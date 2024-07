TikTok phản đối Quốc hội, gọi lệnh cấm của Hoa Kỳ là vi hiến

Tiktok Inc., và ByteDance LTD., kiện Merrick B. Garland Cập nhật hồ sơ tòa án, được truy cập vào ngày 7 tháng 5 năm 2024, là một phần của Chuỗi PDF pháp lý của HackerNoon . Bạn có thể chuyển tới bất kỳ phần nào trong hồ sơ này tại đây . Phần này là 1 trên 11.





1. Quốc hội đã thực hiện bước đi chưa từng có khi chỉ ra và cấm TikTok một cách rõ ràng: một diễn đàn trực tuyến sôi động dành cho lời nói và biểu đạt được bảo vệ được 170 triệu người Mỹ sử dụng để tạo, chia sẻ và xem video qua Internet. Lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội đã ban hành luật cấm vĩnh viễn một nền tảng phát biểu có tên trên toàn quốc và cấm mọi người Mỹ tham gia vào một cộng đồng trực tuyến duy nhất với hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới.





2. Đạo luật đó - Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát ("Đạo luật") - là vi hiến. Trên thực tế, việc cấm TikTok rõ ràng là vi hiến đến mức ngay cả những nhà tài trợ của Đạo luật cũng thừa nhận thực tế đó và do đó đã cố gắng hết sức để mô tả luật này không phải là một lệnh cấm mà chỉ là một quy định về quyền sở hữu của TikTok. Theo các nhà tài trợ, Đạo luật đáp ứng quyền sở hữu cuối cùng của TikTok thuộc về ByteDance Ltd., một công ty có các công ty con ở Trung Quốc có nhân viên hỗ trợ nhiều doanh nghiệp ByteDance khác nhau, bao gồm cả TikTok. Họ cho rằng Đạo luật không phải là lệnh cấm vì nó cho ByteDance một sự lựa chọn: thoái vốn hoạt động kinh doanh của TikTok tại Hoa Kỳ hoặc đóng cửa.[1]





3. Nhưng thực tế thì không có lựa chọn nào khác. Việc “thoái vốn đủ điều kiện” theo yêu cầu của Đạo luật để cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Hoa Kỳ đơn giản là không thể thực hiện được: không phải về mặt thương mại, không phải về mặt công nghệ, không phải về mặt pháp lý. Và chắc chắn là không đúng thời hạn 270 ngày mà Đạo luật yêu cầu. Những người khởi kiện đã nhiều lần giải thích điều này với chính phủ Hoa Kỳ và những người tài trợ cho Đạo luật này đều biết rằng việc thoái vốn là không thể. Không còn nghi ngờ gì nữa: Đạo luật sẽ buộc TikTok phải đóng cửa trước ngày 19 tháng 1 năm 2025, khiến 170 triệu người Mỹ sử dụng nền tảng này để giao tiếp theo những cách không thể sao chép ở nơi nào khác phải im lặng.





4. Tất nhiên, ngay cả khi việc “thoái vốn đủ điều kiện” là khả thi thì Đạo luật vẫn sẽ là một sự khẳng định quyền lực bất thường và vi hiến. Nếu được giữ nguyên, nó sẽ cho phép chính phủ quyết định rằng một công ty có thể không còn sở hữu và xuất bản nền tảng ngôn luận sáng tạo và độc đáo mà nó đã tạo ra nữa. Nếu Quốc hội có thể làm điều này, Quốc hội có thể lách Tu chính án thứ nhất bằng cách viện dẫn an ninh quốc gia và ra lệnh cho nhà xuất bản của bất kỳ tờ báo hoặc trang web riêng lẻ nào phải bán để tránh bị đóng cửa. Và đối với TikTok, bất kỳ sự thoái vốn nào như vậy sẽ ngắt kết nối người Mỹ với phần còn lại của cộng đồng toàn cầu trên một nền tảng dành cho nội dung được chia sẻ – một kết quả về cơ bản trái ngược với cam kết của Hiến pháp đối với cả quyền tự do ngôn luận và quyền tự do cá nhân.





5. Có những lý do chính đáng giải thích tại sao trước đây Quốc hội chưa bao giờ ban hành một đạo luật như thế này. Phù hợp với sự đảm bảo về quyền tự do ngôn luận của Tu chính án thứ nhất, Hoa Kỳ từ lâu đã ủng hộ một Internet tự do và cởi mở - và Tòa án Tối cao đã nhiều lần công nhận rằng bài phát biểu “được truyền tải qua Internet” hoàn toàn đủ điều kiện để được “các biện pháp bảo vệ của Tu chính án thứ nhất”. 303 Creative LLC kiện Elenis, 600 US 570, 587 (2023). Và phù hợp với các nguyên tắc cơ bản về sự công bằng và đối xử bình đẳng bắt nguồn từ Điều khoản Bill of Attainder và Bản sửa đổi thứ năm, trước đây Quốc hội chưa bao giờ tạo ra một chế độ phát biểu hai tầng với một bộ quy tắc cho một nền tảng được đặt tên và một bộ quy tắc khác cho Mọi người khác





6. Ngược hẳn với các đạo luật trước đây nhằm điều chỉnh hoạt động được hiến pháp bảo vệ, Quốc hội đã ban hành những biện pháp cực đoan này mà không có một phát hiện lập pháp nào. Đạo luật không nêu rõ bất kỳ mối đe dọa nào do TikTok gây ra cũng như không giải thích lý do tại sao TikTok nên bị loại khỏi quá trình đánh giá theo các tiêu chuẩn mà Quốc hội đồng thời áp đặt cho mọi nền tảng khác. Ngay cả các tuyên bố của từng Thành viên Quốc hội và báo cáo của ủy ban quốc hội cũng chỉ thể hiện mối lo ngại về khả năng giả định rằng TikTok có thể bị lạm dụng trong tương lai mà không trích dẫn bằng chứng cụ thể – mặc dù nền tảng này đã hoạt động nổi bật ở Hoa Kỳ kể từ khi ra mắt lần đầu tiên. vào năm 2017. Những lo ngại mang tính suy đoán đó không đạt được nhiều so với những gì cần thiết khi các quyền của Tu chính án thứ nhất đang bị đe dọa.





7. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Quốc hội đã xem xét bất kỳ giải pháp thay thế nào ít hạn chế hơn, chẳng hạn như những giải pháp mà Nguyên đơn đã phát triển với Cơ quan hành pháp sau khi các cơ quan chính phủ bắt đầu đánh giá tính bảo mật của dữ liệu người dùng Hoa Kỳ và nguy cơ ảnh hưởng của chính phủ nước ngoài đối với nội dung của nền tảng như từ năm 2019. Mặc dù những lo ngại như vậy chưa bao giờ được chứng minh, nhưng Người khởi kiện vẫn làm việc với chính phủ trong bốn năm trên cơ sở tự nguyện để phát triển một khuôn khổ giải quyết các mối quan ngại của chính phủ.





8. Là một phần của cam kết này, Người khởi kiện đã tự nguyện đầu tư hơn 2 tỷ đô la để xây dựng một hệ thống bảo vệ công nghệ và quản trị — đôi khi được gọi là “Dự án Texas” — nhằm giúp bảo vệ dữ liệu người dùng Hoa Kỳ và tính toàn vẹn của nền tảng TikTok của Hoa Kỳ chống lại ảnh hưởng của chính phủ nước ngoài. Các nguyên đơn cũng đã đưa ra các cam kết bổ sung, đặc biệt trong bản dự thảo Thỏa thuận An ninh Quốc gia dài 90 trang được phát triển thông qua các cuộc đàm phán với Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ (“CFIUS”), bao gồm cả việc đồng ý với “phương án đóng cửa” sẽ mang lại cho chính phủ có thẩm quyền đình chỉ TikTok tại Hoa Kỳ nếu Nguyên đơn vi phạm một số nghĩa vụ nhất định theo thỏa thuận.





9. Quốc hội đã gạt bỏ thỏa thuận phù hợp này sang một bên, ủng hộ cách tiếp cận trừng phạt và có lợi về mặt chính trị nhằm mục tiêu làm mất thiện cảm của một nhà xuất bản và diễn giả (TikTok Inc.), một diễn đàn diễn thuyết (TikTok) và chủ sở hữu cuối cùng của diễn đàn đó (ByteDance Ltd.). Thông qua cấu trúc hai tầng của Đạo luật, Quốc hội đã cố tình tránh né các quy định có trách nhiệm trong toàn ngành và phản bội mục đích trừng phạt và phân biệt đối xử của nó. Quốc hội đã cung cấp cho mọi công ty khác — cho dù mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia mà nó có thể gây ra — các con đường để tránh lệnh cấm, chỉ ngoại trừ TikTok Inc. và ByteDance Ltd. Thật vậy, để bất kỳ ứng dụng nào của công ty khác bị cấm, Quốc hội bắt buộc phải có thông báo và “một báo cáo” mô tả mối quan ngại về “an ninh quốc gia cụ thể”, kèm theo bằng chứng hỗ trợ đã được phân loại. Tuy nhiên, chỉ dành cho Nguyên đơn, không có tuyên bố lý do và không có bằng chứng hỗ trợ, với bất kỳ cuộc thảo luận nào về lý do biện minh cho lệnh cấm chỉ diễn ra sau cánh cửa đóng kín.





10. Quốc hội phải tuân theo các mệnh lệnh của Hiến pháp ngay cả khi Hiến pháp tuyên bố đang bảo vệ trước các rủi ro an ninh quốc gia: “chống lại [những] mối nguy hiểm đó. . . so với những người khác, nguyên tắc về quyền tự do ngôn luận luôn giống nhau.” Abrams kiện Hoa Kỳ, 250 US 616, 628 (1919) (Holmes, J., bất đồng quan điểm). Quốc hội đã không làm như vậy ở đây và Đạo luật nên được ban hành.

Tuyên bố thẩm quyền

11. Căn cứ Mục 3(a) và 3(b) của Đạo luật, HR 815, div. H, 118 Cong., Pub. L. Số 118-50 (24 tháng 4 năm 2024), Tòa án này có thẩm quyền ban đầu và độc quyền đối với thách thức này đối với tính hợp hiến của Đạo luật.[2]









[1] Tham chiếu đến “TikTok Inc.” dành cho thực thể công ty cụ thể của Hoa Kỳ là Nguyên đơn trong vụ kiện này và xuất bản nền tảng TikTok tại Hoa Kỳ. Các tham chiếu đến “TikTok” là nền tảng trực tuyến, bao gồm cả ứng dụng di động TikTok và trải nghiệm trình duyệt web. Tham chiếu đến “ByteDance Ltd.” là công ty mẹ hợp nhất của Quần đảo Cayman cụ thể được xác định trong Đạo luật và là Nguyên đơn trong vụ kiện này. Các tham chiếu đến “ByteDance” là ám chỉ tập đoàn ByteDance, bao gồm ByteDance Ltd. và các công ty con đang hoạt động có liên quan. TikTok Inc. và ByteDance. Ltd. được gọi chung là “Người nộp đơn.





[2] Một bản sao của Đạo luật được đính kèm với Đơn khởi kiện này dưới dạng Phụ lục A. Bởi vì Đơn khởi kiện này không liên quan đến thách thức đối với bất kỳ hành động nào của cơ quan nên nó không bị chi phối bởi Quy tắc liên bang về Thủ tục phúc thẩm 15(a). Nguyên đơn có ý định nộp đơn kiến nghị riêng về các thủ tục điều chỉnh thủ tục tố tụng ban đầu này. Những người nộp đơn tóm tắt các sự kiện và yêu cầu bồi thường thích hợp dưới đây để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét của Tòa án này phù hợp với thông lệ biện hộ khởi kiện tại một tòa án có thẩm quyền ban đầu, nhưng có quyền trình bày các sự kiện và lập luận bổ sung theo trình tự thích hợp.





