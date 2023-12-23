Как создать SVG-спрайт с иконками
Слишком долго; ЧитатьРазработчики часто вставляют SVG непосредственно в JSX. Это удобно в использовании, но увеличивает размер пакета JS. В поисках оптимизации я решил найти другой способ использования SVG-значков, не загромождая пакет. Мы поговорим о SVG-спрайтах, что это такое, как их использовать и какие инструменты доступны для работы с ними.
Начав с теории, мы напишем скрипт, который шаг за шагом генерирует спрайт SVG, и закончим обсуждением плагинов для Vite и Webpack.