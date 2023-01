Quando um Stablecoin não é tão estável, Terra e o Crash da UST

O valor do TerraUSD (UST) despencou na segunda-feira, 9/5/2022. A moeda continuou caindo ao longo da semana, onde, com menos de 700 milhões de moedas em circulação, atingiu pouco mais de US$ 0,13 na sexta-feira. Esta queda épica agora deixa investidores, empresas e a indústria de investimentos como um todo, em descrença atordoada. Ele conseguiu isso usando LUNA (o token nativo do blockchain Luna) para estabilizar o UST para que você sempre pudesse trocar 1 UST por $ 1 em LUNA.

LEARN MORE ABOUT @KOGAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @KOGAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Como a maior stablecoin algorítmica, o dramático desenrolar do TerraUSD (UST) envia ondas de choque em todos os mercados criptográficos.





Bilhões de dólares em ativos digitais desapareceram em um piscar de olhos quando o valor do TerraUSD (UST) despencou na segunda-feira, 9/5/2022. A moeda continuou caindo ao longo da semana, onde, com menos de 700 milhões de moedas em circulação, atingiu pouco mais de US$ 0,13 na sexta-feira, 13/05/2022. Esta queda épica agora deixa investidores, empresas e a indústria de investimentos como um todo, em descrença atordoada.





Fonte: CoinMarketCap





O que é Stablecoin?

A criptomoeda é conhecida por sua natureza descentralizada, sua volatilidade e, em troca, seus vastos ganhos. Mas mesmo algo volátil precisa de estabilidade. Como as reservas bancárias tradicionais, a criptomoeda requer mecanismos para utilizar o saldo de passivos e ativos para proteger as moedas da volatilidade, mantendo e armazenando valor.



Entra Terra – uma stablecoin com um processo que agia de forma semelhante a um banco central. Como tal, a Terra possuía passivos na forma de UST e contrabalançava com os ativos da moeda-irmã, LUNA (o token nativo do blockchain Luna). Esse banco central do Terra tinha um objetivo: manter a UST atrelada a 1:1 com o dólar. Ele conseguiu isso usando o LUNA para estabilizar o UST para que você sempre pudesse trocar 1 UST por US$ 1 em LUNA. Tudo isso enquanto o preço do LUNA era monitorado com um oráculo on-chain, criando um ecossistema autossustentável. Em contraste, outras stablecoins populares, como USD Coin (USDC - $ 50 bilhões de valor de mercado) e tether (USDT - mais de $ 80 bilhões de valor de mercado) usam ativos colaterais tradicionais, como reservas fiduciárias e tesourarias e contas bancárias em USD.



Essencialmente, a LUNA era a garantia da UST, e essa relação estabeleceu o valor da UST. Portanto, sempre que o UST caísse abaixo de $ 1, um arbitrador poderia comprar o preço reduzido do UST por, digamos, $ 0,99 e depois trocá-lo por $ 1 em LUNA, rapidamente devolvê-lo ao par.





Fonte: thetie.io

O que torna a Terra diferente?

Antes de discutir seu colapso apocalíptico, é essencial falar sobre o que tornou a Terra única no mundo das stablecoins. O mais importante é que Terra é um stablecoin algorítmica . Em vez de serem respaldadas por reservas, as stablecoins algorítmicas mantêm sua fiat peg sem garantia externa, usando matemática e incentivando o comportamento dos participantes do mercado.





Terra não é a primeira stablecoin algorítmica, mas foi a mais conhecida. Sua popularidade explodiu como um dos ativos de maior desempenho de 2021, crescendo de US$ 0,63 para US$ 91,38 ao longo do ano e, em março de 2022, ultrapassou Solana, tornando-se a alternativa L1 mais valiosa atrás do Ethereum.

Fonte: https://twitter.com/constkogan

Fonte: Twitter via @constkogan





No centro do enorme crescimento da Terra estava Protocolo Âncora . Anchor era um mercado monetário simples que aceitava UST e ativos geradores de rendimento – geralmente na forma de derivativos líquidos de apostas. A aposta em derivativos gera passivamente um rendimento, que é então usado para subsidiar a taxa de juros mais alta para as partes interessadas.





Anchor apresentou um rendimento alvo fixo de 20% para os depositantes, tornando-o altamente atraente e controverso. Para conseguir isso, a Anchor usou reservas on-chain da UST para fazer os pagamentos extras de juros. Além disso, a relutância da Anchor em flutuar sua taxa fixa de 20%, mesmo quando os rendimentos do DeFi estavam em amplo declínio, tornou-a incrivelmente atraente para aqueles cujos objetivos eram aumentar sua riqueza o mais rápido possível.

O que aconteceu com UST e LUNA?

O UST começou a se desviar do 1$ (atingindo um ponto de inflexão em 9 de maio) à medida que a incerteza continuada superava e a preocupação com as taxas de inflação de abril aumentava. Em resposta, alguns pesos pesados da indústria retiraram grandes quantias da Anchor e, em seguida, empurraram sua UST através da Curve - a maior DEX on-chain da indústria para UST. Essa venda rápida e volumosa da UST – aproximadamente várias centenas de milhões – foi suficiente para derrubar a UST de sua estaca.

**



**

Fonte: CoinDesk.com





Embora ainda haja rumores, as consequências presumidas de que determinados líderes do setor financeiro, BlackRock e Citadel Securities, estiveram envolvidos no colapso subsequente do Terra é uma análise vital a ser examinada, mesmo que apenas em conjecturas.



Usando seu poder absoluto de posicionamento, uma empresa de gestão de ativos como a BlackRock (BLK) e a Citadel Securities, em teoria, têm a capacidade de influenciar os mercados por interesse próprio. Essa oscilação pode resultar em um colapso catastrófico de um ativo, especialmente se esse colapso criar condições favoráveis para essas empresas poderosas.





Seguindo essa teoria, esse movimento poderia gerar pânico, pois mais usuários do Anchor começaram a retirar e vender seu UST. Eles então o resgataram pelo LUNA e o venderam em dinheiro tão rapidamente que o LUNA caiu de US$ 22 bilhões para US$ 11 bilhões em apenas algumas horas, ultrapassando o limite de garantia de 100%. Como resultado, a UST ficou subitamente sem garantias.

Fonte: TradingView.com





A reação do mercado a tudo isso foi violenta. Seguiu-se uma corrida total aos bancos enquanto os depositantes da Anchor lutavam freneticamente por uma saída. Essa corrida causou uma desvinculação dramática que despencou UST - o reinado de Terra acabou.



A BlackRock nega as acusações, mas como a maior gestora de ativos do mundo que administra as reservas de caixa do USDC da Circle (concorrente direto da stablecoin da USTs), é possível especular que talvez a implosão da UST tenha sido resultado de um jogo de xadrez agressivo. Vimos um resultado semelhante na crise financeira de 2008, quando o Lehman Brothers entrou com pedido de falência depois de ser direcionado para hipotecas subprime, empacotar dívidas em títulos e depois vendê-los a investidores.



Não é exagero imaginar como a criação de condições instáveis no mundo dos investimentos pode ser oportunista para empresas poderosas e ricas. Isso torna possível vender uma ação ou uma moeda a descoberto e sair por cima com bilhões a mais no bolso.

Criptomoedas podem voltar?

Com o colapso do Terra, é justo imaginar se algum dia haverá uma stablecoin algorítmica bem-sucedida. Em teoria, é brilhante, um processo que adere genuinamente ao espírito descentralizado da criptomoeda. Mas, é claro, a descentralização é um espectro, portanto, o endurecimento dos regulamentos como resultado provável desse evento sísmico não é inerentemente errado, nem significa que a intenção criptográfica foi perdida.





A implosão do Terra levou consigo todo o mercado de criptomoedas. O Bitcoin caiu 20% e as altcoins caíram 50% ou mais em uma única semana. Dezenas de bilhões de dólares em riqueza de papel desapareceram. Os investidores de varejo perderam suas economias, os fundos faliram e os empreendedores estavam construindo na blockchain. **

**

Fonte: CoinDesk.com





O componente crítico para o fim dramático do Terra foi, em última análise, devido à Anchor e ao APY perene garantido de 20% durante os tempos de colapso dos rendimentos. Essa tensão nas reservas criou uma relação instável entre a UST e a LUNA. Ele mostraria esse resultado se inspecionado de perto, mesmo que pegasse a maior parte da indústria de surpresa.



Meu conselho a todos, sejam eles investidores otimistas, empreendedores curiosos, espectadores casuais ou apenas a pessoa comum, é aprender mais. Faça mais pesquisas e desenvolva uma compreensão profunda desse setor, especificamente quais investimentos são o lugar certo para seus interesses e finanças. Certifique-se de diversificar seus investimentos para ter espaço para enfrentar qualquer contratempo. Existem projetos criptográficos legítimos que sobreviverão e até prosperarão após esse crash.





A lição de Terra sobre buscar mais a todo custo deixou todos em um estado de humildade e a indústria de criptomoedas cambaleando. Mas sempre há uma pausa para reflexão após uma tempestade. Portanto, reserve um tempo para aprofundar seu aprendizado, mantenha-se forte em momentos incertos, continue perseverando e confie que a indústria encontrará sua estabilidade novamente.