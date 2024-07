TikTok schießt zurück auf den Kongress und bezeichnet US-Verbot als verfassungswidrig

Tiktok Inc. und ByteDance LTD., v. Merrick B. Garland Update Gerichtsaktenlegung, abgerufen am 7. Mai 2024, ist Teil der juristischen PDF-Reihe von HackerNoon . Sie können hier zu jedem beliebigen Teil dieser Akte springen. Dieser Teil ist 1 von 11.





1. Der Kongress hat den beispiellosen Schritt unternommen, TikTok ausdrücklich herauszuheben und zu verbieten: ein lebendiges Online-Forum für geschützte Rede und Meinungsäußerung, das von 170 Millionen Amerikanern genutzt wird, um Videos über das Internet zu erstellen, zu teilen und anzusehen. Zum ersten Mal in der Geschichte hat der Kongress ein Gesetz erlassen, das eine einzelne, namentlich genannte Redeplattform einem dauerhaften, landesweiten Verbot unterwirft und jeden Amerikaner von der Teilnahme an einer einzigartigen Online-Community mit mehr als 1 Milliarde Menschen weltweit ausschließt.





2. Dieses Gesetz – der Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act (das „Gesetz“) – ist verfassungswidrig. Das Verbot von TikTok ist in der Tat so offensichtlich verfassungswidrig, dass sogar die Sponsoren des Gesetzes diese Realität erkannten und daher mit aller Macht versuchten, das Gesetz gar nicht als Verbot darzustellen, sondern lediglich als eine Regulierung der Eigentumsverhältnisse von TikTok. Laut seinen Sponsoren ist das Gesetz eine Reaktion auf die endgültige Eigentümerschaft von TikTok durch ByteDance Ltd., ein Unternehmen mit chinesischen Tochtergesellschaften, deren Mitarbeiter verschiedene ByteDance-Unternehmen unterstützen, darunter TikTok. Sie behaupten, dass das Gesetz kein Verbot sei, weil es ByteDance vor die Wahl stellt: TikToks US-Geschäft zu veräußern oder geschlossen zu werden.[1]





3. Aber in Wirklichkeit gibt es keine andere Wahl. Die vom Gesetz geforderte „qualifizierte Desinvestition“, die TikTok den weiteren Betrieb in den Vereinigten Staaten ermöglichen soll, ist schlicht nicht möglich: weder kommerziell noch technologisch noch rechtlich. Und schon gar nicht in der vom Gesetz geforderten Frist von 270 Tagen. Die Antragsteller haben dies der US-Regierung wiederholt erklärt, und die Sponsoren des Gesetzes waren sich bewusst, dass eine Desinvestition nicht möglich ist. Es besteht kein Zweifel: Das Gesetz wird eine Schließung von TikTok bis zum 19. Januar 2025 erzwingen und die 170 Millionen Amerikaner zum Schweigen bringen, die die Plattform nutzen, um auf eine Weise zu kommunizieren, die anderswo nicht reproduziert werden kann.





4. Selbst wenn eine „qualifizierte Desinvestition“ möglich wäre, wäre das Gesetz natürlich immer noch ein außerordentlicher und verfassungswidriger Machtakt. Wenn es bestätigt würde, könnte die Regierung entscheiden, dass ein Unternehmen die innovative und einzigartige Redeplattform, die es geschaffen hat, nicht länger besitzen und veröffentlichen darf. Wenn der Kongress dies tun kann, kann er den Ersten Verfassungszusatz umgehen, indem er sich auf die nationale Sicherheit beruft und den Herausgeber einer einzelnen Zeitung oder Website anweist, sie zu verkaufen, um einer Schließung zu entgehen. Und im Falle von TikTok würde eine solche Desinvestition die Amerikaner vom Rest der globalen Gemeinschaft auf einer Plattform, die dem Teilen von Inhalten gewidmet ist, abkoppeln – ein Ergebnis, das im grundsätzlichen Widerspruch zu dem in der Verfassung verankerten Bekenntnis zur Redefreiheit und zur individuellen Freiheit steht.





5. Es gibt gute Gründe, warum der Kongress noch nie zuvor ein solches Gesetz verabschiedet hat. Im Einklang mit der im Ersten Verfassungszusatz garantierten Meinungsfreiheit setzen sich die Vereinigten Staaten seit langem für ein freies und offenes Internet ein – und der Oberste Gerichtshof hat wiederholt anerkannt, dass „über das Internet übermittelte Rede“ uneingeschränkt unter den „Schutz des Ersten Verfassungszusatzes“ fällt. 303 Creative LLC v. Elenis, 600 US 570, 587 (2023). Und im Einklang mit den Grundprinzipien der Fairness und Gleichbehandlung, die in der Bill of Attainder Clause und dem Fünften Verfassungszusatz verankert sind, hat der Kongress noch nie zuvor ein zweistufiges Rederegime mit einem Regelwerk für eine bestimmte Plattform und einem anderen Regelwerk für alle anderen geschaffen.





6. Im dramatischen Gegensatz zu früheren Gesetzen, die verfassungsrechtlich geschützte Aktivitäten regulieren sollten, hat der Kongress diese extremen Maßnahmen ohne eine einzige gesetzgeberische Entscheidung erlassen. Das Gesetz formuliert weder eine Bedrohung durch TikTok noch erklärt es, warum TikTok von der Bewertung nach den Standards ausgeschlossen werden sollte, die der Kongress gleichzeitig allen anderen Plattformen auferlegt hat. Selbst die Aussagen einzelner Kongressmitglieder und ein Bericht eines Kongressausschusses deuten lediglich auf Bedenken hinsichtlich der hypothetischen Möglichkeit hin, dass TikTok in Zukunft missbraucht werden könnte, ohne konkrete Beweise anzuführen – und das, obwohl die Plattform seit ihrer Einführung im Jahr 2017 in den Vereinigten Staaten eine prominente Rolle spielt. Diese spekulativen Bedenken bleiben weit hinter dem zurück, was erforderlich ist, wenn die Rechte des ersten Verfassungszusatzes auf dem Spiel stehen.





7. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass der Kongress eine Reihe weniger restriktiver Alternativen in Betracht gezogen hat, wie etwa jene, die die Antragsteller gemeinsam mit der Exekutive entwickelten, nachdem Regierungsbehörden bereits 2019 damit begonnen hatten, die Sicherheit der US-Nutzerdaten und das Risiko einer Einflussnahme ausländischer Regierungen auf die Inhalte der Plattform zu bewerten. Obwohl diese Bedenken nie begründet waren, arbeiteten die Antragsteller dennoch vier Jahre lang auf freiwilliger Basis mit der Regierung zusammen, um einen Rahmen zu entwickeln, der den Bedenken der Regierung Rechnung trägt.





8. Im Rahmen dieses Engagements haben die Antragsteller freiwillig mehr als 2 Milliarden US-Dollar investiert, um ein System technologischer und behördlicher Schutzmaßnahmen aufzubauen – manchmal auch als „Projekt Texas“ bezeichnet –, um US-Benutzerdaten und die Integrität der US-amerikanischen TikTok-Plattform vor dem Einfluss ausländischer Regierungen zu schützen. Die Antragsteller sind in einem 90-seitigen Entwurf eines Nationalen Sicherheitsabkommens, das in Verhandlungen mit dem Committee on Foreign Investment in the United States („CFIUS“) entwickelt wurde, außerdem außerordentliche, zusätzliche Verpflichtungen eingegangen, darunter die Zustimmung zu einer „Shutdown-Option“, die der Regierung die Befugnis geben würde, TikTok in den Vereinigten Staaten auszusetzen, wenn die Antragsteller gegen bestimmte Verpflichtungen aus dem Abkommen verstoßen.





9. Der Kongress hat diese maßgeschneiderte Vereinbarung verworfen und sich stattdessen für einen politisch zweckmäßigen und strafenden Ansatz entschieden, bei dem ein Herausgeber und Sprecher (TikTok Inc.), ein Redeforum (TikTok) und der letztendliche Eigentümer dieses Forums (ByteDance Ltd.) ins Visier genommen werden. Durch die zweistufige Struktur des Gesetzes hat der Kongress bewusst auf eine verantwortungsvolle branchenweite Regulierung verzichtet und seinen strafenden und diskriminierenden Zweck verraten. Der Kongress hat jedem anderen Unternehmen – egal wie ernst die Bedrohung für die nationale Sicherheit auch sein mag – Möglichkeiten geboten, ein Verbot zu vermeiden, mit Ausnahme von TikTok Inc. und ByteDance Ltd. Tatsächlich verlangte der Kongress für das Verbot des Antrags eines anderen Unternehmens eine Benachrichtigung und einen „öffentlichen Bericht“, in dem „das spezifische Problem der nationalen Sicherheit“ beschrieben und unterstützende vertrauliche Beweise beigefügt werden. Nur für die Antragsteller gibt es jedoch keine Begründung und keine unterstützenden Beweise, und jede Diskussion der Rechtfertigungen für ein Verbot findet nur hinter verschlossenen Türen statt.





10. Der Kongress muss sich an die Vorgaben der Verfassung halten, selbst wenn er behauptet, vor Risiken für die nationale Sicherheit zu schützen: „Gegen [diese] Gefahren … wie auch gegen andere gilt das Prinzip der freien Meinungsäußerung immer.“ Abrams v. United States, 250 US 616, 628 (1919) (Holmes, J., abweichende Meinung). Der Kongress hat dies in diesem Fall nicht getan, und das Gesetz sollte untersagt werden.

Rechtsprechungserklärung

11. Gemäß den Abschnitten 3(a) und 3(b) des Gesetzes, HR 815, Abschn. H, 118. Kongress, Pub. L. Nr. 118-50 (24. April 2024), hat dieses Gericht die ursprüngliche und ausschließliche Zuständigkeit für diese Anfechtung der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes.[2]









[1] Verweise auf „TikTok Inc.“ beziehen sich auf das spezifische US-Unternehmen, das in dieser Klage Kläger ist und die TikTok-Plattform in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Verweise auf „TikTok“ beziehen sich auf die Online-Plattform, die sowohl die mobile TikTok-Anwendung als auch das Webbrowser-Erlebnis umfasst. Verweise auf „ByteDance Ltd.“ beziehen sich auf die spezifische auf den Cayman Islands eingetragene Holdinggesellschaft, die im Gesetz genannt wird und in dieser Klage Kläger ist. Verweise auf „ByteDance“ beziehen sich auf die ByteDance-Gruppe, einschließlich ByteDance Ltd. und relevanter operativer Tochtergesellschaften. TikTok Inc. und ByteDance. Ltd. werden zusammen als „Kläger“ bezeichnet.





[2] Eine Kopie des Gesetzes ist dieser Petition als Anlage A beigefügt. Da diese Petition keine Anfechtung einer behördlichen Maßnahme beinhaltet, unterliegt sie nicht der Bundesberufungsordnung 15(a). Die Antragsteller beabsichtigen, einen gesonderten Antrag bezüglich der Verfahren einzureichen, die dieses ursprüngliche Verfahren regeln. Die Antragsteller fassen die relevanten Fakten und Ansprüche unten zusammen, um die Überprüfung durch dieses Gericht im Einklang mit der Praxis eines verfahrenseinleitenden Schriftsatzes vor einem Gericht mit ursprünglicher Zuständigkeit zu erleichtern, behalten sich jedoch das Recht vor, zu gegebener Zeit zusätzliche Fakten und Argumente vorzubringen.





