什么是 TinyRAM 指令集？

TinyRAM 是一种简单的精简指令集计算机 (RISC),具有字节级可寻址随机存取存储器和输入磁带。

TinyRAM 有两种变体:一种遵循哈佛(hv)架构,另一种遵循冯诺依曼(vn)架构(在本文中,我们主要关注冯诺依曼架构)。

简洁的计算完整性和隐私研究 (SCIPR) 项目构建了用于证明 TinyRAM 程序正确执行的机制,而 TinyRAM 旨在提高此设置的效率。它在两个相反的要求——“足够的可表达性”和“小指令集”之间取得了平衡:

在本文中,我们将补充上一篇文章而不是重复TinyRAM介绍,然后重点介绍指令和电路约束。

关于TinyRAM的基本介绍,请参考我们之前的文章: tinyram简介-中文TinyRAM Review-English

TinyRAM 支持 29 条指令,每条指令由一个操作码和最多 3 个操作数指定。操作数可以是寄存器的名称(即,从 0 到 K-1 的整数)或立即数(即,W 位字符串)。

除非另有说明,否则每条指令不会单独修改标志位,默认情况下将 pc 递增 i (i % 2^W),对于 vnTinyRAM,i=2W/8。

通常,第一个操作数是指令计算的目标寄存器,其他操作数指定指令所需的参数。最后,所有指令都需要一个机器周期来执行。

这些是各种无符号和有符号整数相关操作。在每个设置中,如果发生算术溢出或错误(例如除以零),则将 flag 设置为 1 ,否则将其设置为 0。

下面的部分, U_{W}代表一系列整数{0*,…,* $2^{W} -1 $};这些整数由 W 位字符串组成。 S_{W}表示一系列整数 {−2^(W−1),… 0, 1, $2 ^ $} {} W - 1-1。这些整数也由 W 位字符串组成。

udiv指令 udiv ri rj A 将 W 位串 a_{W−1}⋯a_{0} 存储到 ri 中。

如果[A] u = 0,则 {W−1}⋯a_{0} = 0^W 。

如果[A] u∣ ≠ 0,则{W−1}⋯a_{0}是整数 Q 的唯一二进制编码,使得对于某些整数R ∈ {0,…,[A]_u − 1} ,公式[rj]_u = [A]_u × Q + R是可行的。此外,只有当[A]_u=0时, flag 才会被设置为 1。

umod指令 umod ri rj A 将 W 位串 a_{W−1}⋯a_{0} 存入 ri。

如果[A] u = 0,则 {W−1}⋯a_{0} = 0^W 。

若[A] u∣ ≠ 0,则a {W−1}⋯a_{0}是整数R的唯一二进制编码,其取值范围为

{0,…,[A]_u−1} ,使得公式[rj]_u = [A]_u × Q+R可用于某些 Q 值。此外,只有当[A]_u = 0时, flag 才会被设置为 1。

比较相关操作中的每条指令都不会修改任何寄存器;比较结果将存储在 flag 中。

这些跳转和条件跳转指令不会修改寄存器和 flag ,但会修改 pc 。

这些是简单的内存加载操作和存储操作,其中内存的地址由立即数或寄存器的内容决定。

这些是 TinyRAM 中唯一的寻址方法。 (TinyRAM 不支持常见的“base+offset”寻址模式)。

该指令是唯一可以访问任一磁带的指令。第 0 个磁带用于主输入,第一个磁带用于用户辅助输入。

由于 TinyRAM 只有两个输入磁带,所有 磁带 除了前两个被假定为空。

具体来说,如果 [A]u 不是 0 或 1,那么我们将 0^W 存储在 ri 中并设置 flag =1。

该指令表示程序已完成计算,不允许进行其他操作。

TinyRAM已经使用R1CS约束来进行电路约束,具体形式如下:

(Ai * S) * (Bi * S) - Ci * S = 0

现在,如果我们要证明我们知道原始计算的解,我们需要证明在矩阵A、B和C中,内积值的每个行向量和解向量S都符合R1CS约束A_i,B_i , C_i表示矩阵中的行向量)。

每个 R1CS 约束可以由 linear_combination a、b 或 c 表示。 R1CS系统中所有变量的赋值可以分为两部分:主输入和辅助输入。主要的就是我们常说的“陈述”,辅助就是“见证”。

每个 R1CS 约束系统包含多个 R1CS 约束。每个约束的向量长度是固定的(主输入大小 + 辅助输入大小 + 1)。

TinyRAM 在 libsnark 代码实现中使用了很多自定义小工具来表达 vm 约束以及操作码执行和内存约束。具体代码在gadgetslib1/Gadgets/cpu_checkers/tinyram文件夹中。

和约束公式:

a * b = c

参数1和参数2的R1CS约束和验证,计算结果是逐位相乘。约束步骤如下:

计算过程约束,代码如下:

this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { this->arg1val.bits[i] }, { this->arg2val.bits[i] }, { this->res_word[i] }), FMT(this->annotation_prefix, " res_word_%zu", i));

结果编码约束

计算结果不都是零约束(与指令定义一致,过程主要是准备约束标志)

/* the gadgets below are Fp specific: I * X = R (1-R) * X = 0 if X = 0 then R = 0 if X != 0 then R = 1 and I = X^{-1} */

标志约束

/* result_flag = 1 - not_all_zeros = result is 0^w */ this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { ONE }, { ONE, this->not_all_zeros_result * (-1) }, { this->result_flag }), FMT(this->annotation_prefix, " result_flag"));



或约束公式:

(1 - a) * (1 - b) = (1 - c)

具体约束步骤如下:

计算过程约束,代码如下:

this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { ONE, this->arg1val.bits[i] * (-1) }, { ONE, this->arg2val.bits[i] * (-1) }, { ONE, this->res_word[i] * (-1) }), FMT(this->annotation_prefix, " res_word_%zu", i));

结果编码约束

计算结果不都是零约束(与指令定义一致,这个过程主要是为约束标志做准备)

标志约束

/* result_flag = 1 - not_all_zeros = result is 0^w */ this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { ONE }, { ONE, this->not_all_zeros_result * (-1) }, { this->result_flag }), FMT(this->annotation_prefix, " result_flag"));



异或约束公式:

c = a ^ b <=> c = a + b - 2*a*b, (2*b)*a = a+b - c

具体约束步骤如下:

计算过程约束,代码如下:

this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { this->arg1val.bits[i] * 2}, { this->arg2val.bits[i] }, { this->arg1val.bits[i], this->arg2val.bits[i], this->res_word[i] * (-1) }), FMT(this->annotation_prefix, " res_word_%zu", i));

结果编码约束

计算结果不都是零约束(与指令定义一致,这个过程主要是为约束标志做准备)

标志约束

/* result_flag = 1 - not_all_zeros = result is 0^w */ this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { ONE }, { ONE, this->not_all_zeros_result * (-1) }, { this->result_flag }), FMT(this->annotation_prefix, " result_flag"));