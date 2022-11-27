Paldea 的一天：Pokemon Scarlet 和 Violet 的评论

太長; 讀書 尽管存在一些持续的图形故障，但新的口袋妖怪猩红和紫罗兰成功地扩展了传奇：阿尔宙斯带来的开放世界概念。格式的明确演变，而不是完全转换。

怀旧的口袋妖怪训练师会很高兴看到最新的主线游戏二重奏 精灵宝可梦系列 现在出来了。从史前时代回到现代 传说：阿尔宙斯 , Scarlet 和 Violet 保留了大部分传统的获胜公式，同时仍在管理下一步演化为开放世界设置。

首先是坏消息

不可否认，游戏中存在图形问题。不是破坏游戏的错误，而是偶尔出现的剪辑错误，口袋妖怪意外地从地下弹出（也就是说，那些不是故意的），帧率下降，以及其他各种故障。这些很常见，也很明显，但更倾向于稍微烦人，而不是真正破坏体验。

还有吃三明治的动画，可以慷慨地描述为超现实主义。





那个三明治里是什么？





然后，好消息

很多人会松一口气，因为 Scarlet 和 Violet 重新推出了大量新的神奇宝贝，超过一百个，其中包括一些全新的传奇。与此同时，还有数百名老朋友卷土重来，其中一些有了新的发展。对以前的一些游戏最大的抱怨之一是图鉴的大量减少。尽管新游戏不包括所有内容，但在 400 多个列表中，有很多可以捕捉和训练。





包括强制性的新启动器。

野生漫游口袋妖怪

最近游戏最积极的特点之一，是让野生口袋妖怪在世界各地游荡，而不是在长草丛中看不见，它不仅回来了，而且得到了改进。在野外可以发现成群的早期进化口袋妖怪，而后期进化的口袋妖怪则护送它们。好斗的神奇宝贝会在玩家注意到玩家后追赶他们，而被动的神奇宝贝会好奇地看着他们经过（头顶上挂着问号），其他的则会逃跑。





总的来说，世界上野生口袋妖怪的生成和处理方式的变化让它感觉更加自然，至少与充满难以置信和奇幻生物的游戏感觉自然一样多。在每个区域产卵的野生口袋妖怪都是合适的，并且会根据平滑的昼夜循环和不断变化的天气模式以某种程度上有意义的方式发生变化。





新口袋妖怪中心设计

尽管人口稀少让每个地区都感觉像是在度假，但城市感觉更加广阔。口袋妖怪中心当然一直存在，现在设置为遍布世界各地的摊位，还有商店和 TM 自动售货机来完成设置。





许多还有联盟代表站在旁边奖励玩家完成该地区的训练员战斗 - 这是一个很好的激励，因为在野外闲逛的训练员不再在眼神接触时强迫战斗。





新的多功能口袋妖怪中心摊位设置

宠物小精灵猩红和紫罗兰开放世界机制

虽然这款游戏给人的感觉并不完全开放，但它比 Arceus 开放得多，而且我还没有遇到过严重的阻碍进入区域的障碍。很明显，贯穿游戏的故事情节（至少三个可以算作主要故事）每个都打算按特定顺序完成，但这只是因为在严重低水平的情况下击败健身房的难度而强制执行该地区。





同样，在取得某些进步之前，有些区域在物理上是禁区，但几乎没有无意义的无形墙。到目前为止，唯一已知的是在邪恶组织基地周围——从方便的山上直接跳入星队基地将被警告试图不正当入侵基地，并被指示去按门铃如果他们想接管。



有一些美丽的景色可以欣赏。

玩家完全有可能进入一个完全超出他们水平的区域而没有获胜的希望，但是从游戏一开始就解锁了快速旅行到已经访问过的地标和神奇宝贝中心，没有人应该最终陷入绝望的境地很长一段时间。

口袋妖怪猩红和紫罗兰游戏机制和噱头 组队进行 Tera Raid

卷土重来的是突袭战，发光的水晶点缀在周围，需要四名训练师组成的团队，每名训练师的团队中的领头宠物小精灵与通电的野生怪物作战。多人游戏版本很流畅，只需快速交换代码即可加入其他人的突袭，比以前发送邀请的方法花费的时间要少得多，如果没有可用的朋友，AI 培训师会快速顺利地加入，提供急需的服务支持。





在突袭之外，您可以使用联盟圈模式出现在您朋友的世界中。虽然这在技术上有一些奇怪之处，但大多数玩家会很高兴知道，在这种模式下完成故事和拾取物品不会从你的朋友那里偷走它们。





与突袭战斗相关，并贯穿游戏，还有现在必须的能量类型。新版本称为 Tera，与之前的游戏不同，每个口袋妖怪都会受到它的影响，暂时升级到 Terastallized 形式，其类型可能会或可能不会与他们通常的类型相匹配。从视觉上看，效果出奇地好，为神奇宝贝贴上了水晶般的皮肤，并且从它们的巅峰处长出的生长物显示出它们的 Tera 类型。





当然还有新的运输型口袋妖怪。 Scarlet 和 Violet 都提供了一种龙自行车，Scarlet 是传统的红龙 (Koraidon)，而 Violet 则提供了一种看似基于相同形式的紫色赛博朋克构造 (Miraidon)。当然，这些名称暗示着它们的本质，Korai 在日语中代表古代或过去，而 Mirai 代表未来。

最后，对于新玩家或那些不想花时间记住口袋妖怪机制的玩家来说，这些游戏更容易上手。那些想要更轻松、更轻松的体验的人会喜欢关于有效招式类型的注释（只有在你第一次与任何口袋妖怪战斗后才会出现），以及听取口袋妖怪自己的建议的能力，以了解更换哪些招式以及是否更换学习一个新的。与新游戏中的许多内容一样，玩家可以选择是否关注此指南。

宠物小精灵猩红色和紫色设置

现在可以合理地确定帕尔迪亚地区是以西班牙为基础的。玩家的烹饪技能仅限于各种三明治（bocadillo 或 bocata），用各种食材制作，与玩家的口袋妖怪团队一起野餐，以及在世界各地发现的食谱。对于口袋妖怪游戏来说不同寻常的是，三明治本身会为玩家而不是他们的生物提供提升。升级以抓住机会，寻找特定的口袋妖怪类型，以及其他构成各种提升列表的东西。





制作三明治是一项很难掌握的技能

最终判决 7/10

总体而言，新游戏无疑是口袋妖怪，具有相同的公式和情节。尽管如此，世界的广阔性以及为玩家提供了超越自己的能力并陷入困境而不会被无形的墙壁和隧道中的守卫拖回的机会给了它一种开放和自主的感觉，这是该系列长期以来所缺乏的.





虽然情节线可能仍在铁路上，但让玩家能够选择他们的站点并花时间探索是该系列的一个受欢迎的演变。主要角色原型非常容易辨认，尽管竞争角色比之前的游戏更加支持并且不那么傲慢。故事情节非常容易辨认，具有足够的新颖性，让人感觉它们是用熟悉的原料新鲜制作的，而不是简单地重新加热。





任何喜欢原版游戏并想怀旧的人都可能会在这些新游戏中找到安慰，而任何新接触该系列的人都会喜欢支持性指导，这意味着不需要记住多年的机制。没有什么是新的和完全变革性的，考虑到口袋妖怪游戏的遗产，这并不是不受欢迎的。已经合并的变化使整个体验比前几代感觉更加个性化，这只能是一件好事。