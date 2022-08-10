成为 BNB 智能链上的闪电套利者，你能赚到兰博吗？

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BSC 区块链。我正在使用我们的 Datamint 数据分析引擎来寻找最赚钱的演员。该引擎包含从每日活跃用户数量最活跃的区块链——BNB 智能链（前币安智能链）不断流式传输的历史和实时数据。我有一个假设，即可以从这些交易者的行为中找到交易见解。 突然，有件事引起了我的注意。我发现一位交易员设法夸大市场 270 BNB（撰写本文时为 65,000 美元，甚至超过交易时的金额）。他仅使用去中心化交易所（DEX）来实现这一结果。