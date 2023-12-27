Çalışan Kaybını Önlemek İçin Geliştirme Departmanında 1-2-1 Toplantılarının Sırları Açıklanıyor!
Çok uzun; Okumak5 yılı aşkın ekip liderliği tecrübesine sahip olan yazar, etkili ekip dinamikleri ve kişisel gelişim üzerine içgörülerini paylaşıyor. İletişim, geri bildirim ve hedef belirleme açısından 1-2-1 toplantıların önemini vurguluyorlar. Yaklaşım, sistematik belgelemeyi, Notion gibi araçları kullanmayı ve her ekip üyesiyle aylık hedef odaklı oturumlar düzenlemeyi içerir.
Yıllık gözden geçirme süreci, ulaşılan hedeflerin değerlendirilmesini, gereksiz olanların iptal edilmesini ve başarıların kutlanmasını içerir. Yöntem, sinerjik bir ilişkiyi teşvik ederek iş görevleri ile çalışanların mesleki istekleri arasında uyum sağlanmasını sağlar. Makale, üç aylık/yıllık raporlar, performans incelemeleri ve çalışanların işten ayrılması için belgelenmiş notların faydasını vurgulamaktadır.
Temel tavsiyeler şeffaflığın korunmasını, sorunların derhal ele alınmasını ve açık ilişkiler ile kişisel sınırlar arasındaki hassas dengenin tanınmasını içerir. Kritik durumlarda, yöneticinin değişiklikleri başlatması ve ekibi yeni süreçlere uyarlaması teşvik edilerek ekibin başarısı üzerinde olumlu bir etki hedeflenir.