Mit der zunehmenden Verbreitung elektronischer Patientenakten und der Nutzung von Datenanalysen im Gesundheitswesen ist die Datenverwaltung zu einem zentralen Schwerpunkt geworden, wenn es darum geht, Gesundheitsdienstleistungen sicherer, effizienter und besser auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten zu gestalten.





Es steht viel auf dem Spiel, denn ein einziger Verstoß gegen Gesundheitsdaten kann die Patientenvertraulichkeit gefährden und das Vertrauen in das gesamte Gesundheitssystem schwächen. Astra Security berichtet, dass 51 % der Gesundheitsorganisationen haben seit 2019 einen Anstieg der Datenverletzungen erlebt, wobei Krankenhäuser in den letzten 12 Jahren mit einer zunehmenden Anzahl von Verstößen konfrontiert waren. Datenverwaltung ist nicht nur für die Sicherheit wichtig, sondern auch für die Gewährleistung der Datenqualität, -integrität und -zugänglichkeit – alles entscheidend für fundierte Entscheidungen im Gesundheitswesen. Das HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) Journal enthüllte, dass satte 133 Millionen Datensätze wurden allein im Jahr 2023 aufgedeckt oder falsch behandelt, was die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Datenverwaltung unterstreicht.





Führende Experten für Gesundheitsdaten wie Nithin Narayan Koranchirath stellen sich der Herausforderung, indem sie sich für angemessene Strategien zur Datenverwaltung im Gesundheitswesen einsetzen. Nithin ist davon überzeugt, dass ein stärkeres Bewusstsein für die wesentliche Rolle der Datenverwaltung im Gesundheitswesen zu einer stärkeren Akzeptanz in der Branche führen wird.

Datenmanagement im Gesundheitswesen

Datenverwaltung ist kein Kästchen, das man ankreuzen und dann vergessen kann; sie ist eine strategische Notwendigkeit im Gesundheitswesen. Angesichts der zunehmenden Menge an elektronischen Gesundheitsakten (EHRs) und medizinischen Forschungsdaten müssen Gesundheitseinrichtungen garantieren, dass die Daten präzise, zugänglich und sicher bleiben. Inkonsistenzen bei den Daten zwischen verschiedenen EHR-Systemen führen zu mehr Verwaltungsaufgaben und potenziellen Risiken für das Wohlbefinden der Patienten als je zuvor.





Die Herausforderungen für Gesundheitsdienstleister im Umgang mit Daten bestehen darin, Datenschutz- und Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten, Vorschriften einzuhalten, Datenquellen effektiv zu verwalten und eine reibungslose Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen sicherzustellen.





Die Einrichtung eines Datenverwaltungsprogramms kann die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen verbessern, Innovation und Forschung fördern, die Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen verbessern und die Einhaltung von Gesetzen wie HIPAA und GDPR (Datenschutz-Grundverordnung) sicherstellen.

Eine Autorität im Bereich Gesundheitsdatenmanagement

Nithin Narayan Koranchirath, ein Experte für Gesundheitsdatenmanagement, betont die Bedeutung der Datenverwaltung. Er verfügt über jahrelange Erfahrung in der Überwachung verschiedener Gesundheitsdatensysteme und betont, dass „effizientes Datenmanagement über die Einhaltung von Vorschriften hinausgeht. Es zielt darauf ab, die Ergebnisse zu verbessern und die Gesundheitsdienstleistungen zu rationalisieren.“





Data Governance mag wie ein Thema erscheinen, das normalerweise ausschließlich IT-Experten vorbehalten ist, doch ihre Auswirkungen erstrecken sich auf alle Beteiligten im Gesundheitsnetzwerk. Im Kern geht es bei Data Governance um die Verwaltung von Daten von der Erfassungsphase bis zu ihrer Endverwendung in der Patientenversorgung oder Forschung.





Nithins entscheidender Moment kam, als er die Daten- und Analyseplattform in seinem derzeitigen Unternehmen, einem der größten Gesundheitsdienstleister der USA, leitete und die transformative Wirkung datengesteuerter Erkenntnisse miterlebte. „In dieser Rolle konnte ich aus erster Hand miterleben, wie datengesteuerte Erkenntnisse die Bereitstellung und Verwaltung von Datenanalysen revolutionieren“, erinnert sich Nithin und bekräftigt damit sein Engagement für Analysen und datengesteuerte Entscheidungsfindung.





Durch das Erlernen geeigneter Praktiken zur Datenverwaltung verfügen medizinische Fachkräfte über das Wissen, das sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Dieses grundlegende Verständnis verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, die die Sicherheit gefährden könnten. Für Patienten bedeutet es die Gewissheit, dass ihre persönlichen Daten mit Sorgfalt und Vertraulichkeit behandelt werden. Darüber hinaus kann die Implementierung von Datenverwaltungsmaßnahmen wie der Verwendung von Enterprise Master Patient Indexes (EMPI) die Qualität der Gesundheitsversorgung erheblich verbessern, indem sie einen Überblick über die Patientenakten bietet.

Implementierung eines auf das Gesundheitswesen zugeschnittenen Data Governance-Frameworks

Im Gesundheitswesen stoßen Fachkräfte häufig auf Hindernisse im Umgang mit Daten, wie z. B. Schwierigkeiten beim Zugriff auf und beim Schutz von Daten, unorganisierte und isolierte Datensätze, begrenzte Ressourcenverfügbarkeit und unzureichende Zusammenarbeit und Schulung des Personals. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen Rollen für die Einführung von Sicherheitsmaßnahmen definiert, eine Datenverwaltungslösung ausgewählt, Ressourcen für Datenexperten zugewiesen und das Personal in effektiven Datenverwaltungspraktiken geschult werden.





Bei der Bewertung von Optionen für Data-Governance-Lösungen sollten Gesundheitseinrichtungen mehrere Faktoren berücksichtigen, darunter die Integration in vorhandene Systeme, die Einhaltung von Anforderungen, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Plattformen wie Big Data, AWS und Snowflake bieten Data-Governance-Funktionen zur Überwachung von Datenverwaltungsprozessen bei gleichzeitiger effektiver Berücksichtigung von Sicherheitsbedenken und gesetzlichen Anforderungen.





Nithins Arbeit bei der Implementierung eines umfassenden Datenverwaltungsrahmens in seiner Organisation über Big Data, AWS und Snowflake unterstreicht den praktischen Nutzen dieses Wissens. „Durch die Implementierung robuster Datenverwaltungspraktiken konnten wir die gesetzlichen Anforderungen besser erfüllen und die mit dem Datenmanagement verbundenen Risiken mindern“, erklärt er. Für Angehörige der Gesundheitsberufe bedeutet dies bessere Entscheidungsmöglichkeiten und für Patienten die Gewährleistung von Datenschutz und -sicherheit.





AWS und Snowflake sind cloudbasierte Datenmanagementlösungen, die sich nahtlos an die Bedürfnisse der Gesundheitsbranche anpassen. Sie bieten Funktionen wie Datenermittlung, Rückverfolgbarkeit und Suchfunktionen, mit denen Unternehmen ihren Ansatz zur Datenverwaltung optimieren und gleichzeitig Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen effizient verbessern können.





Letztendlich tragen Führungskräfte wie C-Suite-Manager und IT-Manager die Verantwortung dafür, dass in einer Organisation Datenverwaltungspraktiken eingehalten werden. Allerdings spielt jeder einzelne im Gesundheitswesen tätige Mitarbeiter eine Rolle für dessen Erfolg. Eine effektive Führung sollte sicherstellen, dass alle Mitarbeiter die Bedeutung der Datenverwaltung kennen, während Datenexperten ein Verständnis dafür haben sollten, wie sich Daten auf die Arbeit der Mitarbeiter auswirken.

Zukunftsaussichten für die Datenverwaltung im Gesundheitswesen

In einer Ära, die von zahlreichen technologischen Fortschritten im Gesundheitswesen geprägt ist, wird die Bedeutung der Datenverwaltung nur noch weiter zunehmen. Mit Blick auf die Zukunft wird die Datenverwaltung im Gesundheitswesen zu einem Eckpfeiler des US-amerikanischen Gesundheitssystems werden und eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung wirtschaftlicher Ergebnisse spielen. Der US-Gesundheitssektor, einer der größten Beiträge zur nationalen Wirtschaft, sieht sich mit steigenden Kosten, Ineffizienzen und Forderungen nach verbesserten Patientenergebnissen und mehr Privatsphäre konfrontiert. Nithins harte Arbeit bei der Lösung dieser Probleme wird nicht nur auf die Gesundheitsbranche, sondern auch auf den Technologiesektor und die US-Wirtschaft insgesamt nachhaltige positive Auswirkungen haben.





Darüber hinaus kann durch die Standardisierung von Datenpraktiken die Interoperabilität zwischen verschiedenen Gesundheitssystemen verbessert werden. Diese Verbesserung ermöglicht eine bessere Koordinierung der Versorgung, insbesondere bei der Behandlung chronischer Krankheiten, die für die US-Wirtschaft einen erheblichen Kostenfaktor darstellen. Die Datenverwaltung begegnet diesen Herausforderungen, indem sie die Qualität, Zugänglichkeit und Sicherheit von Gesundheitsdaten verbessert.





Der Weg zur Etablierung einer effektiven Datenverwaltung im Gesundheitswesen ist anspruchsvoll, aber entscheidend. Wie Nithin Narayan Koranchirath selbst sagt: „Datenverwaltung ist das Rückgrat eines vertrauenswürdigen Gesundheitssystems.“ Durch die Gewährleistung der Integrität, Zugänglichkeit und Sicherheit von Gesundheitsdaten können die USA ihre Gesundheitsergebnisse verbessern, Kosten senken und Innovationen fördern und so ihre wirtschaftliche Stabilität und ihr Wachstum steigern.





