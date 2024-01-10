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    包容性分类经过@feedbackloop
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    包容性分类

    2024/01/10
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    太長; 讀書

    本节基于对 1,200 多个用户反馈帖子的深入分析，推出了全面的包容性分类法。它重点关注公平、技术、隐私、人口、可用性和其他人类价值观类别，剖析了不公平待遇、禁令和推荐问题，并通过现实世界的例子强调了与条款和条件、推荐算法和服务相关的问题。该分类法提供了对用户情绪的细致入微的理解，为软件开发中更具包容性的方法铺平了道路。
    featured image - 包容性分类
    tech-stories #inclusive-software
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