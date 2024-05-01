如果 2024 年不降息，标准普尔 500 指数的命运将会如何？

由于通胀持续高涨且迟迟未消退，华尔街的情绪变化显而易见。



继 12 月的乐观前景和部分人预期最早在 3 月降息之后，市场现在不得不对今年可能根本不会降息这一非常现实的可能性做出反应。但长期走高的情况会对标准普尔 500 指数产生什么影响呢？





3 月份曾被看作美联储开始转向鸽派货币政策的乐观阶段，因为抗通胀的斗争继续取得胜利。然而，3 月份的消费者物价指数 (CPI) 数据却引发了整个华尔街的担忧。





CPI 通胀超预期 增长3.5% 截至 3 月份的全年消费者价格指数。尽管该指数仅略高于 3.4% 的预测值，但主要内容很明确：高通胀不会很快消失。

标准普尔 500 指数对此消息做出反应，从 2023 年 10 月下旬开始的持续增长期大幅回落，较 3 月 28 日的 5,254.35 点高点下跌超过 5%。





继下跌之后，2024 年第一季度和第二季度的乐观开局之间的对比令人震惊。虽然标普 500 指数上涨了 第一季度增长超过 10% 但其大部分进步因经济前景的转变而被抵消。





悲观情绪可能还会继续。尽管市场暗示 2024 年完全不降息的概率仍低至 11%，但令人困惑的通胀数据可能会使高通胀在全年持续更长时间的前景显现。





根据 美国银行经济学家 ，最早也要到 2025 年 3 月才会降息的前景是一个“真正的风险”。经济学家仍然认为，全年降息一次是最有可能的情况，但很明显，投资者需要考虑华尔街通胀持续一段时间的可能性。





今年年初，预测显示降息幅度至少为 6 个基点，市场基本已消化新年降息预期。这使得 4 月份的通胀数据尤其令人担忧。但标准普尔 500 指数和整个华尔街接下来会怎样？

满足期望

在 2023 年历史高利率环境下，华尔街基本上表现良好，那么为什么利率可能长期维持在高位的消息如此令人担忧呢？





令人担忧的原因在于市场能够提前数月预测事件和价格。标普 500 指数在 10 月下旬至 3 月下旬期间上涨了 25% 以上，但在很大程度上是因为市场预期美联储转向鸽派货币政策意味着降息迫在眉睫。





从该指数迅速下跌 5% 中我们可以看出，这些不断变化的预期是引起投资者担忧的主要原因，当不确定性再次蔓延到华尔街时，他们可能正在探索更多的避险策略。





问题源于标准普尔 500 指数在美联储降息后表现异常出色。投资者 可能看到了相似之处 2023 年的经济形势与 1995 年相比，当时美联储在 12 个月内将利率提高一倍至 6%，然后在通胀率平静至 2% 后进行了一系列降息。





随着最后一次加息于 2 月 1 日到来，以及同年 7 月 6 日首次降息，1995 年成为标准普尔 500 指数增长的跳板，该指数增长了 34%，创下了自 1950 年代以来的最高年度涨幅。





随着相似性被打破且CPI数据好于预期，标准普尔500指数面临的现实考验尤为动荡。

更长时间的更高水平将会是什么样子？

2023 年加息与生成式人工智能热潮相吻合，标普 500 指数实际上实现了 24% 的强劲年增长率。如果该行业的创新速度继续促进企业层面的炒作和采用，那么即使在高利率时期，大型科技股也完全有可能继续为美国市场带来积极影响。





然而，长期利率上升的更广泛影响可能因受影响的股票及其基本面而异。





虽然 2022 年首次加息导致高估值股票陷入困境，但 2023 年的宏观经济环境迫使更多投资者关注公司利润如何受到加息的影响。





美国银行财富管理部高级投资策略总监罗布·哈沃思 (Rob Haworth) 表示，这使得规模较小的公司因高利率融资问题而受到密切关注，相比之下，规模较大的公司则更具韧性，拥有更高的流动性，可以应对不确定性。





数据支持这一论点。虽然标普 500 成长指数中的大盘股在 2022 年下跌了 29.41%，但罗素 2000 指数中的小盘股表现更好，跌幅较小，为 20.44%。这些命运在 2023 年发生了逆转，标普 500 成长指数和罗素 2000 指数均下跌 分别增长30.03%和16.93% 分别。





这一趋势将持续到 2024 年，而近期围绕降息预期的失望可能会促使更多投资者寻找能够提供经济稳定性的股票，而不是基于创新的更高风险的机会。





考虑到这一点，拥有更强资产负债表和更高现金储备的标准普尔 500 指数股票可能成为该指数的领先选择，但利率回溯预期可能会为整个美国市场的长期波动铺平道路。





Freedom Finance Europe投资研究主管马克西姆·曼图罗夫 (Maxim Manturov) 解释道：“鉴于这些动态，投资者可以选择采取平衡的方式，通过多元化投资组合，既包括黄金等安全资产，也包括成长型股票和价值型股票等风险较高的资产。”





“尽管股市可能普遍弥漫谨慎乐观的情绪，但从战术角度来看，黄金作为对冲经济不确定性的工具的吸引力仍然很大。”





“NUGT ETF（Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares）的投机潜力凸显了黄金的预期上涨空间，从目前的风险/回报率来看，这对投资者来说是一个有吸引力的选择。”

多元化仍是投资者的关键

尽管我们正在经历生成式人工智能的繁荣，但当前经济环境的不确定性表明，更多的多样化应该成为投资者的首要任务。





增加对大宗商品的投资可能是对冲 2024 年更多令人失望和令人困惑的通胀数据的绝佳方式，但投资者的乐观情绪可能会在好消息的推动下推动市场。1995 年创纪录的标准普尔 500 指数反弹将影响今天的市场情绪，任何低于预期的 CPI 数据的到来都可能让更多乐观情绪重新涌入美国市场。





虽然很难预测美联储在 2024 年会降息，但市场情绪将继续影响华尔街全年的表现，考虑到这一点，在更广泛的市场不确定性中，保持一定程度的风险敞口对于建立可持续的投资组合大有裨益。