Minha jornada de 30 dias em um mercado da Dark Web que pertencia a uma gangue cibernética

Enquanto estava sentado em minha cadeira, comecei a refletir sobre a localização de sites adequados de inteligência de segurança cibernética relacionados à atividade na dark web. Existem inúmeros artigos publicados o tempo todo e são boas fontes, mas eu queria algo que fosse em tempo real e ultrapassasse os limites da minha zona de conforto. Minha mente começou a correr com ideias, mas nada surgiu que satisfizesse o conceito que eu tinha. Com o passar do tempo, tive uma ideia. Se eu quisesse as “informações mais recentes e melhores”, precisava ir aonde todos os cibercriminosos vão para vender dados e comunicar sobre ataques. É por isso que entrei em um mercado dark web. Não se preocupe, porque eu estava lá apenas para comentar. Encontrei o mercado no qual estava interessado por meio de white papers técnicos e do boca a boca. Foi um lugar onde muitas violações de dados recentes foram vendidas, violações como AT&T, Home Depot e muitas outras. Foi também o lar de um notório hacker responsável por muitas das violações de dados mencionadas. Consegui deduzir todas essas informações devido a um recurso que fazia parte do mercado chamado “The ShoutBox”. Esse recurso é onde todos os membros e convidados usam como chat para conversar sobre tudo... e quero dizer tudo. Com todos os bate-papos recebidos no Shoutbox, eu sabia que havia encontrado meu lugar para me esconder... meu lugar para assistir os comentários.