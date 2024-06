Que faire en tant que startup sans marché

L'été 2023 a été une période difficile pour les projets Web3. Notre entreprise était à la limite du seuil de rentabilité sans aucun ETA en vue. Pendant que nous recherchions de nouvelles possibilités et idées commerciales, nous avons travaillé dur sur le développement de produits et services existants. Dans un espace instable, nous avons dû travailler en mode essai et erreur, chaque nouveau projet ayant le potentiel de faire ou défaire le marché.

Quand il n’y a pas de marché

Tout récemment, j'ai eu une conversation courte mais significative avec un diable du monde des affaires en informatique. Je suis arrivé dès le départ avec une approche directe, affirmant que mon entreprise fournissait des services de sécurité pour le marché de la blockchain.





"Il n'y a pas de marché blockchain", a-t-il répondu. Il a même précisé qu'il existe un marché des appareils mobiles et un marché immobilier, mais pas de « marché de la blockchain ». Une déclaration audacieuse, mais qui m’a donné matière à réflexion.





La capitalisation boursière du développement mobile était de 206,85 milliards de dollars en 2022 , celle des véhicules électriques d'environ 388 milliards de dollars en 2023 et celle des appareils portables était de 71,91 milliards de dollars en 2023 . Il y a beaucoup de place pour jouer. Mais qu’est-ce que le marché de la blockchain ? Selon CoinMarketCap, la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie était d'environ 1,69 billion de dollars en janvier 2024 . Cependant, le marché des services et produits blockchain ne représentait que 11,4 milliards de dollars en 2022 .





Tout d’abord, il existe une énorme différence entre le plafond des actifs et le plafond des services. Deuxièmement, si votre startup vise à conquérir 0,01 % d’un marché de 206 milliards de dollars, elle vise 20,6 millions de dollars. Mais même 0,1 % d’un marché de 11 milliards de dollars représente 11 millions de dollars. Considérez : vous essayez de multiplier par 10 votre part de marché, mais vous gagnez la moitié des revenus.





En fin de compte, 11,4 milliards de dollars, ce n’est pas le chiffre d’une grande entreprise, et ici nous essayions de prétendre à l’existence d’un marché dans son ensemble. Bien que j'y ai travaillé pendant des années, je n'avais pas d'autre choix que d'être d'accord avec l'affirmation initiale de l'expert en informatique. Il existe des entreprises, des projets et des startups, mais ils n'ont pas encore créé de marché.

Créer un marché

Si le marché n’existe pas, pourquoi s’embêter, n’est-ce pas ? Il existe plusieurs marchés qui fonctionnent et se développent déjà avec succès. Et si vous y réfléchissez, leur saisie devient plus facile avec le temps. C'est également moins cher, grâce à diverses avancées technologiques et à la possibilité de repartir de zéro et de développer un produit avancé. Mais au final, on retrouve toujours la même image : la marge tombe jusqu’à la rentabilité nulle. Cela ne s'applique toutefois pas à certains marchés restreints qui existent uniquement sur la base de monopoles.





Travailler dans un espace officiellement inexistant a ses avantages. Tout est nouveau et en tant que fondateur, vous fixez les règles. Il existe également un événement fortuit qui peut arriver à un marché qui n'existe pas : il peut apparaître. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez revenir sur l’histoire. Chaque révolution, qu’elle soit industrielle ou technologique, a déclenché le développement non pas d’un mais de plusieurs marchés dédiés. Une entreprise peut démarrer avec 3 % de rien et atteindre 3 % de tout en un rien de temps, surpassant ainsi les grandes entreprises d’autres domaines.

Il peut s'agir d'un succès durable ou d'un simple éclair, mais en fin de compte, c'est ainsi que de nombreuses réussites ont commencé.

Comment aborder un marché inexistant

Qu’un marché soit nouveau ou bien développé, le succès est impossible à moins d’essayer de l’atteindre. Mais je vais profiter de ce segment pour parler des poulets. Ce n’est un secret pour personne, les poules sont le point d’intérêt des élevages de volailles. Cependant, les coqs deviennent souvent de la viande dès qu'ils atteignent un poids requis. Pourtant, dans de nombreux cas, il n'est possible de connaître le sexe d'un poulet que vers la cinquième ou la sixième semaine de sa vie. Avant cela, les poules et les coqs se ressemblent.





Cela entraîne des dépenses énormes liées à l'alimentation et à l'entretien d'environ 50 % des oiseaux, qui sont pratiquement inutiles pour la ferme. Étonnamment, le problème pourrait être résolu : les usines et les fermes ont formé des personnes capables d'identifier le sexe d'un poulet avec une précision de 98 % et seulement un jour après l'éclosion du poulet. Les meilleurs peuvent transformer 1 000 poulets par heure, et ce qui est le plus incroyable, c'est que c'est une compétence qui s'apprend. Il n'y a pas de théorie à cela, juste de l'intuition et de la pratique : après chaque tentative, un professionnel confirme ou infirme les résultats, et cela jusqu'à ce que l'étudiant atteigne la précision requise.





Une startup sur un nouveau marché est semblable à un poulet. La plupart des fondateurs tentent d'identifier son potentiel après six à 12 mois d'existence, même après avoir investi des sommes importantes dans le lancement du projet. Mais il y a un autre chemin. Comme ces experts en sexe de poulet, un fondateur doit pratiquer et entraîner son intuition afin de pouvoir éventuellement déterminer les perspectives et le succès potentiel de sa startup.

Il n’y a aucune logique à cela ; les circonstances changent chaque jour et les données concrètes arrivent trop tard. La seule véritable compétence est donc votre intuition : c’est ce que les fondateurs devraient former et développer. Cette compétence est le seul avantage important et viable pour tout fondateur.

Conclusion

Il existe deux manières de conquérir un marché. Une startup peut bouleverser le domaine existant avec un produit innovant ou espérer un multiplicateur dans un marché qui n'existe pas encore. Quoi qu’il en soit, le succès n’est pas garanti.





Ainsi, le marché de la blockchain, qu’il soit déjà créé et développé ou qu’il existe simplement dans notre imagination, peut encore être un domaine fructueux.

