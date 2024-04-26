我们曾经经历过这样的事情：当今人工智能时代的影响

就业加速，工资上涨，投资加速，信息增多，生产率显著提高。这些都是 20 世纪 90 年代的标志，那些见证了创新和长期高速增长的人们，对这个时代记忆犹新。





计算机和软件等新技术使人们更加依赖和利用网络。互联网首次展现出其真正的潜力。信息突然变得易于获取，存储信息也变得越来越便宜。个人计算和互联网的结合催化了工业、贸易、金融和服务的巨大变化。随着技术繁荣发展、通货膨胀下降、贫困被就业机会增加所取代，20 世纪 70 年代和 80 年代的经济低迷终于结束。





历史确实是和谐的。





从很多方面来看，20 世纪 90 年代与当今人工智能的发展势头相呼应。与 20 世纪 90 年代初期的企业家一样，我们正处于一个新时代的开端，这个时代将迎来大规模增长、生产力提高以及商业、创造力和数据利用的快速转型。





人工智能在各行各业和全球范围内的前景已经显而易见。今天，我们要做的是确保人工智能与工人协作，补充我们的能力，让我们充分利用生命中令人兴奋且独特的时期。





人工智能蓬勃发展，企业受益

截至 2023 年底，人工智能被提及超过3 万次 在收益电话会议上 。社会似乎一夜之间就接受了人工智能。机器学习，一种通常用于自动化常规流程的技术，开始让位于生成式人工智能，一种输出专业知识工作的技术。就像互联网使信息获取变得民主化一样，人工智能正在使我们从数据中获得的背景和见解变得民主化。





这增加了生产力的提高和对新技能的需求。与 20 世纪 90 年代对专业人士的期望一样，今天的雇主和企业主开始雇用熟悉人工智能的员工。早期采用者已经利用人工智能生成的图像、视频、简报、报告和营销材料突破了可能性和可接受性的界限。





和任何繁荣一样，人工智能时代需要能源。数据许可为企业提供信息访问权，将成为未来几年需求旺盛的原材料。企业家和高管已经意识到它的潜力：例如，在 Reddit 最近的 IPO 中，人工智能数据许可的价值为 2.03 亿美元。





接下来是什么？

20 世纪 90 年代，互联网从根本上改变了我们的世界。它改变了我们使用的语言、我们相互交流的方式以及我们对世界的看法。它改变了我们梦寐以求的工作和我们的学习方式。





今天也发生了同样的事情。





人工智能已经带来了生产率的提高，这反过来解释了为什么市场对股价和估值持乐观态度。通货膨胀正在下降，产出正在上升。如今，高利率的前景并不像两年前那样令人生畏，而 2022 年 3 月接近零的利率似乎已成为历史。受益于强劲经济的周期性行业表现优于防御性行业，即使是风险最高的公司债券也受到青睐。





在金融服务领域，人工智能已经产生了积极影响。过去杂乱无章的客户体验正在被更顺畅、更客户友好的门户、工作流程和互动所取代。最重要的是，人工智能使财务顾问能够收集、组织和保留大量信息，从而提供更有针对性和更相关的解决方案。





人工智能还帮助人力资源部门、后台人员和技术供应商，从而提供更好的客户服务并加强对规则和法规的遵守。 最近的一份报告 。人工智能并非全是炒作；它也并不是什么可怕的东西。





我们的人工智能篇章将长久而繁荣

从宏观层面来看，我们应该准备好利用人工智能生产力繁荣带来的集体利益。还记得 1990 年代后期的预算盈余吗？我们也正处于增长期的边缘。





未来几年，核心通胀率将下降，接近或低于美联储 2% 的目标。我们还将看到企业利润改善，从而提高股票估值，使数百万投资者能够舒适地退休，并产生支持消费的财富效应，而消费占经济活动的 70%。或许最重要的是，股市上涨将产生资本利得税收入，这意味着联邦和州一级的赤字都会减少。这将支持政府支出，而无需增加税收，从而带来包括社会保障偿付能力在内的广泛改善，以及对医疗保健、国防、基础设施和教育的关键投资。





资本市场假设和投资组合构建已开始为应对这一新现实而发生改变。在某种程度上，人工智能正在带来更明智的投资，同时它以生动的细节照亮了整体经济图景。





在金融服务领域，人工智能在作为专家团队的协作工具使用时价值最大。它并非要取代我们，而是要促进、活跃和加强我们的决策、我们建立的关系以及我们雄心勃勃为未来建设的世界。





我们尚未看到人工智能对各个行业产生全面影响，但它已经让我们的生活变得更好，就像近几十年来互联网、移动设备和移动支付所带来的影响一样。



