医疗保健革命：安迪·斯库诺弗颠覆根深蒂固行业的策略

忘掉您认为自己了解的一切有关医疗保健的知识。
最近，我在播客节目中采访了 CrowdHealth 富有远见的创始人 Andy Schoonover。他不仅仅是在创建另一家健康保险公司，他还在领导一场针对该行业失败模式的全面革命。他所做的事情具有颠覆性，其影响远远超出了医疗保健领域——科技巨头们也开始紧张起来。
在本期通讯中，我们将分析 Andy 用来打破现状的八种策略。这些不仅仅是医疗保健策略；对于任何想要挑战根深蒂固的行业并取得胜利的人来说，它们都是一本剧本。我们谈论的是：
无论您是企业家、投资者，还是对现有做法感到厌烦的人，您都应该听听这个故事。准备好重新思考您认为自己了解的有关颠覆的一切。
如果你想收听完整的播客，请继续收听
忘记硅谷吧。
真正的创新温床可能就隐藏在显而易见的地方，隐藏在复杂且往往过时的医疗保健行业中。
CrowdHealth 的创始人安迪·斯库诺弗 (Andy Schoonover) 是这一颠覆的幕后推手，他以非常规方式打破传统模式，引人注目，激励着新一代企业家。
从本质上来说，CrowdHealth 是一种健康保险替代品。
但远不止这些。这是一个社区驱动的模式，利用集体资源来支付医疗费用，消除了以营利为目的的中间商，让个人能够掌控自己的健康。
斯库诺弗的剧本是一份宝贵的战术见解，适用于任何即将发生颠覆的行业。
当我采访他时，我了解到他实施的八个重要想法，你可以用它们来改变你的业务。
斯库诺弗不仅进入了医疗保健领域，他还重新定义了战场。CrowdHealth 并没有玩传统的营销预算和游说力量游戏。相反，他们采用非对称策略来战胜其庞大的竞争对手。
要点：不要试图在现有企业自己的领域击败他们。找到自己独特的优势，利用非常规策略，重新定义竞争格局。
传统医疗保险通常被视为一种价值提取模式，利润优先于患者护理。CrowdHealth 正在颠覆这一模式，专注于在每个接触点创造价值。
要点：不要只关注从客户身上获取价值，而要关注为他们创造价值。打造一家以客户需求为先、提供真正卓越体验的企业。
CrowdHealth 不仅仅是一家公司，它还是一个网络。加入的人越多，它就越强大、越有弹性。这就是网络效应的本质，这是一种可以推动企业呈指数级增长的强大现象。
要点：不要只打造产品，还要打造网络。培养一个致力于平台成功的用户社区。利用网络效应推动指数级增长并创造可持续的竞争优势。
在这个充斥着营销信息的世界里，CrowdHealth 已经掌握了游击营销的艺术。他们摒弃了传统的广告渠道，转而采用更灵活、更有创意、更经济的方法。
要点：不要只营销您的产品，而要创造一场运动。采用富有创意、出乎意料且影响深远的游击营销策略。通过提供价值、引发对话和挑战常规来破解注意力经济。
CrowdHealth 不仅改变了医疗保险的商业模式，还改变了医疗保健的文化。他们不仅仅是一家公司，更是一场运动，一群由共同的赋权、透明和集体行动精神团结在一起的个人。
要点：不要只销售产品或服务；要创造一种文化。打造一个能与客户价值观和愿望产生共鸣的品牌。让他们成为社区的积极参与者。
医疗保健行业是一个复杂且不断变化的行业。法规不断变化，技术不断发展，消费者的期望也不断变化。要在这种环境中蓬勃发展，企业需要具备反脆弱性——不仅要有韧性，还要能够在逆境中变得更加强大。
CrowdHealth 已经接受了这种反脆弱心态。他们不断尝试、迭代并适应不断变化的情况。他们不怕犯错，只要他们能从错误中吸取教训并将其作为成长的动力。
要点：不要害怕失败。将其视为学习机会。打造一家适应性强、有韧性、能够在混乱中蓬勃发展的企业。
医疗保健是一个受到严格监管的行业，通常被视为官僚主义和繁文缛节的雷区。但 Schoonover 和他的团队已经证明，人们可以驾驭这种局面，不是通过遵守规则，而是通过改写规则。
要点：不要让法规扼杀您的创新。研究监管环境，找出颠覆性机会，并倡导符合您愿景的政策。
虽然 CrowdHealth 的模型专门针对医疗保健行业，但其背后的原则适用于任何即将发生颠覆的行业。
无论您从事金融、教育还是交通运输行业，本手册中概述的策略都可以帮助您挑战现状、创造运动并建立真正重要的业务。
要点：商业的未来在于颠覆、创新和为客户创造价值。通过遵循本手册中概述的原则，您可以将您的业务定位在这场革命的最前沿。
Andy Schoonover 和 CrowdHealth 不仅仅是一个医疗保健故事；他们还是创业未来的蓝图。
它们提醒我们，即使是最根深蒂固的行业也可能被颠覆，即使是最强大的既有者也可能受到挑战，即使是最复杂的问题也可以得到解决。
未来属于那些愿意质疑现状、接受非传统、创建真正重要的企业的人。
在未来，创新将受到重视，社区为王，客户永远是中心。
你准备好参加革命了吗？
斯科特
如果你想收听完整的播客，请继续收听