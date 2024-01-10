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    Kapsayıcılığın Taksonomisiile@feedbackloop
    329 okumalar

    Kapsayıcılığın Taksonomisi

    2024/01/10
    25m
    ile @feedbackloop 329 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Bu bölüm, 1.200'den fazla kullanıcı geri bildirim gönderisinin derinlemesine analizine dayanan kapsamlı bir kapsayıcılık sınıflandırmasını ortaya koymaktadır. Adillik, Teknoloji, Gizlilik, Demografi, Kullanılabilirlik ve diğer insani değerler kategorilerine odaklanarak, haksız muamele, yasaklar ve önerilerle ilgili konuları, şartlar ve koşullar, öneri algoritmaları ve hizmetlerle ilgili endişeleri vurgulayan gerçek dünyadan örneklerle inceliyor. Taksonomi, kullanıcı duygularına ilişkin incelikli bir anlayış sağlayarak yazılım geliştirmede daha kapsayıcı bir yaklaşımın önünü açıyor.
    featured image - Kapsayıcılığın Taksonomisi
    tech-stories #inclusive-software
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    by The FeedbackLoop: #1 in PM Education @feedbackloop.The FeedbackLoop offers premium product management education, research papers, and certifications. Start building today!
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