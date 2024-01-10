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    Таксономия инклюзивностик@feedbackloop
    329 чтения

    Таксономия инклюзивности

    2024/01/10
    25m
    к @feedbackloop 329 чтения
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    В этом разделе представлена комплексная таксономия инклюзивности, основанная на углубленном анализе более 1200 сообщений с отзывами пользователей. Сосредоточив внимание на справедливости, технологиях, конфиденциальности, демографии, удобстве использования и других категориях человеческих ценностей, в нем анализируются проблемы несправедливого обращения, запретов и рекомендаций, а примеры из реальной жизни подчеркивают проблемы, связанные с положениями и условиями, алгоритмами рекомендаций и услугами. Таксономия обеспечивает детальное понимание настроений пользователей, открывая путь к более инклюзивному подходу к разработке программного обеспечения.
    featured image - Таксономия инклюзивности
    tech-stories #inclusive-software
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    by The FeedbackLoop: #1 in PM Education @feedbackloop.The FeedbackLoop offers premium product management education, research papers, and certifications. Start building today!
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