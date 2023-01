Um dia em Paldea: uma revisão de Pokemon Scarlet e Violet

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONGAMING 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONGAMING 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Os treinadores nostálgicos de Pokémon ficarão encantados com o fato de a mais recente dupla de jogos da linha principal do série pokémon agora estão fora. Voltando aos tempos modernos desde a pré-história da Lendas: Arceus , Scarlet e Violet mantêm muito da fórmula vencedora tradicional enquanto ainda gerenciam o próximo passo para a evolução em uma configuração de mundo aberto.

Primeiro, as más notícias

É inegável que existem problemas gráficos no jogo. Não bugs que quebram o jogo, mas erros ocasionais de recorte com pokémons surgindo do subsolo inesperadamente (isto é, aqueles que não deveriam), quedas de taxa de quadros e várias outras falhas. Estes são comuns e perceptíveis, mas se inclinam mais para o ligeiramente irritante do que realmente prejudiciais para a experiência.

Há também a animação de comer sanduíche que pode ser generosamente descrita como surreal.





O que tinha naquele sanduíche?





Então, a boa notícia

Muitos ficarão aliviados com o fato de Scarlet e Violet terem voltado a apresentar uma série de novos Pokémon, com mais de cem, incluindo alguns novos lendários. Junto com isso, há centenas de velhos amigos voltando, alguns com novas evoluções. Uma das maiores reclamações sobre alguns jogos anteriores foi a dizimação do pokedex. Mesmo que os novos jogos não incluam tudo, com uma lista de mais de 400, há muito para pegar e treinar.





Incluindo os novos iniciantes obrigatórios.

Pokémon Wild Roaming

Uma das características mais positivas dos jogos recentes, ter pokémons selvagens andando pelo mundo em vez de invisíveis na grama alta, não apenas está de volta, mas também melhorado. Rebanhos de pokémons de evolução inicial podem ser vistos na natureza com as evoluções posteriores os escoltando. Os pokémons agressivos perseguirão o jogador se eles os notarem, enquanto os passivos os observarão passar com curiosidade (e pontos de interrogação pendurados no alto) e outros fugirão.





No geral, as mudanças na forma como os pokémons selvagens são gerados e tratados no mundo fazem com que pareça muito mais natural, pelo menos tanto quanto um jogo cheio de criaturas implausíveis e fantásticas pode parecer natural. Os pokémons selvagens que surgem em cada área são apropriados e mudam com base em um ciclo suave de dia/noite e mudanças nos padrões climáticos de uma forma que faz algum sentido.





Novo Design do Centro Pokémon

As cidades parecem mais expansivas, apesar das baixas populações, fazendo com que cada área pareça uma temporada de férias. Os Pokémon Centers estão, claro, sempre presentes, agora montados como estandes espalhados pelo mundo com uma loja e uma máquina de venda automática de TM para completar o conjunto.





Muitos também têm representantes da liga prontos para recompensar o jogador por completar as batalhas de treinadores na área - um bom incentivo, pois os treinadores que andam por aí não forçam mais as batalhas no momento em que o contato visual é feito.





A nova configuração de estande multifuncional do Pokemon Center

Pokémon Scarlet e Violet Open World Mecânica

Embora o jogo não pareça completamente aberto, é muito mais do que Arceus e ainda não encontrei bloqueios severos impedindo o acesso às áreas. É claro que as histórias que percorrem o jogo (pelo menos três que podem ser contadas como histórias principais) devem ser concluídas em uma determinada ordem, mas isso só é reforçado pela dificuldade de vencer uma academia enquanto está totalmente abaixo do nível para a área.





Da mesma forma, algumas áreas estão fisicamente fora dos limites até que certos avanços sejam feitos, mas há muito poucas paredes invisíveis sem sentido. Até agora, os únicos conhecidos estão em torno das bases da organização do mal - pular diretamente para uma base do Team Star de uma montanha conveniente fará com que o jogador seja repreendido por tentar invadir a base indevidamente e instruído a tocar a campainha no portão se eles querem assumir.



Existem algumas belas vistas para desfrutar.

É perfeitamente possível que os jogadores entrem em uma área totalmente além de seu nível sem esperança de ganhar, mas com a viagem rápida desbloqueada desde o início do jogo para pontos de referência e Centros Pokémon que já foram visitados, ninguém deve acabar preso em uma situação desesperadora. por muito tempo.

Pokémon Scarlet and Violet Mecânica e truques de jogo Juntando-se para enfrentar um Tera Raid

Fazendo um retorno estão as batalhas de ataque, com cristais brilhantes espalhados exigindo equipes de quatro treinadores, cada um com o pokémon líder de sua equipe enfrentando monstros selvagens poderosos. A versão multijogador é suave, com uma troca rápida de um código para entrar no ataque de outra pessoa, levando muito menos tempo do que a abordagem anterior de envio de convites e, se nenhum amigo estiver disponível, os treinadores de IA são inseridos rapidamente e sem problemas para fornecer Apoio, suporte.





Fora da invasão, você pode usar o modo Union Circle para aparecer no mundo do seu amigo. Embora existam algumas esquisitices técnicas em como isso funciona, o que a maioria dos jogadores ficará satisfeito em saber é que completar a história e pegar itens neste modo não os roubará de seus amigos.





Ligado às batalhas de invasão e ao longo do jogo, há também o agora obrigatório tipo de energia de powerup. A nova versão se chama Tera, e ao contrário dos jogos anteriores, todos os pokémons podem ser afetados por ela para atualizar temporariamente para uma forma Terastallizada, com um tipo que pode ou não corresponder ao normal. Visualmente, o efeito funciona estranhamente bem, com uma pele semelhante a cristal aplicada ao pokémon e um crescimento brotando de seu pico exibindo seu tipo Tera.





Então, é claro, há o novo pokémon do tipo transporte. Tanto Scarlet quanto Violet fornecem uma espécie de dragão-bicicleta, com Scarlet sendo um dragão vermelho tradicional (Koraidon) e Violet fornecendo o que parece ser uma construção cyberpunk roxa baseada na mesma forma (Miraidon). Os nomes, é claro, carregam dicas de sua natureza, com Korai sendo japonês para antigo ou passado, enquanto Mirai se refere ao futuro.

Por fim, os jogos são muito mais acessíveis para novos jogadores ou para aqueles que não desejam perder tempo memorizando a mecânica do pokémon. Aqueles que desejam uma experiência mais relaxante e menos desgastante vão gostar das notas sobre os tipos de movimentos eficazes (que aparecem apenas após a primeira vez que você luta contra qualquer pokémon) e a capacidade de ouvir os próprios conselhos do seu pokémon sobre quais movimentos substituir e se devem ser substituídos. aprender um novo. Tal como acontece com tantas coisas nos novos jogos, é escolha do jogador prestar atenção a esta orientação.

Pokémon Scarlet e Violet Cenário

Está razoavelmente estabelecido agora que a região de Paldea é baseada na Espanha. As habilidades culinárias do jogador são limitadas a vários tipos de sanduíches (bocadillo ou bocata), feitos com vários ingredientes, comidos em piqueniques com a equipe de pokémons do jogador e com receitas que podem ser descobertas em todo o mundo. Excepcionalmente para um jogo de pokémon, os próprios sanduíches fornecem reforços ao jogador, e não às suas criaturas. Atualizações para chances de captura, encontrar tipos específicos de pokémon e outros que compõem uma lista variada de reforços.





Fazer sanduíches é uma habilidade difícil de dominar

Veredicto Final 7/10

No geral, os novos jogos são inconfundivelmente Pokémon, com as mesmas fórmulas e tramas. Apesar disso, a expansão do mundo e o fato de oferecer aos jogadores a oportunidade de correr à frente de suas capacidades e se meter em problemas sem serem puxados de volta por paredes invisíveis e guardas em túneis dá a ele uma sensação de abertura e autonomia que há muito falta na série. .





Embora os enredos ainda possam estar nas ferrovias, dar aos jogadores a capacidade de escolher suas paradas e simplesmente reservar um tempo para explorar é uma evolução bem-vinda da série. Os arquétipos do personagem principal são muito reconhecíveis, embora o personagem de rivalidade seja muito mais favorável e menos impetuoso do que nos jogos anteriores. Os arcos da história são muito reconhecíveis, com novidades suficientes para que pareçam feitos na hora com ingredientes familiares, em vez de simplesmente reaquecidos.





Qualquer pessoa que tenha gostado dos jogos originais e queira mergulhar na nostalgia provavelmente encontrará conforto nesses novos jogos, enquanto qualquer pessoa nova na série apreciará a orientação de suporte que significa que anos de mecânica não precisam ser memorizados. Nada é novo e completamente transformador, o que, dado o legado dos jogos de Pokémon, não é indesejável. As mudanças que foram incorporadas tornam toda a experiência muito mais individual do que nas gerações anteriores, o que só pode ser uma coisa boa.