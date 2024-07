Qual será o destino do S&P 500 se os cortes nas taxas não acontecerem em 2024?

A mudança no sentimento em torno de Wall Street tem sido palpável, à medida que a inflação teimosa continua a recusar-se a diminuir.



Após as perspectivas optimistas de Dezembro e a expectativa entre alguns de que os cortes nas taxas poderiam ocorrer já em Março, os mercados têm agora de reagir à possibilidade muito real de não haver quaisquer cortes este ano. Mas como poderia um cenário de alta por mais tempo impactar o S&P 500?





Março foi apontado como uma fase optimista para o início da mudança da Fed para uma política monetária pacífica, à medida que a batalha contra a inflação continuava a ser vencida. Em vez disso, foram os números do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de Março que suscitaram preocupação em Wall Street.





A inflação medida pelo IPC superou as expectativas, registando um Aumento de 3,5% nos preços ao consumidor no ano até março. Embora pesasse apenas um pouco acima da previsão de 3,4%, as manchetes eram claras: a inflação elevada não vai a lado nenhum rapidamente.

O S&P 500 reagiu às notícias retrocedendo acentuadamente a partir de um período de crescimento consistente que começou no final de outubro de 2023, registando uma queda de mais de 5% desde o seu pico de 28 de março de 5.254,35.





Após o declínio, o contraste entre o início otimista do primeiro trimestre de 2024 e do segundo trimestre é chocante. Embora o S&P 500 tenha registado um crescimento de mais de 10% no primeiro trimestre , grande parte do seu progresso foi anulado pelas mudanças nas perspectivas económicas.





Mais pessimismo pode estar a caminho. Embora as probabilidades implícitas no mercado de não ocorrerem quaisquer cortes em 2024 permaneçam baixas, em 11%, os números confusos da inflação poderão fazer com que a perspectiva de um período mais elevado por mais tempo de inflação elevada se manifeste ao longo do ano.





De acordo com Economistas do Bank of America , a perspectiva de não haver cortes nas taxas até Março de 2025, no mínimo, é um “risco real”. Os economistas ainda acreditam que um único corte ao longo do ano é o cenário mais provável, mas é claro que os investidores precisam de considerar a possibilidade de a inflação permanecer por mais algum tempo em Wall Street.





No início do ano, as previsões sugeriam que seriam prováveis reduções de pelo menos seis quartos de ponto percentual, e os mercados tinham, em grande parte, fixado preços em taxas mais baixas no início do novo ano. Isto torna os números da inflação de Abril especialmente preocupantes. Mas o que vem a seguir para o S&P 500 e Wall Street como um todo?

Acompanhando as expectativas

Wall Street conseguiu, em grande parte, ter um bom desempenho num contexto de taxas de juro historicamente elevadas em 2023, então porque é que a notícia de que as taxas poderão permanecer mais elevadas durante mais tempo é tão preocupante?





O motivo de preocupação decorre da capacidade do mercado de antecipar eventos e preços em suas expectativas com muitos meses de antecedência. A recuperação do mercado do S&P 500 de mais de 25% entre o final de Outubro e o final de Março diminuiu em grande parte devido à antecipação de que a mudança da Fed para uma política monetária pacífica significa que os cortes nas taxas são iminentes.





Podemos ver na rápida queda de 5% do índice que estas mudanças nas expectativas são uma das principais causas de preocupação entre os investidores, que podem estar a explorar estratégias de refúgio mais seguros enquanto a incerteza regressa a Wall Street.





Aqui, o problema decorre da forma excepcional do S&P 500, na sequência dos cortes nas taxas da Reserva Federal. Investidores provavelmente viu paralelos entre o clima económico de 2023 e 1995, em que a Fed duplicou as taxas de juro para 6% em 12 meses, antes de sofrer uma série de cortes quando a inflação acalmou para 2%.





Com a subida final das taxas a ocorrer em 1 de Fevereiro e o primeiro corte a ocorrer em 6 de Julho do mesmo ano, 1995 tornou-se um trampolim para o crescimento do S&P 500, com o índice a registar um crescimento de 34% – o seu maior ganho anual desde a década de 1950.





À medida que os paralelos se romperam e os dados do IPC chegaram mais quentes do que o esperado, a verificação oportuna da realidade do S&P 500 foi particularmente tumultuada.

Como será o melhor por mais tempo?

Com os aumentos das taxas de juros em 2023 coincidindo com o boom generativo da IA, o S&P 500 registrou, na verdade, uma forte taxa de crescimento anual de 24%. Se a taxa de inovação nesta indústria continuar a facilitar tanto o entusiasmo como a adopção a nível empresarial, é inteiramente possível que as grandes acções tecnológicas possam continuar a trazer positividade aos mercados dos EUA, mesmo em tempos de taxas de juro elevadas.





No entanto, o impacto mais amplo das taxas mais elevadas por mais tempo pode variar dependendo das ações afetadas e dos seus fundamentos.





Embora os primeiros aumentos das taxas de juro em 2022 tenham levado a dificuldades nas ações com valorizações elevadas, o clima macroeconómico de 2023 forçou mais investidores a analisarem como os resultados financeiros das empresas estavam a ser afetados por taxas mais elevadas.





Rob Haworth, diretor sénior de estratégia de investimento do US Bank Wealth Management, sugere que isto coloca as pequenas empresas sob o microscópio devido a problemas de financiamento a taxas mais elevadas, em oposição às grandes empresas mais resilientes e com maior liquidez para navegar na incerteza.





Os dados apoiam esta tese. Enquanto as ações de grande capitalização que compõem o Índice de Crescimento S&P 500 sofreram um declínio de 29,41% em 2022, as ações de pequena capitalização do Índice Russell 2000 tiveram um desempenho melhor, experimentando perdas menores de 20,44%. Essa sorte foi revertida em 2023, com o S&P 500 Growth e o Russell 2000 postando crescimento de 30,03% e 16,93% respectivamente.





Esta tendência continuará em 2024, e a recente decepção em torno da expectativa de cortes nas taxas poderá levar mais investidores a procurar ações que ofereçam estabilidade económica, em vez de oportunidades mais arriscadas baseadas na inovação.





Tendo isto em mente, as ações do S&P 500 que apresentam balanços mais fortes e reservas de caixa mais elevadas poderão tornar-se uma escolha líder no índice, mas o retrocesso nas expectativas de taxa irá provavelmente abrir caminho para uma maior volatilidade a longo prazo nos mercados dos EUA.





“Dada esta dinâmica, os investidores podem optar por adotar uma abordagem equilibrada, diversificando as suas carteiras para incluir tanto ativos seguros, como o ouro, como ativos mais arriscados, como ações de crescimento e de valor”, explicou Maxim Manturov, chefe de investigação de investimento da Freedom Finance Europe .





“Embora o optimismo cauteloso possa prevalecer no mercado bolsista, o apelo do ouro como cobertura contra a incerteza económica continua atractivo, de uma perspectiva táctica.”





“A expectativa de alta do ouro é enfatizada pelo potencial especulativo oferecido pelo NUGT ETF (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares), apresentando uma proposta atraente para os investidores em termos de relação risco/recompensa em relação aos níveis atuais.”

A diversificação continua a ser fundamental para os investidores

Embora estejamos a viver um boom generativo de IA, a incerteza do actual clima económico sugere que uma maior diversificação deve ser uma prioridade para os investidores.





Aumentar a exposição a mais matérias-primas pode ser uma excelente forma de se proteger contra mais desilusões e números confusos de inflação em 2024, mas o optimismo dos investidores pode ajudar a afastar os mercados das boas notícias. A recuperação recorde do S&P 500 em 1995 irá moldar o sentimento actual, e a chegada de quaisquer dados do IPC abaixo do esperado poderá fazer com que mais optimismo volte a inundar os mercados dos EUA.





Embora seja difícil prever cortes nas taxas da Fed em 2024, o sentimento continuará a moldar o desempenho de Wall Street ao longo do ano e, com isto em mente, a manutenção de alguns níveis de exposição pode contribuir muito para a construção de uma carteira sustentável num contexto de incerteza mais ampla do mercado.