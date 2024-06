Báo cáo mới nêu bật tác động to lớn của AI đối với ngành an ninh mạng

Chào mừng bạn đến với Lời nhắc viết của HackerNoon ! Bạn có muốn thử trả lời một số câu hỏi này không? Nhấp vào nút đăng nhập hoặc tạo tài khoản ở trên cùng bên phải để được chuyển hướng trở lại mẫu này!





Một báo cáo mới từ Techopedia nhấn mạnh tác động đáng kinh ngạc của AI đối với ngành an ninh mạng, với thị trường an ninh mạng AI ước tính sẽ đạt giá trị 133 tỷ USD vào năm 2030 . Trình bày chi tiết cách các doanh nghiệp cũng như các chuyên gia coi việc sử dụng AI là tích cực và tiêu cực, nó đưa ra cái nhìn về tương lai của an ninh mạng.





Về mặt tích cực, các hệ thống bảo mật được tăng cường AI có thể nhanh chóng phân tích lượng lớn dữ liệu để phát hiện các mối đe dọa ở tốc độ mà các nhà phân tích con người không thể quản lý được. Năm ngoái, hơn 530 tín hiệu về các cuộc tấn công mạng tiềm năng được ghi lại mỗi giây.





Quy mô này - hiện có thể sử dụng AI - chỉ có thể được xử lý bởi các chuyên gia sử dụng hệ thống và quy trình AI có khả năng theo kịp. 69% doanh nghiệp được khảo sát lặp lại quan điểm này, nói rằng AI sẽ là nhu cầu an ninh mạng vào năm 2024 và hơn thế nữa.





Điều này là hiển nhiên khi nhìn vào số liệu về các doanh nghiệp có hệ thống bảo mật hỗ trợ AI so với những doanh nghiệp không sử dụng chúng. Những người sử dụng AI trong an ninh mạng nhận thấy các vụ vi phạm dữ liệu xảy ra trong vòng ít hơn 100 ngày so với những người không sử dụng và với chi phí trung bình ít hơn 1,8 triệu USD.





Một sự khác biệt rất lớn! Hệ thống AI cũng rất hiệu quả đối với các tổ chức hướng tới tương lai. Bằng cách tạo mô phỏng mối đe dọa thông qua dữ liệu có sẵn, họ có thể đánh giá các lỗ hổng cũng như dự đoán các loại tấn công có thể xảy ra.





Tuy nhiên, tin tặc cũng đang sử dụng AI để tìm ra những cách sáng tạo hơn nhằm giải quyết vấn đề này, chủ yếu thông qua các phương thức lừa đảo tiên tiến hơn để lừa mọi người. Lừa đảo deepfake do AI tạo ra - đang phát triển bởi 3000% vào năm 2023 - được cá nhân hóa nhiều hơn cho mục tiêu của chúng, khiến chúng càng khó bị phát hiện hơn. Hơn một phần ba chuyên gia an ninh mạng (37%) cho biết những cuộc tấn công này là mối lo ngại lớn.





Điều này đã trở thành hiện thực. Một trường hợp đáng chú ý gần đây chứng kiến một chuyên gia tài chính bàn giao 25 triệu USD cho kẻ lừa đảo người đã tạo và đóng vai trò là Giám đốc tài chính của công ty và nhóm trong cuộc gọi điện video.





Các chuyên gia an ninh mạng rõ ràng khi cho rằng AI là vấn đề - 75% đổ lỗi cho công nghệ về sự gia tăng mạnh mẽ của tội phạm mạng, ước tính sẽ đạt 10,5 nghìn tỷ USD vào năm 2025 . Và họ không đơn độc khi nghĩ điều này. Trong báo cáo của Techopedia, bốn trong số năm hệ thống mô hình ngôn ngữ AI đã coi các cuộc tấn công do AI cung cấp là mối đe dọa an ninh mạng quan trọng đối với người dùng internet vào năm 2024. Một khoảnh khắc tự suy ngẫm kỳ lạ?





Một cuộc đua đổi mới nhanh chóng đang diễn ra, rõ ràng là AI đã và sẽ tiếp tục thay đổi an ninh mạng như chúng ta đã biết - theo hướng tốt cũng như xấu.





Để biết thêm thông tin, hãy xem đồ họa thông tin Thông tin chi tiết về an ninh mạng của Techopedia AI bên dưới:

















Tiết lộ quyền lợi được đảm bảo : Tác giả là người đóng góp độc lập xuất bản thông qua chương trình thương hiệu là tác giả của chúng tôi.

Có thể thông qua bồi thường trực tiếp, quan hệ đối tác truyền thông hoặc kết nối mạng, tác giả có quyền lợi nhất định đối với các công ty được đề cập trong câu chuyện này. HackerNoon đã đánh giá chất lượng câu chuyện nhưng những tuyên bố trên đây thuộc về tác giả. #DYOR