Bộ hướng dẫn TinyRAM là gì?

TinyRAM là một Máy tính Tập lệnh Rút gọn đơn giản (RISC) với bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên có địa chỉ cấp byte và các băng đầu vào.

Có hai biến thể của TinyRAM: một theo kiến trúc Harvard (hv), và một theo kiến trúc von Neumann (vn) (trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu tập trung vào kiến trúc von Neumann).

Dự án Nghiên cứu về tính toàn vẹn và quyền riêng tư của Succinct (SCIPR) xây dựng các cơ chế để chứng minh việc thực thi chính xác các chương trình TinyRAM và TinyRAM được thiết kế để mang lại hiệu quả trong cài đặt này. Nó tạo ra sự cân bằng giữa hai yêu cầu đối lập - "đủ khả năng diễn đạt" và "tập hợp hướng dẫn nhỏ":

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bổ sung cho bài viết trước chứ không phải là phần giới thiệu TinyRAM lặp lại, sau đó tập trung vào phần giới thiệu các hướng dẫn và các ràng buộc mạch.

TinyRAM hỗ trợ 29 lệnh, mỗi lệnh được chỉ định bởi một opcode và tối đa 3 toán hạng. Toán hạng có thể là tên của một thanh ghi (tức là các số nguyên từ 0 đến K-1) hoặc một giá trị tức thời (tức là các chuỗi W-bit).

Trừ khi được chỉ định khác, mỗi lệnh không sửa đổi cờ riêng biệt và tăng pc theo i (i% 2 ^ W) theo mặc định, i = 2W / 8 cho vnTinyRAM.

Nói chung, toán hạng đầu tiên là thanh ghi đích để tính toán lệnh và các toán hạng khác chỉ định các tham số theo yêu cầu của lệnh. Cuối cùng, tất cả các lệnh cần một chu kỳ của máy để thực hiện.

Đây là các phép toán liên quan đến số nguyên không dấu và có dấu khác nhau. Trong mỗi cài đặt, nếu xảy ra lỗi hoặc lỗi tràn số học (chẳng hạn như chia cho 0), hãy đặt flag thành 1 và nếu không thì đặt cờ thành 0.

Trong phần sau, U_ {W} đại diện cho một chuỗi các số nguyên {0 *,…, * $ 2 ^ {W} -1 $}; Các số nguyên này được tạo thành từ các chuỗi W-bit. S_ {W} đại diện cho một chuỗi các số nguyên {−2 ^ (W − 1),… 0, 1, $ 2 ^ $} {} W - 1-1. Các số nguyên này cũng được tạo thành từ các chuỗi W-bit.

udiv thể udiv ri rj A sẽ lưu chuỗi W-bit a_ {W − 1} ⋯ a_ {0} vào ri.

Nếu [A] u = 0, a {W − 1} ⋯ a_ {0} = 0 ^ W.

Nếu [A] u∣ ≠ 0, a {W − 1} ⋯ a_ {0} là mã nhị phân duy nhất của số nguyên Q, làm cho một số nguyên R ∈ {0,…, [A] _u - 1} , công thức [rj] _u = [A] _u × Q + R là khả thi. Ngoài ra, chỉ khi [A] _u = 0 , flag sẽ được đặt thành 1.

lệnh umod umod ri rj A sẽ lưu chuỗi W-bit a_ {W − 1} ⋯ a_ {0} vào ri.

Nếu [A] u = 0, a {W − 1} ⋯ a_ {0} = 0 ^ W.

Nếu [A] u∣ ≠ 0, a {W − 1} ⋯ a_ {0} là mã nhị phân duy nhất của số nguyên R, có phạm vi giá trị là

{0,…, [A] _u − 1} , làm cho công thức [rj] _u = [A] _u × Q + R có thể thay đổi được đối với một số giá trị Q. Ngoài ra, chỉ khi [A] _u = 0 , flag sẽ được đặt thành 1.

Mỗi lệnh trong thao tác liên quan đến so sánh không sửa đổi bất kỳ thanh ghi nào; Kết quả so sánh sẽ được lưu trong flag .

Các lệnh nhảy và nhảy có điều kiện này sẽ không sửa đổi thanh ghi và flag , nhưng sẽ sửa đổi pc .

Đây là các hoạt động tải bộ nhớ đơn giản và các hoạt động lưu trữ, trong đó địa chỉ của bộ nhớ được xác định bởi số tức thời hoặc nội dung của thanh ghi.

Đây là những phương pháp giải quyết duy nhất trong TinyRAM. (TinyRAM không hỗ trợ chế độ định địa chỉ “cơ sở + bù đắp” phổ biến).

Hướng dẫn này là chỉ dẫn duy nhất có thể truy cập một trong hai cuộn băng. Băng thứ 0 được sử dụng cho đầu vào chính và băng đầu tiên cho đầu vào phụ của người dùng.

Vì TinyRAM chỉ có hai băng đầu vào, tất cả băng ngoại trừ hai đầu tiên được cho là trống.

Cụ thể, nếu [A] u không phải là 0 hoặc 1, thì chúng ta lưu trữ 0 ^ W trong ri và đặt flag = 1.

Hướng dẫn này có nghĩa là chương trình đã hoàn tất quá trình tính toán của nó và không có hoạt động nào khác được phép.

TinyRAM đã sử dụng ràng buộc R1CS để thực hiện các ràng buộc mạch và dạng cụ thể như sau:

(Ai ∗ S) ∗ (Bi ∗ S) - Ci ∗ S = 0

Bây giờ, nếu chúng ta muốn chứng minh rằng chúng ta biết một nghiệm của phép tính ban đầu, chúng ta sẽ cần chứng minh rằng trong ma trận A, B và C, mọi vectơ hàng và vectơ nghiệm S của giá trị tích bên trong đều phù hợp với các ràng buộc R1CS A_i, B_i , C_i biểu diễn vector hàng trong ma trận).

Mỗi ràng buộc R1CS có thể được biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính a, b hoặc c. Phép gán của tất cả các biến trong hệ thống R1CS có thể được chia thành hai phần: đầu vào chính và đầu vào phụ. Phần chính là cái mà chúng ta thường gọi là “tuyên bố” và phần bổ trợ là “nhân chứng”.

Mỗi hệ thống ràng buộc R1CS chứa nhiều ràng buộc R1CS. Độ dài vectơ cho mỗi ràng buộc là cố định (kích thước đầu vào chính + kích thước đầu vào phụ + 1).

TinyRAM đã sử dụng rất nhiều gadgte tùy chỉnh trong việc triển khai mã libsnark để thể hiện các ràng buộc vm cũng như thực thi opcode và các ràng buộc bộ nhớ. Mã cụ thể nằm trong thư mục gadgetslib1 / Gadgets / cpu_checkers / tinyram.

và công thức ràng buộc:

a * b = c

Ràng buộc R1CS của và xác minh tham số 1 và tham số 2 và kết quả tính toán là phép nhân từng bit. Các bước ràng buộc như sau:

Ràng buộc quy trình tính toán và mã như sau:

this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { this->arg1val.bits[i] }, { this->arg2val.bits[i] }, { this->res_word[i] }), FMT(this->annotation_prefix, " res_word_%zu", i));

Ràng buộc mã hóa kết quả

Kết quả tính toán không phải là tất cả các ràng buộc bằng 0 (phù hợp với định nghĩa lệnh và quá trình chủ yếu là chuẩn bị cờ ràng buộc)

/* the gadgets below are Fp specific: I * X = R (1-R) * X = 0 if X = 0 then R = 0 if X != 0 then R = 1 and I = X^{-1} */

Cờ hạn chế

/* result_flag = 1 - not_all_zeros = result is 0^w */ this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { ONE }, { ONE, this->not_all_zeros_result * (-1) }, { this->result_flag }), FMT(this->annotation_prefix, " result_flag"));



hoặc công thức ràng buộc:

(1 - a) * (1 - b) = (1 - c)

Các bước ràng buộc cụ thể như sau:

Ràng buộc quy trình tính toán và mã như sau:

this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { ONE, this->arg1val.bits[i] * (-1) }, { ONE, this->arg2val.bits[i] * (-1) }, { ONE, this->res_word[i] * (-1) }), FMT(this->annotation_prefix, " res_word_%zu", i));

Ràng buộc mã hóa kết quả

Kết quả tính toán không phải là tất cả các ràng buộc bằng 0 (phù hợp với định nghĩa lệnh và quá trình này chủ yếu là để chuẩn bị cho cờ ràng buộc)

Cờ hạn chế

/* result_flag = 1 - not_all_zeros = result is 0^w */ this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { ONE }, { ONE, this->not_all_zeros_result * (-1) }, { this->result_flag }), FMT(this->annotation_prefix, " result_flag"));



công thức ràng buộc xor :

c = a ^ b <=> c = a + b - 2*a*b, (2*b)*a = a+b - c

Các bước ràng buộc cụ thể như sau:

Ràng buộc quy trình tính toán và mã như sau:

this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { this->arg1val.bits[i] * 2}, { this->arg2val.bits[i] }, { this->arg1val.bits[i], this->arg2val.bits[i], this->res_word[i] * (-1) }), FMT(this->annotation_prefix, " res_word_%zu", i));

Ràng buộc mã hóa kết quả

Kết quả tính toán không phải là tất cả các ràng buộc bằng 0 (phù hợp với định nghĩa lệnh và quá trình này chủ yếu là để chuẩn bị cho cờ ràng buộc)

Cờ hạn chế

/* result_flag = 1 - not_all_zeros = result is 0^w */ this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { ONE }, { ONE, this->not_all_zeros_result * (-1) }, { this->result_flag }), FMT(this->annotation_prefix, " result_flag"));