







电子健康记录的兴起和数据分析在医疗保健领域的日益广泛应用，使得数据治理成为改善医疗保健服务以使其更安全、更高效、更好地满足个体患者需求的一个重点关注领域。





风险很高，因为医疗数据的一次泄露就可能危及患者的隐私，并削弱对整个医疗系统的信任。Astra Security 报告称 51% 的医疗保健组织 自 2019 年以来，数据泄露事件呈上升趋势，过去 12 年，医院面临的数据泄露事件越来越多。数据治理不仅对安全性很重要，而且对确保数据质量、完整性和可访问性也很重要——所有这些都是医疗保健领域做出明智决策的关键。《健康保险流通与责任法案》（HIPAA）期刊披露，高达 1.33 亿条记录 仅在 2023 年就暴露或处理不当，凸显了适当的数据治理的必要性。





医疗数据领导者 Nithin Narayan Koranchirath 正在通过倡导医疗行业正确的数据治理策略来迎接挑战。Nithin 认为，人们越来越意识到数据治理在医疗行业中发挥的重要作用，这将导致该行业更多地采用数据治理策略。

医疗保健数据管理

数据治理并不是一个勾选后就忘掉的选项，而是医疗行业的战略必需品。随着电子健康记录 (EHR) 和医学研究数据数量的增加，医疗机构必须保证数据保持准确、可访问和安全。由于不同 EHR 系统之间的数据不一致，管理任务和患者健康的潜在风险比以往任何时候都多。





医疗保健提供商在处理数据方面面临的挑战是维护隐私和安全标准、遵守法规、有效管理数据源以及确保不同系统之间的无缝通信。





建立数据治理计划可以增强医疗服务的提供，促进创新和研究，改善医疗保健决策，并确保遵守 HIPAA 和 GDPR（通用数据保护条例）等法律。

医疗数据管理权威

医疗数据管理专家 Nithin Narayan Koranchirath 强调了数据治理的重要性。他拥有多年监管各种医疗数据系统的专业知识，并强调“高效的数据管理不仅限于合规性，还旨在提高结果并简化医疗服务。”





数据治理可能看起来像是 IT 专家通常讨论的话题，但其影响延伸到医疗网络中的每个人。数据治理的核心是管理数据，从收集阶段到最终用于患者护理或研究。





Nithin 的关键时刻是在他目前所在的组织领导数据和分析平台时，该组织是美国最大的医疗保健提供商之一，他在那里见证了数据驱动洞察力的变革性影响。“这个职位让我亲眼目睹了数据驱动洞察力在彻底改变数据分析交付和管理方面的力量，”Nithin 回忆道，坚定了他对分析和数据驱动决策的承诺。





掌握正确的数据治理实践可使医疗保健专业人员掌握做出明智决策的知识。这种基本理解可减少可能危及安全的失误。对于患者来说，这可确保他们的个人数据得到妥善和保密的处理。此外，实施数据治理措施（例如利用企业主患者索引 (EMPI)）可通过提供患者记录概览来显著提高医疗保健质量。

实施针对医疗保健的数据治理框架

医疗保健专业人员经常遇到数据方面的障碍，例如难以访问和保护数据、数据集杂乱无章且孤立、资源有限以及员工协作和培训不足。克服这些挑战需要定义采用安全措施的角色、选择数据管理解决方案、为数据专家分配资源以及培训员工进行有效的数据管理实践。





在评估数据治理解决方案的选项时，医疗机构应考虑几个因素，包括与现有系统的集成、符合要求、可扩展性和易用性。大数据、AWS 和 Snowflake 等平台 提供数据治理能力 监督数据治理流程，同时有效解决安全问题和监管要求。





Nithin 通过大数据、AWS 和 Snowflake 在其组织中实施全面的数据治理框架，凸显了此类知识的实际好处。他解释说：“实施强大的数据治理实践使我们能够更好地遵守监管要求并降低与数据管理相关的风险。”对于医疗保健专业人士来说，这意味着更好的决策能力，对于患者来说，这意味着数据隐私和安全的保证。





AWS 和 Snowflake 是基于云的数据管理解决方案，可无缝满足医疗保健行业的需求。它提供数据发现、可追溯性和搜索功能等功能，帮助组织简化数据治理方法，同时有效增强安全性和合规性措施。





归根结底，高管和 IT 经理等领导者最终有责任确保组织遵循数据治理实践。然而，医疗保健行业的每个人都在其成功中发挥着作用。有效的领导应确保所有员工都知道数据治理的重要性，而数据专家应了解数据如何影响员工运营。

医疗保健数据治理的未来前景

在这个医疗技术不断进步的时代，数据治理的重要性只会越来越高。展望未来，医疗数据治理将成为美国医疗体系的基石，在塑造经济成果方面发挥关键作用。美国医疗行业是国民经济的最大贡献者之一，面临着成本上升、效率低下以及对改善患者治疗效果和隐私的要求。Nithin 为解决这些问题所做的努力不仅将对医疗行业产生持久的积极影响，还将对科技行业和整个美国经济产生持久的积极影响。





此外，随着数据实践的标准化，不同医疗保健系统之间的互操作性可以得到改善。这种改进有助于更好地协调护理，尤其是慢性病管理，这对美国经济来说是一笔不小的开支。数据治理通过提高医疗保健数据的质量、可访问性和安全性来解决这些挑战。





在医疗保健领域建立有效的数据治理之路充满挑战，但至关重要。正如 Nithin Narayan Koranchirath 自己所说，“数据治理是值得信赖的医疗保健系统的支柱。”通过确保医疗保健数据的完整性、可访问性和安全性，美国可以改善其医疗保健成果、降低成本并促进创新，从而增强其经济稳定和增长。





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