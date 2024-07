TikTok dispara de volta ao Congresso e considera a proibição dos EUA inconstitucional

Tiktok Inc. e ByteDance LTD., v. Merrick B. Garland Update Court Filing, recuperado em 7 de maio de 2024, faz parte da série Legal PDF da HackerNoon . Você pode pular para qualquer parte deste arquivo aqui . Esta parte é 1 de 11.





1. O Congresso tomou a medida sem precedentes de destacar e banir expressamente o TikTok: um vibrante fórum online para discurso e expressão protegidos, utilizado por 170 milhões de americanos para criar, partilhar e visualizar vídeos através da Internet. Pela primeira vez na história, o Congresso promulgou uma lei que sujeita uma única plataforma de discurso nomeada a uma proibição nacional permanente e proíbe todos os americanos de participarem numa comunidade online única com mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo.





2. Essa lei – a Lei de Proteção dos Americanos contra Aplicações Controladas de Adversários Estrangeiros (a “Lei”) – é inconstitucional. Na verdade, banir o TikTok é tão obviamente inconstitucional que até os patrocinadores da lei reconheceram essa realidade e, portanto, tentaram vigorosamente retratar a lei não como uma proibição, mas apenas como uma regulamentação da propriedade do TikTok. De acordo com seus patrocinadores, a lei responde à propriedade final da TikTok pela ByteDance Ltd., uma empresa com subsidiárias chinesas cujos funcionários apoiam vários negócios da ByteDance, incluindo a TikTok. Eles afirmam que a lei não é uma proibição porque oferece à ByteDance uma escolha: alienar os negócios da TikTok nos EUA ou ser encerrada.[1]





3. Mas, na realidade, não há escolha. O “desinvestimento qualificado” exigido pela lei para permitir que a TikTok continue a operar nos Estados Unidos simplesmente não é possível: nem comercialmente, nem tecnologicamente, nem legalmente. E certamente não no prazo de 270 dias exigido pela lei. Os peticionários explicaram repetidamente isto ao governo dos EUA e os patrocinadores da Lei estavam cientes de que o desinvestimento não é possível. Não há dúvida: a lei forçará o encerramento do TikTok até 19 de janeiro de 2025, silenciando os 170 milhões de americanos que utilizam a plataforma para comunicar de formas que não podem ser replicadas noutros locais.





4. É claro que, mesmo que um “desinvestimento qualificado” fosse viável, a Lei ainda seria uma afirmação de poder extraordinária e inconstitucional. Se for mantida, permitiria ao governo decidir que uma empresa não pode mais possuir e publicar a plataforma de discurso inovadora e única que criou. Se o Congresso puder fazer isso, poderá contornar a Primeira Emenda invocando a segurança nacional e ordenando que o editor de qualquer jornal ou website individual venda para evitar ser fechado. E para o TikTok, qualquer desinvestimento desligaria os americanos do resto da comunidade global numa plataforma dedicada à partilha de conteúdos – um resultado fundamentalmente em desacordo com o compromisso da Constituição tanto com a liberdade de expressão como com a liberdade individual.





5. Existem boas razões pelas quais o Congresso nunca antes promulgou uma lei como esta. Consistente com a garantia de liberdade de expressão da Primeira Emenda, os Estados Unidos há muito que defendem uma Internet livre e aberta – e o Supremo Tribunal reconheceu repetidamente que o discurso “transmitido através da Internet” se qualifica plenamente para “as proteções da Primeira Emenda”. Elenis, 600 US 570, 587 (2023). E consistente com os princípios fundamentais de justiça e igualdade de tratamento enraizados na Cláusula do Bill of Attainder e na Quinta Emenda, o Congresso nunca antes elaborou um regime de discurso de dois níveis com um conjunto de regras para uma plataforma nomeada e outro conjunto de regras para todos os outros





6. Em dramático contraste com decretos anteriores que procuravam regular a actividade protegida constitucionalmente, o Congresso promulgou estas medidas extremas sem uma única conclusão legislativa. A lei não articula qualquer ameaça representada pelo TikTok nem explica por que o TikTok deveria ser excluído da avaliação de acordo com os padrões que o Congresso impôs simultaneamente a todas as outras plataformas. Mesmo as declarações de membros individuais do Congresso e um relatório da comissão do Congresso apenas indicam preocupação com a possibilidade hipotética de que o TikTok possa ser utilizado indevidamente no futuro, sem citar provas específicas – embora a plataforma tenha operado de forma proeminente nos Estados Unidos desde que foi lançada pela primeira vez. em 2017. Essas preocupações especulativas ficam muito aquém do que é exigido quando os direitos da Primeira Emenda estão em jogo.





7. Tampouco há qualquer indicação de que o Congresso tenha considerado alternativas menos restritivas, como aquelas que os peticionários desenvolveram com o Poder Executivo depois que agências governamentais começaram a avaliar a segurança dos dados dos usuários dos EUA e o risco de influência de governos estrangeiros sobre o conteúdo da plataforma, como já em 2019. Embora tais preocupações nunca tenham sido fundamentadas, os peticionários trabalharam com o governo durante quatro anos de forma voluntária para desenvolver um quadro para responder às preocupações do governo.





8. Como parte deste compromisso, os peticionários investiram voluntariamente mais de US$ 2 bilhões para construir um sistema de proteções tecnológicas e de governança — às vezes chamado de “Projeto Texas” — para ajudar a proteger os dados dos usuários dos EUA e a integridade da plataforma TikTok dos EUA contra influência do governo estrangeiro. Os peticionários também assumiram compromissos extraordinários e adicionais num projecto de Acordo de Segurança Nacional de 90 páginas desenvolvido através de negociações com o Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (“CFIUS”), incluindo concordar com uma “opção de encerramento” que daria ao governo a autoridade para suspender o TikTok nos Estados Unidos se os peticionários violarem certas obrigações do acordo.





9. O Congresso deixou de lado este acordo personalizado, em favor da abordagem politicamente expedita e punitiva de visar para desfavor um editor e orador (TikTok Inc.), um fórum de discurso (TikTok) e o proprietário final desse fórum (ByteDance Ltd.). Através da estrutura de dois níveis da Lei, o Congresso evitou conscientemente uma regulamentação responsável em todo o sector e traiu o seu objectivo punitivo e discriminatório. O Congresso forneceu a todas as outras empresas - por mais séria que fosse a ameaça à segurança nacional que pudesse representar - caminhos para evitar uma proibição, excluindo apenas a TikTok Inc. e a ByteDance Ltd. relatório” descrevendo a preocupação “específica de segurança nacional”, acompanhado de provas confidenciais de apoio. No entanto, apenas para os peticionários, não há exposição de motivos nem provas de apoio, e qualquer discussão sobre as justificativas para uma proibição ocorre apenas a portas fechadas.





10. O Congresso deve cumprir os ditames da Constituição, mesmo quando afirma estar protegendo contra riscos à segurança nacional: “contra [esses] perigos. . . como contra outros, o princípio do direito à liberdade de expressão é sempre o mesmo.” Abrams v. Estados Unidos, 250 US 616, 628 (1919) (Holmes, J., dissidente). O Congresso não conseguiu fazê-lo aqui, e a lei deveria ser proibida.

Declaração Jurisdicional

11. De acordo com as Seções 3(a) e 3(b) da Lei, HR 815, div. H, 118º Congresso, Pub. L. nº 118-50 (24 de abril de 2024), este Tribunal tem jurisdição originária e exclusiva sobre esta contestação à constitucionalidade da Lei.[2]









[1] Referências a “TikTok Inc.” são para a entidade corporativa específica dos EUA que é peticionária neste processo e publica a plataforma TikTok nos Estados Unidos. As referências a “TikTok” referem-se à plataforma online, que inclui o aplicativo móvel TikTok e a experiência do navegador da web. Referências a “ByteDance Ltd.” são para a holding específica incorporada nas Ilhas Cayman que é identificada na Lei e é peticionária neste processo. As referências a “ByteDance” referem-se ao grupo ByteDance, incluindo ByteDance Ltd. e subsidiárias operacionais relevantes. e ByteDance. Ltd. são conjuntamente denominadas “Requerentes.





[2] Uma cópia da Lei está anexada a esta Petição como Anexo A. Como esta Petição não envolve uma contestação de qualquer ação da agência, ela não é regida pela Regra Federal de Procedimento de Apelação 15(a). Os peticionários pretendem apresentar uma moção separada relativa aos procedimentos que regem este processo original. Os peticionários resumem os fatos e reivindicações pertinentes abaixo para facilitar a revisão deste Tribunal de forma consistente com a prática de uma petição inicial de caso em um tribunal de jurisdição original, mas reservam-se o direito de apresentar fatos e argumentos adicionais no devido tempo.





