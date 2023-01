O Concurso de Redação de Growth Marketing: Resultados da 1ª Rodada Anunciados!

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Profissionais de marketing de crescimento - a espera acabou. O anúncio dos resultados da primeira rodada do Growth Marketing Writing Contest já está AO VIVO!





Para aqueles que estão lendo sobre isso pela primeira vez - mParticle & HackerNoon estão entusiasmados em sediar um Concurso de Redação de Marketing de Crescimento . Aqui está sua chance de ganhar dinheiro com um prêmio total de US$ 12.000! Pode ser qualquer história sobre #marketingdecrescimento . Recomendamos que você escreva sobre gerenciamento de produtos, plataformas de dados do cliente (CDP), marketing de crescimento, engenharia de dados e gerenciamento de dados.





Concurso de Redação de Growth Marketing de setembro de 2022 Nomeações e vencedores

Para selecionar as 10 principais indicações, selecionamos todas as histórias com a tag #growth-marketing no HackerNoon, publicado em setembro de 2022. Em seguida, escolhemos as principais histórias usando peso de 60:30:10, respectivamente, para:





Número de horas lidas O número de pessoas alcançadas A frescura do conteúdo



Aqui estão as 10 principais nomeações:









E OS VENCEDORES SÃO





Em primeiro lugar, temos:

“Uma análise muito perspicaz do que os profissionais de marketing podem estar fazendo de errado ao abordar o TikTok.” - Editor HackerNoon





Parabéns @ Oentoro , você ganhou $ 1.000!

O segundo lugar é conquistado por:

“Um ótimo post sobre como o marketing é analítico e nem todos os concursos de popularidade e ideias malucas que não têm como verificar sua eficiência. O escritor usa relatos reais em primeira mão de seu processo e como funcionou para eles.” - Editor HackerNoon





@refocus merecido! Você ganhou $ 600.

Por último, mas não menos importante, temos a seguinte história em terceiro lugar:

“Uma análise muito boa das estratégias para desenvolvedores de aplicativos na recessão e isso é honestamente algo sobre o qual nunca li em lugar nenhum.” - Editor HackerNoon





Parabéns, @lomitpatel , você ganhou $ 400 e o terceiro lugar no concurso de redação de marketing de crescimento!





Em breve entraremos em contato com todos os ganhadores. Quer saber mais sobre todos os concursos de redação em andamento e futuros? Visite contests.hackernoon.com hoje!





Vejo vocês no próximo mês.