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    如何在沙盒元宇宙中进入和玩游戏经过@supersaiyanprogramming
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    如何在沙盒元宇宙中进入和玩游戏

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    太長; 讀書

    正如人们所料，您需要一个加密货币钱包才能访问 The Sandbox 的所有功能。支持的钱包包括 Coinbase、MetaMask、Bitski、Venly、WalletConnect、Wombat、Opera Crypto Wallet 和 Brave。 除了 Bitski 和 Venly 之外，所有这些方法都使用 Web 3 将您连接到 The Sandbox。当您进入 The Sandbox 的主网站时，您会找到一个登录按钮，该按钮将引导您进入注册过程。

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