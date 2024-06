Nous sommes déjà venus ici : les impacts de l’ère actuelle de l’IA

Emploi accéléré. Des gains salariaux. Des investissements plus rapides, plus d’informations et des gains de productivité notables. Ce sont toutes des caractéristiques des années 1990, une période qui occupe une place importante dans la mémoire de ceux qui ont été témoins de cette époque d’innovation et de croissance fulgurante à long terme.





Les nouvelles technologies, comme les ordinateurs et les logiciels, ont donné lieu à une plus grande dépendance et à une plus grande utilisation des réseaux. Internet a été le premier à montrer son véritable potentiel. L’information était soudainement accessible et son stockage devenait de moins en moins cher. La combinaison de l’informatique personnelle et d’Internet a catalysé des changements massifs dans l’industrie, le commerce, la finance et les services. La morosité économique des années 1970 et 1980 a finalement disparu, à mesure que la technologie prospérait, que l'inflation diminuait et que la pauvreté cédait la place à la création d'emplois.





L’histoire s’harmonise certainement.





À bien des égards, les années 1990 sont prêtes à rimer avec les progrès actuels en matière d’intelligence artificielle. Comme les entrepreneurs du début des années 1990, nous sommes au début d’une période qui verra une croissance massive, des gains de productivité et une transformation rapide des entreprises, de la créativité et de l’utilisation des données.





Dans tous les secteurs et partout dans le monde, les promesses de l’IA sont déjà évidentes. Il ne nous reste aujourd'hui qu'à faire en sorte que l'IA fonctionne en collaboration avec les travailleurs, complétant nos capacités et nous permettant de tirer le meilleur parti d'une période passionnante et singulière de notre vie.





Quand l’IA est en plein essor, les entreprises en profitent

Fin 2023, l’IA avait été mentionnée plus de 30 000 fois sur les appels de revenus . La société a semblé adopter l’IA du jour au lendemain. L’apprentissage automatique, une technologie souvent utilisée pour automatiser les processus de routine, a commencé à céder la place à l’IA générative, une technologie qui génère un travail de connaissances spécialisé. Tout comme Internet a démocratisé l’accès à l’information, l’IA démocratise le contexte et les informations que nous obtenons à partir des données.





Cela s’ajoute à des améliorations de productivité et à une demande de nouvelles compétences. De la même manière que la familiarité avec les ordinateurs personnels est devenue une attente pour les professionnels dans les années 1990, les employeurs et les propriétaires d'entreprise d'aujourd'hui commencent à embaucher des travailleurs qui connaissent bien l'IA. Les premiers utilisateurs repoussent déjà les limites de ce qui est possible – et acceptable – avec les images, vidéos, notes d’information, rapports et supports marketing générés par l’IA.





Comme tout boom, l’ère de l’IA a besoin d’une source d’énergie. Les licences de données, qui permettent aux entreprises d’accéder à l’information, seront la matière première la plus demandée dans les années à venir. Les entrepreneurs et les dirigeants sont déjà conscients de son potentiel : les licences de données d'IA ont par exemple été évaluées à 203 millions de dollars lors de la récente introduction en bourse de Reddit.





Que ce passe t-il après?

Internet a fondamentalement changé notre monde dans les années 1990. Cela a changé le langage que nous utilisions, la façon dont nous interagissions les uns avec les autres et notre façon de penser le monde. Cela a changé les emplois que nous convoitions et la façon dont nous étudiions.





La même chose se produit aujourd’hui.





L’IA entraîne déjà des gains de productivité, ce qui explique pourquoi le marché est optimiste quant aux cours et aux valorisations des actions. L’inflation diminue et la production est en hausse. Les perspectives de taux d’intérêt élevés ne sont plus aussi intimidantes aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a deux ans, et les taux d’intérêt proches de zéro de mars 2022 semblent appartenir à de l’histoire ancienne. Les secteurs cycliques qui bénéficient d'une économie forte surperforment les secteurs défensifs et il existe un appétit même pour les obligations d'entreprises les plus risquées.





Dans le secteur des services financiers, l’IA génère déjà un impact positif. Les expériences client décousues d’hier cèdent la place à des portails, des flux de travail et des interactions plus fluides et plus conviviaux. Plus important encore, l’IA permet aux conseillers financiers de collecter, d’organiser et de conserver des volumes d’informations permettant de proposer des solutions plus ciblées et plus pertinentes.





L'IA aide également les services RH, le personnel du back-office et les fournisseurs de technologies, conduisant à un meilleur service client et à un meilleur respect des règles et réglementations, selon un rapport récent . L’IA n’est pas que du battage médiatique ; ce n’est pas non plus quelque chose dont il faut avoir peur.





Notre chapitre sur l'IA sera long et prospère

Au niveau macro, nous devons être prêts à capitaliser sur les avantages collectifs que nous tirerons de notre boom de productivité en matière d’IA. Vous vous souvenez des excédents budgétaires de la fin des années 1990 ? Nous aussi, nous sommes à la veille d’une période de croissance.





Dans les années à venir, nous assisterons à une baisse de l’inflation sous-jacente, qui se situera au niveau ou en dessous de l’objectif de 2 % de la Fed. Nous assisterons également à une amélioration des bénéfices des entreprises qui entraînera une hausse des valorisations boursières, permettant à des millions d’investisseurs de prendre une retraite confortable et créant un effet de richesse qui soutient la consommation, qui représente 70 % de l’activité économique. Peut-être plus important encore, la hausse des marchés boursiers générera des recettes fiscales sur les plus-values, ce qui se traduira par des déficits plus faibles au niveau fédéral et au niveau des États. Cela soutiendra les dépenses publiques sans qu’il soit nécessaire d’augmenter les impôts, ce qui entraînera des améliorations généralisées, notamment la solvabilité de la sécurité sociale ainsi que des investissements essentiels dans les soins de santé, la défense, les infrastructures et l’éducation.





Les hypothèses des marchés financiers et la construction des portefeuilles évoluent déjà en prévision de cette nouvelle réalité. L’IA produit en partie des investissements plus intelligents, même si elle éclaircit le tableau économique global avec des détails saisissants.





Dans le secteur des services financiers, l’IA ajoute le plus de valeur lorsqu’elle est utilisée comme outil collaboratif au sein d’équipes d’experts. Il n'est pas destiné à nous remplacer ; il s'agit plutôt de permettre, d'animer et de renforcer notre prise de décision, les relations que nous formons et le monde que nous construisons avec ambition pour demain.





Nous n’avons pas encore constaté le plein impact de l’IA dans tous les secteurs, mais elle change déjà nos vies pour le mieux, de la même manière qu’Internet, les appareils mobiles et les paiements mobiles l’ont fait au cours des dernières décennies.