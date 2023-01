Sự trở lại

Mọi quan điểm được trình bày dưới đây là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư, cũng như không được coi là khuyến nghị hoặc lời khuyên để tham gia vào các giao dịch đầu tư.





Câu chuyện về thị trường vốn tiền điện tử tập trung vào Bắc Á - cụ thể là Trung Quốc.





Lưu ý : Đại Trung Quốc là sự kết hợp của Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao. Nếu bạn quay trở lại Trung Quốc thời kỳ triều đại, hầu hết Đông Nam và Bắc Á đều tỏ lòng tôn kính với Hoàng đế, chữ viết và văn hóa của họ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những gì có nguồn gốc và được phổ biến đầu tiên ở Trung Quốc. (Tôi rất nóng lòng muốn xem những bình luận từ các độc giả Hàn Quốc và Nhật Bản của tôi ...)





Dưới đây là dòng thời gian nhanh chóng về sự phát triển của thị trường vốn tiền điện tử minh họa bản chất tập trung vào Trung Quốc vĩ đại hơn của chúng:





Dù tốt hơn hay xấu hơn, vào đầu những năm 2010, Mt. Gox - một sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản - đã đưa khối lượng giao dịch tiền điện tử lên bản đồ. (Nếu bạn không quen thuộc với sự cố Mt. Gox khét tiếng, bạn cần nâng cấp kiến thức lịch sử tiền điện tử của mình. Bạn có thể đọc thêm một chút về câu chuyện đó nơi đây .)





Khi tôi bắt đầu giao dịch tiền điện tử lần đầu tiên vào năm 2013, Mt. Gox đã chiếm 80% thị phần về khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu. Khi Mt. Gox bùng nổ vào đầu năm 2014, phần lớn khối lượng giao dịch đã được chuyển giao cho Big Three tại Trung Quốc: Huobi (có trụ sở tại Bắc Kinh), OkCoin (có trụ sở tại Bắc Kinh) và BTC China (có trụ sở tại Thượng Hải). Và đối với những người tham gia thị trường bên ngoài khu vực Trung Quốc Đại lục, Bitstamp ở ngoài khơi của Trung Quốc (có trụ sở tại Slovenia) và Bitfinex (có trụ sở tại Hồng Kông) đã xử lý hầu hết khối lượng giao dịch dựa trên USD.





Cuộc cách mạng lớn tiếp theo trong giao dịch tiền điện tử được dẫn đầu bởi Bitfinex, người được cho là (ít nhất là ban đầu) đã xây dựng nền tảng của họ bằng cách sử dụng mã từ Bitcoinica , một sàn giao dịch có trụ sở tại New Zealand bắt đầu bởi một người sáng lập người Trung Quốc, người đã dành những năm thành lập của mình ở Singapore. Bất kể nguồn gốc của cơ sở mã của họ là gì, Bitfinex đã đổi mới bằng cách phổ biến thành công thị trường cho vay và cho vay ngang hàng cho fiat và tiền điện tử. Lần đầu tiên, điều này cho phép các nhà giao dịch vay từ các nhà giao dịch khác để thực hiện các giao dịch ký quỹ. Bitfinex cũng cho phép người dùng sử dụng bất kỳ hình thức thế chấp nào để tài trợ cho các giao dịch của họ. Ví dụ: nếu bạn nắm giữ Litecoin, bạn có thể đặt một giao dịch ký quỹ Bitcoin dài so với USD. Quay lại khi tôi từng giao dịch tiền điện tử hàng ngày, việc hiểu số lượng nợ của Bitfinex là một biến số quan trọng trong việc dự báo biến động giá. Sau vụ hack trị giá 5 triệu đô la của Bitstamp - sàn giao dịch không phải nhân dân tệ hàng đầu vào thời điểm đó - vào năm 2016, những đổi mới này đã cho phép Bitfinex giành lấy ngôi vương từ Bitstamp với tư cách là sàn giao dịch không phải nhân dân tệ lớn nhất trên toàn cầu.





Vào thời điểm đó, thị trường phái sinh tiền điện tử chỉ là một phần nhỏ của miếng bánh giao dịch tiền điện tử rộng lớn hơn. Sàn giao dịch phái sinh thực sự đầu tiên là ICBIT - được thành lập bởi hai người Nga sống ở Caribe. ICBIT đã phát minh ra hợp đồng tương lai Bitcoin / USD nghịch đảo. Trở lại năm 2013, khi ICBIT thống trị tối cao, giao dịch tiền mặt và mang theo tương lai mang lại lợi nhuận 200% mỗi năm. Wowzers!





Vào năm 2014, 796 (có trụ sở tại Quảng Châu), Huobi, OkCoin, BTC Trung Quốc và BitMEX (bắt đầu ở Hồng Kông - xin chào!) Đều đã ra mắt phiên bản thị trường tương lai sử dụng cấu trúc hợp đồng tương lai nghịch đảo của ICBIT. (Về mặt kỹ thuật, 796 đã sử dụng một phái sinh kiểu lượng tử, nhưng họ đã nổ tung vì họ không hiểu các đặc điểm phi tuyến tính của hợp đồng lượng tử.) Sự đổi mới lớn của các sàn giao dịch tập trung vào Trung Quốc này là hệ thống lỗ xã hội hóa. Điều này đã bảo vệ sàn giao dịch khỏi nguy cơ phá sản của các nhà giao dịch cá nhân. Tính năng này rất cần thiết do tính chất dễ bay hơi của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.





Bitfinex sau đó chịu trách nhiệm về sự tăng trưởng ban đầu của thị trường stablecoin thông qua việc họ liên kết / sở hữu Tether. Các sàn giao dịch tiền điện tử cần một cách để nạp tiền bằng USD mà không cần chạm vào hệ thống ngân hàng. Và tương tự như vậy, người Trung Quốc cần một cách để gửi đô la đi khắp thế giới mà không cần đến ngân hàng. Bitfinex là sàn giao dịch hàng đầu và có mối quan hệ sâu sắc với Trung Quốc Đại lục, và sự hỗ trợ của nó đối với USDT đã nâng cao hơn nữa vị trí của USDT là đồng ổn định lớn nhất vì Binance - tùy thuộc vào người bạn yêu cầu, có trụ sở tại Tokyo, Thượng Hải hoặc Hồng Kông - dựa trên tất cả các cặp tiền pháp định của nó so với tiền điện tử so với USDT.





Từ đó, khối lượng giao dịch phái sinh tăng nhanh chóng khi các sàn giao dịch lớn tại Trung Quốc thống trị khối lượng giao dịch hàng ngày. Sự thống trị của họ được dự đoán dựa trên một số yếu tố. Đầu tiên, hầu hết các công ty khai thác Bitcoin và sản xuất thiết bị khai thác đều ở Trung Quốc Đại lục. Các công ty này là những con cá voi OG, vì họ có một lượng lớn Bitcoin để đầu cơ và phòng ngừa. Thứ hai, phần lớn khối lượng giao dịch toàn cầu giao ngay tập trung ở Trung Quốc. Thứ ba, không có tầng lớp đầu tư tổ chức nào để phục vụ, vì các thương nhân bán lẻ thống trị tối cao. Do đó, các sản phẩm được tạo ra để thu hút những người thực sự sử dụng tiền điện tử chứ không phải những người quản lý tiền.





Vào tháng 5 năm 2016, BitMEX đã phát minh ra hoán đổi vĩnh viễn (hay còn gọi là "Perps" hoặc "perp" ). Sự nổi lên của BitMEX hầu như bắt nguồn từ phát minh tài chính này và đến năm 2020, tất cả các sàn giao dịch phái sinh lớn đã sao chép thiết kế sản phẩm này và đạt được thành công lớn. Với khối lượng giao dịch tích lũy hàng nghìn tỷ đô la cho đến nay, nó đã trở thành công cụ tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất từ trước đến nay. Bỏ mic đi, đồ khốn!





Sau đó, Deribit - ban đầu có trụ sở tại Hà Lan và bây giờ là Panama - đã mở cửa thị trường giao dịch quyền chọn tiền điện tử. Theo thước đo của tôi, đây là sàn giao dịch duy nhất ngoài châu Á đã đóng góp bất kỳ sự đổi mới lớn nào cho thị trường vốn tiền điện tử.





Binance (hiện là sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch của hầu hết các sản phẩm), FTX (bắt đầu ở Hồng Kông, bây giờ là ở Bahamas) và Bybit (bắt đầu ở Bắc Kinh, bây giờ ở Singapore / Dubai) là ba nền tảng quái vật mà trong những năm gần đây đã đưa các sản phẩm và tính năng tốt nhất của tất cả các sản phẩm tiền nhiệm, được cải tiến dựa trên chúng và đạt được thành công.





Để tóm tắt lại, chúng ta hãy chạy xuống danh sách các phát triển chính theo thứ tự một lần nữa và ghi lại nguồn gốc của phát minh của họ.





Hợp đồng tương lai nghịch đảo - ICBIT, được giới thiệu từ một du thuyền của Nga ở Caribê.

- ICBIT, được giới thiệu từ một du thuyền của Nga ở Caribê. Hệ thống ký quỹ phái sinh lỗ được xã hội hóa - 796, Huobi, OKCoin và BTC Trung Quốc, đến từ Quảng Châu, Bắc Kinh, Bắc Kinh và Thượng Hải, tương ứng (tất cả Trung Quốc Đại Lục).

- 796, Huobi, OKCoin và BTC Trung Quốc, đến từ Quảng Châu, Bắc Kinh, Bắc Kinh và Thượng Hải, tương ứng (tất cả Trung Quốc Đại Lục). Giao dịch ký quỹ - Bitfinex, đến từ Hồng Kông - (Trung Quốc lớn hơn).

- Bitfinex, đến từ Hồng Kông - (Trung Quốc lớn hơn). Stablecoin (USDT) - Bitfinex, đến từ Hồng Kông (Trung Quốc đại lục).

- Bitfinex, đến từ Hồng Kông (Trung Quốc đại lục). Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn - BitMEX, bắt đầu ở Hồng Kông (Trung Quốc lớn hơn).

- BitMEX, bắt đầu ở Hồng Kông (Trung Quốc lớn hơn). Tùy chọn - Deribit, đến từ Hà Lan.

- Deribit, đến từ Hà Lan. Khối lượng giao dịch lớn nhất hiện tại - Binance, bắt đầu hoạt động ở Trung Quốc.





Tôi cực kỳ hy vọng Twitter Crypto có thể thách thức tôi về điểm tiếp theo này, điều mà tôi biết là một điểm sâu sắc: Tôi khẳng định rằng hoàn toàn không có sự đổi mới nào được mang đến cho thị trường vốn tiền điện tử bởi các sàn giao dịch tập trung tại Mỹ. Trong khi Coinbase, Gemini, Kraken, et al. quan trọng, giao dịch với khối lượng nghiêm trọng và được đánh giá cao, chúng không đóng góp bất cứ điều gì “mới” cho thị trường của chúng tôi. Chúng chỉ đơn giản là những nơi mà các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ của Mỹ có thể mua tiền điện tử và lưu ký nó.

Một số quan điểm

Cho đến thế kỷ 16, Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Một loạt các yếu tố - mà tôi sẽ không đề cập đến vì chúng không quan trọng đối với bài luận này - đã góp phần khiến nó giảm mức độ phù hợp về kinh tế và đổi mới công nghệ so với Tây Âu. Nhưng bất kể tình trạng kinh tế của Trung Quốc như thế nào, Hồng Kông (một cảng nước sâu ở cửa Đồng bằng sông Châu Giang) vẫn luôn là cửa sổ của Trung Quốc với thế giới. Cho dù đó là vận chuyển, tiền vốn hay ma tuý được cung cấp bởi kẻ buôn bán ma tuý lớn nhất trong lịch sử nhân loại (Vương quốc Anh,) Hồng Kông trong lịch sử là nơi mà Trung Quốc và phương Tây gặp nhau.





Khi Đặng Tiểu Bình cho phép Trung Quốc tái tham gia với thế giới bắt đầu từ cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, tầm quan trọng của Hồng Kông ngày càng tăng. Vị thế là một cảng miễn thuế, nơi có thể trao đổi hàng hóa và vốn của Trung Quốc và phương Tây đã khiến cho sự giàu có và tầm quan trọng toàn cầu của thành phố tăng vọt. Hong Kong đã gần đến mức mà người ta có thể tiến tới một nơi mà tư tưởng thị trường tự do được thực hành.





Hong Kong là một nơi “có thể làm được”. Năng lượng và sự hối hả của cư dân nơi đây thật say mê - đó là lý do tại sao tôi biết ngay từ đêm đầu tiên đến quán bar nhảy ở Lan Kwai Fong rằng đó sẽ là nhà của tôi. (Tôi hơi xấu hổ vì hoàn toàn thiếu kỹ năng tiếng Quảng Đông của mình, nhưng không ai là hoàn hảo cả, phải không ???)





Hồng Kông là Hồng Kông vì nó mở cửa và Trung Quốc đóng cửa (ít nhất là ở nhiều khía cạnh). Bắc Kinh cho phép Hong Kong tồn tại theo cách này vì nó có lợi cho họ khi có sự cởi mở có kiểm soát. Như chúng ta đã biết, Hồng Kông là một phần của Trung Quốc. Hong Kong không có nền kinh tế thực sự nào khác ngoài việc là một cánh cổng dẫn đến Trung Quốc, với một số yếu tố xung quanh các cạnh. Và do đó, hệ thống tài chính của nó được phép tự do hơn và mang tính thử nghiệm hơn. Đó là lý do tại sao với tư cách là một lãnh thổ nhỏ bé, nghèo tài nguyên thiên nhiên, Hồng Kông lại vượt trội hơn so với các công ty thị trường vốn tiền điện tử quan trọng trên toàn cầu mà nó đã nuôi dưỡng.





Trung Quốc sở hữu tất cả các thành phần cần thiết để trở thành trung tâm của khối lượng giao dịch tiền điện tử và các đổi mới liên quan, nhưng ở một số điểm nhất định, Bắc Kinh quyết định tiền điện tử không nằm trong kế hoạch. Từ từ, trong nhiều năm, thị trường vốn tiền điện tử bị tách khỏi phía Trung Quốc và một cuộc di cư bắt đầu.





Vào năm 2017, ICO là một thang nóng và tại một thời điểm Chandler Guo đã lái xe vòng quanh Trung Quốc trên một chiếc xe buýt để đăng ký các dự án thực hiện ICO. Tất cả điều đó đã dừng lại vào mùa thu năm đó khi việc giao dịch ICO bị chính phủ Trung Quốc cấm. Trong vài năm tiếp theo, PBOC đã cấm điều này và điều đó cho đến cuối cùng, không có người Trung Quốc nào được phép giao dịch tiền điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. BTC Trung Quốc đã trở thành BTCC và được bán cho một công ty niêm yết ở Hồng Kông. Cả Huobi và OkCoin (đã trở thành OKEx, và sau đó đổi tên lại thành OKX) đã thực hiện việc mua lại ngược lại và mỗi người đều niêm yết một ngành nghề kinh doanh tại Hồng Kông, sau đó ngừng hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc Đại lục. Và đó là sự kết thúc của Big Three.





CZ, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance, là người dân tộc Trung Quốc nhưng có hộ chiếu Canada. Chiếc lá phong tô điểm cho giấy tờ của anh ấy, cùng với một chiến lược lão luyện là có mặt ở mọi nơi và không nơi nào cùng một lúc, đã cho phép anh ấy và Binance sống sót sau cuộc đàn áp ở Trung Quốc và củng cố hoạt động kinh doanh của cộng đồng người Hoa gốc Hoa. Big Three mỗi người chịu những áp lực khác nhau vào thời điểm đó, vì một số giám đốc điều hành cấp cao nhất của họ đã dành thời gian bị giam giữ. Điều này đã mang lại cho Binance không gian để phát triển hoạt động kinh doanh của mình một cách nhanh chóng.





Cùng với cuộc đàn áp trên đất liền của Trung Quốc, Hồng Kông đã trở thành một nơi kém thân thiện hơn đối với tiền điện tử. Sự mơ hồ chiến lược của lãnh thổ liên quan đến tình trạng pháp lý của tiền điện tử - thứ ban đầu đã cho nhiều công ty không gian để đổi mới - đã bị cứng lại thành một chế độ có nhiều hạn chế hơn. Kết quả là, các công ty hàng đầu đã bỏ qua Singapore, Dubai và Bahamas.





Vị trí trung tâm tiền điện tử quan trọng nhất của Hồng Kông bắt đầu giảm dần lúc đầu, và sau đó nhanh chóng với việc áp dụng các chính sách không COVID của nó. Nhưng bây giờ, có vẻ như có điều gì đó tò mò đang xảy ra…





Vì một số lý do, Hồng Kông muốn tiền điện tử trở lại. Báo cáo Cointelegraph : Không giống Trung Quốc: Hồng Kông được cho là muốn hợp pháp hóa giao dịch tiền điện tử .





Phản ứng ban đầu của bạn có thể là, "vậy thì sao?" Hồng Kông có dân số gần 7 triệu người, mà bạn có thể nghĩ là quá nhỏ để phù hợp. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng Hồng Kông là nơi trung chuyển mà qua đó Trung Quốc tương tác với thế giới. Đây có phải là một điềm báo cho sự khởi động lại sự thống trị của tiền điện tử ở Trung Quốc? Liệu vốn Trung Quốc có tìm đường vào thị trường tiền điện tử toàn cầu thông qua Hồng Kông?





Thị trường gấu tiền điện tử hạt nhân kéo dài từ năm 2013–2015 đã bị đánh bại khi Trung Quốc thực hiện một đợt phá giá gây sốc đối với đồng CNY vào tháng 8 năm 2015. Từ thời điểm đó cho đến tháng 11, giá Bitcoin đã tăng gấp ba lần từ 200 đô la lên 600 đô la. Phần còn lại của bài luận này sẽ lập luận rằng định hướng thân thiện của Hồng Kông đối với tiền điện tử thúc đẩy Trung Quốc tái khẳng định mình trong thị trường vốn tiền điện tử. Khi Choyna yêu thích tiền điện tử, thị trường tăng giá sẽ quay trở lại. Nó sẽ là một quá trình chậm, nhưng những chồi đỏ đang chớm nở.

Hồng Kông = Trung Quốc

Là các nhà đầu tư tiền điện tử, chúng tôi quan tâm đến khả năng của Hồng Kông trong việc hỗ trợ nhu cầu vốn của Trung Quốc. Cho dù đó là doanh số bán lẻ hay dòng vốn, thì chính những người Trung Quốc giàu có bình thường mới là nguồn lực cho nền kinh tế Hong Kong. Tôi sẽ chia sẻ một vài biểu đồ chỉ một chút để chứng minh sức mạnh của người tiêu dùng và nhà đầu tư Trung Quốc. Và lý do chúng tôi quan tâm đến người tiêu dùng Trung Quốc - thay vì chỉ các nhà đầu tư Trung Quốc - là vì tôi tin rằng các nhà đầu tư và người tiêu dùng Trung Quốc là một và giống nhau.





Theo Tổng cục Du lịch Hồng Kông, trong năm 2019, 78% tổng số khách đến Hồng Kông đến từ Trung Quốc Đại lục. Vào cuối quý đầu tiên của năm 2020, việc khóa COVID dẫn đến việc đóng cửa biên giới Hồng Kông / Trung Quốc đại lục. Trong khi một người vẫn có thể di chuyển giữa hai lãnh thổ, thời gian lưu trú cách ly kéo dài được yêu cầu ở một hoặc cả hai đầu một cách hiệu quả có nghĩa là không ai khác ngoài một người có nhu cầu rất nghiêm trọng ở Hồng Kông sẽ đến đó từ Trung Quốc Đại lục.





Nếu chúng ta muốn hình thành quan điểm về tác động của Trung Quốc Đại lục đối với nền kinh tế Hồng Kông, chúng ta cần tập trung vào những cá nhân giàu có hơn. Một đại diện tốt cho họ là doanh số bán đồ trang sức, đồng hồ đeo tay và đồng hồ được Cục Điều tra Dân số và Thống kê Hồng Kông báo cáo. Có rất nhiều cửa hàng đồng hồ và vàng tập trung ở bất cứ đâu là điểm đón hoặc trả hàng của xe buýt, xe lửa và phà đến Trung Quốc.









Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên, tổng lượng đồ trang sức, đồng hồ đeo tay được bán ra từ năm 2020 đến năm 2021 đã giảm 54% khi so với tổng số từ năm 2018 đến năm 2019. Điều rút ra là khách du lịch Đại lục mua những món đồ ưa thích này. shit (và do đó có tác động quá lớn đến nền kinh tế Hồng Kông). Các vụ khóa cửa COVID đã lấy đi lượng khách du lịch Trung Quốc, và do đó doanh số bán hàng bị ảnh hưởng.





Chuyển sang thị trường vốn, một thước đo tốt để đo lường quá trình Trung Quốc hóa Hồng Kông là xem xét các bảng xếp hạng về bảo lãnh phát hành IPO Cổ phiếu.

Năm 2022 2012 Biến đổi Tổng số thị phần của 20 ngân hàng hàng đầu 82,52% 85,51% -2,99% % ngân hàng trong 20 ngân hàng hàng đầu là của Trung Quốc 65,00% 50% 15,00% Các ngân hàng Trung Quốc trong 20 thị phần hàng đầu 54,43% 37,34% 17,09%





Cho đến nay vào năm 2022, bốn vị trí hàng đầu do các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ. Năm 2012, hai ngân hàng châu Âu giữ hai vị trí đầu bảng. Thị trường vốn Hồng Kông đã trở thành sự phản ánh của Trung Quốc, nhưng mang hơi hướng phương Tây. Các ngân hàng lớn của Trung Quốc bị Bắc Kinh kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, có nghĩa là thị trường vốn Hồng Kông - trong khi mở cửa cho các công ty và vốn phương Tây - được quản lý bởi các công ty do Bắc Kinh kiểm soát.

Chính trị Hồng Kông

Không lâu trước COVID, các cuộc biểu tình đã diễn ra khắp thành phố. Tôi nhớ tôi đã đi bộ xuống thang cuốn đến Phố Wyndham để ăn tối vào một đêm, chỉ để được chào đón một bên bởi cảnh sát trong trang phục chống bạo động, và bên kia là những sinh viên đeo mặt nạ phòng độc đập trống. Tôi nhanh chóng thay đổi kế hoạch ăn tối của mình đến một cơ sở xa hơn trên núi.





Các cuộc biểu tình đã bị dập tắt bởi một đại dịch, cũng như Bắc Kinh quyết định đủ là đủ. Luật An ninh Quốc gia - chủ đề của phần lớn các cuộc phản đối - đã được thông qua, và rõ ràng là Hồng Kông là một lãnh thổ nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc. Điều này càng được khẳng định trong cuộc bầu cử Giám đốc điều hành khi John Lee, cảnh sát hàng đầu trong các cuộc biểu tình, tranh cử để giành vị trí đầu bảng.

Chuyến đi đầu tiên của Tập Cận Bình bên ngoài Trung Quốc Đại lục sau COVID là đến Hồng Kông, nơi ông đến để tuyên thệ trước CN sắp tới là John Lee. Bạn có thấy lá cờ nào có biểu tượng bauhinia không?





Bắc Kinh giám sát Hồng Kông thông qua Văn phòng Liên lạc Hồng Kông. Dưới đây là hình ảnh của văn phòng mà bạn sẽ nhận thấy giống với Eye of Sauron.

Về mặt quân sự, Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) có hơn một vạn quân đóng trên khắp Hồng Kông. Như một niềm vui sang một bên, tôi đã chơi bóng bầu dục tại căn cứ quân sự của họ ở Stanley, được mô tả bên dưới.

Mục đích của trình chiếu này (ngoài trò chơi bóng bầu dục khiêm tốn của tôi) là để minh họa rằng về mặt chính trị, các nhà lãnh đạo Hồng Kông làm những gì Bắc Kinh yêu cầu họ làm. Bất kỳ chính sách thực chất nào - và đặc biệt là những chính sách khác với những gì đã được thực hiện ở Đại lục - phải được cơ quan đảng thích hợp phê duyệt trước.





Chúng ta đã thấy điều này diễn ra khi Hồng Kông theo dõi Trung Quốc một cách siêng năng trong việc thực hiện chiến lược COVID bằng không. Nhưng bây giờ, với tin tức này rằng Hồng Kông đang xem xét lại lập trường của mình đối với tiền điện tử, có vẻ như Bắc Kinh có thể cho phép lãnh thổ đã được thử nghiệm của mình đi theo phương Tây nhiều hơn một chút. Hồng Kông đang bắt đầu mở cửa kinh doanh với phương Tây - và để chứng minh điều đó, hãy để tôi chia sẻ một ví dụ đặc biệt sâu sắc gần đây.





Một vài tháng trước, chính quyền Hồng Kông đã tách trẻ em khỏi cha mẹ của chúng và đưa mọi người đến các cơ sở cách ly ở Vịnh Penny khét tiếng để ngăn chặn sự bùng phát COVID.





Tua đi nhanh đến khoảng một tháng trước, và chính phủ Hồng Kông bất ngờ cho phép Sân vận động Hồng Kông bắt đầu bán vé đến Hong Kong Sevens, giải đấu ra mắt trong cuộc thi World Rugby Sevens Series. Bạn có thể mong đợi các khán đài tại cuộc thi sắp tới sẽ trông giống như thế này:

Và chỉ trong tuần trước, các nhà chức trách đã thông báo rằng họ sẽ cho phép hàng chục nghìn người tham dự ăn và uống (và vui vẻ) tất cả cùng nhau đập trong một sân vận động bóng bầu dục.





Cho đến gần đây, việc Hồng Kông tiếp tục thực thi các chính sách không COVID của Bắc Kinh khiến bản thân tôi và nhiều người nước ngoài Hồng Kông khác tự hỏi liệu Bắc Kinh có bằng lòng để Hồng Kông trở thành một trung tâm tài chính quốc tế và nhường ngôi vương cho Singapore hay không.





Một bài học văn hóa nhanh chóng: "người nước ngoài" là mã cho phiên bản thượng lưu của một người nhập cư. Những người giúp việc, những người đến từ những nơi như Philippines và Indonesia và làm những công việc khó khăn thực sự cần thiết để giữ cho đất nước ngay thẳng - như dọn dẹp và chăm sóc trẻ em cho những người có thu nhập trung bình và cao - được gọi một cách trân trọng là “người lao động nước ngoài ở nước ngoài”.





Sự cạnh tranh giữa Hồng Kông và Singapore đã diễn ra sâu sắc. Cả hai thành phố đang cạnh tranh để trở thành trung tâm tài chính quốc tế ở châu Á. Thượng Hải sẽ dễ dàng chiếm vị trí đầu bảng nếu Bắc Kinh tự tin rằng họ có thể vẫn trong sáng về mặt chính trị, nhưng tôi nghi ngờ rằng việc giao loại liên quan đó cho nhóm Thượng Hải không phải là điều mà Bắc Kinh quan tâm.





Singapore đã làm rất tốt vai trò là điểm đến cho nguồn vốn quốc tế trong suốt COVID. Đây là trung tâm tài chính lớn duy nhất ở châu Á vẫn mở cửa cho các doanh nghiệp nước ngoài. Hồng Kông đã đóng cửa biên giới của mình đối với du lịch quốc tế và chỉ mới mở cửa trở lại gần đây. Tokyo đã bị đóng cửa do chính sách của Nhật Bản không cho phép người nước ngoài vào. Singapore cũng có chính sách tương tự trong thời kỳ đầu của COVID, nhưng họ đã nhanh chóng nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với doanh nhân nước ngoài và sau đó là khách du lịch.





Nhiều ngân hàng có sự hiện diện lớn ở châu Á của các nhân viên văn phòng được trả lương cao đã bắt đầu chuyển nhân viên từ Hồng Kông sang Singapore. (Do đó, thị trường cho thuê căn hộ ở Singapore đang bùng cháy ngay bây giờ. Một số người bạn của tôi đang bị giảm giá thuê từ 50 đến 100% khi đàm phán gia hạn hợp đồng thuê.)





Đối với tiền điện tử, nhiều công ty và cá nhân - đặc biệt là công dân Trung Quốc - đã chuyển doanh nghiệp và cá nhân của họ đến Singapore trong thời gian xảy ra đại dịch. Những chú chim nhỏ của tôi nói với tôi rằng Token2049 là LIT AF. Sự sống động của cảnh tiền điện tử đã được hiển thị đầy đủ. Singapore cũng vừa triển khai một chương trình thị thực việc làm mới nhằm vào các kỹ sư và nhân viên ngân hàng có thu nhập cao.





Các chính sách cần thiết để khẳng định lại mức độ liên quan của Hồng Kông về mặt tài chính (và cụ thể là tiền điện tử) khá đơn giản. Vấn đề là do ý chí chính trị, và liệu chính phủ Trung Quốc có thoải mái cho phép Hồng Kông tách khỏi Trung Quốc Đại lục hay không. Nó đã khiến nhiều người - bao gồm cả tôi - tự hỏi liệu Hồng Kông có (hoặc thậm chí có thể) đáp ứng hay không.





Điều đó nói lên rằng, những sự kiện gần đây như sự trợ cấp của các Sevens Hong Kong dường như cho thấy rằng chính phủ Trung Quốc đang bắt đầu coi Singapore là mối đe dọa lớn hơn đối với sự thống trị của họ hơn là sự trôi dạt chính trị tiếp tục của Hong Kong. Tương tự như vậy, việc kiểm dịch bắt buộc trên đường đến Trung Quốc và giữa các tỉnh vẫn là tiêu chuẩn, và các đợt bùng phát COVID được xử lý thông qua các khóa nghiêm ngặt - nhưng ở Hồng Kông, bạn không cần phải ở trong một khách sạn cách ly khi đến nơi.





Chúng tôi cũng đang chứng kiến sự thay đổi tương tự trên mặt trận thị thực lao động. Hồng Kông trong lịch sử đã có một hệ thống đơn giản hơn để cấp thẻ việc làm nước ngoài so với Trung Quốc Đại lục (tôi sẽ không mô tả nó là dễ hay khó) nhưng hiện đang làm cho việc cấp và nhận các thẻ này trở nên dễ dàng hơn bằng cách từ bỏ nhiều quy định thông thường của nó, chẳng hạn như yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo tất cả các vị trí cho thị trường địa phương và làm cho họ chứng minh rằng bất kỳ vai trò nào được cung cấp chỉ có thể được thực hiện bởi người nước ngoài.





Đây là Vận may nói về việc Hồng Kông hiện đang tích cực như thế nào trong việc thu hút nhân tài nước ngoài:





Hồng Kông đang sửa đổi các quy định về thị thực để thu hút tài năng nước ngoài khi nó chiến đấu với các trung tâm tài chính đối thủ như Singapore để tìm kiếm nhân tài sau gần ba năm cô lập với đại dịch.

Giám đốc điều hành John Lee cho biết trong bài phát biểu về chính sách đầu tiên của mình rằng thành phố sẽ cấp thị thực hai năm cho những người có thu nhập cao kiếm được ít nhất 2,5 triệu đô la Hồng Kông (318.480 đô la) trong năm qua, cũng như cho sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học được xếp hạng hàng đầu. Thành phố cũng sẽ đình chỉ hạn ngạch hàng năm của chương trình hiện tại dành cho tài năng có tay nghề cao và gia hạn thời hạn lưu trú cho sinh viên tốt nghiệp không phải là người địa phương từ một đến hai năm.

Các động thái tìm cách ngăn chặn một chảy máu chất xám sau khi Hồng Kông chậm mở lại biên giới quốc tế, với nhiều người nước ngoài rời thành phố để đến các địa điểm thay thế như Singapore, nơi đã nới lỏng các hạn chế của Covid nhanh hơn nhiều.





Và gần đây nhất, chúng tôi có sự phân kỳ rõ ràng sắp tới trong chính sách tiền điện tử của Hồng Kông. Các nhà giao dịch bán lẻ không thể giao dịch tiền điện tử ở Trung Quốc, nhưng các phương tiện truyền thông đưa tin gần đây cho thấy rằng Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) đã sẵn sàng cho phép nhà bán lẻ trực tiếp mua và bán tiền điện tử trong tương lai gần.

Hồng Kông đang làm những gì cần làm để lấy lại vai trò là trung tâm giao dịch tiền điện tử toàn cầu. Nguồn vốn có thể đến từ Trung Quốc thông qua hình thức bán lẻ. Nếu thủ đô Trung Quốc ở đó, thủ đô phương Tây sẽ gặp nó. Đó là lý do tại sao thị trường tài chính Hồng Kông lại phát triển mạnh mẽ. Những người cần thiết để xây dựng các dịch vụ hiện có thể dễ dàng nhận được thị thực việc làm.

Nhưng chỉ vì nó có thể được thực hiện, không có nghĩa là nó sẽ được thực hiện. Điều gì để nói rằng Bắc Kinh sẽ không thay đổi quan điểm của mình vào ngày mai và hủy bỏ tất cả các chính sách tiền điện tử tích cực này?

Chúng tôi chắc chắn đã thấy điều đó xảy ra trước đây, vì vậy tôi sẽ thừa nhận nó nằm trong khả năng có thể xảy ra - nhưng tôi tin chắc rằng lần này, Trung Quốc là có thật. Đừng để người lạc quan ngả mũ với tôi khi tôi phác thảo lý do tại sao tôi nghĩ rằng việc cho phép tiền điện tử ở Hồng Kông giải quyết một vấn đề quan trọng, tồn tại đối với Trung Quốc sẽ khiến đất nước này khó có thể quay trở lại.

Vấn đề đô la của Trung Quốc

John Connally, Bộ trưởng Tài chính của Tổng thống Nixon, đã thẳng thắn nói với một nhóm các bộ trưởng tài chính châu Âu “ Đồng đô la là tiền tệ của chúng tôi, nhưng đó là vấn đề của các bạn ”. Tuyên bố của Connally là một phần của những gì hiện được dán nhãn là "Cú sốc Nixon".





Để giúp giải thích vấn đề đồng đô la của Trung Quốc, tôi sẽ trích dẫn một số trích dẫn từ một cuốn sách thực sự tuyệt vời có tựa đề “Thay đổi vận may” của Paul A. Volcker và Toyoo Gyohten. Đúng vậy - Paul Volcker là một trong những tác giả. Anh ấy và Gyohten-san có quan điểm của người Mỹ và người Nhật về các sự kiện tài chính từ những năm 1950 đến 1990.





Khi Nhật Bản đang nổi lên sau Thế chiến thứ hai, Gyohten-san viết về cách họ bị bộ trưởng tài chính phương Tây đối xử (trang 57).





Nhưng tại cuộc họp BIS, các chủ ngân hàng trung ương từ tất cả các nước châu Âu đã tập hợp lại; đã có cocktail, bữa trưa và bữa tối; và nói không ngừng về vàng, đồng đô la và đồng bảng Anh, chuyển đổi giữa tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Nhưng hoàn toàn không có bất kỳ sự quan tâm nào cho thấy những biến động đang diễn ra vào chính thời điểm đó ở Trung Quốc. Chiến tranh Việt Nam đang ở giai đoạn rất quan trọng, nhưng dường như những người chủ ngân hàng đó rất ít quan tâm đến những sự kiện như vậy bên ngoài phạm vi của họ. Tôi lo lắng nghĩ, đây là một nhóm người mà thế giới vẫn dừng lại ở phía tây Dardanelles.





Tôi rất vui khi biết về cách các quan chức PBOC cảm thấy họ được đối xử như một siêu cường kinh tế châu Á đang phát triển giữa người Mỹ và người châu Âu tại các trung tâm ngân hàng trung ương khác nhau.





Đây là Gyohten-san một lần nữa (trang 160-161) thảo luận về việc khó khăn như thế nào để điều chỉnh sự mất cân bằng cán cân thanh toán. Nhật Bản có thặng dư lớn với Mỹ và Châu Âu trong những năm 1980. Trung Quốc đã nhận thấy mình ở một vị trí tương tự kể từ năm 2001, ngoại trừ nó thậm chí còn mất cân bằng một cách kỳ cục hơn.





Một bài học quan trọng trong thời kỳ này, đặc biệt đối với Nhật Bản, là dưới chế độ tỷ giá thả nổi, các cơ quan quản lý tiền tệ không thể thao túng tỷ giá hối đoái bằng cách can thiệp một cách đơn giản vào xu hướng thị trường cơ bản. Bài học đó khiến chúng ta phải học hàng tỷ đồng. Chúng tôi cũng biết được rằng bản thân sự thay đổi tỷ giá hối đoái sẽ không ảnh hưởng nhanh chóng đến cán cân thanh toán của hầu hết các quốc gia. Đó chắc chắn là điều hiển nhiên từ hoạt động của nền kinh tế Nhật Bản và Hoa Kỳ.





Bộ Tài chính Nhật Bản dường như đã quên những điều này. Ồ, vài tỷ đô la giữa những người bạn…





Trung Quốc có vấn đề về USD. Vấn đề là nó kiếm được hàng tỷ đô la mỗi tháng từ xuất khẩu của mình ra thế giới trừ đi nhập khẩu. Trung Quốc phải tái chế đô la kiếm được trên phạm vi quốc tế bằng cách mua hàng hóa hoặc tài sản tài chính. Điều này đã đưa họ trở thành quốc gia sở hữu Kho bạc nước ngoài lớn thứ hai sau Nhật Bản.

Chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ do Trung Quốc nắm giữ với hàng tỷ USD

Tuy nhiên, những đô la đó không thực sự là của họ - họ chỉ thuê chúng từ hệ thống tài chính phương Tây do Mỹ dẫn đầu. Nhà kinh tế nổi tiếng và cựu cố vấn của PBoC Yu Yongding đã thực sự thừa nhận trực tiếp mối quan ngại này trong cuộc trò chuyện gần đây với Nikkei Asia về việc Mỹ đóng băng tài sản bằng USD của nước ngoài gần đây :





Chúng tôi không bao giờ mong đợi rằng một ngày nào đó Mỹ sẽ đóng băng dự trữ ngoại tệ của một quốc gia. Và hành động này về cơ bản đã làm suy giảm uy tín quốc gia trong hệ thống tiền tệ quốc tế.

Bây giờ câu hỏi đặt ra là, nếu Mỹ ngừng chơi theo luật, thì Trung Quốc có thể làm gì để đảm bảo an toàn cho các tài sản nước ngoài của mình? Chúng tôi chưa có câu trả lời, nhưng chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều.





Trung Quốc rõ ràng biết rằng họ đang nắm giữ quá nhiều nợ của Mỹ - nhưng họ đã làm gì với nó trong năm nay?

Tất cả bằng hàng tỷ USD (từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2022)

1. Thay đổi trong UST Holdings Trung Quốc - $ 96,90 2. Tổng số dư thanh toán thặng dư $ 560,52 3. Thâm hụt UST ròng $ 657,42





Hãy xem qua các dòng từ 1 đến 3 của bảng này.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ xuất bản một tập dữ liệu hàng tháng chi tiết các khoản nắm giữ của các nước ngoài. Trường này là số tiền mà Trung Quốc nắm giữ đã giảm từ đầu năm đến nay. Chính phủ Trung Quốc công bố Xuất khẩu trừ Nhập khẩu tính theo USD hàng tháng. Lĩnh vực này là số tiền mà Trung Quốc đã kiếm được ở nước ngoài từ đầu năm đến nay. Nếu Trung Quốc làm theo sách tái chế truyền thống trong lá thư, họ sẽ mua trái phiếu kho bạc Mỹ với số tiền tương đương với thu nhập từ giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, trường này trình bày chi tiết về số lượng Kho bạc mà Trung Quốc lẽ ra nên mua theo sách tái chế, nhưng lại không.





Khi bạn gặp một vấn đề lớn, khó giải quyết, bước đầu tiên là đừng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Trung Quốc đã nhận ra rõ ràng rằng họ không nên tự đào hố sâu hơn bằng cách tái đầu tư vào các Kho bạc đáo hạn hoặc các khoản thanh toán bằng phiếu giảm giá hoặc tái chế thu nhập thương mại quốc tế vào Kho bạc. Trung Quốc đáng lẽ phải mua thêm gần 700 tỷ USD trái phiếu trong năm nay, nhưng họ đã không mua.

Mua gì?

Trung Quốc có một lượng đô la đáng kể đi khắp thế giới. Với các Kho bạc khỏi bàn, câu hỏi trở thành, họ sẽ làm gì với toàn bộ số vốn này?





Một điều mà Bắc Kinh dường như không muốn làm là sửa chữa sự mất cân bằng này bằng cách trao cho các hộ gia đình Trung Quốc một tỷ trọng lớn hơn trong GDP. Tính đến tháng 9 năm 2022, tiêu dùng của Trung Quốc chỉ chiếm 41,3% GDP của Trung Quốc. Là nền kinh tế lớn thứ hai, con số này cực kỳ thấp. Để so sánh, tiêu dùng tính theo% GDP ở Mỹ dao động trong khoảng 60% đến 70%. Nếu Bắc Kinh mở rộng mạng lưới an sinh xã hội và tái cân bằng thu nhập từ khu vực xuất khẩu sang khu vực hộ gia đình, họ có thể "tiêu" thặng dư của mình. Nhưng đó là một quyết định chính trị cực kỳ khó thực hiện, bởi vì nó có nghĩa là sẽ làm tổn thương các phe phái đã giành được của cải và quyền lực trong 30 năm qua khi Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới.





Thay vì tái cân bằng nền kinh tế, Bắc Kinh phải mua những thứ rác rưởi bằng đô la của mình. Để đạt được điều đó, Bitcoin và tiền điện tử có thể giải quyết một phần vấn đề của Trung Quốc. Mọi người đánh đồng Bitcoin với việc trốn tránh các kiểm soát vốn, nhưng vì Trung Quốc đã có lượng đô la vận chuyển bên ngoài Trung Quốc (và do đó nằm ngoài sự kiểm soát vốn của chính họ), nên việc nắm giữ tiền điện tử bên ngoài Trung Quốc sẽ không nguy hiểm hơn nhiều. Theo logic này, Trung Quốc sẽ không có vấn đề gì khi cho phép mua tiền điện tử bằng đô la do các tổ chức bên ngoài Trung Quốc nắm giữ. Điều này sẽ có một số lợi ích.

Giảm dài đô la

Bitcoin nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ quốc gia nào, khiến nó trở thành một tài sản tài chính tốt hơn nhiều để tái chế đô la thặng dư vào Kho bạc Hoa Kỳ. Điều này tất nhiên giả định rằng mối quan tâm hàng đầu của người mua là tránh bị tịch thu vốn của họ một cách tùy tiện. (Nếu đó không phải là mối quan tâm chính của người mua, thì Kho bạc thực sự là sự lựa chọn tốt hơn - Bitcoin không mang lại lợi nhuận và cực kỳ dễ bay hơi so với Kho bạc Hoa Kỳ.)





Trung Quốc có thể giữ các biện pháp kiểm soát vốn bằng Nhân dân tệ khá chặt chẽ để việc mua Bitcoin của họ không làm xói mòn sự ổn định tài chính nội bộ của họ. Để minh họa điều này, hãy xem qua một giao dịch lý thuyết.





Một người ăn chơi Trung Quốc đến Hồng Kông để đi mua sắm, ăn đồ ăn Quảng Đông (mà tôi cho rằng đây là món ngon nhất trong tám món ăn quốc gia của Trung Quốc) và mua một số Bitcoin.





Punter Trung Quốc:

Bán CNY Mua USD Bán USD Mua BTC





Nếu được thực hiện liên tục, điều này sẽ nhanh chóng làm suy yếu đồng CNY, vì mọi người sẽ bán CNY mà không có đủ người mua ở phía bên kia để ổn định giá trị của nó. Đó không phải là điều mà Bắc Kinh muốn. Để triệt tiêu những dòng chảy này, PBOC sẽ cần phải đưa ra quan điểm ngược lại - và nó có USD để làm điều đó khi ở bên ngoài Trung Quốc.





PBOC:

Mua CNY Bán USD





Tại sao Trung Quốc không thể làm điều này trước đây? Bởi vì nó chỉ hoạt động nếu PBOC hài lòng với vị thế mua của đồng đô la giảm dần theo thời gian. Nếu PBOC muốn duy trì ở mức đồng đô la lâu dài trong khi cho phép dòng vốn thoát ra (tức là nếu nó cho phép mua Bitcoin nhưng bất lợi khi chia USD của mình để mua CNY và bù đắp dòng vốn tiếp theo), thì tất cả những điều khác ngang bằng, đồng CNY sẽ suy yếu so với USD.





Tuy nhiên, do Trung Quốc vẫn nắm giữ gần 1 nghìn tỷ USD Kho bạc và đang tiếp tục xuất khẩu khối lượng kỷ lục ra thế giới, nên họ đã có nhiều hơn đủ đô la và có thể thoải mái với việc giảm dần số dư USD theo thời gian và sử dụng nó để mua CNY - có nghĩa là giao dịch Bitcoin đã tiệt trùng này có thể tiếp tục trong một thời gian rất dài mà không ảnh hưởng đến hệ thống tài chính nội bộ của Trung Quốc.

Hồi sinh Hồng Kông

Dù tốt hay xấu, Trung Quốc vẫn có vị trí như ngày nay bởi vì nó nắm bắt được công nghệ, và chính phủ Trung Quốc biết điều đó. Mức độ kiểm soát nội bộ của Bắc Kinh chỉ có thể thực hiện được vì họ nuôi dưỡng, phát triển và triển khai các công nghệ mới nhất.





Do đó, nếu chính phủ tin rằng tiền điện tử và cuộc cách mạng công nghệ mà nó báo trước có giá trị, thì việc có một hệ sinh thái tiền điện tử sôi động trong một lãnh thổ lân cận là một chính sách đúng đắn. Bắc Kinh không bao giờ phải cho phép các khía cạnh của tiền điện tử có thể gây bất ổn về mặt xã hội đối với mô hình chính trị của họ xuyên biên giới. Hồng Kông có thể được sử dụng như một không gian an toàn để Bắc Kinh thử nghiệm với thị trường vốn tiền điện tử.





Hệ sinh thái tiền điện tử là nơi tuyển dụng các công việc được trả lương cao. Nó thu hút các kỹ sư tốt nhất và các chuyên gia dịch vụ tài chính. Một số giải pháp sáng tạo nhất cho nhiều vấn đề sẽ đến từ ngành của chúng tôi. Và nếu bạn là một chính phủ nghĩ về dài hạn, bạn muốn tài năng và sự đổi mới đến từ biên giới của bạn, chứ không phải ở nơi khác. Cuộc chiến thương mại chất bán dẫn hiện tại đang diễn ra giữa Trung Quốc và Mỹ là bằng chứng cho thấy việc thất bại trong việc nuôi dưỡng một phiên bản công nghệ chủ chốt cây nhà lá vườn khiến bạn bị phơi bày.





Công nghệ mới luôn cần thị trường vốn sâu. Đó là lý do tại sao các công ty công nghệ Mỹ lại chiếm ưu thế. Nghiên cứu cơ bản do chính phủ tài trợ đã tạo ra nhiều doanh nhân có khả năng huy động vốn từ một mạng lưới các nhà đầu tư mạo hiểm và đầu tư cổ phần sâu và tinh vi.





Hồng Kông có thể là trung tâm cho tiền điện tử. Đó là trong quá khứ. Một hệ sinh thái sôi động của các sàn giao dịch, DAO và quỹ mạo hiểm sẽ cung cấp cho các kỹ sư giỏi nhất thế giới một nơi để phát triển. Và mặc dù chúng ta là một xã hội có kết nối internet, nhưng về mặt vật chất, chúng ta vẫn muốn trở thành nơi thực hiện hành động. Đó là những gì làm cho một thành phố trở thành một thành phố. Thung lũng Silicon vẫn tồn tại như một nơi để sống và làm việc, mặc dù tất cả công việc có thể được thực hiện từ xa thông qua hội nghị truyền hình. Nó chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều, nhưng thực tế là con người muốn ở gần những người khác trong ngành của họ.

Cứ làm đi

Hồng Kông đang nói tất cả những điều đúng đắn. Bây giờ chúng ta cần thấy chúng hoạt động. Hình dạng cuối cùng về nỗ lực của Hồng Kông nhằm tái tạo lại chính nó là trung tâm thủ đô tiền điện tử hàng đầu? Tôi không biết - nhưng tôi hy vọng.





Tôi cũng thiên vị là người đã coi Hồng Kông là quê hương trong suốt quãng đời trưởng thành sau đại học của mình. Tôi muốn thấy thành phố làm tốt. Tôi muốn có cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Hồng Kông. Bản thân tôi từng là sinh viên trao đổi tại Đại học Công nghệ Hồng Kông. Tôi muốn Hồng Kông trở lại như một điểm dừng của tiền điện tử.





Quan trọng nhất, tôi muốn thị trường tăng giá trở lại. Trung Quốc đã không rời bỏ tiền điện tử - nó chỉ đang ngủ yên. Tình hình địa chính trị toàn cầu hiện nay sẽ buộc Trung Quốc phải làm gì đó với đồng đô la của mình. Tôi tin rằng việc định hướng lại Hồng Kông như một địa điểm ủng hộ tiền điện tử là một mũi nhọn trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm giảm vị thế của họ theo cách không làm mất ổn định hệ thống tài chính nội bộ của họ. Nếu những dòng chảy này thực sự thành hiện thực theo cách tôi tưởng tượng, chúng sẽ là trụ cột hỗ trợ mạnh mẽ của thị trường tăng giá tiếp theo. Hãy tưởng tượng một thị trường tăng giá được hỗ trợ bởi mọi ngân hàng trung ương lớn tham gia vào việc kiểm soát đường cong lợi suất và nhà bán lẻ Trung Quốc mua Bitcoin ở Hồng Kông. OOOOOHHH CON!