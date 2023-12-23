如何使用图标创建 SVG Sprite

开发人员经常将 SVG 直接插入 JSX 中。这样使用起来很方便，但是会增加 JS 包的大小。为了追求优化，我决定寻找另一种使用 SVG 图标而不会使捆绑包混乱的方法。我们将讨论 SVG 精灵、它们是什么、如何使用它们以及可使用哪些工具来使用它们。 从理论开始，我们将编写一个脚本来逐步生成 SVG 精灵，最后讨论 和 的插件。 vite webpack 什么是 SVG 精灵？ 图像精灵是放置在单个图像中的图像集合。反过来，SVG Sprite 是 SVG 内容的集合，包装到 中，然后将其放入 中。 <symbol /> <svg /> 例如，我们有一个简单的 SVG 钢笔图标： 为了获得 SVG 精灵，我们将 标签替换为 ，并在外部用 包裹它： <svg /> <symbol /> <svg /> 现在它是一个 SVG 精灵，里面有一个 图标。 id="icon-pen" 好的，但是我们应该弄清楚如何将该图标放置在 HTML 页面上。我们将使用 标签和 属性，指定图标的 ID，它将在 SVG 中复制该元素。 <use /> href 让我们看一下 工作原理的示例： <use /> 在此示例中，有两个圆圈。第一个具有蓝色轮廓，第二个是第一个的重复，但具有红色填充。 让我们回到 SVG 精灵。随着 的使用，我们将得到： <use /> 在这里，我们有一个带有钢笔图标的按钮。 到目前为止，我们在 中使用了没有代码的图标。如果页面上有多个按钮，它不会多次影响 HTML 布局的大小，因为所有图标都来自我们的 SVG 精灵并且可以重复使用。 <button /> 创建 SVG Sprite 文件 让我们将 SVG 精灵移动到一个单独的文件中，这样我们就不必弄乱 文件。首先，创建一个 文件并将 SVG 精灵放入其中。下一步是使用 中的 属性提供对图标的访问： index.html sprite.svg <use/> href 自动创建 SVG Sprite 为了节省大量图标使用时间，让我们为此过程设置自动化。为了轻松访问图标并按照我们的需要管理它们，必须将它们分开，每个图标都在自己的文件中。 首先，我们应该将所有图标放在同一个文件夹中，例如： 现在，让我们编写一个脚本来获取这些文件并将它们组合成一个 SVG 精灵。 在项目的根目录中创建 文件。 generateSvgSprite.ts 安装 库： glob npm i -D glob 使用 获取每个图标的完整路径数组： globSync 现在，我们将迭代每个文件路径并使用 Node 的内置库 获取文件内容： fs 太好了，我们有了每个图标的 SVG 代码，现在我们可以将它们组合起来，但是我们应该用 标签替换每个图标内的 标签，并删除无用的 SVG 属性。 symbol svg 我们应该使用一些 HTML 解析器库来解析 SVG 代码以获得其 DOM 表示。我将使用 ： node-html-parser 我们已经解析了 SVG 代码并获得了 SVG 元素，就像它是一个真正的 HTML 元素一样。 使用相同的解析器，创建一个空的 元素以将 的子元素移动到 ： symbol svgElement symbol 从 中提取子元素后，我们还应该从中获取 和 属性。让我们设置图标文件的名称作为 。 svgElement id viewBox id 现在，我们有了一个可以放置在 SVG 精灵中的 元素。因此，只需在迭代文件之前定义 变量，将 转换为字符串，然后将其推入 中： symbol symbols symbolElement symbols 最后一步是创建 SVG 精灵本身。它表示一个字符串，“root”中包含 ，符号作为子项： svg const svgSprite = `<svg>${symbols.join('')}</svg>`; 如果您不考虑使用插件（我将在下面讨论），您需要将带有创建的精灵的文件放在某个静态文件夹中。大多数捆绑程序使用 文件夹： public fs.writeFileSync('public/sprite.svg', svgSprite); 就是这样；该脚本已准备好使用： // generateSvgSprite.ts import { globSync } from 'glob'; import fs from 'fs'; import { HTMLElement, parse } from 'node-html-parser'; import path from 'path'; const svgFiles = globSync('src/icons/*.svg'); const symbols: string[] = []; svgFiles.forEach(file => { const code = fs.readFileSync(file, 'utf-8'); const svgElement = parse(code).querySelector('svg') as HTMLElement; const symbolElement = parse('<symbol/>').querySelector('symbol') as HTMLElement; const fileName = path.basename(file, '.svg'); svgElement.childNodes.forEach(child => symbolElement.appendChild(child)); symbolElement.setAttribute('id', fileName); if (svgElement.attributes.viewBox) { symbolElement.setAttribute('viewBox', svgElement.attributes.viewBox); } symbols.push(symbolElement.toString()); }); const svgSprite = `<svg>${symbols.join('')}</svg>`; fs.writeFileSync('public/sprite.svg', svgSprite); 您可以将此脚本放在项目的根目录中并使用 运行它： tsx npx tsx generateSvgSprite.ts 实际上，我在这里使用 是因为我以前到处都用 TypeScript 编写代码，而这个库允许您执行用 TypeScript 编写的节点脚本。如果你想使用纯 JavaScript，那么你可以使用以下命令运行它： tsx node generateSvgSprite.js 那么，让我们总结一下脚本的作用： 它会在 文件夹中查找任何 文件。 src/icons .svg 它提取每个图标的内容并从中创建一个符号元素。 它将所有符号包装到一个 <svg />. 它在 文件夹中创建 文件。 public sprite.svg 如何更改图标颜色 让我们讨论一个常见且重要的案例：颜色！我们创建了一个脚本，其中图标进入精灵，但该图标在整个项目中可以有不同的颜色。 我们应该记住，不仅 元素可以具有 fill 或 border 属性，还可以 、 、 等属性。有一个非常有用的 CSS 功能可以帮助我们 - 。 <svg/> path circle line currentcolor 该关键字表示元素颜色属性的值。例如，如果我们在 元素上使用 ，则该元素将具有红色背景。 background: currentcolor color: red 基本上，我们需要将每个描边或填充属性值更改为 。我希望你没有看到它是手动完成的，呵呵。与非常有用的工具 相比，即使编写一些替换或解析 SVG 字符串的代码也不是很有效。 currentcolor svgo 这是一个 SVG 优化器，不仅可以帮助处理颜色，还可以帮助删除 SVG 中的冗余信息。 让我们安装 ： svgo npm i -D svgo 有内置插件，其中之一是 ，它具有属性 。如果我们使用此 SVG 输出，它将用 替换颜色。以下是 和 的用法： svgo convertColors currentColor: true currentcolor svgo convertColors import { optimize } from 'svgo'; const output = optimize( '<svg viewBox="0 0 24 24"><path fill="#000" d="m15 5 4 4" /></svg>', { plugins: [ { name: 'convertColors', params: { currentColor: true, }, } ], } ) console.log(output); 输出将是： <svg viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor" d="m15 5 4 4"/></svg> 让我们将 添加到我们在上一部分中编写的神奇脚本中： svgo // generateSvgSprite.ts import { globSync } from 'glob'; import fs from 'fs'; import { HTMLElement, parse } from 'node-html-parser'; import path from 'path'; import { Config as SVGOConfig, optimize } from 'svgo'; // import `optimize` function const svgoConfig: SVGOConfig = { plugins: [ { name: 'convertColors', params: { currentColor: true, }, } ], }; const svgFiles = globSync('src/icons/*.svg'); const symbols: string[] = []; svgFiles.forEach(file => { const code = fs.readFileSync(file, 'utf-8'); const result = optimize(code, svgoConfig).data; // here goes `svgo` magic with optimization const svgElement = parse(result).querySelector('svg') as HTMLElement; const symbolElement = parse('<symbol/>').querySelector('symbol') as HTMLElement; const fileName = path.basename(file, '.svg'); svgElement.childNodes.forEach(child => symbolElement.appendChild(child)); symbolElement.setAttribute('id', fileName); if (svgElement.attributes.viewBox) { symbolElement.setAttribute('viewBox', svgElement.attributes.viewBox); } symbols.push(symbolElement.toString()); }); const svgSprite = `<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">${symbols.join('')}</svg>`; fs.writeFileSync('public/sprite.svg', svgSprite); 并运行脚本： npx tsx generateSvgSprite.ts 因此，SVG 精灵将包含带有 的图标。这些图标可以在项目中的任何地方使用您想要的任何颜色。 currentColor 插件 我们有一个脚本，我们可以随时运行它，但是我们应该手动使用它，有点不方便。因此，我推荐一些可以随时随地观看 文件并生成 SVG 精灵的插件： .svg （适用于 用户） vite-plugin-svg-spritemap vite 这是我的插件，其中基本上包含我们刚刚在本文中创建的脚本。该插件默认启用 替换，因此您可以非常轻松地设置该插件。 currentColor // vite.config.ts import svgSpritemap from 'vite-plugin-svg-spritemap'; export default defineConfig({ plugins: [ svgSpritemap({ pattern: 'src/icons/*.svg', filename: 'sprite.svg', }), ], }); （适用于 用户） svg-spritemap-webpack-plugin webpack 我一直使用这个Webpack插件，直到我切换到Vite。但如果你使用 Webpack，这个插件仍然是一个很好的解决方案。您应该手动启用颜色转换，它将如下所示： // webpack.config.js const SVGSpritemapPlugin = require('svg-spritemap-webpack-plugin'); module.exports = { plugins: [ new SVGSpritemapPlugin('src/icons/*.svg', { output: { svgo: { plugins: [ { name: 'convertColors', params: { currentColor: true, }, }, ], }, filename: 'sprite.svg', }, }), ], } 布局中的用法 我将在 中提供一个示例，但您可以在您想要的地方实现它，因为它主要与 HTML 有关。因此，当我们的构建文件夹中有 时，我们可以访问 sprite 文件并创建基本的 组件： React sprite.svg Icon const Icon: FC<{ name: string }> = ({ name }) => ( <svg> <use href={`/sprite.svg#${name}`} /> </svg> ); const App = () => { return <Icon name="pen" />; }; 最终结果 因此，总结一切，为了防止大量手动操作图标，我们： 可以轻松地在项目中保存和保留组织良好的图标，并使用所需的名称 有一个脚本，将所有图标组合成一个单独文件中的单个精灵，从而减少包大小并允许我们在项目中的任何位置使用这些图标 有一个有用的工具，可以帮助我们清理图标中不必要的属性，并在使用的地方更改颜色 有一个插件可以在构建过程中监视我们的图标文件并生成精灵 有一个图标组件，上面有一颗樱桃 结论 开发效率不仅仅在于节省时间，还在于节省时间。这是为了释放我们的创造潜力。自动化管理图标等具体任务不仅仅是一种捷径；它是通往更流畅、更有影响力的编码体验的门户。通过节省处理此类日常事务的时间，您可以专注于更复杂的任务并更快地成长为开发人员。