Revolucionando a saúde: o manual de Andy Schoonover para desestabilizar indústrias entrincheiradas

Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre saúde.





Recentemente conversei com Andy Schoonover, o visionário fundador da CrowdHealth, em meu podcast. Ele não está apenas construindo outra seguradora de saúde; ele está liderando uma revolução total contra o modelo falido da indústria. O que ele está fazendo é tão perturbador que está causando ondas muito além da saúde – e os gigantes da tecnologia estão começando a suar.





Neste boletim informativo, dissecaremos as oito estratégias que Andy está usando para desmantelar o status quo. Estas não são apenas táticas de saúde; eles são um manual para quem deseja enfrentar uma indústria consolidada e vencer. Estamos falando sobre:





Armando dados para superar a concorrência

para superar a concorrência Criar uma comunidade tão leal que se torna um fosso inacessível

tão leal que se torna um fosso inacessível Invertendo o script de valor para colocar os clientes em primeiro lugar, não os lucros

para colocar os clientes em primeiro lugar, não os lucros E muito mais...





Seja você um empreendedor, um investidor ou apenas alguém que está farto da forma como as coisas são feitas, esta é uma história que você precisa ouvir. Prepare-se para repensar tudo o que você achava que sabia sobre disrupção.





Se você quiser ouvir o podcast completo, ouça em sucessostorypodcast.com ou em YouTube .

Esqueça o Vale do Silício.





O verdadeiro foco de inovação pode estar escondido à vista de todos, aninhado no complexo e muitas vezes arcaico setor de saúde.

Andy Schoonover, o fundador da CrowdHealth, é o arquitecto por detrás desta ruptura, destruindo modelos tradicionais com uma abordagem não convencional que está a chamar a atenção e a inspirar uma nova geração de empreendedores.





CrowdHealth, em sua essência, é uma alternativa de seguro saúde.





Mas é muito mais do que isso. É um modelo alimentado pela comunidade que aproveita recursos colectivos para cobrir despesas médicas, eliminando os intermediários com fins lucrativos e capacitando os indivíduos para assumirem o controlo da sua saúde.





O manual de Schoonover é um tesouro de insights táticos aplicáveis a qualquer setor pronto para a disrupção.





Quando o entrevistei, identifiquei oito ideias importantes que ele implementou e que você pode usar para transformar seu negócio.

Vantagem Assimétrica: Redefinindo o Campo de Batalha

Schoonover não entrou apenas na área de saúde; ele redefiniu o campo de batalha. A CrowdHealth não está jogando o jogo tradicional de orçamentos de marketing e poder de lobby. Em vez disso, estão a empregar tácticas assimétricas para superar os seus concorrentes Golias.





A comunidade como um fosso: CrowdHealth não está apenas construindo uma base de clientes; eles estão promovendo uma comunidade apaixonada de defensores. Não se trata apenas de envolvimento na mídia social; trata-se de criar uma identidade e um propósito compartilhados que fortaleçam a marca e criem uma barreira formidável à entrada dos concorrentes.

CrowdHealth não está apenas construindo uma base de clientes; eles estão promovendo uma comunidade apaixonada de defensores. Não se trata apenas de envolvimento na mídia social; trata-se de criar uma identidade e um propósito compartilhados que fortaleçam a marca e criem uma barreira formidável à entrada dos concorrentes. Dados como arma: CrowdHealth aproveita o poder dos dados para impulsionar a tomada de decisões, otimizar operações e personalizar a experiência dos membros. Eles não estão apenas coletando dados; eles estão transformando isso em uma arma para obter insights e vantagem competitiva.

CrowdHealth aproveita o poder dos dados para impulsionar a tomada de decisões, otimizar operações e personalizar a experiência dos membros. Eles não estão apenas coletando dados; eles estão transformando isso em uma arma para obter insights e vantagem competitiva. Transparência como escudo: Numa indústria notória pela opacidade, a CrowdHealth é radicalmente transparente. Publicam os seus dados financeiros, partilham os seus processos de tomada de decisão e procuram ativamente feedback dos membros. Isso gera confiança, promove a lealdade e os diferencia da concorrência.





Conclusão: não tente vencer os titulares em seu próprio jogo. Encontre seus pontos fortes únicos, aproveite táticas não convencionais e redefina o cenário competitivo.

Criação de valor em vez de extração de valor

O seguro saúde tradicional é frequentemente visto como um modelo de extração de valor, onde os lucros são priorizados em detrimento do atendimento ao paciente. A CrowdHealth está invertendo o roteiro, concentrando-se na criação de valor em cada ponto de contato.





Design Centrado no Membro: Todos os aspectos do CrowdHealth, desde a interface do usuário até o processo de sinistros, são projetados pensando no membro. Eles estão constantemente coletando feedback e iterando para garantir uma experiência contínua e fortalecedora.

Todos os aspectos do CrowdHealth, desde a interface do usuário até o processo de sinistros, são projetados pensando no membro. Eles estão constantemente coletando feedback e iterando para garantir uma experiência contínua e fortalecedora. Bem-estar holístico: CrowdHealth vai além de apenas cobrir despesas médicas; eles promovem o bem-estar holístico por meio de recursos educacionais, apoio comunitário e iniciativas de cuidados preventivos.

CrowdHealth vai além de apenas cobrir despesas médicas; eles promovem o bem-estar holístico por meio de recursos educacionais, apoio comunitário e iniciativas de cuidados preventivos. Alinhamento Financeiro: Ao alinhar os seus incentivos financeiros com os dos seus membros, a CrowdHealth é capaz de criar um cenário vantajoso para todos, onde todos beneficiam de custos mais baixos e melhores resultados.





Conclusão: não se concentre apenas em extrair valor de seus clientes; concentre-se em criar valor para eles. Construa um negócio que coloque suas necessidades em primeiro lugar e proporcione uma experiência verdadeiramente excepcional.

O efeito de rede: desencadeando o crescimento exponencial

CrowdHealth não é apenas uma empresa; é uma rede. Quanto mais pessoas aderirem, mais forte e resiliente ela se tornará. Esta é a essência do efeito de rede, um fenómeno poderoso que pode impulsionar uma empresa para um crescimento exponencial.





Aquisição orientada para a comunidade: os membros do CrowdHealth não são apenas clientes; eles são participantes ativos no crescimento da rede. Eles convidam amigos e familiares, compartilham suas experiências nas redes sociais e criam um efeito cascata de crescimento orgânico.

os membros do CrowdHealth não são apenas clientes; eles são participantes ativos no crescimento da rede. Eles convidam amigos e familiares, compartilham suas experiências nas redes sociais e criam um efeito cascata de crescimento orgânico. Poder de negociação colectiva: À medida que a rede cresce, aumenta também o seu poder de negociação colectiva. A CrowdHealth pode negociar melhores taxas com os prestadores de cuidados de saúde, transferindo as poupanças para os membros e estimulando ainda mais o crescimento.

À medida que a rede cresce, aumenta também o seu poder de negociação colectiva. A CrowdHealth pode negociar melhores taxas com os prestadores de cuidados de saúde, transferindo as poupanças para os membros e estimulando ainda mais o crescimento. Personalização baseada em dados: quanto maior for a rede, mais rico será o conjunto de dados. A CrowdHealth pode aproveitar esses dados para personalizar a experiência do membro, oferecer recomendações personalizadas e melhorar continuamente seu produto.





Conclusão: não crie apenas um produto; construir uma rede. Cultive uma comunidade de usuários que investem no sucesso de sua plataforma. Aproveite o efeito de rede para impulsionar o crescimento exponencial e criar uma vantagem competitiva sustentável.

Marketing de Guerrilha: Hackeando a Economia da Atenção

Num mundo saturado de mensagens de marketing, a CrowdHealth dominou a arte do marketing de guerrilha. Eles evitaram os canais de publicidade tradicionais em favor de uma abordagem mais ágil, criativa e econômica.





Conteúdo como moeda: CrowdHealth não apenas cria conteúdo; eles criam uma conversa. Suas postagens em blogs, mídias sociais e boletins informativos não são apenas promocionais; eles são educativos, divertidos e instigantes. Eles agregam valor à vida de seu público e posicionam a CrowdHealth como um líder inovador no setor de saúde.

CrowdHealth não apenas cria conteúdo; eles criam uma conversa. Suas postagens em blogs, mídias sociais e boletins informativos não são apenas promocionais; eles são educativos, divertidos e instigantes. Eles agregam valor à vida de seu público e posicionam a CrowdHealth como um líder inovador no setor de saúde. Parcerias com influenciadores: CrowdHealth faz parceria com influenciadores e líderes inovadores que compartilham seus valores e missão. Essas parcerias fornecem uma plataforma para contar histórias autênticas e atingir um público mais amplo.

CrowdHealth faz parceria com influenciadores e líderes inovadores que compartilham seus valores e missão. Essas parcerias fornecem uma plataforma para contar histórias autênticas e atingir um público mais amplo. Campanhas virais: CrowdHealth lançou várias campanhas virais que capturaram a imaginação do público e geraram um burburinho significativo. Essas campanhas não visam apenas promover o produto; o objetivo é iniciar uma conversa e desafiar o status quo.





Conclusão: não apenas comercialize seu produto; criar um movimento. Adote táticas de marketing de guerrilha que sejam criativas, inesperadas e impactantes. Hackeie a economia da atenção fornecendo valor, estimulando conversas e desafiando as normas.

Hacking Cultural: Reescrevendo as Regras de Engajamento

A CrowdHealth não está apenas mudando o modelo de negócios do seguro saúde; está hackeando a cultura da saúde. Eles não são apenas uma empresa; eles são um movimento, uma tribo de indivíduos unidos por um espírito compartilhado de empoderamento, transparência e ação coletiva.





Construção de comunidade: CrowdHealth criou uma comunidade online vibrante onde os membros partilham as suas histórias, oferecem apoio e defendem a mudança. Esse sentimento de pertencimento promove a lealdade, impulsiona o engajamento e alimenta o marketing boca a boca.

CrowdHealth criou uma comunidade online vibrante onde os membros partilham as suas histórias, oferecem apoio e defendem a mudança. Esse sentimento de pertencimento promove a lealdade, impulsiona o engajamento e alimenta o marketing boca a boca. Empoderamento: os membros do CrowdHealth não são consumidores passivos; eles são participantes ativos em sua própria jornada de saúde. Eles têm voz no processo de tomada de decisão, acesso a informações transparentes e uma plataforma para defender as suas necessidades.

os membros do CrowdHealth não são consumidores passivos; eles são participantes ativos em sua própria jornada de saúde. Eles têm voz no processo de tomada de decisão, acesso a informações transparentes e uma plataforma para defender as suas necessidades. Valores Compartilhados: CrowdHealth construiu uma marca que ressoa com os valores das pessoas. Não se trata apenas de seguro saúde; trata-se de justiça, transparência e comunidade. Essa conexão emocional é um poderoso impulsionador de lealdade e engajamento.





Conclusão: não venda apenas um produto ou serviço; criar uma cultura. Construa uma marca que corresponda aos valores e aspirações de seus clientes. Capacite-os para se tornarem participantes ativos em sua comunidade.

A arte da antifragilidade: prosperando no caos

O setor de saúde é um cenário complexo e em constante mudança. As regulamentações mudam, as tecnologias evoluem e as expectativas dos consumidores estão em constante mudança. Para prosperar neste ambiente, as empresas precisam de ser antifrágeis – não apenas resilientes, mas capazes de se fortalecerem face à adversidade.





A CrowdHealth adotou essa mentalidade antifrágil. Eles estão constantemente experimentando, iterando e se adaptando às novas circunstâncias. Eles não têm medo de cometer erros, desde que aprendam com eles e os usem como combustível para o crescimento.





Experimentação Rápida: CrowdHealth não tem medo de tentar coisas novas, mesmo que elas falhem. Eles usam uma abordagem baseada em dados para testar hipóteses, coletar feedback e iterar rapidamente seus produtos e serviços.

CrowdHealth não tem medo de tentar coisas novas, mesmo que elas falhem. Eles usam uma abordagem baseada em dados para testar hipóteses, coletar feedback e iterar rapidamente seus produtos e serviços. Aceitando feedback: CrowdHealth busca ativamente feedback dos membros, usando-o para identificar pontos problemáticos, melhorar a experiência do usuário e construir uma comunidade mais forte.

CrowdHealth busca ativamente feedback dos membros, usando-o para identificar pontos problemáticos, melhorar a experiência do usuário e construir uma comunidade mais forte. Aprendendo com o fracasso: CrowdHealth vê o fracasso como uma oportunidade de crescimento. Eles analisam seus erros, aprendem com eles e os utilizam para tomar melhores decisões no futuro.





Conclusão: não tenha medo do fracasso. Abrace isso como uma oportunidade de aprendizado. Construa um negócio que seja adaptável, resiliente e capaz de prosperar diante do caos.

Hackeando o cenário regulatório

A saúde é um setor altamente regulamentado, muitas vezes visto como um campo minado de burocracia e burocracia. Mas Schoonover e a sua equipa demonstraram que é possível navegar neste cenário, não seguindo as regras, mas reescrevendo-as.





Judô Regulatório: Em vez de lutar frontalmente contra as regulamentações, a CrowdHealth as usou em seu benefício. Eles identificaram lacunas e áreas cinzentas que lhes permitem operar fora da estrutura tradicional de seguros.

Em vez de lutar frontalmente contra as regulamentações, a CrowdHealth as usou em seu benefício. Eles identificaram lacunas e áreas cinzentas que lhes permitem operar fora da estrutura tradicional de seguros. Fazer lobby pela mudança: A CrowdHealth não está apenas trabalhando dentro da estrutura regulatória existente; eles estão ativamente pressionando por mudanças. Eles estão fazendo lobby junto aos legisladores, educando o público e defendendo políticas que promovam a inovação e a escolha do consumidor.

A CrowdHealth não está apenas trabalhando dentro da estrutura regulatória existente; eles estão ativamente pressionando por mudanças. Eles estão fazendo lobby junto aos legisladores, educando o público e defendendo políticas que promovam a inovação e a escolha do consumidor. Construindo Coalizões: CrowdHealth não está sozinho. Estão a construir coligações com outros disruptores da saúde, grupos de defesa dos pacientes e decisores políticos com visão de futuro. Ao trabalharem juntos, podem amplificar o seu impacto e acelerar a mudança.





Conclusão: não deixe que as regulamentações sufoquem sua inovação. Estude o cenário regulatório, identifique oportunidades de disrupção e defenda políticas que se alinhem com a sua visão.

O futuro da disrupção: além da saúde

Embora o modelo da CrowdHealth seja especificamente adaptado ao setor de saúde, os princípios por trás dele são aplicáveis a qualquer setor pronto para a disrupção.





Quer você atue nas áreas de finanças, educação ou transportes, as estratégias descritas neste manual podem ajudá-lo a desafiar o status quo, criar um movimento e construir um negócio que realmente importe.





Identifique os pontos problemáticos: quais são as maiores frustrações que os clientes enfrentam em seu setor?

quais são as maiores frustrações que os clientes enfrentam em seu setor? Desafie os pressupostos: Quais são as crenças e práticas ultrapassadas que estão a atrasar o progresso?

Quais são as crenças e práticas ultrapassadas que estão a atrasar o progresso? Construa uma comunidade: crie um espaço onde seus clientes possam se conectar, compartilhar suas experiências e defender mudanças.

crie um espaço onde seus clientes possam se conectar, compartilhar suas experiências e defender mudanças. Abrace a transparência: seja aberto e honesto sobre suas operações, seus desafios e seus sucessos.

seja aberto e honesto sobre suas operações, seus desafios e seus sucessos. Aproveite os dados: use dados para obter insights, tomar decisões informadas e melhorar continuamente seu produto ou serviço.

use dados para obter insights, tomar decisões informadas e melhorar continuamente seu produto ou serviço. Abrace a experimentação: não tenha medo de tentar coisas novas, mesmo que elas falhem.





Conclusão: O futuro dos negócios envolve disrupção, inovação e criação de valor para os clientes. Seguindo os princípios descritos neste manual, você poderá posicionar sua empresa na vanguarda desta revolução.

Pensamentos finais

Andy Schoonover e CrowdHealth são mais do que apenas uma história de saúde; eles são um modelo para o futuro do empreendedorismo.

São um lembrete de que mesmo as indústrias mais consolidadas podem ser perturbadas, que mesmo os operadores históricos mais poderosos podem ser desafiados e que mesmo os problemas mais complexos podem ser resolvidos.





O futuro pertence àqueles que estão dispostos a questionar o status quo, a abraçar o não convencional e a construir negócios que realmente importam.





É um futuro onde a inovação é valorizada, onde a comunidade é rei e onde o cliente está sempre no centro.

Você está pronto para se juntar à revolução?





Scott