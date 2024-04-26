Daha Önce Buradaydık: Günümüzün Yapay Zeka Çağının Etkileri

Hızlandırılmış istihdam Ücret kazançları. Daha hızlı yatırım, daha fazla bilgi ve üretkenlikte dikkate değer kazançlar. Bunların hepsi 1990'lı yılların ayırt edici özellikleriydi; bu dönem, inovasyon ve hızla artan uzun vadeli büyümeye tanık olanların anılarında büyük yer tutuyor.





Bilgisayarlar ve yazılımlar gibi yeni teknolojiler, ağ kullanımına daha fazla güven ve kullanım olanağı sağladı. İnternet ilk olarak gerçek potansiyelini ortaya çıkardı. Bilgi aniden erişilebilir hale geldi ve bilginin saklanması giderek daha ucuz hale geldi. Kişisel bilgisayar ve internetin birleşimi sanayi, ticaret, finans ve hizmetlerde büyük değişiklikleri katalize etti. Teknoloji geliştikçe, enflasyon düştükçe ve yoksulluk yerini iş kazanımlarına bıraktıkça, 1970'ler ve 1980'lerdeki ekonomik durgunluk nihayet sona erdi.





Tarih kesinlikle uyum içindedir.





1990'lar pek çok açıdan günümüzün yapay zeka kazanımlarıyla uyumlu olmaya hazırlanıyor. 1990'ların başındaki girişimciler gibi biz de büyük büyümenin, verimlilik artışlarının, iş dünyasının, yaratıcılığın ve veri kullanımının hızlı dönüşümünü görecek bir dönemin başlangıcındayız.





Sektörler genelinde ve dünya genelinde yapay zekanın vaatleri şimdiden ortada. Bugün bize kalan, yapay zekanın işçilerle işbirliği içinde çalışmasını, yeteneklerimizi tamamlamasını ve hayatımızın heyecan verici ve eşsiz bir döneminden en iyi şekilde yararlanmamızı sağlamaktır.





Yapay Zeka Yükseldiğinde İşletmeler Fayda Sağlar

2023'ün sonuna gelindiğinde yapay zekadan 30.000'den fazla kez bahsedilmişti kazanç aramalarında . Toplum yapay zekayı bir gecede benimsemiş görünüyordu. Rutin süreçleri otomatikleştirmek için sıklıkla kullanılan makine öğrenimi teknolojisi, yerini özel bilgi çalışmaları üreten üretken yapay zeka teknolojisine bırakmaya başladı. İnternetin bilgiye erişimi demokratikleştirmesi gibi, yapay zeka da verilerden elde ettiğimiz bağlamı ve içgörüleri demokratikleştiriyor.





Bu da verimliliğin artmasına ve yeni becerilere olan talebin artmasına neden oluyor. 1990'larda kişisel bilgisayarlara aşinalığın profesyoneller için bir beklenti haline gelmesine benzer şekilde, günümüzün işverenleri ve iş sahipleri de yapay zekayı bilen çalışanları işe almaya başlıyor. İlk benimseyenler, yapay zeka tarafından oluşturulan görseller, videolar, özetler, raporlar ve pazarlama materyalleriyle mümkün ve kabul edilebilir olanın sınırlarını zaten zorluyor.





Her patlamada olduğu gibi Yapay Zeka Çağı'nın da bir enerji kaynağına ihtiyacı var. Firmaların bilgiye erişimini sağlayan veri lisanslama, önümüzdeki yıllarda en çok talep gören hammadde olacak. Girişimciler ve yöneticiler zaten potansiyelinin farkındalar: Örneğin, Reddit'in son halka arzında yapay zeka veri lisanslamasının değeri 203 milyon dolar olarak belirlendi.





Sırada Ne Var?

İnternet 1990'lı yıllarda dünyamızı temelden değiştirdi. Kullandığımız dili, birbirimizle etkileşim şeklimizi ve dünya hakkındaki düşüncelerimizi değiştirdi. Bu, imrendiğimiz işleri ve çalışma şekillerimizi değiştirdi.





Bugün de aynısı oluyor.





Yapay zeka halihazırda verimlilik artışlarına yol açıyor ve bu da piyasanın hisse senedi fiyatları ve değerlemeler konusunda neden iyimser olduğunu açıklıyor. Enflasyon düşüyor ve üretim artıyor. Yüksek faiz oranları ihtimali bugün iki yıl önce olduğu kadar korkutucu değil ve Mart 2022'deki sıfıra yakın faiz oranları da tarih gibi görünüyor. Güçlü bir ekonomiden yararlanan döngüsel sektörler savunma sektörlerinden daha iyi performans gösteriyor ve en riskli şirket tahvillerine bile iştah var.





Finansal hizmetler sektöründe yapay zeka halihazırda olumlu bir etki yaratıyor. Dünün birbirinden kopuk müşteri deneyimleri yerini daha sorunsuz, daha müşteri dostu portallara, iş akışlarına ve etkileşimlere bırakıyor. En önemlisi, yapay zeka, finansal danışmanların daha hedefe yönelik ve ilgili çözümlerin sunulmasına olanak tanıyan hacimlerde bilgi toplamasına, organize etmesine ve saklamasına olanak tanıyor.





Yapay zeka aynı zamanda İK departmanlarına, arka ofis personeline ve teknoloji satıcılarına da yardımcı olarak daha iyi müşteri hizmeti ve kurallara ve düzenlemelere daha güçlü bağlılık sağlıyor. yeni bir rapor . Yapay zeka tamamen abartılı değil; korkulacak bir şey de değil.





Yapay Zeka Bölümümüz Uzun ve Başarılı Olacak

Makro düzeyde, yapay zeka üretkenliğindeki patlamadan elde edeceğimiz kolektif faydalardan yararlanmaya hazır olmalıyız. 1990'ların sonundaki bütçe fazlalarını hatırlıyor musunuz? Biz de bir büyüme döneminin eşiğindeyiz.





Önümüzdeki yıllarda çekirdek enflasyonun Fed'in %2 hedefi seviyesinde veya altında seyredeceğini göreceğiz. Ayrıca, daha yüksek özsermaye değerlemelerine yol açacak şekilde kurumsal kârların arttığını, milyonlarca yatırımcının rahatça emekli olmasına olanak sağladığını ve ekonomik faaliyetin %70'ini oluşturan tüketimi destekleyen bir zenginlik etkisi yarattığını da göreceğiz. Belki de en önemlisi, yükselen hisse senedi piyasaları sermaye kazancı vergi geliri yaratacak, bu da hem federal hem de eyalet düzeyinde daha küçük açıkların olması anlamına geliyor. Bu, vergi artışlarına gerek kalmadan hükümet harcamalarını destekleyecek ve sağlık, savunma, altyapı ve eğitim alanlarındaki kritik yatırımların yanı sıra sosyal güvenlik ödeme gücü de dahil olmak üzere yaygın iyileştirmelere yol açacak.





Sermaye piyasası varsayımları ve portföy yapısı bu yeni gerçekliğin öngörülmesiyle halihazırda değişmektedir. Yapay zeka, genel ekonomik tabloyu canlı ayrıntılarla aydınlatsa da kısmen daha akıllı yatırımlar sağlıyor.





Finansal hizmetler sektöründe yapay zeka, uzmanlardan oluşan ekipler arasında işbirliğine dayalı bir araç olarak kullanıldığında en fazla değeri katar. Bu bizim yerimizi alması anlamına gelmiyor; daha ziyade karar verme sürecimizi, oluşturduğumuz ilişkileri ve yarın için iddialı bir şekilde inşa ettiğimiz dünyayı mümkün kılmak, canlandırmak ve güçlendirmek anlamına geliyor.





Yapay zekanın endüstriler üzerindeki tam etkisini henüz göremedik, ancak internetin, mobil cihazların ve mobil ödemelerin son yıllarda yaptığı gibi, halihazırda hayatlarımızı daha iyiye doğru değiştiriyor.



