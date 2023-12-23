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    Simgelerle SVG Sprite Nasıl Oluşturulurile@gmakarov
    2,202 okumalar

    Simgelerle SVG Sprite Nasıl Oluşturulur

    2023/12/23
    10m
    ile @gmakarov 2,202 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Geliştiriciler genellikle SVG'yi doğrudan JSX'e ekler. Bunun kullanımı kolaydır ancak JS paket boyutunu artırır. Optimizasyon arayışı içinde, paketi karmaşıklaştırmadan SVG simgelerini kullanmanın başka bir yolunu bulmaya karar verdim. SVG sprite'larının ne olduğu, nasıl kullanılacağı ve onlarla çalışmak için hangi araçların mevcut olduğu hakkında konuşacağız. Teoriyle başlayarak, adım adım bir SVG sprite oluşturan bir komut dosyası yazacağız ve vite ve webpack eklentilerini tartışarak sonlandıracağız.
    featured image - Simgelerle SVG Sprite Nasıl Oluşturulur
    programming #frontend #svg #webpack #vite
    German Makarov HackerNoon profile picture

    @gmakarov

    German Makarov

    Senior Software Engineer | Frontend | React | TypeScript

    react to story with heart
    CodeRabbit

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