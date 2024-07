Por que a governança de dados na área da saúde é importante em 2024 com Nithin Narayan Koranchirath

A ascensão dos registos de saúde eletrónicos e a utilização crescente da análise de dados nos cuidados de saúde tornaram a governação de dados uma área de foco fundamental para melhorar os serviços de saúde para que sejam mais seguros, mais eficientes e mais bem adaptados às necessidades individuais dos pacientes.





Os riscos são elevados, uma vez que uma única violação dos dados de saúde pode comprometer a confidencialidade do paciente e enfraquecer a confiança em todo o sistema de saúde. Astra Security relata que 51% das organizações de saúde temos visto um aumento nas violações de dados desde 2019, com os hospitais enfrentando quantidades crescentes de violações nos últimos 12 anos. A governação de dados é importante não apenas para a segurança, mas também para garantir a qualidade, integridade e acessibilidade dos dados – todos essenciais para a tomada de decisões informadas nos cuidados de saúde. O jornal HIPAA (Lei de Responsabilidade e Portabilidade de Seguros de Saúde) revelou que um enorme 133 milhões de registros foram expostos ou maltratados apenas em 2023, sublinhando a necessidade de uma governação de dados adequada.





Líderes de dados de saúde como Nithin Narayan Koranchirath estão enfrentando o desafio ao defender estratégias adequadas de governança de dados no setor de saúde. A crença de Nithin é que uma maior consciência do papel essencial que a governança de dados desempenha na saúde levará a uma maior adoção pela indústria.

Gerenciando dados em saúde

A governança de dados não é uma caixa a ser assinalada e depois esquecida; é uma necessidade estratégica no setor de saúde. Com a quantidade crescente de registos de saúde eletrónicos (EHR) e de dados de investigação médica, as instituições de saúde devem garantir que os dados permanecem precisos, acessíveis e seguros. Com inconsistências nos dados entre os diferentes sistemas EHR, há mais tarefas administrativas e riscos potenciais para o bem-estar dos pacientes do que nunca.





Os desafios para os prestadores de cuidados de saúde no tratamento de dados são manter os padrões de privacidade e segurança, cumprir os regulamentos, gerir eficazmente as fontes de dados e garantir uma comunicação perfeita entre diferentes sistemas.





O estabelecimento de um programa de governação de dados pode melhorar a prestação de serviços de saúde, promover a inovação e a investigação, melhorar a tomada de decisões nos cuidados de saúde e garantir a conformidade com leis como a HIPAA e o GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados).

Uma autoridade em gerenciamento de dados de saúde

Nithin Narayan Koranchirath, profissional em gestão de dados de saúde, enfatiza a importância da governança de dados. Ele tem anos de experiência supervisionando vários sistemas de dados de saúde e enfatiza que “o gerenciamento eficiente de dados vai além da conformidade, visa melhorar os resultados e agilizar os serviços de saúde”.





A governação de dados pode parecer um assunto normalmente reservado exclusivamente a especialistas em TI, mas o seu impacto estende-se a todos os envolvidos na rede de cuidados de saúde. Na sua essência, a governação de dados implica a gestão de dados desde a fase de recolha até à sua utilização final no atendimento ao paciente ou na investigação.





O momento crucial de Nithin ocorreu quando liderou a plataforma de dados e análises em sua organização atual, uma das maiores provedoras de saúde dos Estados Unidos, onde testemunhou o impacto transformador dos insights baseados em dados. “Essa função me permitiu testemunhar em primeira mão o poder dos insights baseados em dados na revolução da entrega e administração de análise de dados”, reflete Nithin, solidificando seu compromisso com a análise e a tomada de decisões baseada em dados.





A adopção de práticas adequadas de governação de dados capacita os profissionais de saúde com o conhecimento necessário para tomar decisões informadas. Esse entendimento fundamental reduz as chances de erros que possam comprometer a segurança. Para os pacientes, oferece a garantia de que seus dados pessoais serão tratados com cuidado e confidencialidade. Além disso, a implementação de medidas de governança de dados, como a utilização de Enterprise Master Patient Indexes (EMPI), pode melhorar significativamente a qualidade dos cuidados de saúde, fornecendo uma visão geral dos registros dos pacientes.

Implementando uma estrutura de governança de dados adaptada para a área da saúde

Os profissionais de saúde encontram frequentemente obstáculos com os dados, tais como dificuldade de acesso e salvaguarda de dados, conjuntos de dados desorganizados e isolados, disponibilidade limitada de recursos e colaboração e formação insuficientes do pessoal. Superar estes desafios envolve definir funções para a adoção de medidas de segurança, selecionar uma solução de gestão de dados, alocar recursos para especialistas em dados e educar o pessoal sobre práticas eficazes de gestão de dados.





Ao avaliar opções para soluções de governação de dados, as instituições de saúde devem ter em conta vários factores, incluindo a integração com sistemas existentes, a conformidade com os requisitos, a escalabilidade e a facilidade de utilização. Plataformas como Big Data, AWS e Snowflake oferecer recursos de governança de dados para supervisionar os processos de governança de dados e, ao mesmo tempo, abordar com eficácia as preocupações de segurança e as demandas regulatórias.





O trabalho de Nithin na implementação de uma estrutura abrangente de governança de dados em sua organização por meio de Big Data, AWS e Snowflake ressalta os benefícios práticos desse conhecimento. “A implementação de práticas robustas de governança de dados nos permitiu alcançar maior conformidade com os requisitos regulatórios e mitigar os riscos associados ao gerenciamento de dados”, explica. Para os profissionais de saúde, isto se traduz em melhores capacidades de tomada de decisão e, para os pacientes, significa a garantia da privacidade e segurança dos dados.





AWS e Snowflake são soluções de gerenciamento de dados baseadas em nuvem que se alinham perfeitamente às necessidades do setor de saúde. Ele oferece funcionalidades como descoberta de dados, rastreabilidade e recursos de pesquisa para ajudar as organizações a simplificar sua abordagem à governança de dados e, ao mesmo tempo, aprimorar as medidas de segurança e conformidade de forma eficiente.





No final das contas, líderes como executivos de alto escalão e gerentes de TI têm, em última análise, a responsabilidade de garantir que as práticas de governança de dados sejam seguidas em uma organização. No entanto, cada indivíduo que trabalha no setor da saúde desempenha um papel no seu sucesso. Uma liderança eficaz deve garantir que todos os membros do pessoal conhecem a importância da governação de dados, enquanto os especialistas em dados devem ter uma compreensão de como os dados impactam as operações do pessoal.

Perspectivas futuras para governança de dados na área da saúde

Numa era definida por numerosos avanços tecnológicos na área da saúde, a importância da governação de dados só tende a crescer. À medida que olhamos para o futuro, a governação de dados nos cuidados de saúde está prestes a tornar-se uma pedra angular do sistema de saúde dos Estados Unidos, desempenhando um papel fundamental na definição dos resultados económicos. O sector da saúde dos EUA, um dos maiores contribuintes para a economia nacional, enfrenta custos crescentes, ineficiências e exigências de melhores resultados e privacidade dos pacientes. O trabalho árduo de Nithin na resolução destas questões terá efeitos positivos duradouros não só na indústria da saúde, mas também no sector tecnológico e na economia dos EUA em geral.





Além disso, com a padronização das práticas de dados, a interoperabilidade entre diferentes sistemas de saúde pode ser melhorada. Esta melhoria facilita uma melhor coordenação dos cuidados, especialmente para a gestão de doenças crónicas, que representa uma despesa significativa para a economia dos EUA. A governação de dados aborda estes desafios melhorando a qualidade, a acessibilidade e a segurança dos dados de saúde.





O caminho para estabelecer uma governança de dados eficaz na área da saúde é desafiador, mas crítico. Como o próprio Nithin Narayan Koranchirath diz: “A governança de dados é a espinha dorsal de um sistema de saúde confiável”. Ao garantir a integridade, a acessibilidade e a segurança dos dados de saúde, os EUA podem melhorar os seus resultados em matéria de saúde, reduzir custos e promover a inovação, melhorando assim a sua estabilidade económica e o seu crescimento.





Esta história foi distribuída por Jon Stojan Media no âmbito do programa Brand As An Author da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui: https://business.hackernoon.com/brand-as-author