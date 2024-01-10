Таксономия инклюзивности
Слишком долго; ЧитатьВ этом разделе представлена комплексная таксономия инклюзивности, основанная на углубленном анализе более 1200 сообщений с отзывами пользователей. Сосредоточив внимание на справедливости, технологиях, конфиденциальности, демографии, удобстве использования и других категориях человеческих ценностей, в нем анализируются проблемы несправедливого обращения, запретов и рекомендаций, а примеры из реальной жизни подчеркивают проблемы, связанные с положениями и условиями, алгоритмами рекомендаций и услугами. Таксономия обеспечивает детальное понимание настроений пользователей, открывая путь к более инклюзивному подходу к разработке программного обеспечения.