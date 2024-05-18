医疗保健革命：安迪·斯库诺弗颠覆根深蒂固行业的策略





忘掉您认为自己了解的一切有关医疗保健的知识。





最近，我在播客节目中采访了 CrowdHealth 富有远见的创始人 Andy Schoonover。他不仅仅是在创建另一家健康保险公司，他还在领导一场针对该行业失败模式的全面革命。他所做的事情具有颠覆性，其影响远远超出了医疗保健领域——科技巨头们也开始紧张起来。





在本期通讯中，我们将分析 Andy 用来打破现状的八种策略。这些不仅仅是医疗保健策略；对于任何想要挑战根深蒂固的行业并取得胜利的人来说，它们都是一本剧本。我们谈论的是：





利用数据武器 超越竞争对手

超越竞争对手 创建一个忠诚的社区 ，使其成为牢不可破的护城河

，使其成为牢不可破的护城河 改变价值观念 ，把客户放在第一位，而不是利润

，把客户放在第一位，而不是利润 以及更多...





无论您是企业家、投资者，还是对现有做法感到厌烦的人，您都应该听听这个故事。准备好重新思考您认为自己了解的有关颠覆的一切。





如果你想收听完整的播客，请继续收听 successstorypodcast.com 或 YouTube 。

忘记硅谷吧。





真正的创新温床可能就隐藏在显而易见的地方，隐藏在复杂且往往过时的医疗保健行业中。

CrowdHealth 的创始人安迪·斯库诺弗 (Andy Schoonover) 是这一颠覆的幕后推手，他以非常规方式打破传统模式，引人注目，激励着新一代企业家。





从本质上来说，CrowdHealth 是一种健康保险替代品。





但远不止这些。这是一个社区驱动的模式，利用集体资源来支付医疗费用，消除了以营利为目的的中间商，让个人能够掌控自己的健康。





斯库诺弗的剧本是一份宝贵的战术见解，适用于任何即将发生颠覆的行业。





当我采访他时，我了解到他实施的八个重要想法，你可以用它们来改变你的业务。

不对称优势：重新定义战场

斯库诺弗不仅进入了医疗保健领域，他还重新定义了战场。CrowdHealth 并没有玩传统的营销预算和游说力量游戏。相反，他们采用非对称策略来战胜其庞大的竞争对手。





社区是护城河： CrowdHealth 不只是在建立客户群，他们还在培养一个充满热情的拥护者社区。这不仅仅关乎社交媒体参与，还关乎创造一个共同的身份和目标，以强化品牌并为竞争对手设置强大的进入壁垒。

CrowdHealth 不只是在建立客户群，他们还在培养一个充满热情的拥护者社区。这不仅仅关乎社交媒体参与，还关乎创造一个共同的身份和目标，以强化品牌并为竞争对手设置强大的进入壁垒。 数据作为武器： CrowdHealth 利用数据的力量推动决策、优化运营并个性化会员体验。他们不只是收集数据，而是将数据作为武器来获取洞察力和竞争优势。

CrowdHealth 利用数据的力量推动决策、优化运营并个性化会员体验。他们不只是收集数据，而是将数据作为武器来获取洞察力和竞争优势。 透明是盾牌：在一个以不透明著称的行业中，CrowdHealth 做到了极度透明。他们发布财务数据，分享决策过程，并积极寻求会员的反馈。这可以建立信任，培养忠诚度，并使其在竞争中脱颖而出。





要点：不要试图在现有企业自己的领域击败他们。找到自己独特的优势，利用非常规策略，重新定义竞争格局。

价值创造重于价值提取

传统医疗保险通常被视为一种价值提取模式，利润优先于患者护理。CrowdHealth 正在颠覆这一模式，专注于在每个接触点创造价值。





以会员为中心的设计： CrowdHealth 的每一个方面，从用户界面到索赔流程，都是以会员为中心设计的。他们不断收集反馈并进行迭代，以确保无缝且令人振奋的体验。

CrowdHealth 的每一个方面，从用户界面到索赔流程，都是以会员为中心设计的。他们不断收集反馈并进行迭代，以确保无缝且令人振奋的体验。 整体健康： CrowdHealth 不仅仅涵盖医疗费用；他们还通过教育资源、社区支持和预防性护理计划来促进整体健康。

CrowdHealth 不仅仅涵盖医疗费用；他们还通过教育资源、社区支持和预防性护理计划来促进整体健康。 财务协调：通过将其财务激励与其成员的财务激励相结合，CrowdHealth 能够创造一个双赢的局面，让每个人都能从更低的成本和更好的结果中受益。





要点：不要只关注从客户身上获取价值，而要关注为他们创造价值。打造一家以客户需求为先、提供真正卓越体验的企业。

网络效应：释放指数增长

CrowdHealth 不仅仅是一家公司，它还是一个网络。加入的人越多，它就越强大、越有弹性。这就是网络效应的本质，这是一种可以推动企业呈指数级增长的强大现象。





社区驱动的收购： CrowdHealth 成员不仅仅是客户，他们还是网络发展的积极参与者。他们邀请朋友和家人，在社交媒体上分享他们的经验，并产生有机增长的连锁反应。

CrowdHealth 成员不仅仅是客户，他们还是网络发展的积极参与者。他们邀请朋友和家人，在社交媒体上分享他们的经验，并产生有机增长的连锁反应。 集体谈判能力： 随着网络的发展，其集体谈判能力也随之增强。CrowdHealth 可以与医疗服务提供商协商出更优惠的价格，将节省的费用转嫁给会员，从而进一步促进增长。

随着网络的发展，其集体谈判能力也随之增强。CrowdHealth 可以与医疗服务提供商协商出更优惠的价格，将节省的费用转嫁给会员，从而进一步促进增长。 数据驱动的个性化：网络越大，数据池越丰富。CrowdHealth 可以利用这些数据来个性化会员体验，提供量身定制的建议，并不断改进其产品。





要点：不要只打造产品，还要打造网络。培养一个致力于平台成功的用户社区。利用网络效应推动指数级增长并创造可持续的竞争优势。

游击营销：破解注意力经济

在这个充斥着营销信息的世界里，CrowdHealth 已经掌握了游击营销的艺术。他们摒弃了传统的广告渠道，转而采用更灵活、更有创意、更经济的方法。





内容即货币： CrowdHealth 不仅创造内容，还创造对话。他们的博客文章、社交媒体帖子和新闻通讯不仅仅是宣传，它们还具有教育意义、娱乐性和启发性。它们为受众的生活增添价值，并将 CrowdHealth 定位为医疗保健领域的思想领袖。

CrowdHealth 不仅创造内容，还创造对话。他们的博客文章、社交媒体帖子和新闻通讯不仅仅是宣传，它们还具有教育意义、娱乐性和启发性。它们为受众的生活增添价值，并将 CrowdHealth 定位为医疗保健领域的思想领袖。 影响力人士合作伙伴关系： CrowdHealth 与拥有相同价值观和使命的影响力人士和思想领袖合作。这些合作伙伴关系为讲述真实故事提供了一个平台，并覆盖了更广泛的受众。

CrowdHealth 与拥有相同价值观和使命的影响力人士和思想领袖合作。这些合作伙伴关系为讲述真实故事提供了一个平台，并覆盖了更广泛的受众。 病毒式营销活动： CrowdHealth 发起了多项病毒式营销活动，这些活动吸引了公众的注意力，引起了巨大的轰动。这些活动不仅仅是为了推广产品，还旨在引发讨论并挑战现状。





要点：不要只营销您的产品，而要创造一场运动。采用富有创意、出乎意料且影响深远的游击营销策略。通过提供价值、引发对话和挑战常规来破解注意力经济。

文化黑客：重写交往规则

CrowdHealth 不仅改变了医疗保险的商业模式，还改变了医疗保健的文化。他们不仅仅是一家公司，更是一场运动，一群由共同的赋权、透明和集体行动精神团结在一起的个人。





社区建设： CrowdHealth 创建了一个充满活力的在线社区，成员们可以在这里分享自己的故事、提供支持并倡导变革。这种归属感可以培养忠诚度、推动参与度并促进口碑营销。

CrowdHealth 创建了一个充满活力的在线社区，成员们可以在这里分享自己的故事、提供支持并倡导变革。这种归属感可以培养忠诚度、推动参与度并促进口碑营销。 赋权： CrowdHealth 成员不是被动的消费者，而是他们自身健康旅程的积极参与者。他们在决策过程中拥有发言权，能够获取透明的信息，并拥有一个表达自己需求的平台。

CrowdHealth 成员不是被动的消费者，而是他们自身健康旅程的积极参与者。他们在决策过程中拥有发言权，能够获取透明的信息，并拥有一个表达自己需求的平台。 共同价值观： CrowdHealth 打造了一个与人们的价值观产生共鸣的品牌。它不仅关乎健康保险，还关乎公平、透明和社区。这种情感联系是忠诚度和参与度的强大驱动力。





要点：不要只销售产品或服务；要创造一种文化。打造一个能与客户价值观和愿望产生共鸣的品牌。让他们成为社区的积极参与者。

反脆弱的艺术：在混乱中蓬勃发展

医疗保健行业是一个复杂且不断变化的行业。法规不断变化，技术不断发展，消费者的期望也不断变化。要在这种环境中蓬勃发展，企业需要具备反脆弱性——不仅要有韧性，还要能够在逆境中变得更加强大。





CrowdHealth 已经接受了这种反脆弱心态。他们不断尝试、迭代并适应不断变化的情况。他们不怕犯错，只要他们能从错误中吸取教训并将其作为成长的动力。





快速实验： CrowdHealth 不怕尝试新事物，即使失败。他们使用数据驱动的方法来测试假设、收集反馈并快速迭代其产品和服务。

CrowdHealth 不怕尝试新事物，即使失败。他们使用数据驱动的方法来测试假设、收集反馈并快速迭代其产品和服务。 接受反馈： CrowdHealth 积极寻求会员的反馈，利用反馈来识别痛点、改善用户体验并建立更强大的社区。

CrowdHealth 积极寻求会员的反馈，利用反馈来识别痛点、改善用户体验并建立更强大的社区。 从失败中学习： CrowdHealth 将失败视为成长的机会。他们分析自己的错误，从中吸取教训，并利用这些错误在未来做出更好的决策。





要点：不要害怕失败。将其视为学习机会。打造一家适应性强、有韧性、能够在混乱中蓬勃发展的企业。

破解监管格局

医疗保健是一个受到严格监管的行业，通常被视为官僚主义和繁文缛节的雷区。但 Schoonover 和他的团队已经证明，人们可以驾驭这种局面，不是通过遵守规则，而是通过改写规则。





监管柔道： CrowdHealth 并未直接对抗监管，而是利用监管为自己谋利。他们发现了漏洞和灰色地带，从而可以在传统保险框架之外运营。

CrowdHealth 并未直接对抗监管，而是利用监管为自己谋利。他们发现了漏洞和灰色地带，从而可以在传统保险框架之外运营。 游说变革： CrowdHealth 不仅在现有监管框架内开展工作，还积极推动变革。他们游说立法者、教育公众，并倡导促进创新和消费者选择的政策。

CrowdHealth 不仅在现有监管框架内开展工作，还积极推动变革。他们游说立法者、教育公众，并倡导促进创新和消费者选择的政策。 建立联盟： CrowdHealth 并非孤军奋战。他们正在与其他医疗保健颠覆者、患者权益组织和有远见的政策制定者建立联盟。通过合作，他们可以扩大影响力并加速变革。





要点：不要让法规扼杀您的创新。研究监管环境，找出颠覆性机会，并倡导符合您愿景的政策。

颠覆的未来：超越医疗保健

虽然 CrowdHealth 的模型专门针对医疗保健行业，但其背后的原则适用于任何即将发生颠覆的行业。





无论您从事金融、教育还是交通运输行业，本手册中概述的策略都可以帮助您挑战现状、创造运动并建立真正重要的业务。





找出痛点： 您所在行业的客户面临的最大挫折是什么？

您所在行业的客户面临的最大挫折是什么？ 挑战假设： 哪些过时的观念和做法阻碍了进步？

哪些过时的观念和做法阻碍了进步？ 建立社区： 创建一个让您的客户可以联系、分享经验和倡导变革的空间。

创建一个让您的客户可以联系、分享经验和倡导变革的空间。 拥抱透明度： 对您的运营、挑战和成功保持开放和诚实的态度。

对您的运营、挑战和成功保持开放和诚实的态度。 利用数据： 使用数据获得洞察力，做出明智的决策，并不断改进您的产品或服务。

使用数据获得洞察力，做出明智的决策，并不断改进您的产品或服务。 接受实验：不要害怕尝试新事物，即使它们失败。





要点：商业的未来在于颠覆、创新和为客户创造价值。通过遵循本手册中概述的原则，您可以将您的业务定位在这场革命的最前沿。

最后的想法

Andy Schoonover 和 CrowdHealth 不仅仅是一个医疗保健故事；他们还是创业未来的蓝图。

它们提醒我们，即使是最根深蒂固的行业也可能被颠覆，即使是最强大的既有者也可能受到挑战，即使是最复杂的问题也可以得到解决。





未来属于那些愿意质疑现状、接受非传统、创建真正重要的企业的人。





在未来，创新将受到重视，社区为王，客户永远是中心。

你准备好参加革命了吗？





斯科特



