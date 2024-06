Já estivemos aqui antes: os impactos da era atual da IA

Emprego acelerado. Ganhos salariais. Investimento mais rápido, mais informação e ganhos notáveis de produtividade. Todas estas foram marcas da década de 1990, um período que paira nas memórias daqueles que testemunharam esta época de inovação e crescimento vertiginoso a longo prazo.





Novas tecnologias, como computadores e software, deram origem a uma maior dependência e utilização de redes. A internet mostrou pela primeira vez seu verdadeiro potencial. A informação tornou-se subitamente acessível e o seu armazenamento tornou-se cada vez mais barato. A combinação da computação pessoal e da Internet catalisou mudanças massivas na indústria, no comércio, nas finanças e nos serviços. A lentidão económica das décadas de 1970 e 1980 finalmente desapareceu, à medida que a tecnologia prosperou, a inflação caiu e a pobreza deu lugar ao aumento do emprego.





A história certamente harmoniza.





Em muitos aspectos, a década de 1990 está preparada para rimar com os avanços atuais em inteligência artificial. Tal como os empresários do início da década de 1990, estamos no início de um período que assistirá a um crescimento massivo, a ganhos de produtividade e à rápida transformação dos negócios, da criatividade e da utilização de dados.





Em todos os setores e em todo o mundo, as promessas da IA já são aparentes. O que nos resta, hoje, é garantir que a IA opere em colaboração com os trabalhadores, complementando as nossas capacidades e permitindo-nos aproveitar ao máximo um período emocionante e singular das nossas vidas.





Quando a IA cresce, as empresas se beneficiam

No final de 2023, a IA tinha sido mencionada mais de 30.000 vezes em chamadas de ganhos . A sociedade pareceu abraçar a IA da noite para o dia. O aprendizado de máquina, tecnologia frequentemente usada para automatizar processos rotineiros, começou a dar lugar à IA generativa, tecnologia que produz trabalho de conhecimento especializado. Tal como a Internet democratizou o acesso à informação, a IA está a democratizar o contexto e os conhecimentos que obtemos dos dados.





Isso se soma a melhorias de produtividade e à demanda por novas habilidades. Da mesma forma que a familiaridade com os computadores pessoais se tornou uma expectativa para os profissionais na década de 1990, os empregadores e proprietários de empresas de hoje estão começando a contratar trabalhadores que conheçam a IA. Os primeiros usuários já estão ultrapassando os limites do que é possível — e aceitável — com imagens, vídeos, resumos, relatórios e material de marketing gerados por IA.





Como qualquer boom, a Era da IA precisa de uma fonte de energia. O licenciamento de dados, que proporciona às empresas acesso à informação, será a matéria-prima procurada nos próximos anos. Empreendedores e executivos já estão cientes de seu potencial: o licenciamento de dados de IA foi avaliado em US$ 203 milhões no recente IPO do Reddit, por exemplo.





O que vem depois?

A Internet mudou fundamentalmente o nosso mundo na década de 1990. Mudou a linguagem que usávamos, a forma como interagíamos uns com os outros e como pensávamos sobre o mundo. Mudou os empregos que cobiçamos e a forma como estudamos.





O mesmo está acontecendo hoje.





A IA já está a conduzir a ganhos de produtividade, o que por sua vez explica porque é que o mercado está optimista em relação aos preços e valorizações das acções. A inflação está caindo e a produção está subindo. As perspectivas de taxas de juro elevadas não são hoje tão intimidadoras como eram há dois anos, e as taxas de juro próximas de zero de Março de 2022 parecem uma história antiga. Os sectores cíclicos que beneficiam de uma economia forte estão a ter um desempenho superior ao dos sectores defensivos e existe um apetite mesmo pelas obrigações empresariais mais arriscadas.





No setor dos serviços financeiros, a IA já está a gerar um impacto positivo. As experiências desarticuladas dos clientes de ontem estão dando lugar a portais, fluxos de trabalho e interações mais simples e amigáveis ao cliente. Mais significativamente, a IA está a permitir que os consultores financeiros recolham, organizem e retenham volumes de informação que permitem a entrega de soluções mais direcionadas e relevantes.





A IA também está ajudando os departamentos de RH, o pessoal de back office e os fornecedores de tecnologia, levando a um melhor atendimento ao cliente e a uma maior adesão às regras e regulamentos, de acordo com um relatório recente . IA não é só exagero; também não é algo para se ter medo.





Nosso capítulo sobre IA será longo e próspero

A um nível macro, devemos estar preparados para capitalizar os benefícios colectivos que colheremos do nosso boom de produtividade da IA. Lembram-se dos excedentes orçamentais do final da década de 1990? Nós também estamos à beira de um período de crescimento.





Nos próximos anos, veremos um núcleo de inflação mais baixo, atingindo ou abaixo da meta de 2% do Fed. Veremos também uma melhoria dos lucros empresariais que conduzirá a valorizações mais elevadas das ações, permitindo que milhões de investidores se reformem confortavelmente e criando um efeito riqueza que apoia o consumo, que representa 70% da atividade económica. Talvez o mais importante seja o facto de os mercados accionistas em ascensão gerarem receitas fiscais sobre ganhos de capital, o que significa défices menores tanto a nível federal como a nível estadual. Isto apoiará as despesas públicas sem necessidade de aumentos de impostos, conduzindo a melhorias generalizadas, incluindo a solvabilidade da segurança social, juntamente com investimentos críticos nos cuidados de saúde, defesa, infra-estruturas e educação.





Os pressupostos do mercado de capitais e a construção de carteiras já estão a mudar em antecipação a esta nova realidade. Em parte, a IA está a produzir investimentos mais inteligentes, ao mesmo tempo que ilumina o quadro económico geral com detalhes vívidos.





No setor dos serviços financeiros, a IA acrescenta maior valor quando utilizada como ferramenta colaborativa entre equipas de especialistas. Não foi feito para nos substituir; pelo contrário, destina-se a permitir, animar e fortalecer a nossa tomada de decisões, as relações que formamos e o mundo que ambiciosamente construímos para amanhã.





Ainda não vimos o impacto total da IA em todos os setores, mas ela já está a mudar as nossas vidas para melhor, da mesma forma que a Internet, os dispositivos móveis e os pagamentos móveis o fizeram nas últimas décadas.