Pazarı Olmayan Bir Startup Olarak Ne Yapmalı?

2023 yazı Web3 projeleri için zor bir dönemdi. Şirketimiz, görünürde herhangi bir ETA olmadan başabaş noktasına gelmek üzereydi. Yeni olanaklar ve iş fikirleri ararken mevcut ürün ve hizmetleri geliştirmek için çok çalıştık. Değişken bir alanda, her yeni projenin pazarı yaratma veya kırma potansiyeline sahip olduğu bir deneme yanılma modunda çalışmak zorunda kaldık.

Piyasa Olmadığında

Yakın zamanda bir BT iş şeytanıyla kısa ama anlamlı bir konuşma yaptım. Şirketimin blockchain pazarı için güvenlik hizmetleri sağladığını belirterek, hemen doğrudan bir yaklaşımla geldim.





Cevabı "Blockchain piyasası yok" oldu. Hatta bir mobil cihaz pazarı ve emlak piyasasının olduğunu ancak "blockchain piyasasının" olmadığını iddia ederek konuyu detaylandırdı. Cesur bir ifade ama bana biraz düşünme fırsatı verdi.





Mobil geliştirme pazar değeri 2022'de 206,85 milyar dolar , EV pazar değeri 2023'te yaklaşık 388 milyar dolar ve giyilebilir cihazlar pazar değeri 2023'te 71,91 milyar dolardı. Oynamak için bolca yer var. Peki blockchain pazarı nedir? CoinMarketCap'e göre küresel kripto piyasası değeri Ocak 2024'te yaklaşık 1,69 trilyon dolardı. Ancak blockchain hizmetleri ve ürünleri pazarı 2022'de yalnızca 11,4 milyar dolardı.





Her şeyden önce, varlık sınırı ile hizmet sınırı arasında büyük bir fark var. İkincisi, girişiminiz 206 milyar dolarlık bir pazarın %0,01'ini almayı hedefliyorsa, 20,6 milyon doları hedefliyor demektir. Ancak 11 milyar dolarlık bir pazarın %0,1'i bile 11 milyon dolar. Şunu düşünün: 10 kat pazar payı almaya çalışıyorsunuz ancak gelirin yarısını elde ediyorsunuz.





Sonuçta 11,4 milyar dolar büyük bir şirket rakamının yanına bile yaklaşmıyor ve biz burada koca bir pazarın varlığını iddia etmeye çalışıyorduk. Yıllarca bu işin içinde çalışmama rağmen BT iş uzmanının ilk iddiasına katılmaktan başka seçeneğim yoktu. Şirketler, projeler, startuplar var ama henüz pazar oluşturamadılar.

Pazar Yaratmak

Piyasa yoksa neden uğraşalım ki, değil mi? Zaten başarılı işleyen ve gelişen birkaç pazar var. Ve eğer düşünürseniz, zamanla bunlara girmek kolaylaşıyor. Çeşitli teknolojik sıçramalar ve sıfırdan başlayıp gelişmiş bir ürün geliştirme seçenekleri sayesinde daha ucuzdur. Ama sonuçta hep aynı görüntüyü görüyoruz: Marj karlılığı sıfıra düşüyor. Ancak bu, yalnızca tekellere dayalı olarak var olan bazı kısıtlı pazarlar için geçerli değildir.





Resmi olarak var olmayan bir alanda çalışmanın avantajları vardır. Her şey yepyeni ve kurucu olarak kuralları siz koyuyorsunuz. Var olmayan bir pazarın başına gelebilecek bir şans olayı da vardır: Ortaya çıkabilir. Hala şüpheleriniz varsa geçmişe bakabilirsiniz. İster endüstriyel ister teknolojik olsun, her devrim, bir değil, birkaç özel pazarın gelişimini başlattı. Bir şirket hiçbir şeyin %3'üyle başlayabilir ve kısa sürede her şeyin %3'üne büyüyerek diğer alanlardaki büyük şirketleri geride bırakabilir.

Bu uzun süreli bir başarı ya da anlık bir başarı olabilir, ancak günün sonunda birçok başarı öyküsü böyle başladı.

Var Olmayan Bir Pazara Nasıl Yaklaşılır?

Bir pazar ister yeni ister gelişmiş olsun, siz onu başarmaya çalışmadığınız sürece başarı imkansızdır. Ama bu bölümü tavuklar hakkında konuşmak için kullanacağım. Tavukların kümes hayvanı çiftliklerinin ilgi odağı olduğu bir sır değil. Ancak horozlar genellikle gerekli ağırlığa ulaşır ulaşmaz et haline gelir. Ancak çoğu durumda tavuğun cinsiyetini ancak yaşamının beşinci veya altıncı haftasında söylemek mümkündür. Bundan önce tavuklar ve horozlar aynı görünüyor.





Bu, kuşların yaklaşık %50'sinin beslenmesi ve bakımı için harcanan ve çiftlik için neredeyse hiçbir işe yaramayan büyük harcamaları beraberinde getiriyor. Şaşırtıcı bir şekilde sorun çözülebildi: Fabrikalar ve çiftlikler, bir tavuğun cinsiyetini, tavuk yumurtadan çıktıktan yalnızca bir gün sonra %98 doğrulukla belirleyebilecek kişileri eğitti. En iyisi saatte 1000 tavuğu işleyebilir ve en inanılmazı da bunun öğretilebilir bir beceri olmasıdır. Bunda teori yok, sadece sezgi ve pratik var: Her denemeden sonra bir profesyonel sonuçları onaylar veya reddeder ve bu, öğrenci gerekli doğruluğu elde edene kadar gerçekleşir.





Yeni bir pazardaki girişim tavuğa benzer. Çoğu kurucu, projeyi başlatmak için büyük meblağlar yatırdıktan sonra bile, altı ila 12 aylık bir varoluştan sonra projenin potansiyelini belirlemeye çalışır. Ama başka bir yol daha var. Tavuk seks uzmanları gibi, bir kurucunun da sezgilerini pratik etmesi ve eğitmesi gerekir, böylece sonunda girişimlerinin perspektiflerini ve potansiyel başarısını belirleyebilirler.

Bunun hiçbir mantığı yok; koşullar her gün değişiyor ve somut veriler çok geç geliyor. Yani tek gerçek beceri içgüdüsel hislerinizdir; kurucuların eğitmesi ve geliştirmesi gereken şey budur. Bu beceri, herhangi bir kurucu için tek önemli ve geçerli avantajdır.

Çözüm

Bir pazarı fethetmenin iki yolu vardır. Bir startup, yenilikçi bir ürünle mevcut alanı altüst edebilir veya henüz var olmayan bir pazarda çarpan elde etmeyi umut edebilir. Her iki durumda da başarı garanti edilmez.





Dolayısıyla, blockchain pazarı, ister halihazırda yaratılmış ve geliştirilmiş olsun, ister sadece hayallerimizde var olsun, yine de verimli bir alan olabilir.

Beni LinkedIn'de takip edin. Web siteme göz atın.