Un nouveau rapport met en évidence l’énorme impact de l’IA sur le secteur de la cybersécurité

Un nouveau rapport de Techopedia souligne l'impact choquant de l'IA sur le secteur de la cybersécurité, le marché de la cybersécurité de l'IA étant estimé à une valeur de 133 milliards de dollars d'ici 2030 . Détaillant comment l'utilisation de l'IA est perçue à la fois comme positive et négative par les entreprises et les professionnels, il donne un aperçu de l'avenir de la cybersécurité.





Du côté positif, les systèmes de sécurité améliorés par l’IA peuvent analyser rapidement de grandes quantités de données pour détecter les menaces à des vitesses que les analystes humains ne peuvent tout simplement pas gérer. L'année dernière, plus de 530 signaux des cyberattaques potentielles ont été enregistrées chaque seconde.





Cette ampleur – désormais possible grâce à l’utilisation de l’IA – ne peut être gérée que par des professionnels utilisant des systèmes et des processus d’IA capables de suivre le rythme. 69 % des entreprises interrogées partagent ce sentiment, affirmant que l’IA sera un besoin en matière de cybersécurité en 2024 et au-delà.





Cela est évident lorsqu’on regarde les chiffres des entreprises dotées de systèmes de sécurité basés sur l’IA par rapport à celles qui ne les utilisent pas. Ceux qui utilisent l’IA dans le cadre de la cybersécurité ont vu les violations de données contenues dans un délai de 100 jours de moins que ceux qui n’en ont pas, et pour un coût moyen de 1,8 million de dollars de moins.





Une énorme différence ! Les systèmes d’IA sont également parfaits pour les organisations à l’épreuve du temps. En créant des simulations de menaces à partir des données disponibles, ils peuvent évaluer les vulnérabilités et prédire les types d'attaques qui pourraient survenir.





Cependant, les pirates informatiques utilisent également l’IA pour trouver des moyens plus innovants de contourner ce problème, principalement via un phishing plus avancé pour tromper les gens. Phishing deepfake généré par l'IA - en croissance 3000% en 2023 - est plus personnalisé par rapport à leurs cibles, ce qui les rend encore plus difficiles à détecter. Plus d’un tiers des professionnels de la cybersécurité (37 %) déclarent que ces attaques constituent une préoccupation majeure.





C’est déjà devenu une réalité. Un cas récent et notable a vu un professionnel de la finance remettre 25 millions de dollars aux fraudeurs qui a généré et s'est fait passer pour le directeur financier et l'équipe de l'entreprise lors d'un appel vidéo.





Les professionnels de la cybersécurité citent clairement l'IA comme étant le problème : 75 % d'entre eux attribuent à la technologie l'énorme augmentation de la cybercriminalité, estimée à 10 500 milliards de dollars d'ici 2025 . Et ils ne sont pas les seuls à penser cela. Dans le rapport Techopedia, quatre des cinq systèmes de modèles de langage d’IA citent les attaques basées sur l’IA comme une menace clé en matière de cybersécurité pour les internautes en 2024. Un moment étrange d’introspection ?





Dans une course continue à l’innovation rapide, il est clair que l’IA a changé et continuera de changer la cybersécurité telle que nous la connaissons – pour le meilleur comme pour le pire.





Pour plus d’informations, consultez l’infographie Techopedia AI Cybersecurity Insights ci-dessous :

















Divulgation des intérêts particuliers : l'auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de marque en tant qu'auteur .

Que ce soit par le biais d'une rémunération directe, de partenariats médiatiques ou de réseautage, l'auteur a un intérêt direct dans la ou les entreprises mentionnées dans cette histoire. HackerNoon a examiné la qualité de l'histoire, mais les affirmations ci-dessus appartiennent à l'auteur. #DYOR