuro que pueden utilizar las corporaciones y los gobiernos totalitarios para manipular nuestros comportamientos y esclavizar a toda la humanidad.





Este artículo fue publicado originalmente por Tim Hinchliffe en The Sociable.