Elon Musks Gehirnimplantat-Firma will Menschen Superkräfte verleihen

Zuerst kamen Gehirnimplantate für Behinderungen, dann kamen Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCIs) zum Lesen und Schreiben von Erinnerungen und Gedanken: Perspektive





Die Ankündigung von Elon Musk, dass der erste Mensch diese Woche ein Neuralink-Gehirnimplantat erhalten habe, erfolgt fast dreieinhalb Jahre, nachdem er sagte, dass diese Technologie eines Tages in der Lage sein würde, Erinnerungen zwischen Menschen und Maschinen hoch- und herunterzuladen.

Am 19. Januar 2024 gab Musk auf X bekannt:





„Der erste Mensch hat gestern ein Implantat von Neuralink erhalten und erholt sich gut. Erste Ergebnisse zeigen eine vielversprechende Erkennung von Neuronenspitzen.“





Musk enthüllte außerdem, dass „ das erste Neuralink-Produkt ‚Telepathy‘ heißt“ und dass es „die Steuerung Ihres Telefons oder Computers und damit fast aller Geräte durch einfaches Denken ermöglicht .“





„ Erstnutzer werden diejenigen sein, die ihre Gliedmaßen nicht mehr gebrauchen können .“





Das ursprüngliche Ziel des Telepathy-Produkts von Neuralink ist die Wiederherstellung – insbesondere die Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit derjenigen, die ihre Gliedmaßen nicht mehr nutzen können.





Aber wenn das das ursprüngliche Ziel ist, was werden die sekundären Ziele in der Zukunft sein und wer wird als zukünftiger Benutzer ausgewählt?





Erinnern Sie sich an die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen?





Nein, ich spreche nicht vom Kindermärchen; Ich spreche von der Zeit, als Musk am 28. August 2020 das Fortschrittsupdate von Neuralink an drei Schweinen demonstrierte.





Während der Demonstration sagte Musk voraus:





„ In Zukunft können Sie Erinnerungen speichern und wiedergeben “





„ Das klingt offensichtlich immer mehr nach einer Black-Mirror-Episode […], aber im Grunde genommen könnte man alles, was im Gedächtnis kodiert ist, hochladen, wenn man über eine Schnittstelle für das ganze Gehirn verfügt. “





„ Sie könnten Ihre Erinnerungen grundsätzlich als Backup speichern und die Erinnerungen wiederherstellen .“ Dann könnten Sie sie letztendlich möglicherweise in einen neuen Körper oder in einen Roboterkörper herunterladen . Die Zukunft wird seltsam sein “





Die Auswirkungen des Hoch- und Herunterladens von Erinnerungen in einen neuen menschlichen Körper oder eine neue Maschine sind tiefgreifend!





Wer bist du ohne deine Erinnerungen?





Was passiert, wenn die hochgeladenen Erinnerungen nicht Ihnen gehören, oder was passiert umgekehrt, wenn jemand an Ihre privaten Erinnerungen gelangt?





Könnten Ihre Erinnerungen, Gedanken oder Gefühle – seien sie real oder falsch eingepflanzt – gegen Sie verwendet werden?





Wie einfach wäre es, ganze Bevölkerungen zu hypnotisieren und einer Gehirnwäsche zu unterziehen, wenn diese Technologie in der breiten Öffentlichkeit weit verbreitet wäre und von schändlichen öffentlich-privaten Akteuren genutzt würde?





In diesen dystopischen Szenarien könnten die Gedanken, Gefühle und Erinnerungen einer Person umprogrammiert werden, sodass sie keine abweichenden Ansichten mehr hegen oder sich gar nicht mehr daran erinnern kann, wer sie war.





In Rechtssystemen könnten falsche Erinnerungen implantiert oder neurologisch Schmerzen zugefügt werden, um eine Person dazu zu bringen, ein Verbrechen zu gestehen, das sie nicht begangen hat.





Rede auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2016 in Davos, Schweiz, auf einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „ Was wäre, wenn: Ihr Gehirn gesteht?“ „Dr. Nita Farahany, Professorin für Recht und Philosophie an der Duke University, erklärte:





„Wenn wir an den Punkt gelangen können, an dem entweder das Gehirn eines unfreiwilligen Verdächtigen oder einer unwilligen Einzelperson in gewisser Weise entschlüsselt werden kann, gehen die Rechtssysteme nicht davon aus, dass wir das können, und es gibt daher keinen rechtlichen Schutz das könnte man sich leisten […] Ich denke, wir müssen darüber nachdenken, ob das Gehirn ein besonderer Ort der Privatsphäre ist oder nicht. Gibt es eine gewisse Gedankenfreiheit und nicht nur die Meinungsfreiheit, die wir aktiv schützen müssen ?“





Dr. Farahany fügte später hinzu:





„Einer der aufstrebenden Bereiche, der in der Neurowissenschaft wirklich interessant ist, ist die ‚Schmerzerkennung‘, und wenn wir erst einmal die Schaltkreise verstanden haben, die Schmerzen verursachen, stellt sich meiner Meinung nach die Frage: ‚Könnten wir dann Schmerzen einflößen und diese in jeglichen Zwangsmaßnahmen im Rahmen des Rechts einsetzen?‘ System?'" Dr. Nita Farahany, WEF-Jahrestagung 2016





Als er 2023 nach Davos zurückkehrte, sagte Dr. Farahany, dass die Fähigkeit, das Gehirn zu entschlüsseln, nicht einmal ein invasives Implantat wie das von Neuralink erfordern müsse, sondern vielmehr tragbare Geräte wie „Fitbits für Ihr Gehirn“.





In seiner Rede beim WEF im letzten Jahr kündigte Dr. Farahany an , dass mit einer nicht-invasiven Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI):





„Wir können Gesichter, die Sie in Ihrem Kopf sehen, erkennen und entschlüsseln – einfache Formen, Zahlen, Ihre PIN-Nummer für Ihr Bankkonto.“ Dr. Nita Farahany, WEF-Jahrestagung, 2023





Wenn die Fähigkeit, das Gehirn zu entschlüsseln, bereits so weit fortgeschritten ist, dass Sie die PIN Ihres Bankkontos mit nicht-invasiver Technologie entschlüsseln können, können Sie sich dann vorstellen, was ein neuronales Telepathie-ähnliches Gehirnimplantat in Zukunft entschlüsseln kann?





Diese Technologien, ob implantiert, eingenommen oder getragen, sind Teil eines vernetzten Ökosystems aus Sensoren und Sendern, das als Internet of Bodies (IoB) bekannt ist.





„ Die wohl fortschrittlichste und invasivste IoB-Technologie, die derzeit entwickelt wird, ist das BCI, das sowohl lesen als auch schreiben kann .“ DARPA und kommerzielle Technologieentwickler (wie Neuralink und Facebook) arbeiten in diesem Bereich.“ RAND Corporation, „Technologische Ansätze zur Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit“, November 2021









Ein weiterer ethischer Punkt bei BCIs betrifft die Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit, insbesondere wenn es um den militärischen Einsatz geht.





Aus einem im November 2021 veröffentlichten Bericht der RAND Corporation geht hervor, dass das Pentagon untersucht hat , wie sich die Bedeutung des Menschseins grundlegend ändern lässt, und die Forschung zur Schaffung von Supermenschen finanziert hat, die durch Leistungssteigerung der Menschen intelligenter, schneller und stärker sind.





Dem Bericht zufolge umfassen potenzielle Anwendungen zur Verbesserung der menschlichen Leistungsfähigkeit mithilfe von KI und BCIs:





Erhebliche Reduzierung der Zeit, die für die Verarbeitung von Daten und die Reaktion auf Situationen erforderlich ist

Ermöglichung der Zusammenarbeit zwischen Mensch und System (nicht nur durch besseres Systemdesign, sondern auch durch implantierbare Gehirn-Computer-Schnittstellen)

Ermöglicht eine komplexe, freihändige Steuerung von Geräten oder Robotern in Echtzeit





Hier sehen wir die Ähnlichkeiten zwischen Neuralinks Telepathie, die darauf abzielt, die Bewegung von Gliedmaßen durch das Lesen von Gedanken wiederherzustellen, und dem US-Verteidigungsministerium, das Geräte oder Roboter mit Gedanken steuern möchte.





Bezüglich der scheinbar telepathischen Natur von BCIs fügt der RAND-Bericht hinzu: „ Menschen können trainiert werden, alle möglichen externen Geräte zu steuern, wie etwa die Bewegung einer Computermaus, Roboterarme und Drohnen .“





Victor Dzau, Präsident der National Academy of Medicine, sprach auf der WEF-Jahrestagung 2018 in Davos in einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „ When Humans Become Cyborgs “ über die Ethik von BCIs





Die Davoser Eliten waren der Ansicht, dass die Verwendung von Gehirn-Computer-Schnittstellen zur Verbesserung von Menschen über ihre natürlichen Fähigkeiten hinaus die ethische Grenze überschreitet .





„ Ich denke, man ist auf ziemlich sicherem Terrain, wenn man diese Technologien zur Heilung von Krankheiten, zur Behandlung von Krankheiten oder zumindest zur Behandlung von Beeinträchtigungen einsetzt “, sagte er.





„ Ich denke schon, dass man die Grenze überschreitet, wenn man an Verbesserung und Augmentation denkt .“

Elon Musks Ankündigung, dass der erste Mensch ein Neuralink-Implantat zur Wiederherstellung der Gliedmaßenfunktion erhalten hat, ist nur der Anfang eines sehr rutschigen Abhangs voller riesiger ethischer Schlaglöcher.





Ob von Neuralink, DARPA oder einer anderen öffentlichen oder privaten Einrichtung, die Fähigkeit, Erinnerungen von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Maschine oder von Maschine zu Mensch zu übertragen, scheint für Musk eine unvermeidliche Realität zu sein transhumanistische Augen.





Aber jenseits der wiederherstellenden, therapeutischen und menschlichen Leistungssteigerungsmöglichkeiten, die BCIs versprechen, gibt es eine dunklere Seite, die von Unternehmen und totalitären Regierungen genutzt werden kann, um unser Verhalten zu manipulieren und die gesamte Menschheit zu versklaven.





Dieser Artikel wurde ursprünglich von Tim Hinchliffe auf The Sociable veröffentlicht.