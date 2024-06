Qué hacer como startup sin mercado

El verano de 2023 fue un momento difícil para los proyectos Web3. Nuestra empresa estaba al borde del punto de equilibrio sin una ETA a la vista. Mientras buscábamos nuevas posibilidades e ideas de negocio, trabajamos duro en el desarrollo de productos y servicios existentes. En un espacio volátil, tuvimos que trabajar en modo de prueba y error, y cada nuevo proyecto tenía el potencial de hacer o deshacer el mercado.

Cuando no hay mercado

Recientemente, tuve una conversación breve pero significativa con un experto en negocios de TI. Entré con un enfoque directo desde el principio, afirmando que mi empresa proporciona servicios de seguridad para el mercado blockchain.





"No existe un mercado blockchain", fue su respuesta. Incluso dio más detalles, afirmando que existe un mercado de dispositivos móviles y un mercado inmobiliario, pero no un "mercado blockchain". Declaración audaz, pero me dio algo en que pensar.





La capitalización del mercado de desarrollo móvil fue de 206,85 mil millones de dólares en 2022 , la capitalización del mercado de vehículos eléctricos fue de alrededor de 388 mil millones de dólares en 2023 y la capitalización del mercado de dispositivos portátiles fue de 71,91 mil millones de dólares en 2023 . Hay mucho espacio para jugar. Pero ¿qué es el mercado blockchain? Según CoinMarketCap, la capitalización del mercado criptográfico mundial era de aproximadamente 1,69 billones de dólares en enero de 2024 . Sin embargo, el mercado de servicios y productos blockchain fue de solo 11,4 mil millones de dólares en 2022 .





En primer lugar, existe una gran diferencia entre el límite de activos y el límite de servicios. En segundo lugar, si su startup pretende hacerse con el 0,01% de un mercado de 206.000 millones de dólares, su objetivo es 20,6 millones de dólares. Pero entonces, incluso el 0,1% de un mercado de 11.000 millones de dólares son 11 millones de dólares. Considere: está tratando de obtener una participación de mercado 10 veces mayor pero obteniendo la mitad de los ingresos.





Al fin y al cabo, 11.400 millones de dólares no se acercan a una cifra de gran corporación, y aquí estábamos tratando de afirmar la existencia de todo un mercado. A pesar de trabajar en él durante años, no me quedó más remedio que estar de acuerdo con la afirmación inicial del experto en negocios TI. Hay empresas, proyectos y startups, pero aún no han hecho mercado.

Haciendo un mercado

Si el mercado no existe, ¿para qué molestarse, verdad? Hay varios mercados que ya funcionan y se desarrollan con éxito. Y si lo piensas bien, entrar en ellos se vuelve más fácil con el tiempo. También es más barato gracias a varios avances tecnológicos y a las opciones de empezar desde cero y desarrollar un producto avanzado. Pero al final siempre vemos la misma imagen: el margen cae hasta la rentabilidad cero. Sin embargo, esto no se aplica a algunos mercados restringidos que existen únicamente sobre la base de monopolios.





Trabajar en un espacio oficialmente inexistente tiene sus ventajas. Todo es nuevo y, como fundador, tú pones las reglas. También existe un acontecimiento afortunado que puede ocurrirle a un mercado que no existe: puede aparecer. Si aún tienes dudas, puedes mirar hacia atrás en la historia. Cada revolución, ya sea industrial o tecnológica, impulsó el desarrollo no de uno sino de varios mercados específicos. Una empresa puede empezar con el 3% de nada y crecer hasta el 3% de todo en poco tiempo, superando a las grandes corporaciones en otros campos.

Puede que sea un éxito duradero o simplemente un destello, pero al final del día, así es como comenzaron muchas historias de éxito.

Cómo abordar un mercado inexistente

Ya sea que un mercado sea nuevo o esté bien desarrollado, el éxito es imposible a menos que se intente lograrlo. Pero voy a aprovechar este segmento para hablar de las gallinas. No es ningún secreto que las gallinas son el punto de interés de las granjas avícolas. Los gallos, sin embargo, suelen convertirse en carne tan pronto como alcanzan el peso requerido. Sin embargo, en muchos casos, sólo es posible saber el sexo de un pollo alrededor de la quinta o sexta semana de vida. Antes de eso, las gallinas y los gallos parecían idénticos.





Esto genera enormes gastos que se destinan a la alimentación y el mantenimiento de alrededor del 50% de las aves, que son prácticamente inútiles para la granja. Sorprendentemente, el problema podría resolverse: las fábricas y granjas han capacitado a personas que pueden identificar el sexo de un pollo con un 98% de precisión y solo un día después de que el pollo nazca. Los mejores pueden procesar 1.000 pollos por hora, y lo más increíble es que es una habilidad que se puede enseñar. No hay teoría para eso, solo intuición y práctica: después de cada intento, un profesional confirma o niega los resultados, y esto sucede hasta que el estudiante logra la precisión requerida.





Una startup en un nuevo mercado es similar a un pollo. La mayoría de los fundadores intentan identificar su potencial después de seis a 12 meses de existencia, incluso después de haber invertido grandes sumas en el lanzamiento del proyecto. Pero hay otra manera. Al igual que esos expertos en sexo de gallinas, un fundador tiene que practicar y entrenar su intuición para que eventualmente pueda determinar las perspectivas y el éxito potencial de su startup.

No hay lógica en esto; las circunstancias cambian todos los días y los datos concretos llegan demasiado tarde. Entonces, la única habilidad real es tu intuición; eso es lo que los fundadores deberían entrenar y desarrollar. Esta habilidad es la única ventaja importante y viable para cualquier fundador.

Conclusión

Hay dos formas de conquistar un mercado. Una startup puede alterar el campo existente con un producto innovador o esperar un multiplicador en un mercado que aún no existe. De cualquier manera, el éxito no está garantizado.





Por lo tanto, el mercado blockchain, ya sea que ya esté creado y desarrollado o simplemente exista en nuestra imaginación, aún puede ser un campo fructífero.

