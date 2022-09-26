如何在沙盒元宇宙中进入和玩游戏

由于数百家公司的努力，对元宇宙项目的推动比以往任何时候都要大。 如今，有许多游戏使用了 、NFT 和无数其他 功能。在这些项目中，没有什么比 The Sandbox 更引人注目了，它是一个庞大的虚拟世界，拥有独特的区块链货币和用户创建的世界。 加密货币 Web 3.0 世界各地的加密爱好者将从了解如何进入和玩 The Sandbox 虚拟世界中的游戏中受益匪浅。他们越早开始，他们就可以越早开始玩赚钱，因为他们享受数百个独特的游戏世界！ 什么是沙盒？ 对于那些不熟悉 的人来说，可能更容易将其想象为基于加密的 ROBLOX。 The Sandbox 沙盒是由用户和开发人员创建的大量虚拟世界。这些世界的范围从社交场所到具有类似游戏的任务和冒险的土地。每个世界被称为一个 LAND，多个 LAND 可以组合成一个 ESTATE。 通过在买卖的同时使用加密货币，玩家可以创建具有自己独特体验的 LAND。尽管玩家可以创建需要付费才能访问的 LAND，但其中许多 LAND 都是免费的。 如前所述，The Sandbox 的许多品质都围绕着加密货币和 NFT。人们玩 The Sandbox 的一个重要原因是赚取独特的 SAND 加密货币。需要 SAND 才能购买所有 Metaverse 的内容。这包括某些用户制作的游戏、LAND 和放置在 LAND 中的资产。资产是 The Sandbox 与加密货币连接的另一个例子，它充当玩家制作的创作，完成后转换为 NFT。玩家甚至可以使用 NFT 作为自己的个人头像。 简而言之，The Sandbox 旨在让玩家在玩各种游戏的同时赚取和使用加密货币。 如何进入沙盒 正如人们所料，您需要一个加密货币钱包才能访问 The Sandbox 的所有功能。支持的钱包包括 Coinbase、MetaMask、Bitski、Venly、WalletConnect、Wombat、Opera Crypto Wallet 和 Brave。 除了 Bitski 和 Venly 之外，所有这些方法都使用 Web 3 将您连接到 The Sandbox。当你进入 ，您会找到一个用于登录的按钮，该按钮将引导您进入注册过程。 沙盒的主要网站 通过 Web 3 注册很简单；只需选择您喜欢的帐户，您应该会从浏览器扩展中获得一个弹出窗口，要求链接您的签名。如果您使用其中一种电子邮件方法，您只需在 The Sandbox 上选择后登录您的帐户即可。一切准备就绪后，您就可以输入您的电子邮件和用户名来完成您的帐户并开始在这个庞大的虚拟世界中玩耍！ 创建帐户后，玩家会想要下载 The Sandbox 的应用程序版本。由于该游戏目前仍处于 Alpha 版本，您应该可以通过单击主网站上的“下载 Alpha”按钮来完成此操作。下载并安装应用程序后，您将能够直接登录到 The Sandbox。从那里，您可以访问和发现数百个不同的用户制作的世界。您还可以使用各种资源，例如__ __ 在元节中制作您自己的游戏。 The Sandbox Game Maker 如何在沙盒中玩游戏 由于 The Sandbox 的大部分内容是用户生成的，因此开始游戏的最简单方法之一就是加入您将在其应用程序中找到的众多 LAND 之一。但是，那些想要充分利用 The Sandbox 本身的人应该考虑查看 . 其网站上的“播放”标签 这将导致一张由开发商和合作特许经营商创建的官方 LAND 地图。甚至还有一些以史努比狗狗和史蒂夫青木等名人为中心的世界。根据您决定玩的时间，某些世界可能不可用并显示为灰色。如果你想玩一个 的世界，只需点击 LAND 并点击出现的 Play 按钮。您的浏览器将为您启动应用程序并将您直接发送到 LAND！ 可用 沙盒目前仍处于 Alpha 阶段，其中的许多游戏都非常简单。他们都遵循第三人称探索公式，许多官方世界甚至没有任何敌人可供战斗。旨在追随游戏赚钱角度的玩家可能会想要玩这些世界，追随其中的每一个任务。 尽管其中许多任务很简单并且有时重复，但当奖励可以带来实际的现金奖励时，很难反对它们。沙盒的简单性是其最大的弱点，但它也具有惊人的优势，允许所有来源的玩家加入并开始赚取加密货币。 将来，The Sandbox 的许多功能可能会发生变化。离开 Alpha 版后，玩家可以期待更多种类的世界、内容和功能。如果玩家想立即加入，这篇文章应该有助于了解如何进入和玩 The Sandbox。那些仍然无法理解所有内容的人也可以查看 .里面的一些信息目前已经过时，但它仍然可以作为元节及其系统的一个很好的入门。 沙盒知识库