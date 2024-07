Pourquoi la gouvernance des données dans le secteur de la santé est importante en 2024 avec Nithin Narayan Koranchirath

L’essor des dossiers de santé électroniques et l’utilisation croissante de l’analyse des données dans les soins de santé ont fait de la gouvernance des données un domaine d’intervention clé pour améliorer les services de santé afin qu’ils soient plus sûrs, plus efficaces et mieux adaptés aux besoins individuels des patients.





Les enjeux sont considérables, car une seule violation des données de santé peut mettre en péril la confidentialité des patients et affaiblir la confiance dans l’ensemble du système de santé. Astra Security rapporte que 51% des établissements de santé Les hôpitaux ont connu une augmentation des violations de données depuis 2019, les hôpitaux étant confrontés à un nombre croissant de violations au cours des 12 dernières années. La gouvernance des données est importante non seulement pour la sécurité, mais aussi pour garantir la qualité, l’intégrité et l’accessibilité des données – toutes essentielles à une prise de décision éclairée dans le domaine des soins de santé. Le journal HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) a révélé qu'un énorme 133 millions d'enregistrements ont été révélées ou mal gérées rien qu’en 2023, soulignant la nécessité d’une bonne gouvernance des données.





Les leaders des données de santé comme Nithin Narayan Koranchirath relèvent le défi en défendant des stratégies appropriées de gouvernance des données dans le secteur de la santé. Nithin est convaincu qu'une plus grande prise de conscience du rôle essentiel que joue la gouvernance des données dans le secteur des soins de santé entraînera une adoption accrue par le secteur.

Gestion des données dans le domaine de la santé

La gouvernance des données n’est pas une case à cocher puis à oublier ; c'est une nécessité stratégique dans le secteur de la santé. Avec la quantité croissante de dossiers de santé électroniques (DSE) et de données de recherche médicale, les établissements de santé doivent garantir que les données restent précises, accessibles et sécurisées. En raison des incohérences dans les données des différents systèmes de DSE, les tâches administratives et les risques potentiels pour le bien-être des patients sont plus nombreux que jamais.





Les défis auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé dans le traitement des données consistent à maintenir les normes de confidentialité et de sécurité, à se conformer aux réglementations, à gérer efficacement les sources de données et à assurer une communication transparente entre les différents systèmes.





La mise en place d'un programme de gouvernance des données peut améliorer la prestation de services de santé, favoriser l'innovation et la recherche, améliorer la prise de décision en matière de soins de santé et garantir le respect des lois telles que HIPAA et GDPR (Règlement général sur la protection des données).

Une autorité en matière de gestion des données de santé

Nithin Narayan Koranchirath, professionnel de la gestion des données de santé, souligne l'importance de la gouvernance des données. Il possède des années d'expertise dans la supervision de divers systèmes de données de santé et souligne qu'« une gestion efficace des données va au-delà de la conformité, elle vise à améliorer les résultats et à rationaliser les services de santé ».





La gouvernance des données peut apparaître comme un sujet généralement réservé exclusivement aux experts informatiques, mais son impact s'étend à tous les acteurs du réseau de santé. À la base, la gouvernance des données implique la gestion des données depuis la phase de collecte jusqu'à leur utilisation finale dans les soins aux patients ou la recherche.





Le moment charnière de Nithin s'est produit alors qu'il dirigeait la plateforme de données et d'analyse au sein de son organisation actuelle, l'un des plus grands prestataires de soins de santé aux États-Unis, où il a été témoin de l'impact transformateur des informations basées sur les données. « Ce rôle m'a permis de constater par moi-même la puissance des informations basées sur les données pour révolutionner la fourniture et l'administration de l'analyse des données », reflète Nithin, renforçant ainsi son engagement envers l'analyse et la prise de décision basée sur les données.





Comprendre les bonnes pratiques de gouvernance des données permet aux professionnels de la santé d’acquérir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Cette compréhension fondamentale réduit les risques d'erreurs susceptibles de compromettre la sécurité. Pour les patients, cela offre l’assurance que leurs données personnelles sont traitées avec soin et confidentialité. De plus, la mise en œuvre de mesures de gouvernance des données telles que l'utilisation des Enterprise Master Patient Indexes (EMPI) peut améliorer considérablement la qualité des soins de santé en fournissant un aperçu des dossiers des patients.

Mettre en œuvre un cadre de gouvernance des données adapté aux soins de santé

Les professionnels de santé rencontrent souvent des obstacles avec les données, tels que des difficultés d'accès et de sauvegarde des données, des ensembles de données désorganisés et isolés, une disponibilité limitée des ressources et une collaboration et une formation insuffisantes du personnel. Pour surmonter ces défis, il faut définir les rôles d'adoption de mesures de sécurité, sélectionner une solution de gestion des données, allouer des ressources aux experts en données et former le personnel aux pratiques efficaces de gestion des données.





Lors de l'évaluation des options de solutions de gouvernance des données, les établissements de santé doivent prendre en compte plusieurs facteurs, notamment l'intégration avec les systèmes existants, le respect des exigences, l'évolutivité et la facilité d'utilisation. Plateformes comme Big Data, AWS et Snowflake offrir des capacités de gouvernance des données pour superviser les processus de gouvernance des données tout en répondant efficacement aux problèmes de sécurité et aux exigences réglementaires.





Le travail de Nithin dans la mise en œuvre d'un cadre complet de gouvernance des données au sein de son organisation via Big Data, AWS et Snowflake souligne les avantages pratiques de ces connaissances. « La mise en œuvre de pratiques robustes de gouvernance des données nous a permis d'atteindre une plus grande conformité aux exigences réglementaires et d'atténuer les risques associés à la gestion des données », explique-t-il. Pour les professionnels de santé, cela se traduit par de meilleures capacités de prise de décision, et pour les patients, cela signifie l'assurance de la confidentialité et de la sécurité des données.





AWS et Snowflake sont des solutions de gestion de données basées sur le cloud qui s'alignent parfaitement sur les besoins du secteur de la santé. Il offre des fonctionnalités telles que la découverte de données, la traçabilité et les capacités de recherche pour aider les organisations à rationaliser leur approche de la gouvernance des données tout en améliorant simultanément les mesures de sécurité et de conformité de manière efficace.





En fin de compte, les dirigeants tels que les cadres supérieurs et les responsables informatiques ont en fin de compte la responsabilité de garantir le respect des pratiques de gouvernance des données dans une organisation. Cependant, chaque personne travaillant dans le secteur de la santé joue un rôle dans sa réussite. Un leadership efficace doit garantir que tous les membres du personnel connaissent l’importance de la gouvernance des données, tandis que les experts en données doivent comprendre l’impact des données sur les opérations du personnel.

Perspectives futures de la gouvernance des données dans le secteur de la santé

À une époque marquée par de nombreuses avancées technologiques dans le domaine de la santé, l’importance de la gouvernance des données ne fera que croître. Alors que nous regardons vers l’avenir, la gouvernance des données dans le domaine de la santé est sur le point de devenir la pierre angulaire du système de santé américain, jouant un rôle central dans l’élaboration des résultats économiques. Le secteur américain de la santé, l'un des plus grands contributeurs à l'économie nationale, est confronté à une augmentation des coûts, à des inefficacités et à des demandes d'amélioration des résultats pour les patients et de la confidentialité. Le travail acharné de Nithin pour résoudre ces problèmes aura des effets positifs durables non seulement sur le secteur de la santé, mais aussi sur le secteur technologique et l'économie américaine dans son ensemble.





De plus, avec la standardisation des pratiques en matière de données, l’interopérabilité entre les différents systèmes de santé peut être améliorée. Cette amélioration facilite une meilleure coordination des soins, notamment pour la gestion des maladies chroniques, qui représentent une dépense importante pour l'économie américaine. La gouvernance des données répond à ces défis en améliorant la qualité, l'accessibilité et la sécurité des données de santé.





Le chemin vers l’établissement d’une gouvernance efficace des données dans le secteur des soins de santé est difficile mais crucial. Comme le dit Nithin Narayan Koranchirath lui-même : « La gouvernance des données est l'épine dorsale d'un système de santé digne de confiance ». En garantissant l’intégrité, l’accessibilité et la sécurité des données de santé, les États-Unis peuvent améliorer leurs résultats en matière de soins de santé, réduire les coûts et favoriser l’innovation, renforçant ainsi leur stabilité et leur croissance économiques.





Cette histoire a été distribuée par Jon Stojan Media dans le cadre du programme Brand As An Author de HackerNoon. Apprenez-en plus sur le programme ici : https://business.hackernoon.com/brand-as-author