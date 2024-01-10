Kapsayıcılığın Taksonomisi
Çok uzun; OkumakBu bölüm, 1.200'den fazla kullanıcı geri bildirim gönderisinin derinlemesine analizine dayanan kapsamlı bir kapsayıcılık sınıflandırmasını ortaya koymaktadır. Adillik, Teknoloji, Gizlilik, Demografi, Kullanılabilirlik ve diğer insani değerler kategorilerine odaklanarak, haksız muamele, yasaklar ve önerilerle ilgili konuları, şartlar ve koşullar, öneri algoritmaları ve hizmetlerle ilgili endişeleri vurgulayan gerçek dünyadan örneklerle inceliyor. Taksonomi, kullanıcı duygularına ilişkin incelikli bir anlayış sağlayarak yazılım geliştirmede daha kapsayıcı bir yaklaşımın önünü açıyor.