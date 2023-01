Bạn có thể kiếm được một Lambo bằng cách trở thành một nhà kinh doanh tài chính chớp nhoáng trên BNB Smart Chain không?

Câu chuyện hấp dẫn về việc tôi đi sâu vào lĩnh vực kinh doanh chênh lệch giá trên nền tảng blockchain hoạt động tích cực nhất.





Giới thiệu

Câu chuyện này bắt đầu vào một buổi tối dài khi tôi thường xuyên phân tích hiệu suất của các nhà giao dịch trên blockchain BSC. Tôi đang sử dụng công cụ phân tích dữ liệu Datamint của chúng tôi để tìm kiếm những tác nhân có lợi nhất . Công cụ này chứa dữ liệu lịch sử và dữ liệu trực tiếp được truyền liên tục từ chuỗi khối hoạt động tích cực nhất về số lượng người dùng hoạt động hàng ngày - Chuỗi thông minh BNB (trước đây là Chuỗi thông minh Binance). Tôi đã có một giả thuyết rằng có thể tìm thấy thông tin chi tiết về giao dịch từ hành vi của những nhà giao dịch này.





Đột nhiên, một cái gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đã tìm thấy một nhà giao dịch đã quản lý để vượt qua thị trường 270 BNB (65.000 đô la vào thời điểm viết bài và thậm chí nhiều hơn thế vào thời điểm giao dịch). Anh ấy chỉ sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) để đạt được kết quả này.





Chà, “không tuyệt, không khủng khiếp,” tôi nghĩ. Sau đó, tôi chạy một truy vấn để hiểu anh ta đã mất bao nhiêu thời gian để đạt được kết quả này. Bảng điều khiển truy vấn suy nghĩ trong vài giây và để lại cho tôi câu trả lời tuyệt vời: một ngày nào đó. Có thật không? Được rồi, nhưng anh ấy đã gửi bao nhiêu giao dịch? Chỉ một? Làm thế nào điều đó có thể?





Về mặt kỹ thuật, có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một giao dịch. Trên các blockchains giống Ethereum (như Polygon, Avalanche C-Chain, nhiều blockchain khác, và tất nhiên, BSC), điều này sẽ yêu cầu bạn viết và triển khai một hợp đồng thông minh. Bạn cần phải viết mã bằng ngôn ngữ Solidity, nhưng nó không quá khó nếu bạn có một số kinh nghiệm viết mã (chỉ cần lưu ý rằng hầu hết các ví dụ mã của “Uniswap Arbitrage Bot” được quảng cáo trực tuyến là lừa đảo chỉ ăn cắp tiền của bạn).





Nhưng chính xác thì làm thế nào bạn có thể trích xuất nhiều giá trị như vậy trong một bước nguyên tử❓





Đã đến lúc kiểm tra nội dung giao dịch.

https://bscscan.com/tx/0x724e64f8426af9329c71ff3eee16e2bf5fc03b979370217c277e8bbf917f3bb7





Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những gì đang xảy ra ở đây.





1500 BNB và đổi chúng thành stablecoin BUSD. Sau đó, anh ta đổi BUSD sang BSC-USD (một đồng ổn định khác được chốt bằng đô la). Sau đó, nhà giao dịch hoán đổi BSC-USD thành CAKE (mã thông báo gốc của giao thức Pancakeswap DeFi), sau đó được hoán đổi trở lại BNB ở dạng gói của nó. Cuối cùng, nhà giao dịch nhận được 1769 BNB , trích ra 269 BNB lợi nhuận .





Đây được gọi là kinh doanh chênh lệch giá. Nhiều tài sản được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và giá trên các DEX khác nhau và các cặp tài sản liên tục thay đổi. Một tác nhân thông minh có thể tận dụng những chênh lệch giá này và chiết xuất giá trị trong một giao dịch duy nhất.





Sau một số nghiên cứu, tôi phát hiện ra rằng ví dụ này, mặc dù rất ấn tượng, nhưng nó không phổ biến vì hai điều. Đầu tiên, trong trường hợp này, người chơi sử dụng vốn tự có của mình để giao dịch. Thứ hai, anh ta đã trích ra một số tiền thực sự lớn.





Vì vậy, đây là một ví dụ khác, phổ biến hơn nhiều về kinh doanh chênh lệch giá:

https://bscscan.com/tx/0x257af7585ca32e8648c4307e839d70e2e7d2a6879375a29abe9c15145b204015









Trước hết, bạn có thể thấy rằng thứ tự của các hoạt động là lạ. Chuyên gia kinh doanh chênh lệch giá lấy các mã thông báo từ một nhóm thanh khoản trước khi trả tiền cho chúng. Đây được gọi là “khoản vay nhanh” . Các giao thức trao đổi như Uniswap v2 (Pancakeswap và hầu hết các DEX khác trên BSC là nhánh của Uniswap v2) cho phép bạn nhận bất kỳ số tiền nào (lên đến tổng số tiền thanh khoản của nhóm). Nhưng bạn phải hoàn trả tất cả các khoản tiền đã vay với một khoản phí trước khi giao dịch kết thúc . Giao thức không chịu bất kỳ rủi ro nào ở đây vì nó sẽ buộc hoàn nguyên giao dịch nếu bạn không hoàn trả đầy đủ khoản vay.





Vì vậy, kinh doanh chênh lệch giá này tận dụng các khoản vay nhanh. Bằng cách này, anh ta có thể thực hiện chênh lệch giá mà không cần một xu vốn lưu động (ngoại trừ chi phí khí đốt). Nhưng chúng tôi cũng có một sự khác biệt ở đây: lợi nhuận nhỏ. Nhà giao dịch chỉ nhận được 1,26 đô la và trả một khoản như 0,54 đô la cho tiền xăng. Vì vậy, lợi nhuận ròng của anh ấy cho giao dịch này nhỏ hơn 1 đô la. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh chênh lệch giá như thế này có thể thực hiện hàng chục lần thử kinh doanh chênh lệch giá mỗi phút. Điều này có nghĩa là anh ấy có thể vẫn kiếm được rất nhiều. Chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ biết chính xác là bao nhiêu.





Tại thời điểm này, tôi rất xúc động trước những ví dụ này và tôi quyết định đi sâu hơn. Tôi quyết tâm tìm hiểu xem thị trường này hoạt động chính xác như thế nào. Và có thể… tìm hiểu cách kiếm được một chiếc Lambo bằng cách tham gia kinh doanh chênh lệch giá 😃.





Spoiler : Tôi vẫn chưa sở hữu một chiếc Lambo, nhưng đây là một cuộc hành trình hấp dẫn. Tôi cũng đã học được rất nhiều về kinh doanh chênh lệch giá và thậm chí đã cố gắng đặt mình vào vị trí của người kinh doanh chênh lệch giá.





Bạn đã sẵn sàng theo chân tôi trên hành trình này chưa? Hãy bắt đầu sau đó!

Thị trường lớn và ổn định như thế nào?

Tôi quyết định bắt đầu với việc tính toán số tiền mà các nhà kinh doanh chênh lệch giá đang kiếm được.





Hôm nay, chúng ta chỉ nói về cái gọi là “nhà kinh doanh chênh lệch giá” flash. Đây là những người vay tiền nhanh, thực hiện giao dịch, hoàn trả khoản vay và giữ lợi nhuận - tất cả chỉ trong một giao dịch.





Phần này của thị trường chênh lệch giá rất hấp dẫn. Trên thực tế, bạn không cần vốn lưu động để làm điều đó, và bạn không có nguy cơ mất vốn. Khi bạn gửi giao dịch, bạn sẽ thắng hoặc giao dịch được hoàn nguyên. Bạn chỉ mất một khoản phí xăng nhỏ, thường là dưới 10 xu. Nhưng làm thế nào để tính toán tổng lợi nhuận của các nhà kinh doanh chênh lệch giá flash? Sau một vài thử nghiệm với xem xét thủ công, tôi đã đưa ra một truy vấn thực hiện các bước sau:





Chỉ lọc các giao dịch đáp ứng các tiêu chí sau: Các tài sản được giao dịch trong một vòng lặp khép kín (như WBNB - DOGE - CAKE - WBNB. - Giá trị được trích từ một trong những tài sản có tính thanh khoản cao nhất trên BSC: BNB, BUSD, USDT, USDC, WBTC hoặc WETH. - Bộ thu tx không phải là một hợp đồng công khai (như bộ định tuyến PancakeSwap chẳng hạn). Chúng tôi loại trừ các hợp đồng này để tính toán chính xác tổng phí khí chênh lệch giá, bao gồm cả phí cho những lần thử không thành công.

Tìm hiểu người tạo hợp đồng - chúng tôi cần điều này vì một nhà kinh doanh chênh lệch giá có thể có nhiều hợp đồng và chúng tôi muốn nhóm chúng lại với nhau.

Tính tổng doanh thu và chuyển đổi tất cả thu nhập sang giá trị USD bằng cách sử dụng giá tài sản trung bình-BUSD DEX của ngày giao dịch.

Tính toán chi phí xăng cho cả lần thử thành công và không thành công.



Lưu ý: Khi nói về lợi nhuận của một nhà kinh doanh chênh lệch giá, chúng tôi muốn nói đến lợi nhuận gộp : doanh thu trừ chi phí xăng. Trên thực tế, các nhà kinh doanh chênh lệch giá rất có thể có các chi phí đáng kể khác bao gồm tiền lương cho nhóm R&D và thanh toán cơ sở hạ tầng (tiền thuê máy chủ, liên kết mạng riêng, v.v.). Cấu trúc chi phí chính xác là bí quyết kinh doanh chênh lệch giá của các nhà kinh doanh chênh lệch giá, chúng tôi không thể phát hiện ra nó bằng phân tích trên chuỗi. Công cụ này mạnh mẽ nhưng rõ ràng là có những hạn chế.





Truy vấn kết quả hóa ra thực sự chuyên sâu về máy tính. Trong trường hợp bình thường, có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để được thực thi (đặc biệt là với kích thước khổng lồ của kho lưu trữ BNB Smart Chain). Tuy nhiên, nhờ cơ sở dữ liệu phân tích rất nhanh ở cốt lõi của công cụ phân tích dữ liệu Datamint và một số trợ giúp từ các đồng nghiệp của tôi trong việc tối ưu hóa truy vấn, tôi đã có được tất cả dữ liệu chỉ trong vài phút. Sau đó, tôi kết nối một công cụ trực quan hóa với các ổ chứa dữ liệu kết quả. Và đây là bạn đã có nó: Datamint BSC Flash Arbitrage Monitor . Bạn có thể kiểm tra nó trực tiếp trên trang web của chúng tôi (xem liên kết ở cuối bài viết).









Nhưng chúng ta hãy quay lại phân tích của chúng tôi. Chúng ta có thể thấy rằng tất cả các nhà kinh doanh chênh lệch giá có lợi nhuận đã kiếm được 138,05 triệu đô la kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Về cơ bản, đây gần như là toàn bộ lịch sử của BNB Smart Chain. Chuỗi thông minh BNB được ra mắt vào tháng 9 năm 2020 và đạt được động lực vào quý 4 năm 2020.

Chúng ta cũng có thể thấy sự sụt giảm chậm nhưng ổn định trong lợi nhuận của các nhà kinh doanh chênh lệch giá. (Đó là không bao gồm các gai mà chúng ta sẽ thảo luận sau). Tôi giải thích sự suy giảm này là thực tế là các thị trường DeFi đang trở nên trưởng thành và hiệu quả hơn, không còn chỗ cho việc chiết xuất giá trị bằng chênh lệch giá.





Tôi đã rất ngạc nhiên bởi có bao nhiêu nhà kinh doanh chênh lệch giá bị lỗ trực tiếp - một số trong số họ mất hàng nghìn đô la .





Và điều này không phải do chi phí khí đốt (chi phí khí đốt thực sự là một phần nhỏ trong doanh thu đối với đa số những người kinh doanh chênh lệch giá). Họ không thực sự phải gánh những khoản lỗ này vì bạn có thể hoàn nguyên một giao dịch nếu bạn thấy rằng nó sắp có lợi nhuận âm. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng thua lỗ của họ là do một công việc toán học không tốt. Và điều này không quá ngạc nhiên khi thị trường ngọt ngào này thu hút cả những người chuyên nghiệp và nghiệp dư.





Hãy cùng nhìn lại người đàn ông thành công nhất, tôi gọi anh ta là “Vua kinh doanh chênh lệch BSC” . Anh ấy đã tham gia trò chơi từ đầu và kiếm được gần 8 triệu đô la vào cuối quý 2 năm 2022 .





Anh ấy sở hữu 32 hợp đồng chênh lệch giá, tất cả đều có lãi (tốt, anh ấy là một người chuyên nghiệp, không nghi ngờ gì nữa). Nhìn vào động lực lợi nhuận của anh ấy, chúng ta thấy rằng thu nhập của anh ấy nói chung vào năm 2022 thấp hơn so với năm 2021. Điều này một phần là do thị trường hiệu quả hơn và một phần là do giá BNB thấp hơn (giá BNB trung bình vào năm 2022 là ~ 300 $ so với ~ 400 đô la vào năm 2021 ) và thị trường chung giảm. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy lợi nhuận của anh ấy tăng đột biến trong tháng 5. Anh ấy thường kiếm được khoảng 5–15 nghìn đô la một ngày vào năm 2020. Nhưng vào ngày 12 tháng 5, anh đã kiếm được 320 nghìn đô la tuyệt vời! (Tôi có thể tưởng tượng buổi tiệc hoang dã mà đội của anh ấy đã có vào đêm đó). Làm sao?









Chà, để có câu trả lời đúng, tôi chỉ cần lên Google “Điều gì đã xảy ra trên thị trường tiền điện tử vào ngày 11-12 tháng 5 năm 2022?”. Nhưng tôi quyết định đi sâu hơn vào dữ liệu trên chuỗi. Tôi muốn học mọi thứ một cách khó khăn. Vì vậy, tôi đã tập hợp truy vấn thứ hai cho phép tôi phân tích lợi nhuận chênh lệch giá theo tài sản được sử dụng trong kinh doanh chênh lệch giá.





Lưu ý: nhiều trọng tài liên quan đến 3 và thậm chí 4 tài sản liên tiếp, do đó, các số liệu trên sơ đồ bên dưới là không cộng (tổng lợi nhuận giao dịch được ghi có cho tất cả các tài sản tham gia).





Khi tôi chạy truy vấn và đặt bộ lọc ngày thành ngày 11 tháng 5, tôi hiểu mọi thứ chỉ trong nháy mắt.









Vâng, đó là LUNA và UST . Đây là ngày mà giao thức LUNA không đủ thanh khoản khiến đồng ổn định UST thuật toán giảm giá khỏi USD. Sau đó, quá trình đúc tiền tự động khổng lồ của các token LUNA đã khiến giá của chúng giảm xuống vực thẳm.





Nhưng điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà kinh doanh chênh lệch giá như thế nào? Dễ thôi.





Khi những điều như thế này xảy ra, tình trạng bán tháo hàng loạt xảy ra. Và doanh số bán hàng lớn trong giao thức DEX có nghĩa là giá cả sẽ thay đổi lớn. Điều này gây ra sự khác biệt lớn về giá giữa các DEX khác nhau (ví dụ như Pancakeswap và BiSwap) . Và đây chính là điều mà các nhà kinh doanh chênh lệch giá khao khát. Khi mọi người bắt đầu hoảng sợ, họ có xu hướng bán nhanh hơn thay vì bán ở mức giá tối ưu. Trong thời gian bình thường, họ sẽ chia nhỏ lệnh của mình, bắt đầu bán theo một cặp có tính thanh khoản cao hơn, đợi giá phục hồi, v.v. Nhưng ngày hôm đó, họ không có đủ thời gian để làm tất cả những điều đó. Hơn nữa, rất nhiều vị trí trong các giao thức cho vay trên chuỗi được phi tập trung hóa quá mức (thường được sử dụng để bán khống) đã bị đóng bởi các nhà thanh lý. Các tài sản thế chấp đã được bán tự động để trang trải các khoản vay. Những đợt bán hàng tự động ồ ạt này cũng tạo ra sự kém hiệu quả. Tất cả những điều này đã mang lại 320 nghìn đô la cho Vua kinh doanh chênh lệch BSC đáng tự hào của chúng tôi. Tổng lợi nhuận cho tất cả các nhà kinh doanh chênh lệch giá trong ngày đó là hơn 2 triệu đô la.





Để có ý tưởng về những nội dung nào ( và cụ thể là những kết hợp nội dung mà tôi gọi là "đường dẫn" ) sinh lợi nhất ở thời điểm "bình thường", tôi đã phải tập hợp một truy vấn khác. Truy vấn này đã nhóm lợi nhuận (một lần nữa, theo cách không cộng thêm) theo các đường dẫn được sắp xếp thay vì các tài sản đơn lẻ . Sau đó, tôi đã điều chỉnh bộ lọc ngày để loại trừ các mức tăng đột biến khỏi các quan sát.





Tôi kỳ vọng rằng những con đường được tạo riêng từ những tài sản phổ biến và có tính thanh khoản cao nhất như CAKE, ALPACA và SHIB sẽ mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Nhưng điều đó không đúng.





Vì một số lý do, nhiều con đường có lợi nhuận hàng đầu bao gồm mã thông báo FIST , mà tôi chưa bao giờ nghe nói về trước đây. Một số Google ngắn gọn đã cho tôi thấy một số trang web tự xưng là FistSwap hoặc FstSwap DEX được liên kết với mã thông báo FIST. Ít nhất một số trong số họ chắc chắn là lừa đảo. Tôi chắc rằng việc điều tra thêm ở đây có thể mang lại những hiểu biết thú vị, nhưng tôi quyết định rằng điều này nằm ngoài phạm vi của nghiên cứu này.





Một điều thú vị là tôi không thể tìm thấy bất kỳ mối tương quan đáng kể nào giữa sự biến động của thị trường và thu nhập chênh lệch giá .





Đây là giả thuyết ban đầu của tôi: thị trường càng biến động, các nhà kinh doanh chênh lệch giá càng kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, ngoài một số mức tăng đột biến lớn, tôi không thể xác định bất kỳ mối quan hệ chặt chẽ nào giữa lợi nhuận chênh lệch giá và sự biến động.





Được rồi, bây giờ chúng ta biết hai điều chính. Đầu tiên, thị trường chênh lệch giá thực sự có một số tiền. Thứ hai, những người dũng cảm vẫn có thể tìm kiếm cơ hội kiếm lời để theo đuổi bất chấp lợi nhuận chung của đồng USD giảm đều.





Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi muốn biết một điều rất quan trọng:

Thị trường Công bằng như thế nào? 💭

Bởi vì nếu thị trường không công bằng, nó có bao nhiêu tiền cũng không quan trọng - bạn sẽ không thể cắt cổ người chơi bằng một lợi thế bí mật nào đó. Và chúng ta có rất nhiều lý do để nghi ngờ về tính công bằng của thị trường. Đó là bởi vì một số tác nhân trên Chuỗi thông minh BNB có thể có lợi thế lớn. Đây là lý do tại sao.





Khi cơ hội kinh doanh chênh lệch giá xuất hiện, tất cả các nhà kinh doanh chênh lệch giá đang cố gắng chạy ngược lại nó. Điều này có nghĩa là họ đặt giao dịch của mình vào chính xác vị trí tiếp theo sau giao dịch tạo ra cơ hội (giả sử hoán đổi 2000 BNB lấy CAKE). Tôi gọi giao dịch này là "một sự kích hoạt" . Người chiến thắng lấy tất cả, những người khác chỉ cần trả tiền xăng cho một nỗ lực không thành công. Để nhanh như vậy, các nhà kinh doanh chênh lệch giá phải chạy đua để phát hiện trình kích hoạt trong mempool (lưu trữ tạm thời cho các giao dịch đang chờ xử lý). Sau đó, họ sẽ phải gửi giao dịch chênh lệch giá của mình cho người xác thực trước.





Rõ ràng, hai loại tác nhân có lợi thế lớn ở đây - các nút RPC (nhận các giao dịch thông qua RPC API từ ví Metamask của bạn) và các nút Trình xác thực.





Các nút trình xác thực có thể sắp xếp lại các giao dịch để có lợi cho chúng và thậm chí khai thác các giao dịch một cách riêng tư mà không cần gửi chúng đến mempool. Lợi thế này được gọi là MEV (Miner Extractable Value). Trên mạng Ethereum, chúng tôi thậm chí còn tìm thấy một sáng kiến đặc biệt được gọi là Flashbots MEV . Sáng kiến này cố gắng cung cấp quyền truy cập hợp lý vào khai thác tư nhân. Tuy nhiên, BSC không có bất cứ điều gì như thế này. Nó chỉ có 21 trình xác nhận. Và tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có thể nghi ngờ rằng những người xác nhận này đang chơi trò chơi chênh lệch giá để tăng lợi nhuận của họ.





Vì vậy, trước tiên chúng ta hãy xem xét sự phân bổ thị phần.





Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tôi đã quan sát thấy 1972 nhà kinh doanh chênh lệch giá sử dụng 6689 hợp đồng tùy chỉnh . Và chỉ 430 trong số đó có lãi (với 2648 hợp đồng có lãi). Nếu chúng ta nhìn vào tình hình hiện tại (giả sử, quý 2 năm 2022), chúng ta thấy 129 nhà kinh doanh chênh lệch giá có lợi nhuận trên tổng số 645 . Thị trường cũng khá hợp nhất - 7 công ty hàng đầu nắm giữ 50 +% thị trường và 20 công ty hàng đầu nắm giữ 80 +%. Tuy nhiên, nhiều người chơi nhỏ hơn vẫn nằm trong vòng phân chia lợi nhuận, và họ vẫn kiếm được một xu của mình.





Chà, kiểu phân phối thị trường này không tiết lộ thị trường công bằng như thế nào. Chúng tôi cần một số cách khác để tìm ra nó.





Đó là khi chúng tôi muốn sử dụng lại quả cầu pha lê dữ liệu trên chuỗi 🔮 .





Tại thời điểm này, chúng tôi có toàn bộ lịch sử của tất cả các giao dịch chênh lệch giá thành công. Và đối với mỗi giao dịch, chúng tôi biết số lượng của khối. Chúng tôi cũng biết địa chỉ (và đôi khi cả tên) của trình xác thực của nó. Chúng tôi có thể giả định rằng không có khả năng rằng bất kỳ nhà đăng ký kinh doanh chênh lệch giá nào có mối quan hệ "đặc biệt" với tất cả 21 người xác nhận cùng một lúc. Vì vậy, nếu một nhà kinh doanh chênh lệch giá đang tận dụng MEV, thì lợi nhuận của anh ta sẽ nghiêng về một số công cụ xác nhận .





Được rồi, có vẻ như đã đến lúc cho một truy vấn khác. Lần này, tôi đã dành khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và tính toán các chỉ số sau cho mỗi nhà kinh doanh chênh lệch giá thành công: tổng lợi nhuận, lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch, số lượng giao dịch thành công mà họ đã thực hiện và quan trọng nhất là phần lợi nhuận lớn nhất mà họ có với một trình xác thực duy nhất.





Về lý thuyết, nếu một nhà kinh doanh chênh lệch giá không có bất kỳ ưu tiên nào đối với trình xác thực, thì chỉ báo “topValidatorProfitShare” này sẽ gần bằng 1/21 = ~ 5%. Trên thực tế, nhiều yếu tố khác có thể làm sai lệch tỷ lệ thành công. Ví dụ: các nút của nhà đăng ký kinh doanh chênh lệch giá có thể chia sẻ cùng một trung tâm dữ liệu với một số trình xác thực. Hoặc các nút của chúng có thể có tính năng ngang hàng trực tiếp với trình xác nhận. Xét về mặt kinh nghiệm, tôi cho rằng mọi thứ dưới 20% là một chỉ số của chơi công bằng.





Vì vậy, tôi đã chạy một truy vấn và sắp xếp kết quả theo tổng lợi nhuận. Và…





Chà, ít nhất 10 nhà kinh doanh chênh lệch giá hàng đầu không có dấu hiệu có mối quan hệ đặc biệt với những người xác nhận. Mục nhập đáng ngờ đầu tiên (0x92ef7fac0708fc3c49921907361429ec14cd8cb6) ở vị trí 15 với 39% lợi nhuận. Nó đã kiếm được tổng cộng 1,1 triệu đô la từ các khối được xác thực bởi NodeReal. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để nói rằng đây là một trò chơi không công bằng. Một mục nhập thậm chí còn đáng ngờ hơn (0xba5276f63492b351c7227a4f285593cefa250ad3) ở vị trí 45 với 89% lợi nhuận. Nó nhận được tổng cộng 566 nghìn đô la từ các khối được xác thực bởi HashQuark. Đó có thể là một dấu hiệu mạnh mẽ của sự liên kết, nhưng trong trường hợp này, tổng lợi nhuận có vẻ quá nhỏ. Nó ít hơn khoảng 6 lần so với 1/21 tổng thị trường.





Sau đó, tôi đã cố gắng xác minh rằng mục nhập này là đặc biệt liên quan đến HashQuark. Tôi chỉ chọn những nhà đăng ký kinh doanh chênh lệch giá được HashQuark “ưa chuộng” và sắp xếp chúng theo “ topValidatorProfitShare” giảm dần.









Anh chàng đáng ngờ là ở vị trí đầu tiên. Và nhân tiện, anh ta thực sự có lợi nhuận trung bình đáng kinh ngạc cho mỗi giao dịch thành công - 331 đô la. Đó là rất nhiều. Tuy nhiên, ở vị trí thứ hai, chúng ta hoàn toàn không thấy có chênh lệch giá nào đáng chú ý với tổng lợi nhuận dưới 2k $. Đồng thời, topValidatorProfitShare của anh ấy chỉ kém hai phần trăm so với người đầu tiên. Có vẻ như anh ta không kiếm được lợi nhuận từ việc liên kết. Anh ấy cũng có hơn 6674 giao dịch thành công, vì vậy đây không phải là một tai nạn.

Chà, có lẽ cả hai chỉ vô tình chia sẻ cùng một kệ trong trung tâm dữ liệu? Chúng tôi sẽ không bao giờ biết chắc chắn.





Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng nhìn chung, đối với một thị trường cạnh tranh, bằng chứng về sự liên kết là rất yếu (hoặc được ngụy trang rất kỹ) . Có vẻ như hầu hết người chơi đang chơi công bằng và không có cá voi nào đang thống trị thị trường. 😌

Có khả năng tham gia thị trường kinh doanh chênh lệch giá không?

Được rồi, giờ chúng ta biết rằng thị trường chênh lệch giá nhanh trên BNB Smart Chain có quy mô khá, cấu trúc có vẻ công bằng và rất nhiều cơ hội. Có vẻ như chúng tôi đã sẵn sàng tham gia và chiến đấu vì Lambo!





Chà, không nhanh như vậy! Một mảnh vẫn còn thiếu trong câu đố.





Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá được tạo ra như thế nào?





Chúng tôi biết cách hoạt động nói chung - hoán đổi DEX lớn, thanh lý, v.v. Nhưng để bắt đầu theo dõi mempool, chúng tôi cần biết chính xác những loại giao dịch kích hoạt chênh lệch giá quan sát.

Hãy quay lại với người may mắn đã trích được 60k $ + trong một giao dịch. Nhớ lại? Chàng trai đó đã bắt đầu cuộc hành trình hấp dẫn của tôi. Bằng cách khám phá khối trên BSCScan explore, chúng tôi có thể dễ dàng tìm thấy giao dịch kích hoạt của anh ấy. Đây là giao dịch trong cùng một khối được khai thác ngay trước giao dịch của nhà kinh doanh chênh lệch giá. Nó đây:





https://bscscan.com/tx/0x06de0901e11bd19b3a42f0746e17604a9c8c502bdc4202737f24407bf1743f75





Đây là một giao dịch thanh lý của giao thức cho vay Tài chính Alpaca. Một người nào đó có vị trí rất lớn trong giao thức này và rõ ràng đó không phải là ngày của họ. Vị thế của họ đã được thanh lý và tài sản thế chấp của họ tự động được bán trên PancakeSwap DEX .

Rõ ràng, việc kiểm tra trình kích hoạt cho mỗi hàng chục triệu giao dịch chênh lệch giá không phải là một lựa chọn. Và bạn đã biết tôi sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.





Máy chủ và cơ sở dữ liệu Datamint, công cụ phân tích dữ liệu và một vài cốc ☕️ .





Truy vấn này có lẽ là phức tạp nhất và đòi hỏi nhiều tính toán. Khi tôi nhấn “Execute”, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng quạt máy chủ dữ liệu của chúng tôi hú lên như động cơ phản lực. Rất may, cuộc tra tấn máy chủ này không kéo dài và tôi đã nhận được kết quả của mình.









Vì vậy, kết quả không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hơn một phần ba lợi nhuận từ chênh lệch giá liên quan đến các giao dịch với PancakeSwap DEX như một yếu tố kích hoạt . Chức năng phổ biến nhất để phục vụ như một trình kích hoạt là “swapExactTokensForTokens” . Nó chiếm ~ 14% tổng lợi nhuận . Chức năng này là một phần của Uniswap V2 được chia nhánh bởi hầu hết các DEX trên BSC - ví dụ như BiSwap, ApeSwap, v.v. Điều đáng ngạc nhiên duy nhất là FstSwap (hoặc FistSwap?) Ở vị trí thứ hai ngay sau PancakeRouter.





Tại thời điểm này, chúng ta có thể chỉ cần chọn bất kỳ sự kết hợp nào của các địa chỉ và chức năng kích hoạt. Và bây giờ, chúng tôi đã sẵn sàng cho các thử nghiệm!





Nhóm của tôi và tôi đã dành một số tài nguyên để nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố kích hoạt. Chủ yếu, chúng tôi đang phân tích mối quan hệ giữa cạnh tranh và lợi nhuận của các yếu tố kích hoạt khác nhau. Tuy nhiên, điều này rõ ràng nằm ngoài phạm vi của bài viết này. Vì vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm chi tiết.

Tại thời điểm này, tôi đã có tất cả lý thuyết tôi cần, nhưng lý thuyết không là gì nếu không có thực hành. Nghĩa là…

Hãy thử Arbitrage!

Tôi phải bắt đầu với một tuyên bố từ chối trách nhiệm - mục tiêu của tôi không phải là xây dựng một bot bán chênh lệch flash có lợi nhuận. Tôi không ảo tưởng và tôi hoàn toàn hiểu rằng đây là một nhiệm vụ phát triển phức tạp.





Mục tiêu thực sự của tôi là cắt góc nhiều nhất có thể. Tôi muốn hiểu khoảng cách giữa một người chơi có kinh nghiệm trên thị trường và một người mới là lớn như thế nào **. **





Vì vậy, tôi quyết định rằng tôi sẽ KHÔNG :





1. Thực hiện các ước tính mô phỏng hoặc heuristic cho lợi nhuận tiềm năng được tạo ra bởi mọi giao dịch. Tôi đoán rằng đây là nơi mà các nhà kinh doanh chênh lệch giá chuyên nghiệp cạnh tranh về tốc độ tính toán. Đối với nghiên cứu của tôi, tôi sẽ tự tạo trình kích hoạt và chỉ phản hồi lại trình kích hoạt của riêng tôi.





2. Viết và triển khai một hợp đồng chênh lệch giá thực tế . Điều này không khó lắm, nhưng tôi không cần nó cho nghiên cứu của mình. Nếu tôi có thể đặt giao dịch giả của mình bên cạnh sự cạnh tranh vượt trội của chính tôi, thì việc viết hợp đồng là một vấn đề kỹ thuật.





3. Thực hiện các tối ưu hóa cụ thể . Tôi sẽ không tinh chỉnh các nút blockchain, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng, mạng, v.v. Đây là một lỗ hổng. Và nếu tôi không thể giành chiến thắng mà không có nó, chắc chắn đó sẽ không phải là một cuộc dạo chơi dễ dàng.

Có tất cả những điều này trong tâm trí, tôi quay một nút BSC và viết một tập lệnh đơn giản bằng Python. Bằng cách này, tôi có thể theo dõi tất cả các giao dịch mới trong mempool bằng cách liên tục tìm nạp chúng thông qua kết nối IPC. Sau đó, tôi có thể tìm kiếm trình kích hoạt được chế tạo của mình và ngay lập tức gửi một giao dịch giả phản hồi (chuyển 0 BNB vào tài khoản của chính tôi).





Đây là cách nó hoạt động trên lý thuyết.





Nhưng tôi muốn nói một vài lời về việc chế tạo một bộ kích hoạt. Tôi cần gửi một giao dịch thu hút sự chú ý của những người kinh doanh chênh lệch giá đang hoạt động. Đây sẽ là một sự hoán đổi lớn với ít nhất 10k đô la. Nhưng làm thế nào tôi có thể làm điều này nếu tôi không muốn đặt tiền thật vào trò chơi? May mắn thay, khi cạnh tranh về tốc độ phản ứng trong mempool, các nhà kinh doanh chênh lệch giá không có thời gian để kiểm tra xem người gửi có đủ tiền để thực hiện giao dịch hoán đổi được yêu cầu hay không.





Vì vậy, tôi lấy giao dịch hoán đổi nhỏ của riêng mình làm ví dụ và chỉnh sửa nó.





Bằng cách này, nó xuất hiện dưới dạng một khoản hoán đổi 1 triệu đô la (BUSD) sang BÁNH tại Pancakeswap .





Đây là tải trọng giao dịch trông như thế nào trên BSCScan.

chạy trở lại bằng khoảng 400 lần thử chênh lệch giá. 400… Tại thời điểm đó, tôi đã nghĩ rằng nỗ lực của tôi để vượt qua các ông lớn đã kết thúc.









Nhưng tôi đã cam kết vượt qua mọi chuyện. Vì vậy, tôi bắt đầu tập lệnh Python của mình, đợi khởi tạo kết nối nút và gửi trình kích hoạt được chế tạo cẩn thận bằng cách sử dụng trường Dữ liệu Hex tùy chỉnh của Metamask và bộ mã hóa ABI (Giao diện nhị phân ứng dụng) trực tuyến https://abi.hashex.org/ . Gần như ngay lập tức, tôi thấy một thông báo trong bảng điều khiển của nút rằng một trình kích hoạt đã được phát hiện trong mempool và giao dịch phản hồi giả đã được gửi. Sau một vài giây, cả hai giao dịch đã được khai thác và tôi đã mở BSCscan (điều này không dễ thực hiện khi bạn đang khoanh tay). Tôi đã đánh giá kết quả:

Kỳ vọng của tôi là thấp, nhưng thánh bò, kết quả khá thất vọng. Mặc dù tôi đã cố gắng đặt giao dịch phản hồi của mình vào cùng một khối với trình kích hoạt, tôi đã thua trong trận chiến với hàng trăm nhà kinh doanh chênh lệch giá khác .





Điều đó có nghĩa là tất cả chúng đều có lợi thế lớn về cơ sở hạ tầng - chúng đã tinh chỉnh các nút mạnh mẽ, các giải pháp mạng đặc biệt, ngang hàng tốt hơn với các nút khác và một số tối ưu hóa khác mà tôi thậm chí còn không biết.





Chúng ta có nên dừng lại ở đây không? Nó sẽ là khôn ngoan, nhưng tôi muốn đặt mọi thứ lên cực điểm. Tôi sẽ đưa ra một bài kiểm tra rất khó cho những người kinh doanh chênh lệch giá đang hoạt động.





Dưới đây là một phân tích ngắn để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của giao thức Ethereum P2P . Khi một nút nhận được các giao dịch mới (từ RPC hoặc từ các nút khác), nó sẽ thêm chúng vào mempool. Sau đó, nó truyền lại chúng đến các nút được kết nối khác (ngang hàng). Quá trình này có 2 điều đặc biệt :





Một nút chỉ gửi các giao dịch mới đầy đủ đến một tập hợp con của các đồng nghiệp (như 10 trên 100). Phần còn lại của các đồng nghiệp chỉ nhận được các băm của các giao dịch mới. Họ có thể tự do yêu cầu các cơ quan giao dịch đầy đủ nếu họ chưa có. Điều này làm giảm sự lộn xộn không cần thiết trong mạng nhưng có thể làm chậm quá trình truyền giao dịch của bạn nếu bạn không may mắn. Các nút thường không gửi các giao dịch riêng lẻ. Thay vào đó, chúng đóng gói nhiều giao dịch thành một gói mạng duy nhất. Nếu không, các giao dịch sẽ có độ trễ đáng kể, vì thông lượng tin nhắn trong mạng Ethereum P2P bị giới hạn tốc độ để ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS.





Biết được hai điều này, tôi có thể mô phỏng một lợi thế lớn về phía mình.





Tôi có thể gửi cả giao dịch kích hoạt và phản hồi trong một gói duy nhất .





Tôi cũng có thể chắc chắn rằng tôi đang gửi các giao dịch đầy đủ ngay lập tức. Vì vậy, về lý thuyết, các nhà kinh doanh chênh lệch giá sẽ không thể chèn các giao dịch của họ giữa trình kích hoạt của tôi và phản hồi của tôi. Chúng được kết hợp trong một gói, vì vậy chúng không có bất kỳ độ trễ nào giữa chúng.





Ý tưởng này dường như không còn tuyệt vời như lúc ban đầu sau khi tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để đào sâu vào mã nguồn của bsc-geth, phần mềm nút chính thức cho BNB Smart Chain. Tuy nhiên, mọi thứ trôi qua và cuối cùng, tôi đã có thể gửi các gói tùy chỉnh đến 150 đồng nghiệp của nút của tôi.





Tôi đã cẩn thận tạo ra các giao dịch kích hoạt và phản hồi, đóng gói chúng thành một gói duy nhất và gửi chúng cho các đồng nghiệp. Tôi chưa bao giờ thấy lo lắng khi mở BSCScan.





Những gì tôi nhìn thấy khiến tôi không nói nên lời.

Kết quả gần giống như lần chạy trước! Tôi vẫn thua hơn 100 nhà kinh doanh chênh lệch giá. Làm thế nào nó có thể là có thể? Tôi chỉ thấy hai lựa chọn ở đây. Người xác thực đang ở trong trò chơi (điều này không chắc dựa trên kết quả nghiên cứu của tôi) hoặc… Hoặc, BNB Smart Chain có quá nhiều nút chênh lệch giá! Điều này có nghĩa là họ có thể chặn các giao dịch trên mọi tuyến đường tới trình xác thực. Các nhà kinh doanh chuyên kinh doanh chênh lệch giá sẽ tìm các trình kích hoạt, chèn các giao dịch phản hồi của riêng họ và trì hoãn các giao dịch của đối thủ yếu hơn (vâng, những người như tôi 😢).









Có vẻ như lợi nhuận chênh lệch nhanh không phải là tiền dễ dàng chút nào. Rất có thể tôi sẽ không mua được một chiếc Lambo từ thị trường này… Tuy nhiên, những khoảnh khắc trước khi rơi vào trầm cảm khi nghĩ về những giấc mơ tan vỡ của mình, tôi nhớ lại rằng công việc kinh doanh của tôi không phải là kinh doanh chênh lệch giá.





Tôi làm việc trong phân tích dữ liệu trên chuỗi và các dịch vụ dữ liệu giá trị gia tăng. Và nghiên cứu này rất tốt cho công việc kinh doanh của tôi! Nó cho thấy bạn có thể học được bao nhiêu nếu chỉ sử dụng dữ liệu blockchain công khai, các công cụ phù hợp và cam kết .

Sự kết luận

Đây là một hành trình hấp dẫn một lần nữa đã chứng minh sức mạnh của dữ liệu trên chuỗi. Nhưng không chỉ bất kỳ dữ liệu nào; Ý tôi là dữ liệu được khai thác bằng các công cụ phân tích thích hợp và hiệu quả như công cụ dữ liệu Datamint . Và câu chuyện vẫn chưa kết thúc, vì chúng tôi đã xuất bản ứng dụng phân tích Datamint BSC Arbitrage Monitor trên trang web của mình. Bạn có thể tự mình tiếp tục cuộc hành trình và tìm kiếm thêm thông tin chi tiết về nó.





Nhưng để tóm tắt nghiên cứu này, tôi sẽ nhắc lại những phát hiện chính:





Chỉ riêng thị trường chênh lệch giá flash của BNB Smart Chain đã có quy mô khá lớn là 100 triệu đô la mỗi năm. Thị trường sụt giảm chậm nhưng ổn định vì điều kiện thị trường và hiệu quả ngày càng tăng của DeFi. Nhưng, nó vẫn còn nhiều cơ hội. Những người chơi hàng đầu vẫn đang kiếm được tới 8 triệu đô la mỗi năm. Thị trường có tính cạnh tranh cao với hàng trăm người chơi chuyên nghiệp, nhưng nó không có dấu hiệu “chơi không lành mạnh” quy mô lớn. Thị trường mở cửa cho những người chơi mới dũng cảm, nhưng bạn nên chuẩn bị cho R & D và chi phí cơ sở hạ tầng cao và rủi ro.





Đó là tất cả cho ngày hôm nay. Nếu bạn thích câu chuyện này, hãy dành cho chúng tôi vài dòng về các chủ đề mà bạn quan tâm trong lĩnh vực dữ liệu trực tuyến. Điều này sẽ giúp chúng tôi ưu tiên các chủ đề cho nội dung sắp tới bao gồm các bài báo, nghiên cứu, công cụ trực tuyến và hội thảo trên web .





Có thể dữ liệu được với bạn!





Giới thiệu về tác giả *: * Ivan Vakhmyanin là chuyên gia phân tích và trực quan dữ liệu (BI, Big Data, Data Science) với nhiều năm kinh nghiệm. Anh ấy cũng là một nhà quản lý chuỗi khối và Web 3.0 thành thạo trong việc cung cấp dữ liệu trên chuỗi từ các nền tảng blockchain hàng đầu (Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, v.v.) để phân tích. Ivan đam mê chia sẻ kinh nghiệm bằng cách phát triển các chương trình giáo dục trong lĩnh vực Quản lý theo hướng dữ liệu cho các chuyên gia và giám đốc điều hành.





