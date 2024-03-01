新报告强调人工智能对网络安全行业的巨大影响

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Techopedia 的一份新报告强调了人工智能对网络安全行业的惊人影响，预计人工智能网络安全市场价值将达到 到 2030 年将达到 1,330 亿美元 。它详细介绍了企业和专业人士如何将人工智能的使用视为积极和消极的一面，让我们一睹网络安全的未来。





从积极的一面来看，人工智能增强的安全系统可以快速分析大量数据，以人类分析师根本无法管理的速度检测威胁。去年，超过 530 个信号 每秒都会记录 的潜在网络攻击。





这种规模——现在可以通过人工智能的使用而实现——只能由使用能够跟上的人工智能系统和流程的专业人员来处理。 69% 的受访企业赞同这一观点，表示人工智能将成为 2024 年及以后的网络安全需求。





当查看拥有人工智能安全系统的企业与不使用这些系统的企业的数据时，这一点是显而易见的。在网络安全领域使用人工智能的企业在 100 天内发现的数据泄露事件比未使用人工智能的企业少，平均成本降低了 180 万美元。





差别很大！人工智能系统也非常适合面向未来的组织。通过利用可用数据创建威胁模拟，他们可以评估漏洞并预测可能发生的攻击类型。





然而，黑客也在利用人工智能寻找更多创新方法来解决这个问题，主要是通过更高级的网络钓鱼来欺骗人们。人工智能生成的深度伪造网络钓鱼 - 增长 2023 年 3000% - 对他们的目标更加个性化，使他们更难被发现。超过三分之一的网络安全专业人士 (37%) 表示这些攻击是一个主要问题。





这已经成为现实。最近的一个著名案例是一名金融专业人士移交 2500万美元给诈骗者 他在视频通话中生成并冒充公司首席财务官和团队。





网络安全专业人士明确指出人工智能是问题所在——75% 的人将网络犯罪的大幅增长归咎于该技术，预计到 2025 年网络犯罪金额将达到 10.5 万亿美元。他们并不是唯一有这种想法的人。在 Techopedia 报告中，五分之四的人工智能语言模型系统将人工智能驱动的攻击视为 2024 年互联网用户的主要网络安全威胁。这是一个令人毛骨悚然的自我反思时刻吗？





一场持续不断的快速创新竞赛，很明显，人工智能已经并将继续改变我们所知道的网络安全——无论好坏。





有关更多信息，请参阅下面的 Techopedia AI 网络安全见解信息图：

















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