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    如何使用图标创建 SVG Sprite经过@gmakarov
    2,202 讀數

    如何使用图标创建 SVG Sprite

    2023/12/23
    10m
    经过 @gmakarov 2,202 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    开发人员经常将 SVG 直接插入 JSX 中。这样使用起来很方便，但是会增加 JS 包的大小。为了追求优化，我决定寻找另一种使用 SVG 图标而不会使捆绑包混乱的方法。我们将讨论 SVG 精灵、它们是什么、如何使用它们以及可使用哪些工具来使用它们。 从理论开始，我们将编写一个脚本来逐步生成 SVG 精灵，最后讨论 vite 和 webpack 的插件。
    featured image - 如何使用图标创建 SVG Sprite
    programming #frontend #svg #webpack #vite
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    @gmakarov

    German Makarov

    Senior Software Engineer | Frontend | React | TypeScript

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