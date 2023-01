TinyRAM 命令セットとは何ですか?

TinyRAM は、バイト レベルのアドレス指定可能なランダム アクセス メモリと入力テープを備えた単純な縮小命令セット コンピュータ (RISC) です。

TinyRAM には 2 つのバリアントがあります。1 つはハーバード (hv) アーキテクチャに準拠しており、もう 1 つはフォン ノイマン (vn) アーキテクチャに準拠しています (この記事では主にフォン ノイマン アーキテクチャに焦点を当てています)。

Succinct Computational Integrity and Privacy Research (SCIPR) プロジェクトは、TinyRAM プログラムの正しい実行を証明するためのメカニズムを構築しており、TinyRAM はこの設定で効率的に設計されています。これは、「十分な表現性」と「小さな命令セット」という相反する 2 つの要件の間でバランスをとっています。

この記事では、TinyRAM の紹介を繰り返すのではなく、前回の記事を補足し、命令と回路の制約の紹介に焦点を当てます。

TinyRAM の基本的な紹介については、以前の記事を参照してください: tinyram简介-中文TinyRAM レビュー-英語

TinyRAM は 29 の命令をサポートし、それぞれがオペコードと最大 3 つのオペランドによって指定されます。オペランドは、レジスタの名前 (つまり、0 ~ K-1 の整数) または即値 (つまり、W ビット文字列) のいずれかです。

特に指定しない限り、各命令はフラグを個別に変更せず、デフォルトで pc を i (i % 2^W) だけインクリメントします。vnTinyRAM の場合、i=2W/8 です。

一般に、最初のオペランドは命令計算のターゲット レジスタであり、他のオペランドは命令に必要なパラメータを指定します。最後に、すべての命令の実行にはマシンの 1 サイクルが必要です。

これらは、さまざまな符号なしおよび符号付き整数関連の操作です。各設定で、算術オーバーフローまたはエラー (0 による除算など) が発生した場合は flag を 1 に設定し、それ以外の場合は 0 に設定します。

次の部分では、 U_{W}は一連の整数 {0*,…,* $2^{W} -1 $} を表します。これらの整数は、W ビットの文字列で構成されます。 S_{W}は一連の整数 {−2^(W−1),… 0, 1, $2 ^ $} {} W - 1-1 を表します。これらの整数も W ビット文字列で構成されます。

udiv命令 udiv ri rj A は、W ビット文字列 a_{W−1}⋯a_{0} を ri に格納します。

[A] u = 0 の場合、 {W−1}⋯a_{0} = 0^W .

[A] u∣ ≠ 0 の場合、 {W−1}⋯a_{0}が整数 Q の唯一のバイナリ エンコーディングであり、いくつかの整数R ∈ {0,…,[A]_u − 1} に対してそれを行います。式[rj]_u = [A]_u × Q + Rが実行可能です。また、 [A]_u=0 の場合のみ、 flag が 1 に設定されます。

umod命令 umod ri rj A は、W ビット文字列 a_{W−1}⋯a_{0} を ri に格納します。

[A] u = 0 の場合、 {W−1}⋯a_{0} = 0^W .

[A] u∣ ≠ 0 の場合、 {W−1}⋯a_{0}は整数 R の唯一のバイナリ エンコーディングであり、その値の範囲は

{0,…,[A]_u−1}により、式[rj]_u = [A]_u × Q+Rが一部の Q 値に対して有効になります。また、 [A]_u = 0 の場合のみ、 flag が 1 に設定されます。

比較関連操作の各命令は、レジスタを変更しません。比較結果は flag に格納されます。

これらのジャンプおよび条件付きジャンプ命令は、レジスタと flag を変更しませんが、 pc を変更します。

これらは単純なメモリロード操作とストア操作で、メモリのアドレスはレジスタの即値または内容によって決定されます。

これらは、TinyRAM での唯一のアドレス指定方法です。 (TinyRAM は一般的な「ベース + オフセット」アドレッシング モードをサポートしていません)。

この命令は、いずれかのテープにアクセスできる唯一の命令です。 0 番目のテープはプライマリ入力に使用され、最初のテープはユーザー補助入力に使用されました。

TinyRAM には 2 つの入力テープしかないため、すべて テープ ただし、最初の 2 つは空であると見なされます。

具体的には、[A]u が 0 でも 1 でもない場合、ri に 0^W を格納し、 flag =1 を設定します。

この命令は、プログラムが計算を終了し、他の操作が許可されていないことを意味します。

TinyRAM は R1CS 制約を使用して回路制約を実行しており、具体的な形式は次のとおりです。

(Ai ∗ S) ∗ (Bi ∗ S) − Ci ∗ S = 0

ここで、元の計算の解を知っていることを証明したい場合は、行列 A、B、および C で、内積値のすべての行ベクトルと解ベクトルSが R1CS 制約A_i、B_iと一致することを証明する必要があります。 、C_iは行列の行ベクトルを表します)。

各 R1CS 制約は、linear_combination a、b、または c で表すことができます。 R1CS システムのすべての変数の割り当ては、主入力と補助入力の 2 つの部分に分けることができます。主なものは私たちがしばしば「声明」と呼ぶものであり、補助的なものは「証人」です。

各 R1CS 制約システムには、複数の R1CS 制約が含まれています。各制約のベクトルの長さは固定されています (プライマリ入力サイズ + 補助入力サイズ + 1)。

TinyRAM は、libsnark コードの実装で多くのカスタム ガジェットを使用して、vm の制約、opcode の実行、およびメモリの制約を表現しています。特定のコードは、gadgetslib1/ Gadgets /cpu_checkers/tinyram フォルダーにあります。

および制約式:

a * b = c

および の R1CS 制約は、パラメーター 1 とパラメーター 2 を検証し、計算結果はビットごとの乗算になります。制約の手順は次のとおりです。

計算プロセスの制約、およびコードは次のとおりです。

this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { this->arg1val.bits[i] }, { this->arg2val.bits[i] }, { this->res_word[i] }), FMT(this->annotation_prefix, " res_word_%zu", i));

結果コーディング制約

計算結果がすべてゼロ制約ではない(命令定義と一致し、主に制約フラグを用意する処理)

/* the gadgets below are Fp specific: I * X = R (1-R) * X = 0 if X = 0 then R = 0 if X != 0 then R = 1 and I = X^{-1} */

フラグ制約

/* result_flag = 1 - not_all_zeros = result is 0^w */ this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { ONE }, { ONE, this->not_all_zeros_result * (-1) }, { this->result_flag }), FMT(this->annotation_prefix, " result_flag"));



または制約式:

(1 - a) * (1 - b) = (1 - c)

具体的な制約手順は次のとおりです。

計算プロセスの制約、およびコードは次のとおりです。

this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { ONE, this->arg1val.bits[i] * (-1) }, { ONE, this->arg2val.bits[i] * (-1) }, { ONE, this->res_word[i] * (-1) }), FMT(this->annotation_prefix, " res_word_%zu", i));

結果コーディング制約

計算結果がすべてゼロ制約ではない(命令定義と一致、この処理は主に制約フラグの準備)

フラグ制約

/* result_flag = 1 - not_all_zeros = result is 0^w */ this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { ONE }, { ONE, this->not_all_zeros_result * (-1) }, { this->result_flag }), FMT(this->annotation_prefix, " result_flag"));



xor制約式:

c = a ^ b <=> c = a + b - 2*a*b, (2*b)*a = a+b - c

具体的な制約手順は次のとおりです。

計算プロセスの制約、およびコードは次のとおりです。

this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { this->arg1val.bits[i] * 2}, { this->arg2val.bits[i] }, { this->arg1val.bits[i], this->arg2val.bits[i], this->res_word[i] * (-1) }), FMT(this->annotation_prefix, " res_word_%zu", i));

結果コーディング制約

計算結果がすべてゼロ制約ではない(命令定義と一致、この処理は主に制約フラグの準備)

フラグ制約

/* result_flag = 1 - not_all_zeros = result is 0^w */ this->pb.add_r1cs_constraint( r1cs_constraint<FieldT>( { ONE }, { ONE, this->not_all_zeros_result * (-1) }, { this->result_flag }), FMT(this->annotation_prefix, " result_flag"));