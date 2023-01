Un jour à Paldea: Une revue de Pokemon Scarlet et Violet

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONGAMING 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Les entraîneurs nostalgiques de Pokemon seront ravis que le dernier duo de jeux principaux de la Pokémon série sont maintenant sortis. Revenant aux temps modernes de la préhistoire de Légendes : Arceus , Scarlet et Violet conservent une grande partie de la formule gagnante traditionnelle tout en gérant la prochaine étape vers l'évolution vers une configuration en monde ouvert.

Tout d'abord, la mauvaise nouvelle

Il est indéniable qu'il y a des problèmes graphiques dans le jeu. Pas des bogues révolutionnaires, mais des erreurs de découpage occasionnelles avec des pokémons surgissant du sous-sol de manière inattendue (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas censés le faire), des chutes de fréquence d'images et divers autres problèmes. Celles-ci sont courantes et perceptibles, mais penchent davantage vers le côté légèrement ennuyeux que vraiment dommageable pour l'expérience.

Il y a aussi l'animation de manger des sandwichs qui peut être généreusement qualifiée de surréaliste.





Qu'y avait-il dans ce sandwich ?





Ensuite, la bonne nouvelle

Beaucoup seront soulagés que Scarlet et Violet aient recommencé à introduire un seau de nouveaux pokémons, avec plus d'une centaine, dont de tout nouveaux légendaires. Parallèlement à cela, des centaines de vieux amis font leur retour, certains avec de nouvelles évolutions. L'une des plus grandes plaintes concernant certains jeux précédents était la décimation du pokedex. Même si les nouveaux jeux n'incluent pas tout, avec une liste de plus de 400, il y a beaucoup à attraper et à entraîner.





Y compris les nouveaux entrants obligatoires.

Pokémon errant sauvage

L'une des caractéristiques les plus positives des jeux récents, avoir des pokémons sauvages traînant dans le monde plutôt qu'invisibles dans l'herbe longue, n'est pas seulement de retour mais améliorée. Des troupeaux de pokémon de première évolution peuvent être repérés dans la nature avec les évolutions ultérieures qui les escortent. Les pokémons agressifs poursuivront le joueur s'ils le remarquent, tandis que les passifs les regarderont passer avec curiosité (et des points d'interrogation suspendus au-dessus), et d'autres s'enfuiront.





Dans l'ensemble, les changements dans la façon dont les pokémons sauvages sont engendrés et traités dans le monde le rendent beaucoup plus naturel, au moins autant qu'un jeu rempli de créatures invraisemblables et fantastiques peut sembler naturel. Les pokémons sauvages qui apparaissent dans chaque zone sont appropriés et changent en fonction d'un cycle jour / nuit fluide et des conditions météorologiques changeantes d'une manière qui a un certain sens.





Nouveau design du centre Pokémon

Les villes semblent plus vastes, malgré la faible population, ce qui donne à chaque région l'impression que c'est une saison de vacances. Les Pokemon Centers sont, bien sûr, omniprésents, désormais installés sous forme de stands répartis dans le monde entier avec une boutique et un distributeur automatique de TM pour compléter l'ensemble.





Beaucoup ont également des représentants de la ligue prêts à récompenser le joueur pour avoir terminé des batailles d'entraîneurs dans la région - une bonne incitation car les entraîneurs qui traînent dans la nature ne forcent plus les batailles au moment où le contact visuel est établi.





La nouvelle configuration du stand polyvalent Pokemon Center

Mécanique du monde ouvert Pokemon Scarlet et Violet

Bien que le jeu ne semble pas complètement ouvert, il l'est beaucoup plus qu'Arceus et je n'ai pas encore rencontré de blocages sévères empêchant l'accès aux zones. Il est clair que les scénarios qui traversent le jeu (au moins trois qui pourraient être comptés comme des histoires principales) sont chacun destinés à être terminés dans un certain ordre, mais cela n'est imposé que par la difficulté de battre un gymnase tout en étant extrêmement sous-nivelé pour la zone.





De même, certaines zones sont physiquement interdites jusqu'à ce que certains progrès soient réalisés, mais il y a très peu de murs invisibles sans signification. Jusqu'à présent, les seules connues se trouvent autour des bases de l'organisation maléfique - sauter directement dans une base Team Star depuis une montagne commode fera reprocher au joueur d'avoir tenté d'envahir la base de manière inappropriée, et lui demandera d'aller sonner à la porte si ils veulent prendre le relais.



Il y a de belles vues à apprécier.

Il est parfaitement possible pour les joueurs d'entrer dans une zone complètement au-delà de leur niveau sans espoir de gagner, mais avec un voyage rapide déverrouillé depuis le début du jeu vers des points de repère et des centres Pokémon qui ont déjà été visités, personne ne devrait se retrouver coincé dans une situation désespérée pour longtemps.

Mécaniques et gadgets du jeu Pokemon Scarlet et Violet Faire équipe pour affronter un Tera Raid

Les batailles de raid font leur grand retour, avec des cristaux brillants parsemés nécessitant des équipes de quatre entraîneurs chacune avec le pokémon principal de leur équipe affrontant des monstres sauvages sous tension. La version multijoueur est fluide, avec un échange rapide d'un code pour rejoindre le raid de quelqu'un d'autre prenant beaucoup moins de temps que l'approche précédente d'envoi d'invitations, et si aucun ami n'est disponible, les entraîneurs d'IA sont déposés rapidement et en douceur pour fournir les éléments indispensables. Support.





En dehors des raids, vous pouvez utiliser le mode Union Circle pour apparaître dans le monde de votre ami. Bien qu'il y ait quelques bizarreries techniques dans la façon dont cela fonctionne, ce que la plupart des joueurs seront heureux de savoir, c'est que terminer l'histoire et ramasser des objets dans ce mode ne les volera pas à vos amis.





Lié aux batailles de raid et au fil du jeu, il y a aussi le type d'énergie de mise sous tension désormais obligatoire. La nouvelle version s'appelle Tera, et contrairement aux jeux précédents, chaque pokémon peut être affecté par celle-ci pour passer temporairement à une forme Terastallisée, avec un type qui peut ou non correspondre à son habitude. Visuellement, l'effet fonctionne étrangement bien, avec une peau cristalline appliquée sur le pokémon et une croissance poussant à partir de leur pic affichant leur type Tera.





Ensuite, bien sûr, il y a le nouveau pokémon de type transport. Scarlet et Violet fournissent tous deux une sorte de vélo-dragon, Scarlet étant un dragon rouge traditionnel (Koraidon) et Violet fournissant ce qui semble être une construction cyberpunk violette basée sur la même forme (Miraidon). Les noms, bien sûr, portent des allusions à leur nature, Korai étant japonais pour l'ancien ou le passé, tandis que Mirai fait référence au futur.

Enfin, les jeux sont beaucoup plus accessibles aux nouveaux joueurs ou à ceux qui ne souhaitent pas prendre le temps de mémoriser les mécaniques de pokémon. Ceux qui veulent une expérience plus relaxante et moins éprouvante apprécieront les notes sur les types de mouvement efficaces (qui n'apparaissent qu'après la première fois que vous combattez un pokémon), et la possibilité d'écouter les propres conseils de votre pokémon sur les mouvements à remplacer et s'il faut en apprendre un nouveau. Comme pour tant de choses dans les nouveaux jeux, c'est en grande partie au joueur de choisir de prêter attention à ces conseils.

Pokémon Scarlet et Violet Setting

Il est maintenant raisonnablement établi que la région de Paldea est basée sur l'Espagne. Les compétences culinaires du joueur se limitent à différents types de sandwichs ( bocadillo ou bocata ), préparés avec divers ingrédients, mangés lors de pique-niques avec l'équipe de pokémon du joueur et avec des recettes découvrables à travers le monde. Exceptionnellement pour un jeu pokemon, les sandwichs eux-mêmes fournissent des boosts au joueur plutôt qu'à ses créatures. Mises à niveau pour attraper des chances, trouver des types de pokémon particuliers et d'autres constituant une liste variée de boosts.





La fabrication de sandwichs est une compétence difficile à maîtriser

Verdict final 7/10

Dans l'ensemble, les nouveaux jeux sont incontestablement des pokémons, avec les mêmes formules et intrigues. Malgré cela, l'étendue du monde et la possibilité pour les joueurs de faire la course en avance sur leurs capacités et d'avoir des ennuis sans être repoussés par des murs invisibles et des gardes sur les tunnels lui confèrent un sentiment d'ouverture et d'autonomie qui a longtemps fait défaut à la série. .





Bien que les intrigues soient toujours sur les chemins de fer, donner aux joueurs la possibilité de choisir leurs arrêts et de simplement prendre le temps d'explorer est une évolution bienvenue de la série. Les archétypes des personnages principaux sont très reconnaissables, bien que le personnage de rivalité soit beaucoup plus favorable et moins impétueux qu'il ne l'a été dans les jeux précédents. Les arcs de l'histoire sont très reconnaissables, avec suffisamment de nouveauté pour qu'ils se sentent fraîchement préparés avec des ingrédients familiers plutôt que simplement réchauffés.





Quiconque a apprécié les jeux originaux et veut plonger dans la nostalgie est susceptible de trouver du réconfort dans ces nouveaux jeux, tandis que toute personne nouvelle dans la série appréciera les conseils de soutien qui signifient que des années de mécanique n'ont pas besoin d'être mémorisées. Rien n'est nouveau et complètement transformateur, ce qui, compte tenu de l'héritage des jeux pokemon, n'est pas malvenu. Les changements qui ont été incorporés rendent toute l'expérience beaucoup plus individuelle que dans les générations précédentes, ce qui ne peut être qu'une bonne chose.