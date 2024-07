Quel sera le sort du S&P 500 si les baisses de taux ne se produisent pas en 2024 ?

Le changement de sentiment à l’égard de Wall Street est palpable alors que l’inflation persiste et refuse de s’atténuer.



Après les perspectives optimistes de décembre et l'attente de certains selon laquelle des réductions de taux pourraient intervenir dès mars, les marchés doivent maintenant réagir à la possibilité très réelle qu'il n'y ait aucune réduction du tout cette année. Mais quel impact un scénario de hausse à long terme pourrait-il avoir sur le S&P 500 ?





Le mois de mars avait été identifié comme une étape optimiste pour le début du passage de la Fed à une politique monétaire accommodante alors que la bataille contre l'inflation continuait d'être gagnée. Au lieu de cela, ce sont les chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) de mars qui ont suscité l'inquiétude à Wall Street.





L’inflation de l’IPC a dépassé les attentes pour afficher un Augmentation de 3,5% des prix à la consommation pour l’année jusqu’en mars. Même si son poids est légèrement supérieur à celui prévu de 3,4 %, les gros titres étaient clairs : une inflation élevée ne va pas disparaître rapidement.

Le S&P 500 a réagi à cette nouvelle en revenant brusquement sur une période de croissance constante qui a débuté fin octobre 2023, affichant une baisse de plus de 5 % par rapport à son sommet du 28 mars à 5 254,35.





Après cette baisse, le contraste entre le début optimiste du premier trimestre 2024 et celui du deuxième trimestre est saisissant. Alors que le S&P 500 affichait une croissance de plus de 10% au premier trimestre , une grande partie de ses progrès ont été annulés par l’évolution des perspectives économiques.





Un plus grand pessimisme pourrait être à l’ordre du jour. Même si les probabilités implicites du marché qu’aucune réduction n’ait lieu en 2024 restent faibles, à 11 %, des chiffres d’inflation confus pourraient laisser entrevoir la perspective d’une période d’inflation élevée plus élevée et plus longue tout au long de l’année.





Selon Économistes de la Bank of America , la perspective d’une absence de baisse des taux avant mars 2025 au plus tôt constitue un « risque réel ». Les économistes estiment toujours qu'une seule baisse des taux tout au long de l'année est le scénario le plus probable, mais il est clair que les investisseurs doivent considérer la possibilité que l'inflation reste encore longtemps à Wall Street.





Au début de l'année, les prévisions suggéraient qu'une réduction d'au moins six quarts de point de pourcentage serait probable, et les marchés avaient largement intégré une baisse des taux à l'approche de la nouvelle année. Cela rend les chiffres de l'inflation d'avril particulièrement inquiétants. Mais quelle est la prochaine étape pour le S&P 500 et Wall Street dans son ensemble ?

Répondre aux attentes

Wall Street a largement réussi à obtenir de bons résultats dans un contexte de taux d’intérêt historiquement élevés en 2023, alors pourquoi la nouvelle selon laquelle les taux pourraient rester élevés plus longtemps est-elle si préoccupante ?





La source d'inquiétude vient de la capacité du marché à anticiper les événements et les prix dans ses anticipations plusieurs mois à l'avance. La hausse de plus de 25 % du marché du S&P 500 entre fin octobre et fin mars s'explique en grande partie par l'anticipation selon laquelle le passage de la Fed à une politique monétaire conciliante signifierait une baisse imminente des taux.





Nous pouvons voir dans la chute rapide de 5 % de l'indice que ces attentes changeantes sont une source majeure d'inquiétude parmi les investisseurs, qui pourraient explorer davantage de stratégies de valeur refuge alors que l'incertitude revient à Wall Street.





Ici, le problème vient de la forme exceptionnelle du S&P 500 suite aux baisses de taux de la Réserve fédérale. Investisseurs j'ai probablement vu des parallèles entre le climat économique de 2023 et 1995, au cours de laquelle la Fed a doublé ses taux d'intérêt à 6 % en 12 mois avant de subir une série de réductions une fois l'inflation calmée à 2 %.





Avec la dernière hausse des taux le 1er février et la première baisse le 6 juillet de la même année, 1995 est devenue un tremplin pour la croissance du S&P 500, l'indice affichant une croissance de 34 %, soit son gain annuel le plus élevé depuis les années 1950.





Alors que les parallèles se sont rompus et que les données de l’IPC sont arrivées plus chaudes que prévu, la confrontation à la réalité en temps opportun pour le S&P 500 a été particulièrement tumultueuse.

À quoi ressemblera un système plus élevé pendant plus longtemps ?

Avec des hausses de taux d’intérêt en 2023 coïncidant avec le boom de l’IA générative, le S&P 500 a en fait affiché un fort taux de croissance annuel de 24 %. Si le rythme de l'innovation dans ce secteur continue de faciliter à la fois le battage médiatique et l'adoption au niveau des entreprises, il est tout à fait possible que les grandes valeurs technologiques puissent continuer à apporter de la positivité aux marchés américains, même en période de taux d'intérêt élevés.





Cependant, l’impact plus large de taux plus élevés pendant une période plus longue peut varier en fonction des actions concernées et de leurs fondamentaux.





Alors que les premières hausses de taux d’intérêt en 2022 ont vu les actions aux valorisations élevées se heurter, le climat macroéconomique de 2023 a contraint davantage d’investisseurs à s’intéresser à l’impact de la hausse des taux sur les résultats des entreprises.





Rob Haworth, directeur principal de la stratégie d'investissement chez US Bank Wealth Management, suggère que cela place les petites entreprises sous le microscope en raison de problèmes de financement à des taux plus élevés, par opposition aux grandes entreprises plus résilientes et disposant de liquidités plus élevées pour faire face à l'incertitude.





Les données soutiennent cette thèse. Alors que les actions à grande capitalisation composant l'indice de croissance S&P 500 ont subi une baisse de 29,41 % en 2022, les actions à petite capitalisation de l'indice Russell 2000 ont mieux performé, subissant des pertes plus modestes de 20,44 %. Ces fortunes se sont inversées en 2023, avec l'affichage du S&P 500 Growth et du Russell 2000. croissance de 30,03% et 16,93% respectivement.





Cette tendance se poursuit en 2024, et la récente déception liée aux attentes de baisses de taux poussera probablement davantage d’investisseurs à rechercher des actions offrant une stabilité économique, plutôt que des opportunités plus risquées basées sur l’innovation.





Dans cette optique, les actions du S&P 500 qui affichent des bilans plus solides et des réserves de liquidités plus élevées pourraient devenir un choix de premier plan sur l'indice, mais un retour en arrière des attentes en matière de taux ouvrira probablement la voie à une plus grande volatilité à long terme sur les marchés américains.





"Compte tenu de cette dynamique, les investisseurs peuvent choisir d'adopter une approche équilibrée en diversifiant leurs portefeuilles pour inclure à la fois des actifs sûrs tels que l'or et des actifs plus risqués tels que des actions de croissance et de valeur", a expliqué Maxim Manturov, responsable de la recherche en investissement chez Freedom Finance Europe .





"Même si un optimisme prudent peut prévaloir sur le marché boursier, l'attrait de l'or comme protection contre l'incertitude économique reste attrayant, d'un point de vue tactique."





"La hausse attendue de l'or est soulignée par le potentiel spéculatif offert par l'ETF NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares), présentant une proposition attrayante pour les investisseurs en termes de rapport risque/récompense par rapport aux niveaux actuels."

La diversification reste essentielle pour les investisseurs

Même si nous assistons à un boom de l’IA générative, l’incertitude du climat économique actuel suggère qu’une plus grande diversification devrait être une priorité pour les investisseurs.





Construire une exposition à davantage de matières premières peut être un excellent moyen de se prémunir contre davantage de déceptions et de chiffres d’inflation confus en 2024, mais l’optimisme des investisseurs peut contribuer à dissuader les marchés à la suite de bonnes nouvelles. Le rallye record du S&P 500 de 1995 façonnera le sentiment d'aujourd'hui, et l'arrivée de données IPC inférieures aux attentes pourrait entraîner un retour d'optimisme sur les marchés américains.





Même s'il est difficile d'anticiper une baisse des taux de la Fed en 2024, le sentiment continuera de façonner la performance de Wall Street tout au long de l'année, et dans cette optique, le maintien de certains niveaux d'exposition peut grandement contribuer à la constitution d'un portefeuille durable dans un contexte d'incertitude plus large sur les marchés.