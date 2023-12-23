Simgelerle SVG Sprite Nasıl Oluşturulur
Çok uzun; OkumakGeliştiriciler genellikle SVG'yi doğrudan JSX'e ekler. Bunun kullanımı kolaydır ancak JS paket boyutunu artırır. Optimizasyon arayışı içinde, paketi karmaşıklaştırmadan SVG simgelerini kullanmanın başka bir yolunu bulmaya karar verdim. SVG sprite'larının ne olduğu, nasıl kullanılacağı ve onlarla çalışmak için hangi araçların mevcut olduğu hakkında konuşacağız.
Teoriyle başlayarak, adım adım bir SVG sprite oluşturan bir komut dosyası yazacağız ve vite ve webpack eklentilerini tartışarak sonlandıracağız.