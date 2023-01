Toutes les opinions exprimées ci-dessous sont les opinions personnelles de l'auteur et ne doivent pas constituer la base pour prendre des décisions d'investissement, ni être interprétées comme une recommandation ou un conseil pour s'engager dans des transactions d'investissement.





L'histoire des marchés des capitaux cryptographiques est centrée sur l'Asie du Nord - en particulier la Grande Chine.





Note complémentaire : la Grande Chine est la combinaison de la Chine continentale, de Hong Kong, de Taïwan et de Macao. Si vous revenez à la Chine dynastique, la plupart des pays d'Asie du Sud-Est et du Nord ont rendu hommage à l'empereur, et leurs scripts et cultures ont été directement touchés par ce qui est né et a été popularisé en premier en Chine. (J'ai hâte de voir les commentaires de mes lecteurs coréens et japonais...)





Voici une chronologie rapide du développement des marchés des capitaux cryptographiques qui illustre leur nature centrée sur la Grande Chine :





Pour le meilleur ou pour le pire, au début des années 2010, Mt. Gox - un échange de crypto japonais - a mis les volumes de trading de crypto sur la carte. (Si vous n'êtes pas familier avec le tristement célèbre incident de Mt. Gox, vous devez mettre à jour vos connaissances historiques en matière de cryptographie. Vous pouvez en savoir un peu plus sur cette saga. ici .)





Lorsque j'ai commencé à trader la crypto en 2013, Mt. Gox détenait au nord une part de marché de 80 % des volumes mondiaux de trading de crypto. Lorsque Mt. Gox a implosé au début de 2014, l'essentiel du contrôle du volume a été confié aux trois grands en Chine onshore : Huobi (basé à Pékin), OkCoin (basé à Pékin) et BTC China (basé à Shanghai). Et pour les acteurs du marché en dehors de la région de la Grande Chine, Bitstamp (basé en Slovénie) et Bitfinex (basé à Hong Kong) ont traité la plupart des volumes de transactions en USD.





La prochaine grande révolution dans le trading de crypto a été menée par Bitfinex, qui aurait (au moins initialement) construit sa plate-forme en utilisant le code de Bitcoinique , un échange basé en Nouvelle-Zélande lancé par un fondateur chinois qui a passé ses années de formation à Singapour. Quelle que soit l'origine de leur base de code, Bitfinex a innové en popularisant avec succès un marché d'emprunt et de prêt peer-to-peer pour fiat et crypto. Pour la première fois, cela a permis aux commerçants d'emprunter à d'autres commerçants pour effectuer des transactions sur marge. Bitfinex a également permis aux utilisateurs d'utiliser toute forme de garantie pour financer leurs transactions. Par exemple, si vous déteniez du Litecoin, vous pourriez placer une transaction longue sur marge Bitcoin contre USD. À l'époque où j'avais l'habitude de faire du day-trade crypto, comprendre le montant des prêts Bitfinex en cours était une variable cruciale dans la prévision des mouvements de prix. Après un piratage de 5 millions de dollars de Bitstamp - le principal échange non RMB à l'époque - en 2016, ces innovations ont permis à Bitfinex de prendre la couronne de Bitstamp en tant que plus grand échange non RMB au monde.





À cette époque, le marché des dérivés cryptographiques ne constituait qu'une petite part du gâteau plus large du commerce cryptographique. La première véritable bourse de produits dérivés a été ICBIT, fondée par deux Russes vivant dans les Caraïbes. ICBIT a inventé les contrats à terme inversés Bitcoin/USD. En 2013, lorsque l'ICBIT régnait en maître, les contrats à terme cash-and-carry rapportaient 200% par an. Wowzers !





En 2014, 796 (basé à GuangZhou), Huobi, OkCoin, BTC China et BitMEX (commencé à Hong Kong - hourra !) ont tous lancé leur version d'un marché à terme utilisant la structure de contrat à terme inverse d'ICBIT. (Techniquement, 796 ont utilisé un dérivé de style quanto, mais ils ont explosé parce qu'ils ne comprenaient pas les caractéristiques non linéaires des contrats quanto.) La grande innovation de ces échanges axés sur la Chine était le système de perte socialisé. Cela a protégé la bourse du risque de faillite de commerçants individuels. Cette fonctionnalité était essentielle en raison de la nature volatile du Bitcoin et des autres crypto-monnaies.





Bitfinex était alors responsable de la croissance initiale du marché des pièces stables grâce à leur affiliation avec / propriété de Tether. Les échanges cryptographiques avaient besoin d'un moyen de financer en USD sans toucher au système bancaire. De même, les Chinois avaient besoin d'un moyen d'envoyer des dollars dans le monde entier sans impliquer les banques. Bitfinex était la principale bourse et avait des liens étroits avec la Grande Chine, et son soutien à l'USDT a encore renforcé la position de l'USDT en tant que plus grand stablecoin, car Binance - qui, selon la personne à qui vous avez demandé, était basée à Tokyo, Shanghai ou Hong Kong - basée tout ses paires fiat vs crypto contre USDT.





À partir de là, les volumes de produits dérivés ont augmenté rapidement, les principales bourses chinoises onshore dominant les volumes de négociation quotidiens. Leur domination reposait sur quelques facteurs. Premièrement, la plupart des entreprises qui extraient du Bitcoin et produisent du matériel minier se trouvaient toutes en Chine continentale. Ces entreprises étaient les baleines OG, car elles disposaient de vastes réserves de Bitcoin avec lesquelles spéculer et se couvrir. Deuxièmement, la majorité du volume des échanges mondiaux au comptant était centrée sur la Chine. Troisièmement, il n'y avait pas de classe d'investisseurs institutionnels à satisfaire, car les commerçants de détail régnaient en maître. Par conséquent, les produits ont été créés pour plaire aux personnes qui utilisent réellement la cryptographie, et non aux gestionnaires de fonds.





En mai 2016, BitMEX a inventé le perpetual swap (alias "perps" ou "le perp" ). La montée en puissance de BitMEX découle presque entièrement de cette invention financière et, en 2020, toutes les principales bourses de produits dérivés ont copié cette conception de produit et ont obtenu un grand succès. Avec des milliards de dollars de volumes de transactions cumulés à ce jour, il est devenu l'instrument de cryptographie le plus échangé de tous les temps. Chute de micro, salopes !





Après cela, Deribit - basé à l'origine aux Pays-Bas et maintenant au Panama - a ouvert le marché du trading d'options cryptographiques. À mon avis, il s'agit de la seule bourse non basée en Asie qui a apporté une innovation majeure aux marchés des capitaux cryptographiques.





Binance (maintenant la plus grande bourse en termes de volume de transactions de la plupart des produits), FTX (lancée à Hong Kong, maintenant aux Bahamas) et Bybit (lancée à Pékin, maintenant à Singapour / Dubaï) sont trois plateformes monstres qui ont pris le dessus ces dernières années. meilleurs produits et caractéristiques de tous leurs prédécesseurs, améliorés et couronnés de succès.





Pour récapituler, parcourons à nouveau la liste des développements majeurs dans l'ordre et notons la source de leur invention.





Contrats à terme inversés - ICBIT, originaire d'un yacht russe dans les Caraïbes.

inversés - ICBIT, originaire d'un yacht russe dans les Caraïbes. Système de marge sur les dérivés de perte socialisés - 796, Huobi, OKCoin et BTC Chine, originaires respectivement de GuangZhou, Pékin, Pékin et Shanghai (tous de la Grande Chine).

- 796, Huobi, OKCoin et BTC Chine, originaires respectivement de GuangZhou, Pékin, Pékin et Shanghai (tous de la Grande Chine). Margin Trading - Bitfinex, originaire de Hong Kong - (Grande Chine).

- Bitfinex, originaire de Hong Kong - (Grande Chine). Stablecoins (USDT) - Bitfinex, originaire de Hong Kong (Grande Chine).

- Bitfinex, originaire de Hong Kong (Grande Chine). Perpetual Swap - BitMEX, qui a débuté à Hong Kong (Grande Chine).

- BitMEX, qui a débuté à Hong Kong (Grande Chine). Options - Deribit, originaire des Pays-Bas.

- Deribit, originaire des Pays-Bas. Le plus grand volume d'échange actuel - Binance, qui a fait ses débuts en Grande Chine.





J'espère suprêmement que Crypto Twitter pourra me défier sur ce point suivant, qui, je le sais, est épicé : je maintiens qu'il n'y a eu absolument aucune innovation apportée aux marchés des capitaux cryptographiques par des échanges centralisés basés aux États-Unis. Alors que les goûts de Coinbase, Gemini, Kraken, et al. sont importantes, s'échangent des volumes importants et sont très appréciées, elles n'ont rien apporté de « nouveau » à nos marchés. Ce sont simplement des endroits où les investisseurs particuliers et institutionnels américains peuvent acheter de la crypto et la conserver.

Quelques points de vue

Jusqu'au 16ème siècle, la Chine était la plus grande économie du monde. Une variété de facteurs – que je n'aborderai pas parce qu'ils ne sont pas importants pour cet essai – ont contribué à sa perte de pertinence économique et d'innovation technologique par rapport à l'Europe occidentale. Mais quel que soit le statut économique de la Chine, Hong Kong (un port en eau profonde à l'embouchure du delta de la rivière des Perles) a toujours été la fenêtre de la Chine sur le monde. Qu'il s'agisse de transport maritime, de capitaux ou de stupéfiants fournis par le plus grand trafiquant de drogue de l'histoire de l'humanité (la Couronne britannique), Hong Kong a toujours été le lieu de rencontre de la Chine et de l'Occident.





Alors que Deng XiaoPing a permis à la Chine de se réengager avec le monde à partir de la fin des années 1970 et du début des années 1980, l'importance de Hong Kong a augmenté. Son statut de port hors taxes où les marchandises et les capitaux chinois et occidentaux pouvaient être échangés a fait monter en flèche la richesse et l'importance mondiale de la ville. Hong Kong était à peu près aussi proche que possible d'un endroit où l'idéologie du marché libre était pratiquée.





Hong Kong est un endroit « à faire ». L'énergie et l'agitation de ses habitants sont enivrantes - c'est pourquoi j'ai su dès ma toute première nuit passée à faire la tournée des bars à Lan Kwai Fong que ce serait ma maison. (J'ai un peu honte de mon manque total de compétences en cantonais, mais personne n'est parfait, non ???)





Hong Kong est Hong Kong parce qu'elle est ouverte et que la Chine est fermée (au moins à bien des égards). Pékin permet à Hong Kong d'exister ainsi parce qu'il lui est bénéfique d'avoir une ouverture maîtrisée. Comme nous le savons tous maintenant, Hong Kong fait partie de la Chine. Hong Kong n'a pas d'économie réelle autre que d'être un portail vers la Chine, avec une certaine douceur sur les bords. Et par conséquent, son système financier est autorisé à être plus libre et plus expérimental. C'est pourquoi, en tant que minuscule territoire pauvre en ressources naturelles, Hong Kong dépasse son poids en termes de sociétés de marchés de capitaux cryptographiques d'importance mondiale qu'il a encouragées.





La Chine possédait tous les ingrédients nécessaires pour devenir l'épicentre des volumes de trading de crypto et des innovations connexes, mais à un certain moment, Pékin a décidé que la crypto ne faisait pas partie du plan. Lentement, pendant de nombreuses années, les marchés des capitaux cryptographiques ont été séparés du côté chinois et un exode a commencé.





En 2017, les ICO étaient à la mode, et à un moment donné, Chandler Guo a parcouru la Chine dans un bus en signant des projets pour faire des ICO. Tout cela s'est arrêté brusquement à l'automne de cette année-là lorsque le commerce des ICO a été interdit par le gouvernement chinois. Au cours des années suivantes, la PBOC a interdit ceci et cela, jusqu'à ce que finalement, aucun Chinois ne soit autorisé à échanger des cryptos sous quelque forme que ce soit. BTC China est devenu BTCC et a été vendu à une société cotée à Hong Kong. Huobi et OkCoin (qui est devenu OKEx, et a depuis été rebaptisé OKX) ont procédé à des prises de contrôle inversées et chacun a inscrit une ligne d'activité à Hong Kong, cessant par la suite toute activité en Chine continentale. Et ce fut la fin des Big Three.





CZ, le fondateur et PDG de Binance, est d'origine chinoise mais détient un passeport canadien. La feuille d'érable qui orne ses papiers, couplée à une stratégie habile d'être partout et nulle part à la fois, lui a permis, ainsi qu'à Binance, de survivre à la répression en Chine et de consolider les affaires de la diaspora chinoise. Les Trois Grands subissaient chacun des pressions différentes à l'époque, car certains de leurs plus hauts dirigeants passaient du temps en détention. Cela a donné à Binance l'espace nécessaire pour développer rapidement son activité.





Parallèlement à la répression à terre en Chine, Hong Kong est devenu un endroit moins convivial pour la cryptographie. L'ambiguïté stratégique du territoire concernant le statut juridique de la crypto - qui avait initialement donné à de nombreuses entreprises l'espace pour innover - s'est durcie en un régime plus restrictif. En conséquence, les principales entreprises ont décampé pour Singapour, Dubaï et les Bahamas.





La position de Hong Kong en tant que plaque tournante de la cryptographie la plus importante a commencé à s'effondrer progressivement au début, puis rapidement avec l'imposition de ses politiques zéro COVID. Mais maintenant, il semble que quelque chose de curieux se passe…





Pour une raison quelconque, Hong Kong veut récupérer la crypto. Rapports cryptographiques : Pas comme la Chine : Hong Kong voudrait légaliser le trading de crypto .





Votre première réaction pourrait être « et alors ? Hong Kong a une population de près de 7 millions d'habitants, ce qui pourrait vous sembler trop petit pour être pertinent. Mais, vous devez vous rappeler que Hong Kong est le proxy par lequel la Chine interagit avec le monde. Est-ce un signe avant-coureur d'un redémarrage de la domination chinoise de la cryptographie ? Les capitaux chinois trouveront-ils leur chemin sur les marchés mondiaux de la cryptographie via Hong Kong ?





Le marché baissier de la crypto nucléaire couvrant la période 2013-2015 a été vaincu lorsque la Chine a procédé à une dévaluation choc du CNY en août 2015. À partir de ce moment et jusqu'en novembre, le prix du Bitcoin a triplé, passant de 200 $ à 600 $. Le reste de cet essai soutiendra que la réorientation amicale de Hong Kong vers la cryptographie laisse présager que la Chine se réaffirmera sur les marchés des capitaux cryptographiques. Quand Choyna aimera la crypto, le marché haussier reviendra. Ce sera un processus lent, mais les pousses rouges bourgeonnent.

Hong-Kong = Chine

En tant qu'investisseurs en crypto, nous nous soucions de la capacité de Hong Kong à répondre aux besoins des capitaux chinois. Que ce soit dans les ventes au détail ou les flux de capitaux, ce sont les riches Chinois ordinaires qui alimentent l'économie de Hong Kong. Je vais partager quelques graphiques dans un instant qui démontrent la puissance du consommateur et de l'investisseur chinois. Et la raison pour laquelle nous nous soucions du consommateur chinois – plutôt que des seuls investisseurs chinois – est parce que je crois que les investisseurs et les consommateurs chinois ne font qu'un.





Selon l'Office du tourisme de Hong Kong, en 2019, 78 % de toutes les arrivées à Hong Kong provenaient de la Chine continentale. À la fin du premier trimestre de 2020, les blocages liés au COVID ont entraîné la fermeture de la frontière entre Hong Kong et la Chine continentale. Bien que l'on puisse toujours se déplacer entre les deux territoires, les longs séjours de quarantaine requis à une ou aux deux extrémités signifiaient en fait que personne d'autre qu'une personne ayant un besoin très sérieux d'être à Hong Kong ne s'y rendrait depuis la Chine continentale.





Si nous voulons nous faire une idée de l'impact de la Chine continentale sur l'économie de Hong Kong, nous devons nous concentrer sur les individus les plus riches. Les ventes de bijoux, de montres et d'horloges rapportées par le Département du recensement et des statistiques de Hong Kong en sont un bon indicateur. Il y a une forte concentration de magasins de montres et d'or partout où il y a un point d'embarquement ou de déchargement pour les bus, les trains et les ferries vers la Chine.









Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, le montant total de bijoux, montres et horloges vendus au total entre 2020 et 2021 a chuté de 54 % par rapport au total entre 2018 et 2019. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les touristes du continent qui achètent la fantaisie. merde (et donc avoir un impact démesuré sur l'économie de Hong Kong). Les fermetures de COVID ont emporté les touristes chinois, et donc les ventes ont souffert.





En ce qui concerne les marchés des capitaux, un bon indicateur pour mesurer la chinafication de Hong Kong consiste à examiner les classements pour la souscription d'introductions en bourse d'actions.

An 2022 2012 Changer Part des 20 premières banques Total 82,52 % 85,51% -2.99% % des banques du Top 20 qui sont chinoises 65,00% 50% 15,00 % Les banques chinoises dans le top 20 des parts de marché 54,43% 37,34% 17,09 %





À ce jour en 2022, les quatre premières places sont détenues par les banques chinoises. En 2012, les deux premières places étaient détenues par deux banques européennes. Les marchés des capitaux de Hong Kong sont devenus le reflet de la Chine, mais avec une légère touche occidentale. Les grandes banques chinoises sont directement ou indirectement contrôlées par Pékin, ce qui signifie que les marchés des capitaux de Hong Kong – bien qu'ouverts aux entreprises et aux capitaux occidentaux – sont gérés par des entreprises contrôlées par Pékin.

Politique hongkongaise

Peu de temps avant le COVID, les manifestations ont fait rage dans toute la ville. Je me souviens avoir descendu l'escalator jusqu'à Wyndham Street pour dîner un soir, seulement pour être accueilli d'un côté par la police en tenue anti-émeute, et de l'autre côté par des étudiants portant des masques à gaz frappant des tambours. J'ai rapidement changé mes plans de dîner pour un établissement plus haut dans la montagne.





Les manifestations ont été déjouées par une pandémie, et Pékin a décidé que c'en était assez. La loi sur la sécurité nationale – le sujet d'une grande partie des protestations – a été adoptée et il est devenu clair en termes clairs que Hong Kong était un territoire fermement à l'intérieur de la Chine. Cela a été confirmé lors de l'élection du chef de l'exécutif lorsque John Lee, le meilleur flic lors des manifestations, s'est présenté sans opposition pour s'assurer la première place.

Le premier voyage de Xi Jinping en dehors de la Chine continentale après COVID a été à Hong Kong, où il s'est rendu pour assermenter le nouveau CE John Lee. Voyez-vous des drapeaux avec un bauhinia ?





Pékin surveille Hong Kong par le biais du bureau de liaison de Hong Kong. Ci-dessous, une photo du bureau, que vous remarquerez ressemble un peu à l'Œil de Sauron.

Militairement, l'Armée populaire de libération (APL) compte plus de dix mille soldats stationnés à travers Hong Kong. En passant, j'ai joué au rugby dans leur base militaire de Stanley, illustrée ci-dessous.

Le but de ce diaporama (en plus de mon humble brag de rugby) est d'illustrer que politiquement, les dirigeants de Hong Kong font ce que Pékin leur dit de faire. Toute politique de fond – et en particulier celles qui divergent de ce qui a été mis en œuvre sur le continent – doit être préalablement approuvée par l'organe compétent du parti.





Nous avons vu cela se jouer lorsque Hong Kong a suivi avec diligence la Chine dans son exécution de la stratégie zéro COVID. Mais maintenant, avec cette nouvelle que Hong Kong repense sa position sur la cryptographie, il semble que Pékin pourrait permettre à son territoire de banc d'essai de suivre un peu plus l'Occident. Hong Kong commence à s'ouvrir aux affaires avec l'Occident - et pour le prouver, permettez-moi de partager un exemple récent particulièrement poignant.





Il y a quelques mois, les autorités de Hong Kong séparaient les enfants de leurs parents et expédiaient les gens vers des installations de quarantaine dans la tristement célèbre Penny Bay afin d'écraser une épidémie de COVID.





Avance rapide jusqu'à il y a environ un mois, et le gouvernement de Hong Kong a soudainement autorisé le stade de Hong Kong à commencer à vendre des billets au Hong Kong Sevens, le premier tournoi de la compétition World Rugby Sevens Series. Vous pouvez vous attendre à ce que les stands de la prochaine compétition ressemblent à ceci :

Et la semaine dernière, les autorités ont annoncé qu'elles allaient autoriser les dizaines de milliers de participants à manger et boire (et soyez joyeux) tous entassés dans un stade de rugby.





Jusqu'à récemment, l'application continue par Hong Kong des politiques zéro COVID de Pékin m'a amené, ainsi que de nombreux autres expatriés de Hong Kong, à nous demander si Pékin se contentait que Hong Kong disparaisse en tant que centre financier international et concède sa couronne à Singapour.





Une leçon culturelle rapide : un « expatrié » est le code d'une version de la classe supérieure d'un immigrant. Les aides, qui viennent d'endroits comme les Philippines et l'Indonésie et effectuent le travail acharné nécessaire pour maintenir le pays debout - comme le nettoyage et la garde d'enfants pour les personnes à revenu moyen et élevé - sont oh si respectueusement appelées "travailleurs étrangers à l'étranger".





La rivalité entre Hong Kong et Singapour est profonde. Les deux cités-États se disputent le rôle de plaque tournante de la finance internationale en Asie. Shanghai prendrait facilement la première place si Pékin était convaincu qu'il pouvait rester politiquement pur, mais je soupçonne que donner ce genre de pertinence à la clique de Shanghai n'est pas quelque chose qui intéresse Pékin.





Singapour s'est très bien comportée en tant que destination pour les capitaux internationaux tout au long de COVID. C'était le seul grand centre financier d'Asie qui restait ouvert aux entreprises étrangères. Hong Kong a fermé ses frontières aux voyages internationaux et ne les a rouvertes que récemment. Tokyo a été fermée en raison de la politique japonaise de ne pas autoriser les étrangers. Singapour avait une politique similaire au début de l'ère COVID, mais il a été plus rapide que ses autres homologues asiatiques d'assouplir les restrictions d'entrée pour les hommes d'affaires étrangers puis les touristes.





De nombreuses banques qui avaient une forte présence asiatique d'employés de front office bien rémunérés ont commencé à transférer des employés de Hong Kong à Singapour. (En conséquence, le marché singapourien de la location d'appartements est en feu en ce moment. Certains de mes amis voient leur loyer augmenter de 50 à 100 % lors de la négociation des renouvellements de bail.)





En ce qui concerne la cryptographie, de nombreuses entreprises et particuliers – en particulier des ressortissants chinois – ont déplacé leurs entreprises et leurs personnes à Singapour pendant la pandémie. Mes petits oiseaux me disent que Token2049 était LIT AF. Le dynamisme de la scène crypto était pleinement visible. Singapour vient également de déployer un nouveau programme de visas d'emploi destiné directement aux ingénieurs et aux banquiers à haut revenu.





Les politiques nécessaires pour réaffirmer la pertinence de Hong Kong en termes de finance (et de crypto en particulier) sont assez simples. La question en est une de volonté politique et de savoir si le gouvernement chinois est à l'aise de laisser Hong Kong s'éloigner davantage de la Chine continentale. Cela en a laissé beaucoup – dont moi-même – se demander si Hong Kong va (ou même peut) répondre.





Cela dit, des événements récents tels que l'allocation des Hong Kong Sevens semblent suggérer que le gouvernement chinois commence à considérer Singapour comme une plus grande menace pour sa domination que la dérive politique continue de Hong Kong. Dans la même veine, les quarantaines requises sur votre chemin vers la Chine et entre les provinces sont toujours la norme, et les poussées de COVID sont traitées via des verrouillages sévères – mais à Hong Kong, le séjour dans un hôtel de quarantaine n'est plus requis à l'arrivée.





Nous assistons également à un changement similaire sur le front des visas de travail. Hong Kong a toujours eu un système plus simple pour délivrer des laissez-passer d'emploi à l'étranger par rapport à la Chine continentale (je ne le qualifierais pas de facile ou difficile), mais il est maintenant encore plus facile de délivrer et de recevoir ces laissez-passer en renonçant à bon nombre de ses stipulations habituelles, telles que l'obligation pour les entreprises d'annoncer tous les postes sur le marché local et de leur faire prouver que tous les postes proposés ne pouvaient être occupés que par un étranger.





Voici Fortune parler de l'agressivité avec laquelle Hong Kong courtise maintenant les talents étrangers :





Hong Kong révise les règles en matière de visas pour attirer les talents étrangers alors qu'il se bat avec des centres financiers rivaux comme Singapour pour les talents après près de trois ans d'isolement pandémique.

Le chef de la direction, John Lee, a déclaré dans son premier discours politique que la ville accorderait un visa de deux ans aux hauts revenus qui ont gagné au moins 2,5 millions de dollars de Hong Kong (318 480 dollars) au cours de l'année écoulée, ainsi qu'aux diplômés des universités les mieux classées. La ville suspendra également le quota annuel de son programme actuel pour les talents qualifiés et prolongera la limite de séjour des diplômés non locaux de un à deux ans.

Les mouvements cherchent à endiguer un exode des cerveaux suite à la lente réouverture de Hong Kong de ses frontières internationales, avec de nombreux étrangers quittant la ville pour des destinations alternatives comme Singapour, qui a assoupli les restrictions de Covid beaucoup plus rapidement.





Et puis, plus récemment, nous avons l'apparente divergence à venir dans la politique de cryptographie de Hong Kong. Les commerçants de détail ne peuvent pas échanger de crypto en Chine, mais une couverture médiatique récente suggère que la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong est sur le point de permettre aux détaillants d'acheter et de vendre directement de la crypto dans un proche avenir.

Hong Kong fait ce qu'il doit faire pour retrouver son rôle de plaque tournante mondiale du commerce de la cryptographie. Le capital peut provenir de Chine via le commerce de détail. Si la capitale chinoise est là, la capitale occidentale ira à sa rencontre. C'est pourquoi les marchés financiers de Hong Kong sont si puissants. Les personnes nécessaires à la construction des services peuvent désormais facilement obtenir des visas de travail.

Mais ce n'est pas parce que cela peut être fait que cela sera fait. Que dire que Pékin ne changera pas d'avis demain et annulera toutes ces politiques crypto positives ?

Nous avons certainement vu cela se produire auparavant, donc j'admets que c'est dans le domaine du possible – mais je crois fermement que cette fois, la Chine est réelle. Enfilez vos casquettes d'optimiste avec moi alors que je vous explique pourquoi je pense que le fait d'autoriser la cryptographie à Hong Kong résout un problème critique et existentiel pour la Chine qui rendra difficile pour le pays de se retirer à nouveau.

Le problème du dollar chinois

John Connally, secrétaire au Trésor du président Nixon, a déclaré sans ambages à un groupe de ministres des Finances européens : « Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème ». La déclaration de Connally fait partie de ce qui est maintenant appelé "Nixon Shock".





Pour aider à expliquer le problème du dollar chinois, je vais ajouter quelques citations d'un livre vraiment étonnant intitulé "Changing Fortunes" de Paul A. Volcker et Toyoo Gyohten. C'est vrai - le Paul Volcker est l'un des auteurs. Lui et Gyohten-san adoptent une perspective américaine et japonaise sur les événements financiers des années 1950 à 1990.





Alors que le Japon était en plein essor après la Seconde Guerre mondiale, Gyohten-san écrit sur la façon dont ils ont été traités par le ministre des Finances occidental (page 57).





Mais lors de la réunion de la BRI, les banquiers centraux de tous les pays européens se sont réunis ; avait des cocktails, des déjeuners et des dîners; et parlaient sans fin d'or, de dollar et de livre sterling, passant de l'anglais, du français et de l'allemand. Mais on ne s'intéressait absolument pas aux bouleversements qui se produisaient en ce moment même en Chine. La guerre du Vietnam était à un stade très critique, mais apparemment ces banquiers s'intéressaient très peu à de tels événements en dehors de leur sphère. J'ai pensé avec inquiétude, c'est un groupe de personnes pour qui le monde s'arrête encore à l'ouest des Dardanelles.





Je serais ravi d'entendre comment les responsables de la PBOC se sentent traités comme la superpuissance économique asiatique montante au milieu des Américains et des Européens lors des divers jamborees des banques centrales.





Voici à nouveau Gyohten-san (pages 160-161) discutant de la difficulté de corriger les déséquilibres de la balance des paiements. Le Japon a enregistré des excédents massifs avec l'Amérique et l'Europe dans les années 1980. La Chine s'est retrouvée dans une position similaire depuis 2001, sauf qu'elle est encore plus grotesquement déséquilibrée.





Une leçon importante de la période, en particulier pour le Japon, était que sous le régime de taux flottant, les autorités monétaires ne pouvaient pas manipuler le taux de change en intervenant simplement contre une tendance sous-jacente du marché. Cette leçon nous a coûté des milliards à apprendre. Nous avons également appris qu'une modification des taux de change n'aura pas à elle seule un effet rapide sur la balance des paiements de la plupart des pays. Cela était certainement évident d'après les performances des économies japonaise et américaine.





Le ministère japonais des Finances semble avoir oublié ces apprentissages. Eh bien, qu'est-ce que quelques milliards de dollars entre amis...





La Chine a un problème avec le dollar. Le problème est qu'il gagne des milliards de dollars chaque mois grâce à ses exportations vers le monde moins les importations. La Chine doit recycler ses dollars gagnés à l'étranger en achetant des matières premières ou des actifs financiers. Cela les a amenés à devenir le deuxième plus grand détenteur étranger de bons du Trésor derrière le Japon.

Titres du Trésor américain détenus par la Chine en milliards USD

Cependant, ces dollars ne leur appartiennent pas vraiment – ils les louent simplement au système financier occidental dirigé par les États-Unis. L'éminent économiste et ancien conseiller de la PBoC Yu Yongding a en fait reconnu cette préoccupation directement dans une récente conversation avec Nikkei Asia concernant le récent gel par les États-Unis des avoirs en USD des pays étrangers :





Nous ne nous attendions pas à ce que les États-Unis gèlent un jour les réserves de change d'un pays. Et cette action a fondamentalement sapé la crédibilité nationale dans le système monétaire international.

Maintenant, la question est la suivante : si les États-Unis cessent de respecter les règles, que peut faire la Chine pour garantir la sécurité de ses actifs étrangers ? Nous n'avons pas encore de réponse, mais nous devons réfléchir très sérieusement.





La Chine sait clairement qu'elle détient trop de dettes américaines - mais qu'ont-elles fait cette année ?

Tout en milliards USD (janvier à août 2022)

1. Évolution des avoirs chinois en UST -$96.90 2. Excédent total de la balance des paiements 560,52 $ 3. Déficit net en UST 657,42 $





Parcourons les lignes 1 à 3 de ce tableau.

Le département du Trésor américain publie un ensemble de données mensuel qui détaille les avoirs des pays étrangers. Ce champ correspond au montant que les avoirs de la Chine ont diminué depuis le début de l'année. Le gouvernement chinois publie chaque mois ses exportations moins ses importations en dollars américains. Ce champ indique le montant en dollars que la Chine a gagné à l'étranger depuis le début de l'année. Si la Chine suivait à la lettre le manuel de recyclage traditionnel, elle achèterait des bons du Trésor américain pour le même montant que ses revenus provenant du commerce international. Cependant, ce champ détaille le montant des bons du Trésor que la Chine aurait dû acheter dans le cadre du manuel de recyclage, mais ne l'a pas fait.





Lorsque vous avez un gros problème insoluble, la première étape consiste à ne pas aggraver le problème. La Chine a clairement compris qu'elle ne devait pas s'enfoncer dans un trou plus profond en réinvestissant les bons du Trésor arrivant à échéance ou les paiements de coupons ou en recyclant les revenus du commerce international dans les bons du Trésor. La Chine aurait dû acheter pour près de 700 milliards de dollars de bons du Trésor supplémentaires cette année, et elle ne l'a pas fait.

Quoi acheter?

La Chine a une quantité substantielle de dollars qui circulent à l'échelle internationale. Avec les bons du Trésor hors de la table, la question devient : que font-ils de tout ce capital ?





La seule chose que Pékin ne semble pas vouloir faire est de corriger ce déséquilibre en donnant aux ménages chinois une plus grande part du PIB. En septembre 2022, la consommation chinoise ne représentait que 41,3 % du PIB chinois. En tant que deuxième plus grande économie, c'est extrêmement, extrêmement faible. À titre de comparaison, la consommation en % du PIB aux États-Unis oscille autour de 60 à 70 %. Si Pékin étendait le filet de sécurité sociale et rééquilibrait les revenus du secteur des exportations vers le secteur des ménages, il pourrait « dépenser » son excédent. Mais c'est une décision politique extrêmement difficile à prendre pour elle, car cela signifierait nuire aux factions qui ont gagné en richesse et en pouvoir au cours des 30 dernières années alors que la Chine est devenue l'atelier du monde.





Au lieu de rééquilibrer son économie, Pékin doit acheter de la merde avec ses dollars. À cette fin, Bitcoin et crypto peuvent résoudre une partie du problème de la Chine. Les gens assimilent Bitcoin à l'évasion des contrôles de capitaux, mais comme la Chine a déjà des camions pleins de dollars qui se trouvent en dehors de la Chine (et donc en dehors de ses propres contrôles de capitaux), la détention de crypto en dehors de la Chine ne devrait pas être beaucoup plus dangereuse. Selon cette logique, la Chine ne devrait avoir aucun problème à autoriser l'achat de crypto avec des dollars détenus par ses entités en dehors de la Chine. Cela aurait plusieurs avantages.

Réduire le dollar long

Le bitcoin échappe au contrôle de toute nation, ce qui en fait un bien meilleur actif financier pour recycler les dollars excédentaires que les bons du Trésor américain. Cela suppose bien sûr que la préoccupation première de l'acheteur est d'éviter de faire l'objet d'une confiscation arbitraire de son capital. (Si ce n'est pas la principale préoccupation de l'acheteur, les bons du Trésor sont en fait le meilleur choix - Bitcoin n'offre pas de rendement et est extrêmement volatil par rapport aux bons du Trésor américain.)





La Chine peut maintenir ses contrôles de capitaux en RMB assez stricts afin que ses achats de Bitcoin n'érodent pas sa stabilité financière interne. Pour illustrer cela, passons en revue une transaction théorique.





Un parieur chinois se rend à Hong Kong pour faire du shopping, manger de la nourriture cantonaise à la bombe (qui, selon moi, est la meilleure des huit cuisines nationales chinoises) et acheter du Bitcoin.





Parieur chinois :

Vendre des CNY Acheter des USD Vendre USD Acheter BTC





Si cela était fait en masse, cela affaiblirait rapidement le CNY, puisque tout le monde vendrait du CNY sans suffisamment d'acheteurs de l'autre côté pour stabiliser sa valeur. Ce n'est pas ce que veut Pékin. Pour stériliser ces flux, la PBOC devrait adopter la position opposée – et elle a l'USD pour le faire en dehors de la Chine.





PBOC :

Acheter CNY Vendre USD





Pourquoi la Chine n'aurait-elle pas pu le faire avant ? Parce que cela ne fonctionne que si la PBOC se contente de voir sa position longue en dollars diminuer avec le temps. Si la PBOC voulait rester longtemps au même niveau de dollar tout en permettant aux capitaux de sortir (c'est-à-dire si elle autorisait l'achat de Bitcoin mais était défavorable à se séparer de son USD pour acheter du CNY et compenser les sorties de capitaux qui s'ensuivaient), alors tout le reste étant égal, le CNY s'affaiblirait face à l'USD.





Mais, étant donné que la Chine détient toujours près de 1 billion de dollars de bons du Trésor et continue d'exporter des volumes record de choses vers le monde, elle a plus qu'assez de dollars à son nom et devrait être à l'aise avec la réduction progressive de son solde en dollars américains au fil du temps et en utilisant pour acheter du CNY - ce qui signifie que ce commerce de Bitcoin stérilisé peut se poursuivre pendant très longtemps sans aucun impact sur le système financier interne chinois.

Revitaliser Hong Kong

Pour le meilleur ou pour le pire, la Chine est là où elle en est aujourd'hui parce qu'elle embrasse la technologie, et le gouvernement chinois le sait. Le degré de contrôle que Pékin a en interne n'est possible que parce qu'il entretient, développe et met en œuvre les technologies les plus récentes.





En tant que tel, s'il existe une croyance gouvernementale selon laquelle la crypto et la révolution technologique qu'elle annonce ont de la valeur, alors avoir un écosystème crypto dynamique dans un territoire adjacent est une politique judicieuse. Pékin n'a jamais à autoriser les aspects de la crypto qui pourraient déstabiliser socialement son modèle politique à travers la frontière. Hong Kong peut être utilisé comme un espace sûr pour Pékin pour expérimenter les marchés des capitaux cryptographiques.





L'écosystème crypto est un employeur d'emplois bien rémunérés. Il attire les meilleurs ingénieurs et professionnels des services financiers. Certaines des solutions les plus innovantes à de nombreux problèmes proviendront de notre industrie. Et si vous êtes un gouvernement qui pense à long terme, vous voulez que le talent et l'innovation jaillissent de vos frontières, pas d'ailleurs. La guerre commerciale actuelle des semi-conducteurs entre la Chine et les États-Unis est la preuve que le fait de ne pas développer une version locale des technologies clés vous expose.





Les nouvelles technologies ont toujours besoin de marchés de capitaux profonds. C'est pourquoi les entreprises technologiques américaines sont si dominantes. La recherche fondamentale financée par le gouvernement a donné naissance à de nombreux entrepreneurs qui ont pu lever des capitaux auprès d'un réseau approfondi et sophistiqué de capital-risqueurs et d'investisseurs en actions.





Hong Kong peut être cette plaque tournante pour la cryptographie. C'était dans le passé. Un écosystème dynamique d'échanges, de DAO et de fonds de capital-risque fournirait aux meilleurs ingénieurs du monde un endroit où s'épanouir. Et même si nous sommes une société connectée à Internet, nous voulons physiquement être là où se passe l'action. C'est ce qui fait qu'une ville est une ville. La Silicon Valley existe toujours en tant que lieu de vie et de travail, même si tout le travail pourrait être effectué à distance via la vidéoconférence. Ce serait sûrement beaucoup moins cher, mais la réalité est que les humains veulent être proches des autres humains dans leur industrie.

Fais-le c'est tout

Hong Kong dit tout ce qu'il faut. Maintenant, nous devons les voir en action. Quelle sera la forme finale de la tentative de Hong Kong de se re-couronner comme le premier centre de capital crypto ? Je ne sais pas, mais j'ai bon espoir.





Je suis également partial en tant que personne qui a élu domicile à Hong Kong pendant toute sa vie d'adulte post-universitaire. Je veux voir la ville bien se porter. Je veux des opportunités pour les diplômés des universités de Hong Kong. J'étais moi-même un étudiant d'échange à l'Université de technologie de Hong Kong. Je veux que Hong Kong revienne comme une étape du crypto-haj.





Plus important encore, je veux que le marché haussier revienne. La Chine n'a pas quitté la crypto - elle est juste en sommeil. La situation géopolitique mondiale actuelle obligera la Chine à faire quelque chose avec ses dollars. Je pense que la réorientation de Hong Kong en tant que site pro-crypto est un volet de la stratégie de Pékin visant à réduire sa position d'une manière qui ne déstabilisera pas son système financier interne. Si ces flux se matérialisent réellement de la manière que j'imagine, ils seront un pilier solide du prochain marché haussier. Imaginez un marché haussier soutenu par toutes les grandes banques centrales s'engageant dans le contrôle de la courbe des taux et les détaillants chinois achetant du Bitcoin à Hong Kong. OOOOOHHH BÉBÉ !