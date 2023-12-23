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    Как создать SVG-спрайт с иконкамик@gmakarov
    2,203 чтения

    Как создать SVG-спрайт с иконками

    2023/12/23
    10m
    к @gmakarov 2,203 чтения
    tldt arrow
    RU
    Read on Terminal Reader

    Слишком долго; Читать

    Разработчики часто вставляют SVG непосредственно в JSX. Это удобно в использовании, но увеличивает размер пакета JS. В поисках оптимизации я решил найти другой способ использования SVG-значков, не загромождая пакет. Мы поговорим о SVG-спрайтах, что это такое, как их использовать и какие инструменты доступны для работы с ними. Начав с теории, мы напишем скрипт, который шаг за шагом генерирует спрайт SVG, и закончим обсуждением плагинов для Vite и Webpack.
    featured image - Как создать SVG-спрайт с иконками
    programming #frontend #svg #webpack #vite
    German Makarov HackerNoon profile picture

    @gmakarov

    German Makarov

    Senior Software Engineer | Frontend | React | TypeScript

    react to story with heart
    CodeRabbit

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