Sağlık Hizmetinde Devrim Yaratmak: Andy Schoonover'ın Yerleşik Endüstrileri Yıkmaya Yönelik Başucu Kitabı





Sağlıkla ilgili bildiğinizi düşündüğünüz her şeyi unutun.





Geçtiğimiz günlerde CrowdHealth'in ileri görüşlü kurucusu Andy Schoonover ile podcast'imde buluştum. Sadece başka bir sağlık sigortası şirketi kurmakla kalmıyor; endüstrinin bozuk modeline karşı tam bir devrime öncülük ediyor. Yaptığı şey o kadar yıkıcı ki sağlık hizmetlerinin çok ötesine geçiyor ve teknoloji devleri ter dökmeye başlıyor.





Bu bültende Andy'nin statükoyu ortadan kaldırmak için kullandığı sekiz stratejiyi inceleyeceğiz. Bunlar sadece sağlık hizmeti taktikleri değil; köklü bir endüstriye girişmek ve kazanmak isteyen herkes için bir taktik kitabıdırlar. Hakkında konuşuyoruz:





Rekabeti alt etmek için verileri silah haline getirmek

haline getirmek Geçilmez bir hendeğe dönüşecek kadar sadık bir topluluk yaratmak

Kârı değil, müşterileri ilk sıraya koymak için senaryoyu değere çevirmek

Ve daha fazlası...





İster girişimci olun, ister yatırımcı olun, ya da sadece işlerin nasıl yürüdüğünden bıkmış biri olun, bu duymanız gereken bir hikaye. Kesinti hakkında bildiğinizi düşündüğünüz her şeyi yeniden düşünmeye hazır olun.





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Silikon Vadisini unutun.





Yeniliğin gerçek yuvası, karmaşık ve çoğu zaman arkaik sağlık sektörünün içinde, göz önünde saklanıyor olabilir.

CrowdHealth'in kurucusu Andy Schoonover, bu yıkımın arkasındaki mimardır; geleneksel modelleri alışılmışın dışında bir yaklaşımla yerle bir ederek dikkatleri üzerine çeker ve yeni nesil girişimcilere ilham verir.





CrowdHealth özünde bir sağlık sigortası alternatifidir.





Ama bundan çok daha fazlası. Bu, tıbbi masrafları karşılamak için kolektif kaynaklardan yararlanan, kâr odaklı aracıları ortadan kaldıran ve bireylere sağlıklarının kontrolünü ellerine alma yetkisi veren, toplum destekli bir modeldir.





Schoonover'ın taktik kitabı, bozulmaya hazır her sektöre uygulanabilecek taktiksel içgörülerden oluşan bir hazinedir.





Onunla röportaj yaptığımda, uyguladığı ve işinizi dönüştürmek için kullanabileceğiniz sekiz önemli fikri öğrendim.

Asimetrik Avantaj: Savaş Alanını Yeniden Tanımlamak

Schoonover sadece sağlık alanına girmedi; savaş alanını yeniden tanımladı. CrowdHealth, pazarlama bütçeleri ve lobi gücü gibi geleneksel oyunu oynamıyor. Bunun yerine Goliath rakiplerine üstünlük sağlamak için asimetrik taktikler kullanıyorlar.





Bir Hendek Olarak Topluluk: CrowdHealth yalnızca bir müşteri tabanı oluşturmakla kalmıyor; tutkulu bir savunucu topluluğunu teşvik ediyorlar. Bu sadece sosyal medya katılımıyla ilgili değil; markayı güçlendiren ve rakipler için zorlu bir giriş engeli oluşturan ortak bir kimlik ve amaç yaratmakla ilgilidir.

CrowdHealth yalnızca bir müşteri tabanı oluşturmakla kalmıyor; tutkulu bir savunucu topluluğunu teşvik ediyorlar. Bu sadece sosyal medya katılımıyla ilgili değil; markayı güçlendiren ve rakipler için zorlu bir giriş engeli oluşturan ortak bir kimlik ve amaç yaratmakla ilgilidir. Bir Silah Olarak Veri: CrowdHealth, karar almayı yönlendirmek, operasyonları optimize etmek ve üye deneyimini kişiselleştirmek için verilerin gücünden yararlanır. Sadece veri toplamıyorlar; içgörü ve rekabet avantajı elde etmek için bunu silah haline getiriyorlar.

CrowdHealth, karar almayı yönlendirmek, operasyonları optimize etmek ve üye deneyimini kişiselleştirmek için verilerin gücünden yararlanır. Sadece veri toplamıyorlar; içgörü ve rekabet avantajı elde etmek için bunu silah haline getiriyorlar. Bir Kalkan Olarak Şeffaflık: Opaklıkla nam salmış bir sektörde CrowdHealth son derece şeffaftır. Mali verilerini yayınlıyor, karar alma süreçlerini paylaşıyor ve üyelerden aktif olarak geri bildirim alıyorlar. Bu güven oluşturur, sadakati teşvik eder ve onları rekabetten farklılaştırır.





Çıkarım: Görevlileri kendi oyunlarında yenmeye çalışmayın. Benzersiz güçlü yönlerinizi bulun, alışılmadık taktiklerden yararlanın ve rekabet ortamını yeniden tanımlayın.

Değer Çıkarma Üzerinden Değer Yaratımı

Geleneksel sağlık sigortası genellikle kârın hasta bakımının önünde tutulduğu bir değer çıkarma modeli olarak görülüyor. CrowdHealth senaryoyu değiştiriyor ve her temas noktasında değer yaratmaya odaklanıyor.





Üye Merkezli Tasarım: CrowdHealth'in kullanıcı arayüzünden talep sürecine kadar her yönü üye düşünülerek tasarlanmıştır. Sorunsuz ve güçlendirici bir deneyim sağlamak için sürekli olarak geri bildirim topluyor ve yineliyorlar.

CrowdHealth'in kullanıcı arayüzünden talep sürecine kadar her yönü üye düşünülerek tasarlanmıştır. Sorunsuz ve güçlendirici bir deneyim sağlamak için sürekli olarak geri bildirim topluyor ve yineliyorlar. Bütünsel Sağlık: CrowdHealth yalnızca tıbbi masrafları karşılamanın ötesine geçer; eğitim kaynakları, topluluk desteği ve önleyici bakım girişimleri aracılığıyla bütünsel sağlığı teşvik ederler.

CrowdHealth yalnızca tıbbi masrafları karşılamanın ötesine geçer; eğitim kaynakları, topluluk desteği ve önleyici bakım girişimleri aracılığıyla bütünsel sağlığı teşvik ederler. Finansal Uyum: CrowdHealth, mali teşviklerini üyelerinin teşvikleriyle uyumlu hale getirerek herkesin daha düşük maliyetlerden ve daha iyi sonuçlardan yararlandığı bir kazan-kazan senaryosu yaratabiliyor.





Çıkarım: Yalnızca müşterilerinizden değer elde etmeye odaklanmayın; onlar için değer yaratmaya odaklanın. İhtiyaçlarını ön planda tutan ve gerçekten olağanüstü bir deneyim sunan bir işletme kurun.

Ağ Etkisi: Üstel Büyümeyi Ortaya Çıkarmak

CrowdHealth yalnızca bir şirket değildir; bu bir ağ. Ne kadar çok insan katılırsa, o kadar güçlü ve dayanıklı olur. Bir işletmeyi katlanarak büyümeye itebilecek güçlü bir olgu olan ağ etkisinin özü budur.





Topluluk Odaklı Satın Alma: CrowdHealth üyeleri yalnızca müşteri değildir; ağın büyümesinde aktif katılımcılardırlar. Arkadaşlarını ve ailelerini davet ediyorlar, deneyimlerini sosyal medyada paylaşıyorlar ve organik büyümenin dalga etkisi yaratıyorlar.

CrowdHealth üyeleri yalnızca müşteri değildir; ağın büyümesinde aktif katılımcılardırlar. Arkadaşlarını ve ailelerini davet ediyorlar, deneyimlerini sosyal medyada paylaşıyorlar ve organik büyümenin dalga etkisi yaratıyorlar. Toplu Pazarlık Gücü: Ağ büyüdükçe toplu pazarlık gücü de artar. CrowdHealth, sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla daha iyi oranlar üzerinde pazarlık yaparak tasarrufları üyelere aktarabilir ve büyümeyi daha da hızlandırabilir.

Ağ büyüdükçe toplu pazarlık gücü de artar. CrowdHealth, sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla daha iyi oranlar üzerinde pazarlık yaparak tasarrufları üyelere aktarabilir ve büyümeyi daha da hızlandırabilir. Veriye Dayalı Kişiselleştirme: Ağ ne kadar büyük olursa veri havuzu da o kadar zengin olur. CrowdHealth, üye deneyimini kişiselleştirmek, özel öneriler sunmak ve ürünlerini sürekli olarak geliştirmek için bu verilerden yararlanabilir.





Çıkarım: Yalnızca bir ürün yapmayın; bir ağ kurun. Platformunuzun başarısına yatırım yapan bir kullanıcı topluluğu oluşturun. Üstel büyümeyi teşvik etmek ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratmak için ağ etkisinden yararlanın.

Gerilla Pazarlama: Dikkat Ekonomisini Hacklemek

Pazarlama mesajlarına doymuş bir dünyada CrowdHealth, gerilla pazarlama sanatında ustalaştı. Daha çevik, yaratıcı ve uygun maliyetli bir yaklaşım uğruna geleneksel reklam kanallarından kaçındılar.





Para Birimi Olarak İçerik: CrowdHealth yalnızca içerik oluşturmaz; bir sohbet yaratırlar. Blog gönderileri, sosyal medya gönderileri ve haber bültenleri yalnızca tanıtım amaçlı değildir; eğitici, eğlenceli ve düşündürücüdürler. Hedef kitlelerinin hayatlarına değer katıyorlar ve CrowdHealth'i sağlık alanında bir düşünce lideri olarak konumlandırıyorlar.

CrowdHealth yalnızca içerik oluşturmaz; bir sohbet yaratırlar. Blog gönderileri, sosyal medya gönderileri ve haber bültenleri yalnızca tanıtım amaçlı değildir; eğitici, eğlenceli ve düşündürücüdürler. Hedef kitlelerinin hayatlarına değer katıyorlar ve CrowdHealth'i sağlık alanında bir düşünce lideri olarak konumlandırıyorlar. Etkileyici Ortaklıklar: CrowdHealth, değerlerini ve misyonunu paylaşan etkileyiciler ve düşünce liderleriyle ortaktır. Bu ortaklıklar özgün hikaye anlatımı için bir platform sağlıyor ve daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

CrowdHealth, değerlerini ve misyonunu paylaşan etkileyiciler ve düşünce liderleriyle ortaktır. Bu ortaklıklar özgün hikaye anlatımı için bir platform sağlıyor ve daha geniş bir kitleye ulaşıyor. Viral Kampanyalar: CrowdHealth, kamuoyunun hayal gücünü yakalayan ve önemli ölçüde ses getiren çeşitli viral kampanyalar başlattı. Bu kampanyalar sadece ürünün tanıtımını yapmakla kalmıyor; bir sohbeti başlatmak ve statükoya meydan okumakla ilgilidirler.





Çıkarım: Sadece ürününüzü pazarlamayın; bir hareket yaratın. Yaratıcı, beklenmedik ve etkili gerilla pazarlama taktiklerini benimseyin. Değer sağlayarak, sohbeti ateşleyerek ve normlara meydan okuyarak dikkat ekonomisini hackleyin.

Kültürel Hacking: Etkileşim Kurallarını Yeniden Yazmak

CrowdHealth yalnızca sağlık sigortasının iş modelini değiştirmiyor; sağlık kültürünü hackliyor. Onlar sadece bir şirket değil; onlar bir hareket; ortak bir güçlendirme, şeffaflık ve kolektif eylem anlayışıyla birleşmiş bireylerden oluşan bir kabile.





Topluluk Oluşturma: CrowdHealth, üyelerin hikayelerini paylaştığı, destek sunduğu ve değişimi savunduğu canlı bir çevrimiçi topluluk oluşturdu. Bu aidiyet duygusu sadakati teşvik eder, katılımı teşvik eder ve ağızdan ağza pazarlamayı körükler.

CrowdHealth, üyelerin hikayelerini paylaştığı, destek sunduğu ve değişimi savunduğu canlı bir çevrimiçi topluluk oluşturdu. Bu aidiyet duygusu sadakati teşvik eder, katılımı teşvik eder ve ağızdan ağza pazarlamayı körükler. Güçlendirme: CrowdHealth üyeleri pasif tüketiciler değildir; onlar kendi sağlık yolculuklarının aktif katılımcılarıdır. Karar alma sürecinde söz sahibidirler, şeffaf bilgilere erişime sahiptirler ve ihtiyaçlarını savunabilecekleri bir platforma sahiptirler.

CrowdHealth üyeleri pasif tüketiciler değildir; onlar kendi sağlık yolculuklarının aktif katılımcılarıdır. Karar alma sürecinde söz sahibidirler, şeffaf bilgilere erişime sahiptirler ve ihtiyaçlarını savunabilecekleri bir platforma sahiptirler. Paylaşılan Değerler: CrowdHealth, insanların değerleriyle örtüşen bir marka inşa etti. Bu sadece sağlık sigortasıyla ilgili değil; adalet, şeffaflık ve toplulukla ilgilidir. Bu duygusal bağlantı, sadakat ve bağlılığın güçlü bir itici gücüdür.





Çıkarım: Yalnızca bir ürün veya hizmet satmayın; bir kültür yaratın. Müşterilerinizin değerleri ve istekleriyle örtüşen bir marka oluşturun. Onları topluluğunuzun aktif katılımcıları olmaları için güçlendirin.

Kırılganlıkla Mücadele Sanatı: Kaosta Gelişmek

Sağlık sektörü karmaşık ve sürekli değişen bir ortamdır. Düzenlemeler değişiyor, teknolojiler gelişiyor ve tüketici beklentileri sürekli değişiyor. Bu ortamda başarılı olmak için işletmelerin kırılganlığa karşı dayanıklı olmaları, sadece dirençli olmaları değil, aynı zamanda zorluklar karşısında daha da güçlenebilmeleri gerekiyor.





CrowdHealth bu kırılganlık karşıtı zihniyeti benimsedi. Sürekli olarak deney yapıyor, yineliyor ve değişen koşullara uyum sağlıyorlar. Hatalardan ders çıkardıkları ve bunları büyümenin yakıtı olarak kullandıkları sürece hata yapmaktan korkmazlar.





Hızlı Deneme: CrowdHealth, başarısız olsalar bile yeni şeyler denemekten korkmuyor. Hipotezleri test etmek, geri bildirim toplamak ve ürün ve hizmetlerini hızlı bir şekilde yinelemek için veriye dayalı bir yaklaşım kullanıyorlar.

CrowdHealth, başarısız olsalar bile yeni şeyler denemekten korkmuyor. Hipotezleri test etmek, geri bildirim toplamak ve ürün ve hizmetlerini hızlı bir şekilde yinelemek için veriye dayalı bir yaklaşım kullanıyorlar. Geri Bildirimi Benimsetmek: CrowdHealth, üyelerden aktif olarak geri bildirim almakta ve bunu sorunlu noktaları belirlemek, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve daha güçlü bir topluluk oluşturmak için kullanmaktadır.

CrowdHealth, üyelerden aktif olarak geri bildirim almakta ve bunu sorunlu noktaları belirlemek, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve daha güçlü bir topluluk oluşturmak için kullanmaktadır. Başarısızlıktan Öğrenmek: CrowdHealth, başarısızlığı büyüme fırsatı olarak görüyor. Hatalarını analiz eder, onlardan öğrenir ve bunları gelecekte daha iyi kararlar almak için kullanırlar.





Çıkarım: Başarısızlıktan korkmayın. Bunu bir öğrenme fırsatı olarak benimseyin. Uyum sağlayabilen, dirençli ve kaos karşısında büyüyebilen bir işletme kurun.

Düzenleyici Ortamı Hacklemek

Sağlık hizmetleri, genellikle bürokrasi ve bürokrasiden oluşan bir mayın tarlası olarak görülen, oldukça sıkı düzenlemelere tabi bir sektördür. Ancak Schoonover ve ekibi, bu manzarayı kurallara göre oynayarak değil, kuralları yeniden yazarak yönlendirmenin mümkün olduğunu gösterdi.





Düzenleyici Judo: CrowdHealth, düzenlemelere karşı doğrudan mücadele etmek yerine bunları kendi avantajlarına kullandı. Geleneksel sigorta çerçevesinin dışında faaliyet göstermelerine olanak tanıyan boşlukları ve gri alanları belirlediler.

CrowdHealth, düzenlemelere karşı doğrudan mücadele etmek yerine bunları kendi avantajlarına kullandı. Geleneksel sigorta çerçevesinin dışında faaliyet göstermelerine olanak tanıyan boşlukları ve gri alanları belirlediler. Değişim için Lobicilik: CrowdHealth yalnızca mevcut düzenleyici çerçeve dahilinde çalışmıyor; aktif olarak değişim için bastırıyorlar. Kanun koyucularla lobi yapıyorlar, halkı eğitiyorlar ve yenilikçiliği ve tüketici seçimini teşvik eden politikaları savunuyorlar.

CrowdHealth yalnızca mevcut düzenleyici çerçeve dahilinde çalışmıyor; aktif olarak değişim için bastırıyorlar. Kanun koyucularla lobi yapıyorlar, halkı eğitiyorlar ve yenilikçiliği ve tüketici seçimini teşvik eden politikaları savunuyorlar. Koalisyonlar Kurmak: CrowdHealth bu işi tek başına yapmıyor. Sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olan diğer kişilerle, hasta savunuculuk gruplarıyla ve ileri görüşlü politika yapıcılarla koalisyonlar kuruyorlar. Birlikte çalışarak etkilerini artırabilir ve değişimi hızlandırabilirler.





Çıkarım: Düzenlemelerin inovasyonunuzu engellemesine izin vermeyin. Düzenleme ortamını inceleyin, aksaklık fırsatlarını belirleyin ve vizyonunuza uygun politikaları savunun.

Kesintinin Geleceği: Sağlık Hizmetinin Ötesinde

CrowdHealth'in modeli özellikle sağlık sektörüne göre tasarlanmış olsa da arkasındaki ilkeler, bozulmaya hazır her sektör için geçerli.





İster finans, ister eğitim, ister ulaşım alanında olun, bu kılavuzda özetlenen stratejiler statükoya meydan okumanıza, bir hareket yaratmanıza ve gerçekten önemli bir iş kurmanıza yardımcı olabilir.





Sorunlu noktaları belirleyin: Sektörünüzde müşterilerin karşılaştığı en büyük hayal kırıklıkları nelerdir?

Sektörünüzde müşterilerin karşılaştığı en büyük hayal kırıklıkları nelerdir? Varsayımlara meydan okuyun: İlerlemeyi engelleyen modası geçmiş inanç ve uygulamalar nelerdir?

İlerlemeyi engelleyen modası geçmiş inanç ve uygulamalar nelerdir? Bir topluluk oluşturun: Müşterilerinizin bağlantı kurabileceği, deneyimlerini paylaşabileceği ve değişimi savunabileceği bir alan oluşturun.

Müşterilerinizin bağlantı kurabileceği, deneyimlerini paylaşabileceği ve değişimi savunabileceği bir alan oluşturun. Şeffaflığı benimseyin: Operasyonlarınız, karşılaştığınız zorluklar ve başarılarınız konusunda açık ve dürüst olun.

Operasyonlarınız, karşılaştığınız zorluklar ve başarılarınız konusunda açık ve dürüst olun. Verilerden yararlanın: İçgörü kazanmak, bilinçli kararlar almak ve ürün veya hizmetinizi sürekli olarak geliştirmek için verileri kullanın.

İçgörü kazanmak, bilinçli kararlar almak ve ürün veya hizmetinizi sürekli olarak geliştirmek için verileri kullanın. Deneyleri benimseyin: Başarısız olsalar bile yeni şeyler denemekten korkmayın.





Çıkarım: İş dünyasının geleceği; değişim, yenilik ve müşteriler için değer yaratmakla ilgilidir. Bu kılavuzda özetlenen ilkeleri takip ederek işletmenizi bu devrimin ön saflarında konumlandırabilirsiniz.

Son düşünceler

Andy Schoonover ve CrowdHealth bir sağlık hizmeti öyküsünden çok daha fazlasıdır; bunlar girişimciliğin geleceği için bir plandır.

Bunlar, en sağlam endüstrilerin bile sekteye uğrayabileceğini, en güçlü yerleşiklere bile meydan okunabileceğini ve en karmaşık sorunların bile çözülebileceğini hatırlatıyor.





Gelecek, statükoyu sorgulamaya, alışılmadık olanı kucaklamaya ve gerçekten önemli işler kurmaya istekli olanlara aittir.





Bu, yeniliğin ödüllendirildiği, topluluğun kral olduğu ve müşterinin her zaman merkezde olduğu bir gelecek.

Devrime katılmaya hazır mısın?





Scott



