Cách vào và chơi trò chơi trong Sandbox Metaverse

Sự thúc đẩy cho các dự án metaverse lớn hơn bao giờ hết nhờ vào nỗ lực của hàng trăm công ty.





Ngày nay, có rất nhiều trò chơi sử dụng tiền điện tử, NFT và vô số tính năng Web 3.0 khác. Trong số các dự án này, ít dự án nào nổi bật hơn The Sandbox, một siêu dự án rộng lớn với tiền tệ blockchain độc đáo và thế giới do người dùng tạo ra.





Những người đam mê tiền điện tử trên khắp thế giới sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi biết cách tham gia và chơi trò chơi trong The Sandbox metaverse. Bắt đầu càng sớm, họ càng có thể bắt đầu chơi để kiếm tiền sớm hơn khi họ tận hưởng hàng trăm thế giới trò chơi độc đáo!

Hộp cát là gì?

The Sandbox , có thể dễ dàng nghĩ nó giống như một ROBLOX dựa trên tiền điện tử.





Sandbox là một bộ sưu tập lớn các thế giới ảo được tạo ra bởi người dùng và các nhà phát triển. Những thế giới này bao gồm từ các hangout xã hội đến các vùng đất với các nhiệm vụ và cuộc phiêu lưu giống như trò chơi. Mỗi thế giới được gọi là MỘT ĐẤT, và nhiều ĐẤT có thể được kết hợp để tạo thành một BẤT ĐỘNG SẢN.





Thông qua việc sử dụng tiền điện tử cùng với mua và bán, người chơi có thể tạo ĐẤT với những trải nghiệm độc đáo của riêng họ. Nhiều LAND trong số này được chơi miễn phí, mặc dù người chơi có thể tạo LAND yêu cầu thanh toán trước khi được truy cập.





Như đã đề cập, nhiều phẩm chất của The Sandbox xoay quanh tiền điện tử và NFT. Một lý do lớn tại sao mọi người chơi trong The Sandbox là để kiếm được tiền điện tử SAND duy nhất. SAND được yêu cầu để mua hàng trên tất cả nội dung của metaverse. Điều này bao gồm một số trò chơi do người dùng tạo, LAND và TÀI SẢN được đặt trong LAND. ASSET là một ví dụ khác về kết nối của The Sandbox với tiền điện tử, hoạt động như những tác phẩm do người chơi tạo ra được chuyển đổi thành NFT sau khi hoàn thành. Người chơi thậm chí có thể sử dụng NFT làm hình đại diện cá nhân của riêng mình.





Nói một cách đơn giản hơn, The Sandbox được thiết kế để cho phép người chơi kiếm và sử dụng tiền điện tử trong khi chơi nhiều lựa chọn trò chơi.

Cách vào Sandbox

Như người ta có thể mong đợi, bạn sẽ cần một ví tiền điện tử để truy cập tất cả các tính năng của The Sandbox. Các ví được hỗ trợ bao gồm Coinbase, MetaMask, Bitski, Venly, WalletConnect, Wombat, Opera Crypto Wallet và Brave.





Tất cả các phương pháp này ngoại trừ Bitski và Venly sử dụng Web 3 để kết nối bạn với The Sandbox. Khi bạn nhập Trang web chính của Sandbox , bạn sẽ tìm thấy một nút để đăng nhập sẽ dẫn bạn vào quá trình đăng ký.





Đăng ký qua Web 3 rất đơn giản; chỉ cần chọn tài khoản ưa thích của bạn và bạn sẽ nhận được một cửa sổ bật lên từ tiện ích mở rộng trình duyệt yêu cầu liên kết chữ ký của bạn. Nếu bạn sử dụng một trong các phương pháp email, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của mình sau khi chọn nó trên The Sandbox. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, bạn sẽ có thể nhập email và tên người dùng của mình để hoàn tất tài khoản và bắt đầu chơi trong metaverse rộng lớn này!





Sau khi tạo tài khoản, người chơi sẽ muốn tải xuống phiên bản ứng dụng của The Sandbox. Vì trò chơi hiện vẫn đang ở phiên bản Alpha, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào nút “Tải xuống Alpha” trên trang web chính. Sau khi tải xuống và cài đặt ứng dụng, bạn sẽ có thể đăng nhập trực tiếp vào The Sandbox. Từ đó, bạn có thể ghé thăm và khám phá hàng trăm thế giới khác nhau do người dùng tạo. Bạn cũng có thể sử dụng các tài nguyên khác nhau chẳng hạn như __ Nhà sản xuất trò chơi Sandbox __ để tạo trò chơi của riêng bạn trong metaverse.

Cách chơi trò chơi trong Sandbox

Bởi vì phần lớn The Sandbox là do người dùng tạo, một trong những cách dễ nhất để bắt đầu trò chơi chỉ đơn giản là tham gia một trong nhiều LAND mà bạn sẽ tìm thấy trong ứng dụng của nó. Tuy nhiên, những người muốn tận dụng toàn bộ lợi ích của The Sandbox thay vào đó nên xem xét kiểm tra tab Play trên trang web của nó .



Điều này sẽ dẫn đến một bản đồ chứa đầy ĐẤT chính thức do các nhà phát triển và đối tác nhượng quyền tạo ra. Thậm chí có một vài thế giới xoay quanh những nhân vật nổi tiếng như Snoop Dogg và Steve Aoki. Tùy thuộc vào thời điểm bạn quyết định chơi, một số thế giới có thể không khả dụng và chuyển sang màu xám. Nếu bạn muốn chơi một thế giới có sẵn, chỉ cần nhấp vào ĐẤT và nhấn nút Phát xuất hiện. Trình duyệt của bạn sẽ khởi chạy ứng dụng cho bạn và đưa bạn đến ngay LAND!





Sandbox hiện vẫn đang ở giai đoạn Alpha và nhiều trò chơi có sẵn trong đó rất đơn giản. Tất cả đều theo công thức khám phá góc nhìn thứ ba, với nhiều thế giới chính thức thậm chí không có bất kỳ kẻ thù nào tham chiến. Những người chơi muốn theo góc độ chơi để kiếm tiền có thể sẽ muốn chơi những thế giới này, theo từng nhiệm vụ bên trong chúng.





Mặc dù nhiều nhiệm vụ trong số này rất đơn giản và đôi khi lặp đi lặp lại, nhưng rất khó để phản bác lại chúng khi phần thưởng có thể dẫn đến giải thưởng tiền mặt thực tế. Sự đơn giản của Sandbox là điểm yếu lớn nhất của nó, nhưng nó cũng đóng vai trò là một sức mạnh tuyệt vời, cho phép người chơi ở mọi nguồn gốc tham gia và bắt đầu kiếm tiền điện tử.